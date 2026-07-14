歐洲貴族鍾愛兩千年的度假勝地 推薦湖畔夏日限定體驗

AI重點 文章重點整理： 重點一： 科莫湖兩家奢華飯店今夏主打慢節奏湖畔度假體驗。

科莫湖兩家奢華飯店今夏主打慢節奏湖畔度假體驗。 重點二： Grand Hotel Tremezzo 旗下百年餐館 Boeucc 重新開幕。

Grand Hotel Tremezzo 旗下百年餐館 Boeucc 重新開幕。 重點三：Passalacqua 推出每日體驗與香氛，並串聯湖畔音樂節。

【旅奇傳媒/編輯部報導】義大利北部的「科莫湖」（Lake Como）自古羅馬時代便是深受貴族與文人雅士青睞的避暑勝地，19世紀成為歐洲上流社會壯遊文化的重要據點。今年夏天，「特雷梅佐大飯店」（Grand Hotel Tremezzo）與「帕薩拉夸」（Passalacqua）仍延續著這份悠閒地慢節奏度假氣氛，將以全新的餐飲服務，以及「每一天都是一份禮物」的心情規劃夏日體驗活動，搭配年度湖畔的夏季盛事，邀請旅客一起來感受北義閒散的隱世度假地。

▲科莫湖畔百年餐館「Boeucc」重新開幕。 圖：Heavens Portfolio／提供

重返科莫湖精神 湖畔百年餐館Boeucc重新開幕

繼2025年底，「特雷梅佐大飯店」（Grand Hotel Tremezzo）的業主重新整理了一座小鎮上的別墅，成為一處展示藝術收藏的文化空間「CASABIANCA」，在2026仲夏之際，團隊再次整修一間湖畔百年餐館「Bar Ristorante Tremezzino」，以全新名稱「Boeucc」重新開幕。「Boeucc」在當地方言有著「小角落」的意思，象徵著餐廳溫馨的氛圍，也致敬了科莫湖在地親切的人文情懷。

「Boeucc」至「特雷梅佐大飯店」僅10分鐘步行距離，鄰近獨立於飯店之外的「索拉布斯卡別墅」（Villa Sola Cabiati）。其建築原為1930年代科莫理性主義建築代表人物 Pietro Lingeri 的私人宅邸，二戰後改建為地方餐館，陪伴社區居民超過半世紀。經過精心修繕，餐廳保留了格狀天花板、壁爐等原有風貌，並採用威尼斯頂級瓷器品牌「Geminiano Cozzi Venezia 1765」，從歷史悠久的建築細節到飽經歲月洗禮的仿大理石牆面，彰顯著歲月沉澱的美感和真實性。

餐廳由當地知名廚師掌杓，「Boeucc」餐廳以精選食材，展現倫巴底和科莫湖的烹飪傳統。招牌料理選用了當地湖區白鮭搭配奶油和鼠尾草、在地特有的魚類醃製品 missoltino 佐玉米粥，以及當地最具代表性的鱸魚燴飯等當地特色料理。甜點則可試試當地傳統的 Miascia 麵包蛋糕與 Paradell 蘋果炸餅，為這場湖畔饗宴畫下完美句點。

▲「帕薩拉夸」今年夏天再次推出廣受旅客歡迎的「Everyday is a Gift」體驗。 圖：Heavens Portfolio／提供

▲「帕薩拉夸」今年夏天再次推出廣受旅客歡迎的「Everyday is a Gift」體驗。 圖：Heavens Portfolio／提供

Passalacqua「Everyday is a Gift」回歸 打造義式慢生活體驗

近幾年可說是各大旅遊評鑑排行榜常客的「帕薩拉夸」（Passalacqua），在今年夏天再次推出廣受旅客歡迎的「Everyday is a Gift」體驗。每天規劃有晨間湖畔瑜伽、探索莊園地下密道，到與廚藝團隊學習手工義大利麵製作，以及認識道地義式咖啡文化等，旅客可依喜好從中挑選，讓每一天的旅程都精彩可期。

今年，飯店全新推出的「Italian Glow」芳療體驗，是讓旅客親手調製天然身體磨砂膏，結合了西西里海鹽、科莫湖在地產的蜂蜜、咖啡粉與花園現採花瓣等，在享受身體舒緩之餘，也能從芳香與觸感中感受義大利傳統保養智慧。

而入夜後，白天紅土揮拍的網球場搖身一變成了星空電影院，在舒適的觀影氛圍中，和旅伴一起欣賞精選經典電影，亦是到酒吧小酌談天之外的活動選擇。

除了飯店本身的活動之外，科莫湖的夏季盛事也將接續登場。07/06-07/19的「LacMus 國際音樂節」，將迎來十週年。來自世界各地的音樂家將在科莫湖畔歷史別墅、教堂與湖景場域中演出，讓古典音樂與自然景觀交織成獨一無二的聆賞體驗。音樂節最終場將於07/19，在「特雷梅佐大飯店」舉行，為科莫湖夏季文化盛宴畫下精彩句點。

▲「Sense of Lake」也推出全新香氛作品，典藏科莫湖的夏季氣息。 圖：Heavens Portfolio／提供

「Aqua Como 1813」收藏科莫湖的夏季香氣

此外，兩家飯店旗下生活選品品牌「Sense of Lake」也推出全新香氛作品「Aqua Como 1813」，以自家「索拉布斯卡別墅」（Villa Sola Cabiati）花園中的柑橘果樹、花卉與湖畔自然景致為創作藍本，透過佛手柑、茉莉、依蘭依蘭、雪松與香草等香調，描繪科莫湖靜謐而優雅的生活氛圍。旅客可透過此系列香水、香氛蠟燭以及擴香產品，將專屬於科莫湖的美好記憶帶回家。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」