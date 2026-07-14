「黑白大廚」─韓國「小菜之王」MAMALEE首次登台 晶華快閃客座至7月底！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 《黑白大廚》主廚宋夏瑟蘭首度來台，於晶華客座至7月31日。

《黑白大廚》主廚宋夏瑟蘭首度來台，於晶華客座至7月31日。 重點二： MAMALEE以韓式小菜升級為主角，結合西班牙餐酒文化創新呈現。

MAMALEE以韓式小菜升級為主角，結合西班牙餐酒文化創新呈現。 重點三：晶華推出定食、韓義套餐與酒吧小食，價格自每套980元起。

MAMALEE最具代表性的招牌「韓式蓮藕炸雞」

【旅遊經 洪書瑱報導】

韓式料理從韓劇《大長今》掀起的宮廷御膳熱潮後，再經實境綜藝《尹食堂》和近期風靡全球的《黑白大廚：料理階級大戰》，韓國影視成功，讓韓料理從一國風味躍升為國際時尚美食，也走出韓國，在世界各國開花飄香！如：Netflix熱門料理實境節目《黑白大廚：料理階級戰爭》走紅的宋夏瑟蘭（Song Ha Seul Ram），就正式來台在台北晶華客座獻藝，相關活動至7月31日止，於一樓azie及二樓上庭酒廊推出當代版的韓式定食（Bansang）、以及融合西班牙餐酒文化的韓式小菜(Banchan)，顛覆消費者對於韓國料理的想像。MAMALEE定食套餐每套980元起、特色單點580元起。







MAMALEE主廚宋夏瑟蘭





來台的宋夏瑟蘭主廚，是韓國米其林三星餐廳 Mingles的創始成員，他與Mingles的主廚姜珉求，因共同旅居西班牙習藝而結為好友，受當地盛行的佐酒小食文化所啟發，返韓後，兩人於首爾聖水洞創立了MAMALEE餐廳，由宋主廚掌杓。餐廳最令人印象深刻，即是──將韓國日常餐桌上不可或缺的小菜（Banchan）提升為料理主角，打造兼具Fine Dining細節與餐酒館氛圍的新型態韓式餐飲空間。而宋主廚在參與《黑白大廚》比賽時，就是以烹調韓式小菜見長，評審「安成宰」盛讚其料理蘊含著「一般人看不見的細節」，而這些細節並非來自食材或外觀，而是藏在精準的調味，以及從傳統中加入了創新的理念，此次來台客座，主廚除了帶來店中招牌經典菜外，與創作「食」力！

MAMALEE最具代表性的菜色，到店必點的「韓式蓮藕炸雞」，宋主廚突破傳統韓式炸雞搭配炸馬鈴薯的既定印象，改以炸至金黃酥脆的蓮藕片搭配外酥內嫩的雞腿肉，即使裹上濃郁甜辣醬汁，依然保有令人驚豔的酥脆口感。值得一提的是，這道料理不僅是MAMALEE最受歡迎的招牌菜色，也是宋夏瑟蘭與Mingles主廚姜珉求共同研發的經典作品，並曾於Mingles體系餐廳菜單中推出，因此被不少韓國饕客視為連結兩位主廚料理風格的重要代表作。此外，還有以鮮蝦與羽衣甘藍製成的韓式煎餅，同樣展現宋主廚擅長將韓國家常料理結合現代料理思維的創作特色，都是不可錯過的人氣料理。









MAMALEE鮑魚糯米燉飯







MAMALEE韓式烤美國牛小排定食







MAMALEE韓式辣醬義大利麵







MAMALEE辣醬炒豬肉定食







MAMALEE紅燒馬加魚定食





一樓的azie的菜單有四款定食，包括：美國牛肉餅、辣醬炒豬肉、紅燒馬加魚及美國牛小排等，每份定食皆搭配多款宋主廚精心製作的韓式小菜，透過醃漬、涼拌、燉煮及拌炒四種不同料理形式，呈現韓國餐桌靈魂的多樣風貌，也呼應宋主廚將日常料理提升為Fine Dining體驗的料理哲學。此外，宋主廚也推薦融合韓國風味與義式料理手法的韓義套餐，包括：韓式辣醬義大利麵及鮑魚糯米燉飯兩道代表作品，展現其國際化混搭的料理創作。









MAMALEE鮮蝦羽衣甘藍煎餅







上庭酒廊MAMALEE風味 Highball Collection







MAMALEE奶油明太子寬扁麵



位於酒店二樓的上庭酒廊則延續MAMALEE於首爾餐酒館的概念，推出適合搭配美酒分享的 BAR FOOD 菜單，包括：韓式蓮藕炸雞、鮮蝦羽衣甘藍煎餅、羅勒章魚沙拉、辣炒年糕麵及奶油明太子寬扁麵等特色料理。佐食的調酒系列則有羅勒春茶、香柚碧螺春、烏梅烏龍以及蜂蜜蘋果四款選擇，食客可以在微醺的氛圍中，感受韓國與西班牙兩種飲食文化交會的迷人魅力。

台北晶華董事總經理吳偉正表示，晶華持續引進具有代表性的國際餐飲品牌與主廚，讓台灣消費者無須出國便能體驗世界各地的美食文化。宋夏瑟蘭主廚不僅擁有國際級餐廳的歷練，更成功將韓國小菜文化、西班牙餐酒精神與現代料理技法融合，創造出獨樹一格的飲食風格。期待此次客座合作，讓消費者認識韓國當代餐飲最具創意與活力的一面。

提醒您，飲酒過量有礙身體健康！



以上圖片：台北晶華提供