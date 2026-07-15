發掘壯闊美國戶外冒險旅遊清單 America the Breathtaking 來場以自然為名的精彩壯遊

2026-07-15 09:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
Brand USA 發布「America the Breathtaking」推薦壯闊戶外冒險旅遊體驗清單。　圖：美國國家旅遊局／來源
Brand USA 發布「America the Breathtaking」推薦壯闊戶外冒險旅遊體驗清單。　圖：美國國家旅遊局／來源

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Brand USA為美國250週年精選50個戶外冒險亮點。
  • 重點二：清單涵蓋健行、滑索、洞穴、峽谷與冰河等體驗。
  • 重點三：也納入野生動物觀察、海岸離島與靜謐自然旅程。

【旅奇傳媒/編輯部報導】相信很多熱愛戶外活動的愛好者，畢生都在尋找屬於自己的冒險清單，適逢「美國建國250週年」，美國國家旅遊局（Brand USA）精選推薦50個壯闊迷人的戶外旅遊亮點，展現美國獨特地景、自然奇觀與冒險精神。內容涵蓋知名地標、離島秘境、健行步道、自行車路線與自然戶外行程，推薦各種親近自然的暢遊方式。

美國國家旅遊局總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「幅員遼闊，地貌多元，自然資源成為美國最具競爭力的觀光優勢之一。隨著旅遊趨勢重視自然，美國戶外精彩行程成為全球不分年齡冒險家們的旅遊首選之地。」

▲美國各州都有推薦的自行車騎行路線。　圖：美國國家旅遊局／來源
▲美國各州都有推薦的自行車騎行路線。　圖：美國國家旅遊局／來源

刺激探險 挑戰感官極限

想征服「最精彩的一哩路」嗎？

緬因州「馬胡蘇克缺口」（Mahoosuc Notch）被廣泛認為是阿帕拉契山徑中最具挑戰性的路段之一。這段山徑遍布巨大岩塊，沿途需穿越狹窄如洞穴般的地形，加上區域微氣候明顯低溫，即使入夏岩縫仍可能殘留冰層，成為考驗健行者的經典戶外挑戰。

向南延伸至田納西州（Tennessee）、阿拉巴馬州（Alabama）與喬治亞州（Georgia）交界的「TAG Country」當地獨特的石灰岩地形孕育出豐富洞穴景觀，從地下河、地底瀑布到壯觀的垂直洞穴系統，成為旅客必訪的自然奇景。旅客可依自身探險經驗選擇入門洞穴導覽，或進一步挑戰更具技術性深度探險。其中「艾里森洞穴」（Ellison’s Cave）以深達約179公尺的垂直洞穴聞名，成為許多資深洞穴探險者嚮往造訪的經典。

同樣位於田納西州的「WildSide Park」於 2025 年推出全新「MegaZip」高空滑索，全長約1.8公里、垂直落差約305公尺，最高時速89公里，被譽為北美最長的高空滑索體驗，沉浸大煙山壯麗景緻。

喜愛登山自行車的旅客，則可期待阿肯色州全新登場的「OZ Trails Bike Park」。園區甫於今年06/12正式開放，將為奧札克（Ozarks）地區帶來約32公里的重力型登山自行車路線，從適合初學者的流暢車道，到雙黑鑽等級的高難度下坡路線皆一應俱全。園區亦設有高速纜車讓騎士反覆前往山脊路線起點，中央基地則規劃餐飲、自行車服務與交流休憩空，打造完整度假體驗。

旅程再往美國中西部與山區延伸，北達科他州的「Maah Daah Hey Trail」是一條全長約241公里的荒野健行路線，穿越該州西部壯闊地形，沿途串連孤立岩丘、草原高地與歷經風化侵蝕形成的峽谷景觀。這片由風與時間雕塑而成的遼闊大地，為旅客帶來充滿挑戰與原始魅力的荒野探索體驗，自今年起，該路線也正式納入擴建後的「Theodore Roosevelt Trail 」系統。

科羅拉多州「Telluride Via Ferrata」則以峭壁攀岩帶來截然不同的震撼。這條長約3.2-4.8公里的固定式攀岩路線，沿途設有鋼索、梯架與固定踏樁，引領旅客穿梭在距離谷底約152-183公尺的峭壁之上。全程約耗時4-5小時，途中俯瞰「新娘面紗瀑布」（Bridal Veil Falls）與「聖胡安山脈」（San Juan Mountains）的壯麗景色，是結合高度、體力與絕景視野的經典山區探險。

