AI重點 文章重點整理： 重點一： 和洋家庭客房寬敞舒適，陽台可眺望山景並享專屬湯池。

和洋家庭客房寬敞舒適，陽台可眺望山景並享專屬湯池。 重點二： 酒店設施豐富，含親子遊戲室、SPA水世界、露天風呂與泳池。

酒店設施豐富，含親子遊戲室、SPA水世界、露天風呂與泳池。 重點三：一泊二食餐飲精彩，晚餐自助與早餐選擇多，還有煙火秀活動。

想遠離城市的繁忙喧囂、好好充電，這次我們安排兩天一夜輕鬆度假，直接鎖定新北金山的陽明山天籟渡假酒店，隱身綠意間的環境不用趕行程、不用四處奔波，園內玩樂、美食、泡湯資源豐富，是一住就愛上的度假選擇。

溫泉飯店推薦｜親子住宿、一泊二食、露天風呂、SPA水世界、煙火秀一次滿足" src="https://g.udn.com.tw/upfiles/B_PI/pickupuu/PSN_PHOTO/034/f_29625034_1.JPG"> 【陽明山天籟渡假酒店】金山溫泉飯店推薦｜親子住宿、一泊二食、露天風呂、SPA水世界、煙火秀一次滿足

【陽明山天籟渡假酒店】金山溫泉飯店推薦｜親子住宿、一泊二食、露天風呂、SPA水世界、煙火秀一次滿足

【陽明山天籟渡假酒店】金山溫泉飯店推薦｜親子住宿、一泊二食、露天風呂、SPA水世界、煙火秀一次滿足

這次入住陽明山天籟渡假酒店的和洋家庭客房，房間空間寬敞通透，活動範圍充足，床鋪寬大，入住起來安心又舒適。

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房間採日式混搭西式柔和設計，透過拉門可彈性劃分休憩區，格局規劃細緻到位。

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室內擺放小巧和式茶几與完整茶具組，備有凍頂烏龍茶、茉莉香片，閒暇時可泡一壺熱茶。

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房內配備齊全，冰箱備有冰涼飲品、抽屜存放茶包；衣櫃內提供日式浴衣、室內拖鞋、保險箱、體重計、外出雨傘與收納袋，生活細節都替旅客考量周全。

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衛浴採乾濕分離，廁所與淋浴空間獨立分開，搭配免治馬桶、免按壓吹風機，使用順手舒服，備品為DP馬鞭草系列，氣味清淡溫和，聞起來格外舒心。

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陽台直面遼闊山景，視野開闊舒適，一旁擺設兩張休閒座椅，坐下靜靜望著山林放空，步調緩慢又放鬆。

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陽台獨立湯池，配有冷水、熱水、溫泉三種出水模式，泡湯時能聞到淡淡的天然硫磺香，不用出房就能享有專屬泡湯時光。

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親子遊戲室備有樂高積木、溜滑梯、攀爬設施，環境乾淨舒適，很適合小朋友放電。

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健身房運動器材完備，住宿期間想簡單活動筋骨可以來這裡。

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暑期周末推出「島嶼微醺」主題活動，現場免費提供草裙、花圈、造型眼鏡等拍照道具，換上充滿南洋風格的裝扮，隨便拍都好看。

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冰棒兌換券可兌換一支冰棒，花生、水蜜桃兩種口味任選，小巧福利很加分。

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辦理入住贈送的體驗兌換券，可至風呂小棧免費兌換金山烤地瓜及體驗溫泉煮蛋，紜紜開心地拎著裝有雞蛋的竹簍，親手放入溫泉池中慢慢煮熟，整個過程相當有趣。

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我們在陽明山天籟渡假酒店的炫彩廳享用自助晚餐，菜色澎湃多元，從開胃冷盤如柚香蓮藕、黃金泡菜、胡麻四季豆、泰式酸辣海鮮等開始，就能感受到滿滿用心；熱食部分則有港式油蔥雞、避風塘螃蟹、蛤蜊絲瓜、古早味肉燥飯與各式炸物，現場炭烤區更是一大亮點，提供炭烤豬肋排、牛小排與新鮮白蝦無限取用，招牌烤乳豬外皮酥脆、肉質軟嫩、風味表現相當出色；酒類選擇也很豐富，各式罐裝啤酒冰鎮供應、可無限暢飲；甜點與冰品則是餐後的完美收尾，現場提供哈根達斯與明果冰淇淋雙品牌吃到飽，還有古早味刨冰、精緻蛋糕、杏仁豆腐與果凍，整體品項豐富，讓人吃得很滿足。

