台灣好行／暑期三大主題遊程 一次玩透！台中超夯景點與商圈

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台中觀旅局暑期推出三大主題台灣好行遊程。

台中觀旅局暑期推出三大主題台灣好行遊程。 重點二： 555機場快捷線串聯機場、市區與多元轉乘。

555機場快捷線串聯機場、市區與多元轉乘。 重點三：679海線與888山城路線涵蓋景點美食與親子遊。

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接暑假旅遊旺季，推薦運用「台灣好行」，來一趟免開車、零煩惱的低碳之旅！台中市擁有豐富的自然景觀、深厚的文化底蘊與熱鬧的商圈夜市，臺中市政府觀光旅遊局（簡稱觀旅局）特別針對暑期規劃三大主題遊程，結合了台中市區、山城與海線的經典景點，還有特約店家專屬優惠，邀請大小朋友搭「台灣好行」感受台中的多元魅力，將吃喝玩樂一網打盡！

觀旅局表示，今年夏天「臺中國際機場」很熱鬧，無論是國際觀光客或是國內旅客，出入機場首推搭乘「555 臺中機場快捷線」，除了班次密集、車廂舒適外，更能大幅縮短前往市區的通勤時間。旅客下飛機後，只要透過快捷線直達市中心，就可輕鬆轉乘捷運或各具特色的「台灣好行」主題路線，實現「一下機、就開玩」的無縫接軌旅遊體驗。

▲搭乘台灣好行，暢玩台中旅美圖。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

若想穿梭城中城，盡享都會日夜風華，可以轉乘台灣好行「11 臺中時尚城中城線」，輕鬆串聯台中市區的精華熱點。從「臺中驛鐵道文化園區」出發，漫步於新舊交融的鐵道歷史軌跡中；接著前往綠意盎然的「草悟道」，享受文藝氣息與綠園道的午後時光。用餐時刻，絕對不能錯過美食林立的「公益路商圈」，匯聚各式指標性餐廳與特色料理，滿足老饕的味蕾，讓旅人感受台中文化與歷史的交匯、品嘗在地特色餐飲。

想來趟深度的文化與海線巡禮、朝聖文化信仰或感受海線慢活步調，專為海線觀光量身打造的台灣好行「679 台中活力海洋線」是最佳選擇。679路沿線串聯「台中海洋館」、「高美濕地」、「三井 Outlet」等景點。從「大甲鎮瀾宮」出發，感受台灣傳統宮廟建築之美與鼎盛的香火，祈求下半年的好運；午後時光，前往具環境海洋保育意義的「台中海洋館」，展開寓教於樂的親子休閒之旅；傍晚時分，則可順遊「高美濕地」，將絕美夕陽盡收眼底。一班車就包辦台中海線的自然、人文及購物行程！

▲台中海洋館。 圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

除了市區、海線，喜愛戶外休閒與家庭旅遊的朋友，強烈推薦搭乘台灣好行「888 豐后線」，來一場踩踏雙輪、山城樂活之旅。前往「東豐自行車綠廊」及「后豐鐵馬道」，租借單車穿梭於綠樹成蔭的專屬自行車道，並順遊歷史悠久的「后里馬場」、「月眉糖廠」以及嶄新開幕的「石岡旅客服務中心-石間岡好」，是讓孩子們放電的最佳去處。再前往豐原市區的「廟東夜市」及「慈濟宮」、參拜媽祖祈求平安，並漫步於「廟東商圈」，大啖排骨酥麵、鳳梨冰、蚵仔煎等經典老字號在地美食，深刻體驗山城的人情味。

觀旅局長陳美秀表示，暑假期間是全家出遊的最佳時機，台中「台灣好行」路線規劃完善，精準串聯市區、山城與海線各大觀光熱點，更是實踐綠色旅遊的最佳示範。透過「台灣好行」搭配捷運、觀光公車、幹線公車以及 YouBike 等多元運具，旅客能免去夏日炎炎找停車位及自駕塞車的辛勞，以最愜意的步調深度探索台中。

今年夏天，歡迎善用「台灣好行」，一同來台中大玩特玩，留下最美好的暑假回憶。更多台中「台灣好行」，及觀光公車資訊，請至「臺中觀光公車專區」查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」