愛達荷州「地獄峽谷」（Hells Canyon）是北美最深河谷，深度甚至超越大峽谷，旅客可搭乘噴射快艇或參加泛舟行程深入峽谷。愛達荷州也擁有美國本土最豐富的激流泛舟資源，無論是適合家庭體驗的二級河段，到高難度多日探險行程，皆能滿足不同程度旅客的冒險需求。

加州尤里卡（Eureka）的「紅木森林步道」（Redwood Sky Walk）位於「紅杉公園動物園」（Sequoia Park Zoo）內，全長近400公尺蜿蜒穿梭於成熟海岸紅木林間，最高處距離森林地面超過30公尺。這座步道被視為美國西部最長的樹冠空中步道，多數路段符合 ADA 無障礙設計，是旅客體驗北加州紅木景觀最具有趣的方式。

再延伸至阿拉斯加，安克拉治（Anchorage）、蘇厄德（Seward）、楚加奇（Chugach）與馬塔努斯卡（Matanuska）地區，是探索冰河冒險的理想基地。旅客可從安克拉治或蘇厄德出發，搭乘直升機前往偏遠冰原，於「楚加奇州立公園」（Chugach State Park）等地體驗冰河降落，親自踏上古老冰層，近距離觀察冰裂縫、融冰池與藍色冰體，感受阿拉斯加壯闊的冰河景觀。結合全年雪地狗拉雪橇、越野雪上摩托車，以及「馬塔努斯卡冰河」（Matanuska Glacier）周邊熱門的導覽冰攀體驗，讓旅客深入極地自然。

您也可以來到美屬維京群島「聖克羅伊島」（Saint Croix），搭乘外型宛如跑車的水上摩托車徜徉於「弗雷德里克斯特德」（Frederiksted）附近平靜海域兜風，感受海風與陽光的加勒比海島嶼風情。

發掘壯闊美國戶外冒險旅遊清單 America the Breathtaking 來場以自然為名的精彩壯遊【圖 / 旅奇傳媒】
發掘壯闊美國戶外冒險旅遊清單 America the Breathtaking 來場以自然為名的精彩壯遊【圖 / 旅奇傳媒】

季節限定一期一會的壯麗奇遇

美國遼闊多變的自然地貌，串連海岸、濕地、峽谷、湖岸、高山與沙漠，展開一場層次豐富的壯麗旅程。

位於北卡羅來納州「哈克斯島」（Harkers Island）一帶的「海角瞭望台國家海岸」（Cape Lookout National Seashore）是外灘群島中遠離喧囂的海岸保護區，由未經大規模開發的屏障島組成。旅客可體驗獨木舟、划艇、岸邊釣魚、撿貝殼與露營，也可造訪歷史悠久的「海角瞭望台燈塔」（Cape Lookout Lighthouse），欣賞其極具辨識度的菱格紋塔身。

旅程接著來到路易斯安那州「布羅布里奇」（Breaux Bridge）附近的「阿查法拉亞盆地」（Atchafalaya Basin）。作為美國最大的沼澤地，這片由密西西比河水系孕育的濕地，擁有緩慢流動的水道、披覆西班牙苔蘚的柏樹森林與豐富生態。旅客可搭乘導覽船或獨木舟穿梭其間，觀察鳥類與野生動植物，並認識卡郡文化與濕地生活的深厚連結。

從濕地轉往壯闊峽谷，德州「帕羅杜羅峽谷州立公園」（Palo Duro Canyon State Park）被譽為「德州大峽谷」，也是美國第二大峽谷。紅岩、平頂山與歷經侵蝕形成的奇岩地貌，構成德州高原最具代表性的自然景觀之一。旅客可透過健行或騎馬深入峽谷，在開闊岩壁與層疊地形之間，感受美國西部大地的遼闊氣勢。

北上至五大湖區，密西根州「彩繪岩國家湖岸」（Pictured Rocks National Lakeshore）以蘇必略湖畔色彩鮮明的砂岩峭壁聞名。旅客可沿著峭壁步道健行，也可搭乘遊船從湖面欣賞岩壁全景，對喜愛水上活動的旅客而言，這裡更是世界級的獨木舟勝地。

鄰近的威斯康辛州「使徒群島國家湖岸」（Apostle Islands National Lakeshore），則由一系列森林島嶼與湖岸峭壁組成，以海蝕洞、歷史燈塔與獨木舟路線聞名。冬季低溫結冰時，本土湖岸峭壁間會形成壯觀冰洞，成為美國中西部最令人驚豔的季節限定自然奇景之一。