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用餐時有駐唱歌手現場彈唱，溫柔旋律環繞空間，為用餐增添浪漫氛圍，途中還會有可愛的藍鵲吉祥物布偶出場互動、合照，現場氣氛歡樂熱鬧。

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吃過豐盛的晚餐，夜晚的儀式感才正要開始，期間限定的高空煙火秀登場，璀璨煙火點亮整片夜空，畫面超級浪漫。

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煙火結束後，走向營火區親手烤起棉花糖，微涼的空氣裡伴隨著溫暖火光，外層微焦、內裡軟綿的甜香在嘴裡散開，替這個夜晚留下滿滿記憶點。

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回到房間後，我們一家三口一起到陽台湯池泡溫泉，湯池空間十分寬敞，三個人一起泡也絲毫不覺得擁擠，紜紜拿著水瓢開心潑水玩耍，而我們則一邊泡湯、一邊聊天，在悠閒的氛圍中享受難得的親子時光。

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隔天一早，陽明山天籟渡假酒店提供的早餐同樣豐富多元，中式、西式、湯品、輕食一次備齊。經典金山地瓜粥、清粥小菜、蘿蔔糕、燒餅油條一應俱全；也有現煎荷包蛋、現煮小卷米粉、關東煮、海帶湯等熱騰騰佳餚，想吃輕食的話，新鮮沙拉、水果、麥片、牛奶、歐式麵包、冷麵也都有，無論偏好哪種口味都能飽足享用。

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趁著宜人天氣，我們打算盡情體驗陽明山天籟渡假酒店的各項設施，我們先前往SPA水世界，這裡分為室內與室外兩大區域，運用陽明山恆溫山泉能量水打造多功能空間。

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一樓戶外區為月池，規劃多座按摩水療池，池內設有美膚氣泡按摩床，整體視野極佳，帶有無邊際泳池的氛圍。

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另一處位於B1的親子互動空間是童樂水世界，水域內規劃攀爬區、溜滑梯，還有定時傾倒大水的趣味水桶設計，可玩性很高。

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我個人最喜歡嬉水滑水道，約一層樓高，搭配360度迴轉彎道，滑行衝刺的感受刺激又好玩。

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若遇到下雨也不用掃興，可以前往室內水療區，區內附設蒸汽設備與日式岩盤浴，能夠放鬆紓壓。

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意外發現一處絕佳拍照的隱藏獨立溫泉池，旁邊設置休息座椅，搭配完整雨遮規劃，下雨也能泡湯、拍照不受影響，四周綠意環繞氛圍超療癒。

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占地兩千多坪的露天風呂精彩滿分，多達二十二池各式湯池可輪流體驗。

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露天風呂的水柱按摩池，讓人十足的放鬆。

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這裡還有溫泉魚池，可以體驗小魚輕輕啃咬腳皮，微微癢癢十分解壓有趣。

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泡完湯後，全身暖呼呼的很舒服，肌膚摸起來柔柔滑滑的，連心情都變得輕鬆愉快。

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另外還有半月形戶外泳池，外圍環狀水道如同小型漂漂河，紜紜坐著泳圈開心地順著水流漂來漂去，不時發出笑聲，完全沉浸在戲水的樂趣中。

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整趟入住陽明山天籟渡假酒店的兩天一夜度假體驗絕佳，環境清幽、設施完整、餐點豐富、活動滿滿儀式感，無論想安靜泡湯放空、盡情玩水，或是大啖美食都能一次滿足，非常適合安排新北金山溫泉小旅行，也是親子家庭、情侶與三五好友放鬆度假的好選擇。

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陽明山天籟渡假酒店

電話：02 24080000

地址：新北市金山區重和里名流路1-7號

官網：https://www.tienlai.com.tw/

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