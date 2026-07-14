2026-07-14 11:03 旅遊經
阿里山夏季限定星空電影夜 仲夏．巨木．星光看電影！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：阿里山夏季星空電影夜將於7月25日香林神木劇場舉行。
- 重點二：活動放映《柏靈頓：熊熊去秘魯》，打造森林星空觀影體驗。
- 重點三：購票入場限量贈帝雉布偶鑰匙圈，活動名額僅100人。
在香林巨木與星空光影環繞的夏夜，感受獨一無二觀影體驗
【旅遊經 洪書瑱報導】
阿里山國家森林遊樂區海拔2,000多公尺，常年雲霧繚繞於青翠森林中，每逢仲夏之際氣候涼爽宜人，是民眾避暑的首選之地。其中廣受好評的阿里山夏季星空電影夜，於7月25日（六），在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場，播放溫馨冒險佳片《柏靈頓：熊熊去秘魯》，民眾即可在涼爽的森林景緻夏夜，在巍然矗立的巨木下，以星空為頂，讓觀眾在全臺獨一無二的山林中來場觀影體驗。林業及自然保育署嘉義分署為邀您，共享難忘這的仲夏星空之夜，凡購票入場者即可獲贈阿里山限定文創商品「帝雉布偶鑰匙圈」。
「夏，星空電影夜」特選溫馨冒險佳片《柏靈頓：熊熊去秘魯》放映
今年銀幕焦點特別精選全球口碑極佳、老少咸宜的溫馨冒險大片《柏靈頓：熊熊去秘魯》。故事描述柏靈頓熊帶領英國布朗一家，返回秘魯探望摯愛的露西姑姑，不料姑姑竟離奇失蹤。循著線索，一切似乎都與傳說中失落的黃金城（El Dorado）有關，眾人毅然深入亞馬遜雨林與險峻山區展開搜尋，殊不知背後早有覬覦黃金的不軌之徒伺機而動，使這場尋親之旅陷入前所未有的危機。全片笑中帶淚、驚喜連連，在星空與神木的陪伴下觀賞，更添奇幻動人的山林氛圍。
每位親臨現場的民眾可獲得一個「帝雉布偶鑰匙圈」
除了獨一無二的森林觀影體驗，嘉義分署更為每位親臨現場的民眾精心準備一份阿里山限定文創商品——「帝雉布偶鑰匙圈」。帝雉主要分布於海拔1,800公尺以上的山區，遊客常可於遊樂區內驚喜巧遇帝雉覓食身影，雄鳥羽色絢爛奪目，堪稱山林之驕傲。本次贈品由嘉義分署與「小ｉ的早鳥樂園」聯名打造，造型圓潤飽滿、毛絨可愛的帝雉布偶做工精緻，是今年森林市集人氣最旺的明星商品。相關活動限額100名，額滿為止，請把握機會，儘早購票！
※.活動資訊與購票方式──
活動日期：7月25日（六）
活動地點：阿里山國家森林遊樂區 香林神木劇場
特映電影：《柏靈頓：熊熊去秘魯》
票 價：每張新臺幣699元
入場贈品：限量帝雉鑰匙圈1個（憑購票證明領取）
購票方式：即日起至 KKTIX 官方網站購票
林業保育署嘉義分署將於7月25日在阿里山國家森林遊樂區香林神木劇場辦理「夏，星空電影夜」
以上圖片：農業部林業及自然保育署嘉義分署提供
精華 FAQ
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活動訂於7月25日星期六，在阿里山國家森林遊樂區的香林神木劇場舉行。現場可在巨木與星空環繞下觀賞電影，享受涼爽夏夜與山林氛圍。
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本次特映電影是《柏靈頓：熊熊去秘魯》，內容描述柏靈頓熊陪同布朗一家前往秘魯尋找失蹤的露西姑姑，過程中牽涉黃金城傳說與冒險追尋。
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凡購票入場者可獲贈限量帝雉布偶鑰匙圈一個，活動限額100名，額滿為止。票價每張699元，購票需至KKTIX官方網站辦理。