▲洛磯山脈壯麗地貌一定要親自體會。　圖：美國國家旅遊局／來源
▲洛磯山脈壯麗地貌一定要親自體會。　圖：美國國家旅遊局／來源

▲美國蒙大拿州黃石國家公園。　圖：美國國家旅遊局／來源
▲美國蒙大拿州黃石國家公園。　圖：美國國家旅遊局／來源

將視線轉向「洛磯山脈」（Rocky Mountains），科羅拉多州以壯闊山勢迎接高山挑戰者。美國共有96座海拔超過14,000英呎、被稱為「Fourteeners」或「14ers」的高山，其中多達58座位於科羅拉多州，吸引世界各地登山愛好者前來挑戰。這些山峰依路線難度各有不同，從相對入門的高山健行，到需要豐富經驗的進階攀登皆有選擇。當中，「阿爾伯特峰」（Mount Elbert）更是洛磯山脈最高峰，也是科羅拉多高山探險最具代表性的地標之一。

「黃石國家公園」（Yellowstone National Park）則展現截然不同的地熱奇觀。位於懷俄明州「諾里斯間歇泉盆地」（Norris Geyser Basin）的「蒸汽船間歇泉」（Steamboat Geyser）是世界最高的活躍間歇泉，噴發時，水柱可衝上超過300英呎高空，然而其噴發時間並不固定，有時可能相隔數年才再次噴發，使每一次噴發都成為難得一見的地質奇觀。

美國西南部以荒漠、砂岩與原住民文化，交織出極具辨識度的壯麗景觀。其中納瓦霍族擁有並管理的「紀念碑谷納瓦霍族公園」（Monument Valley Navajo Tribal Park）橫跨亞利桑那州與猶他州，以高聳紅色砂岩孤峰與遼闊沙漠盆地聞名，是世界上最具代表性的沙漠風景之一。旅客可參加吉普車導覽，或在嚮導帶領下深入後山步道，從不同角度感受這片土地的壯闊與文化底蘊。

向西約兩小時車程，則可抵達「羚羊峽谷」（Antelope Canyon）。這座狹窄的砂岩狹縫峽谷，以波浪般流動的岩壁紋理與灑落縫隙間的光束聞名，僅能透過導覽行程進入。當光線穿透峽谷深處，砂岩在明暗之間展現細膩層次，也讓這裡成為美國西南部最受攝影旅客喜愛的自然景點之一。

鄰近的新墨西哥州，則以文化與沙漠地景帶來另一種震撼。「陶斯印第安村」（Taos Pueblo）是北美最古老且持續有人居住的社群之一，並被列為聯合國教科文組織世界遺產。多層樓的土坯建築坐落於「桑格雷克里斯托山脈」（Sangre de Cristo Mountains）之下，至今仍是原住民社群，傳統建築、儀式與文化實踐仍持續被保存與傳承。

同樣位於新墨西哥州的「白沙國家公園」（White Sands National Park）則擁有一望無際的白色石膏沙丘，隨風不斷變化，形成波浪起伏的夢幻沙漠。旅客可體驗沙丘滑行、健行、欣賞夕陽，也能在美國最黑暗的星空環境之一嘗試夜間攝影，捕捉沙漠與星空交織的奇幻畫面。

最後，西岸與沙漠地帶則展現美國自然景觀的戲劇性對比。位於拉斯維加斯近郊的「火焰谷州立公園」（Valley of Fire State Park），以鮮明的紅色「阿茲特克砂岩」（Aztec sandstone）地形與古老岩刻聞名，是內華達州最具視覺張力的沙漠景觀之一。

加州「大索爾」（Big Sur）則以紅木林、峭壁與太平洋景觀交織成極具戲劇性的海岸風景，沿著 Highway 1 公路行駛，旅客可一路欣賞海面的壯闊景致，是美國最經典自駕路線之一。

橫跨加州與內華達州的「死亡谷國家公園」（Death Valley National Park），則是美國最炎熱乾燥也是海拔最低的國家公園，鹽原、沙丘、惡地與色彩豐富的峽谷在遼闊沙漠盆地中展現強烈對比，「惡水盆地」（Badwater Basin）與「扎布里斯基角」（Zabriskie Point）與春季野花盛開景觀，都是旅客不可錯過的經典亮點。

