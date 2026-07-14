2026-07-14 09:04 旅遊經
馬辣集團旗下10品牌邀您世足應援 三大活動亮點報你知，猜冠軍抽10萬！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：馬辣集團全台50家門市推出世足應援活動，主打三大亮點優惠。
- 重點二：首波猜冠軍抽獎可獲總值逾十萬元餐飲抵用券與美食券。
- 重點三：決賽後憑證件姓名對中冠軍國名任一字，可享不同品牌豪華贈禮。
馬辣集團品牌-椒朋友台中漢神洲際店 世足氛圍滿點 聚餐應援更有感
【旅遊經 洪書瑱報導】
2026年世界盃於6月29日開踢後，已從「32強淘汰賽」進入到「16強淘汰賽」，目前法國、阿根廷、英格蘭、西班牙等都成功挺進了16強淘汰賽，世足球賽慢慢進入白熱化，究竟那一隊最具奪冠氣勢？真的讓全球球迷熱血沸騰，台灣也掀起一波世足應援風潮，其中全台布局「馬辣」旗下50家門市祭出應援活動，活動祭出三大亮點，包括：總價值逾10萬元美食券的「世足神預測」、拍照打卡免費加菜，以及決賽後「身分證對中冠軍國名任一字」即可享優惠等精彩好康。除此之外，馬辣集團更將椒朋友辛潮麻辣鍋台中洲際店打造為世界盃應援主場，餐廳內設置螢幕播放精彩賽事內容，並推出世界盃期間限定特調「金 Goal盃」，以紅酒融合蔓越莓、柳橙與荔枝果香，象徵每一次 Goal 都值得舉杯慶祝，陪伴球迷在美食與微醺氛圍中，共同感受世界盃的熱血魅力。
第一波：【世足神預測】大膽猜冠軍抽10萬美食券：
猜今年冠軍會是哪一國？活動已登場，至7月20日（一）止，凡關注馬辣集團旗下各品牌官方IG，並於指定活動貼文下方留言預測「2026世足冠軍隊伍」，即有機會抽中大獎！馬辣集團大手筆送出全品牌通用500元餐飲抵用券，每品牌抽出25名幸運兒，共約225名得主，總價值逾10萬元美食券，等著全台「章魚哥」大膽開猜，一起圓夢世足！
第二波：【熱血狂歡夜】店內打卡應援 全台50家門市免費加菜：
馬辣集團品牌-馬辣、新馬辣、新馬辣PLUS，世足應援，「XXL大蛤吃到飽」
7月9日（四）至7月20日（一）期間，球迷至配合活動之門市用餐並符合指定餐點或消費金額後，手持店內國家旗幟或應援佈置拍照打卡，並公開分享至個人FB/IG，即可現場獲得尊榮加菜！
馬辣集團品牌-涮樂和牛鍋物，世足應援，「九孔鮑魚吃到飽」
狗狗一下居酒食堂，世足應援，加菜廣島炸牡蠣
‧火鍋品牌：2成人以上同行並符合指定消費餐點及金額消費，如：馬辣頂級麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣Plus ， 全桌贈送「XXL大蛤吃到飽」；燒烤品牌：2成人以上同行並符合指定消費餐點及金額消費。如：熊一頂級燒肉，全桌贈送「九孔鮑魚吃到飽」、夯下去和牛燒肉放題 ，全桌贈送「天使紅蝦吃到飽」；日料品牌：2成人以上同行並符合指定消費餐點及金額消費，狗一下居酒食堂 ， 贈送「廣島炸牡蠣」。其他單點品牌：2成人以上同行並符合指定消費餐點及金額消費，如：肉之間 ， 贈送「美國CAB安格斯黑牛上肩」（價值480元）、燒肉Cha Cha， 贈送「特上鮮嫩菲力」（價值290元）、椒朋友辛潮麻辣鍋，贈送「豪華海鮮」（價值390元）。
第三波：【與王者同行】 身分證對中冠軍國名送「王者勝利禮」：
馬辣集團椒朋友、肉之間身份證對中世足冠軍國名，送龍蝦
決賽後最吸睛的終極優惠引爆！2026年7月21日（二）至7月23日（四）限時三天，凡至配合活動之門市用餐並符合指定餐點或消費金額，只要有效證件（身分證／健保卡／駕照）姓名中對中2026世足冠軍國家名任一字（須同字），即可享有超狂回饋，冠軍國家隊名以馬辣集團官網及社群公告為準。
‧火鍋／燒肉／日料吃到飽品牌（馬辣、新馬辣、新馬辣Plus、涮樂和牛、熊一、夯下去、狗一下-忠孝店）：符合指定消費餐點及金額消費，享「4人同行1人免費」。
‧火鍋單點／套餐品牌（肉之間、椒朋友）：2成人以上同行並符合指定消費餐點及金額消費，每桌贈送「野生大龍蝦（價值1580元）」。
‧燒肉單點／套餐品牌（燒肉Cha Cha）：2成人以上同行並符合指定消費餐點及金額消費，每桌贈送「夢幻三大和牛盛合（價值890元）」。
‧日料單點／套餐品牌（狗一下）：2成人以上同行並符合指定消費餐點及金額消費，每桌贈送「鮭魚毛毛蟲壽司（價值380元）」。
相關活動訊息，可至馬辣集團各品牌官方IG與FB查詢！
以上圖片：馬辣國際餐飲集團提供
精華 FAQ
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活動共有三大亮點，包括首波猜冠軍抽總值逾十萬元美食券、第二波店內打卡可免費加菜，以及決賽後憑證件姓名對中冠軍國名任一字享優惠。
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只要追蹤馬辣集團各品牌官方IG，並在指定貼文留言預測2026世足冠軍隊伍，就有機會抽中500元餐飲抵用券，全品牌合計約225名得主。
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活動在2026年7月21日至7月23日舉行，符合消費條件且證件姓名對中冠軍國名任一字即可享優惠，依品牌可獲4人同行1人免費或龍蝦、和牛等贈禮。