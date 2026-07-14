2026-07-14 13:03 旅遊經
解鎖「基隆海線」新玩法 和平島利用文化幣、運動幣專屬攻略這樣玩！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：和平島地質公園7月10日起開放文化幣與運動幣雙幣使用。
- 重點二：文化幣可體驗小島製皂DIY及需預約的岩石地景導覽。
- 重點三：運動幣可折抵獨木舟、SUP立槳與最高200元泳裝購買。
SUP立槳體驗
【旅遊經 洪書瑱報導】
位於基隆的「和平島」是一座充滿自然奇景與歷史故事的絕美島嶼，非常適合安排一日遊來放鬆身心，這裡不僅有著舉世聞名的地質景觀，更是北台灣親水、賞景的熱門去處，現在遊玩和平島可以這樣玩，若是您手機裡還有沒使用的文化幣和運動幣，別再只拿去看電影，7月10日起，和平島地質公園正式開放可以使用雙幣，並可以跟著島工規劃的無腦神級玩法，帶你輕鬆解鎖「基隆海線」新玩法！
岩石地景導覽
岩石地景導覽
帶著文化幣來到和平島地質公園，島工帶你體驗小島魅力！園區兩大體驗開放使用文化幣：喜歡創意的手作控，別錯過每週六13:00現場報名的「小島製皂DIY」，親手捏出零浪費手工皂。熱愛大自然的島迷，推薦參加「岩石地景導覽」，跟著老師走入管制區一探2300萬年奇岩。但提醒民眾，導覽需事先線上預約，並於備註欄註明「使用文化幣」方可搞定手續。
獨木舟體驗
SUP立槳體驗
夏日想擁抱湛藍大海，運動幣是最佳神隊友！公園開放運動幣折抵水域活動與泳裝。「獨木舟」與「SUP立槳」暑假限定團於7/18、8/1及8/15熱血開團！上午場（10:00-11:30）為獨木舟，下午場（15:00-16:30）為SUP立槳。水域活動暑假限定團皆採「當日現場報名」且名額有限，建議島迷當天提早入園報名！此外，添購戲水裝備最高可使用200元運動幣折抵購買「泳裝」，兩手空空也能隨時換裝下水。
小島製皂DIY
小島製皂DIY
想解鎖基隆海線旅程？島工推薦完美動線：早上先至市區「國立海洋科技博物館」，除了參觀主題館及極地探險特展外，還可以觀看8K海洋劇場，一起體驗與感受海洋的魅力與震撼；中午抵達和平島地質公園，參加13:00「小島製皂DIY」；15:00無縫接軌下水體驗「SUP立槳」，串聯基隆海線。
提醒民眾，各體驗皆有時間與名額限制，出發前請先核對活動開放日期及時間，提早安排專屬之旅！今夏不妨帶上雙幣跟著島工出發，解鎖基隆海線神級玩法，創造今年的盛夏回憶！相關訊息可至和平島地質公園官網(https://www.hpigeopark.org或和平島地質公園粉絲團；北觀處官網(https://www.northguan-nsa.gov.tw)或北觀粉絲團-幸福北海岸查詢！
※.資訊站──
●.岩石地景導覽報名網站：https://www.hpigeopark.org/rock-landscape
以上圖片：和平島地質公園提供
精華 FAQ
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文章指出自7月10日起，和平島地質公園正式開放使用文化幣與運動幣，民眾可用雙幣參與園區體驗與折抵部分消費。
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文化幣可用於每週六13:00現場報名的小島製皂DIY，以及需先線上預約、並在備註註明使用文化幣的岩石地景導覽。
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運動幣可折抵獨木舟、SUP立槳等水域活動，暑假限定團於7/18、8/1、8/15開團，另可最高折抵200元購買泳裝。