自然之境的野性相遇

走進美國遼闊的自然棲地，野生動物相遇便成為旅途中最動人的風景之一。

旅程可從緬因州「格林維爾」（Greenville）附近的「穆斯黑德湖」（Moosehead Lake）展開。這座緬因州最大的湖泊，靜臥於「緬因州北部森林」（North Maine Woods）森林與山區之間，是美國東北部最適合觀察駝鹿的據點之一。旅客可搭乘廂型車或船隻，在嚮導帶領下深入湖區與林地，於水岸、林蔭與晨霧之間，尋找駝鹿現身的片刻，每年5至6月間，當地也會舉辦「Moose Mainea」駝鹿觀察節，為旅程增添季節限定的自然趣味。

若想近距離觀察狼群，新澤西州與賓州皆有具代表性的保育據點。位於阿帕拉契山麓的新澤西州「Lakota Wolf Preserve」，是由美洲原住民管理的野生動物保育園區，除狼群外，也可見狐狸與山貓等動物。賓州「利蒂茨」（Lititz） 的「Wolf Sanctuary of PA」，則長期為流離失所的狼與狼犬提供安身之所，其中不少動物曾被作為異國寵物飼養。透過導覽行程，旅客可在安全距離下觀察狼群活動，在凝望與聆聽之間，理解野生動物保育背後的深層意義。

沿著大西洋海岸南行，橫跨馬里蘭州與維吉尼亞州的「阿薩蒂格島」（Assateague Island），以海風吹拂的屏障島地形與野馬聞名。相較於開發程度較高的海濱度假地，這裡保留更原始、粗獷的海岸樣貌，擁有遼闊沙灘、流動沙丘與豐富鳥類生態。旅客可安排獨木舟、賞鳥與海岸露營，在開闊海風與自然棲地之間，感受大西洋岸獨有的野性魅力。

佛羅里達州則以親近海洋生物與沿岸生態聞名。「水晶河」（Crystal River）是美國少數允許旅客合法與海牛共游的地點之一，因冬季保護區與溫暖泉水環境，成為海牛重要避寒棲地。清澈河道也相當適合獨木舟、立式划槳與野生動物觀察。

位於「朱庇特島」（Jupiter Island）的「吹石保護區」（Blowing Rocks Preserve），周邊海域則被視為美國鯊魚潛水重鎮，提供籠式潛水與自由潛水等體驗，回到陸地上，這片罕見的石灰岩海岸在漲潮時可見大西洋海浪衝擊侵蝕岩層，也孕育潮池、海岸灌叢與佛州東岸少見的岩石地貌。

「坦帕灣」（Tampa Bay）附近的「埃格蒙特礁島州立公園」（Egmont Key State Park），則以離島姿態收藏更靜謐的海洋風景。旅客在前往島嶼或周邊海域活動時，有機會看見海豚蹤影，也可在寧靜沙灘上體驗浮潛、海釣與撿貝殼。島上同時保留 「Fort Dade」遺跡與「艾格蒙特礁燈塔」（Egmont Key Lighthouse），讓自然探索與歷史景觀，在海風中交會成一段悠然旅程。

轉往美國西南部，新墨西哥州「卡爾斯巴德洞窟國家公園」（Carlsbad Caverns National Park）以壯闊的石灰岩地下洞穴系統聞名。深入地底 Big Room 巨型洞室展現大自然歷經時間雕琢出的恢弘尺度，夏季傍晚成千上萬隻蝙蝠自洞穴入口飛向天際，成為園區最令人難忘的野生動物景觀之一。

德州「聖體市」（Corpus Christi）附近的「帕德里島國家海岸」（Padre Island National Seashore）則以世界最長屏障島之姿鋪展出沙丘、潮汐灘地與海岸草原交織的遼闊風景。這裡適合海灘露營，也是季節性海龜築巢地，尤其以肯氏龜最受關注，同時位於北美重要候鳥遷徙路徑上，讓旅客在潮汐之間感受豐富的海岸生態。

在美國中部草原地帶，南達科他州「卡斯特州立公園」（Custer State Park）以野牛導覽行程聞名，帶領旅客穿越起伏草原，近距離觀察自由漫遊的野牛群。園區擁有全球規模最大的公有野牛群之一，全長18英哩的「Wildlife Loop」，是觀察野牛、羚羊、驢子與草原犬鼠的經典路線。季節性遷徙期間，更有機會看見數百頭、甚至上千頭野牛聚集於草原上的壯觀畫面。

冬季旅程則可轉往明尼蘇達州與加拿大安大略省交界的「伍茲湖」（Lake of the Woods），體驗北方獨有的冰釣文化。這片廣闊水域散布超過14,500座島嶼，冬季冰層穩定，是北美首屈一指的冰釣景點之一，也因豐富漁獲被譽為「世界梭鱸之都」。漫長的冰釣季節，讓旅客能在靜謐雪境中感受截然不同的戶外樂趣。

美國西岸與太平洋島嶼，則以海風與潮汐開啟另一種野生動物相遇。華盛頓州「聖胡安群島」（San Juan Islands）由海岸風景、寧靜港灣與濱海公園交織而成，每年4月至10月間，是美國觀察虎鯨的熱門地點之一，旅客可搭乘渡輪或划著獨木舟穿梭於海灣之間，在遼闊海面上等待虎鯨現身的動人片刻。

夏威夷「茂宜島」外海的「莫洛基尼火山口」（Molokini Crater）是一座僅能搭船抵達的半沉沒火山月牙島。清澈海水、繽紛珊瑚礁與熱帶魚群，讓這裡成為夏威夷最具代表性的浮潛與潛水目的地之一。周邊行程也常結合海鳥保護區與「Turtle Town」，旅客有機會在碧藍海水中，看見夏威夷綠蠵龜悠然游過，收藏屬於太平洋島嶼的靜謐海洋記憶。

入夜後，夏威夷「大島」的「柯納」（Kona）外海則呈現另一種魔幻海洋體驗。旅客可參加夜間浮潛行程，在水面漂浮時觀察鬼蝠魟於身下優雅滑行。這項體驗全年皆可安排，而每年4月至11月間，有很大的機率親眼遇見藍眼淚發光浮游生物，增添超現實夢幻氛圍。

最後來到波多黎各「維克斯島」（Vieques）的「蚊子灣」（Mosquito Bay），白天可見野馬漫步於海灘與道路之間，入夜後，這片水域則化為全美最明亮的生物發光海灣。微小的甲藻在暗夜中釋放藍綠色光芒，旅客可在無月夜晚搭乘獨木舟划入灣中，親身感受宛如星光落入海面的奇幻景象。

遠離喧囂的靜謐心靈旅程

美國也有許多適合放慢腳步、深入自然與在地文化的靜謐旅程。

位於羅德島州「紐波特」（Newport）的「懸崖步道」（Cliff Walk），全長約3.5英哩，沿著大西洋海岸延伸，串連海崖景觀、鍍金時代豪宅與歷史悠久的「四十長階」（Forty Steps）石階。部分平坦鋪面路段符合 ADA 無障礙標準，適合輕鬆散步，另有部分路段需行經岩石地形，為旅程增添探索感。

佛蒙特州的「Vermont Huts & Trails」（前身為 Vermont Huts Association），則透過19處山野住宿據點，帶領旅客以更貼近自然的方式探索新英格蘭山林。住宿形式從設有燃木暖爐的小屋、離網蒙古包，到仍在運作的酪農農場皆有選擇。旅客可將這些據點作為基地，前往「Kingdom Trails」、「Bread Loaf Mountain」等戶外景點，也能認識當地阿貝納基人（Abenaki）原住民族的文化脈絡。

印第安納州「印第安納波利斯」於2026年4月啟用「Greater Indy Trailways」，透過近800英哩的自行車道，串連市中心、周邊綠廊與區域目的地。路線亮點包含全長10.3英哩的「Nickel Plate Trail」、超過40英哩的區域環線、「Henry Street Bridge」 上的夜間照明設計，以及適合夜騎的發光步道。當地也透過適應型自行車租借與免費電動自行車計畫，提升不同旅客探索城市與綠地的便利性。

往西南部前進，亞利桑那州「斯柯茨代爾」（Scottsdale）的「麥道威爾索諾蘭沙漠保護區」（McDowell Sonoran Preserve）是美國最大的城市保護區之一，守護著都會鳳凰城外超過30,000英畝的索諾蘭沙漠（Sonoran Desert）地貌。步道網穿越花崗岩地形與巨人柱仙人掌點綴的山坡，沿途可遠眺麥道威爾山脈（McDowell Mountains）在距離城市不遠處感受沙漠的寧靜與遼闊。

太平洋西北則以森林、水瀑與高山景觀帶來清新的自然放飛。奧勒岡州「銀瀑布州立公園」（Silver Falls State Park）常被稱為該州州立公園的「皇冠明珠」，最知名的是「十瀑布步道」（Trail of Ten Falls）。這條環形步道穿越溫帶森林，沿途串連十座瀑布，旅客可行走至多座瀑布後方，在水霧、苔蘚與玄武岩峭壁之間，感受太平洋西北極具畫面感的健行體驗。

華盛頓州「大四冰洞」（Big Four Ice Caves），則是從西雅圖出發即可安排的一日自然小旅行。這條短程且適合家庭同行的健行路線，通往「大四山」（Big Four Mountain）山腳下，春夏期間，融雪會在山壁下方雕刻出藍色冰洞景觀。雖然冰洞本身結構不穩、禁止進入，但步道仍可近距離欣賞瀑布、高山與殘雪地貌，是一趟輕鬆卻充滿季節感的自然探索。

最後來到阿拉斯加「費爾班克斯」（Fairbanks）附近的「珍娜溫泉」（Chena Hot Springs）。旅客可在偏遠地熱度假區中浸泡天然礦物溫泉，並於冬季夜色裡等待極光劃過天際。園區內亦設有「極光冰雕博物館」（Aurora Ice Museum），收藏冰雕作品，並打造世界上規模最大的全年冰雪環境之一，周邊也可深入北方針葉林，體驗阿拉斯加靜謐而原始的野地風景。

與非凡秘境不期而遇

除了經典地標與熱門國家公園，美國也藏有許多非凡秘境。

位於喬治亞州「薩凡納河」（Savannah River）出海口的「泰碧島」（Tybee Island）是一座氣氛悠閒的屏障島，融合寬闊的大西洋海灘、潮汐濕地，以及可追溯至18世紀且保存良好的歷史燈塔。這裡最具特色的體驗之一，是由嚮導帶領的鯊魚牙齒化石尋找行程，旅客可在潮汐灘地與近岸水域探索史前生物遺跡，透過化石與這片海岸的遠古過去產生連結。

往美國中部前進，愛荷華州「黃土丘陵」（Loess Hills） 則展現罕見而獨特的地質景觀。這片由風力堆積而成的黃土丘陵，以深厚土壤、特殊草原生態系以及被雕塑得陡峭狹長的稜線地形聞名，是全球最集中的黃土地貌之一。旅客可在起伏丘陵與草原之間，感受與一般美國中西部印象截然不同的自然風景。

科羅拉多州「梅薩維德國家公園」（Mesa Verde National Park）則將壯麗地景與人類文明歷史緊密結合。這座聯合國教科文組織世界遺產，以先祖普韋布洛人建造且保存完整的峭壁聚落聞名，其中「懸崖宮殿」（Cliff Palace）更是最具代表性的遺址之一。旅客可沿著平頂山與峽谷地形健行，在壯闊自然景觀中，回望數百年來人類在此生活、建築與適應環境的歷史痕跡。

德州「聖安東尼奧傳教站國家歷史公園」（San Antonio Missions National Historical Park），則保留聖安東尼奧河沿岸一系列 18 世紀西班牙殖民時期傳教站，同樣被列為聯合國教科文組織世界遺產。如今，「Mission Reach」河岸段將這些歷史遺址與復育後的自然河廊、自行車道與繁茂的河岸棲地串連起來，讓旅客能在城市中心以步行或騎乘方式，感受歷史、文化與自然共存的獨特風貌。

旅程延伸至美屬薩摩亞的「奧努烏島」（Aunuʻu Island）。這座小型火山島可搭乘水上計程車前往，島上仍保留傳統村落生活，也鋪展出濕地、紅樹林、雨林與黑沙灘交織的多樣景觀。位於火山凹地中的「Pala Lake」，是島上一處靜謐的淡水湖，周邊可見芋頭田延展於土地之間，延續著當地自給農業的日常風景。探索自然之後，旅客不妨品嚐 Aunuʻu fa’ausi。這道以芋頭、樹薯、椰奶與焦糖糖漿製成的布丁狀甜點，將島嶼風土化為溫潤滋味，為旅程留下更具在地記憶的收尾。

北馬里亞納群島「塞班島」（Saipan）的潛點「藍洞」（The Grotto）則是潛水旅客嚮往的秘境之一，從經典的「塞班島 Saipan 網紅地標」再往前約一英哩，即可抵達這個連通大海的海底洞穴秘境。對具備經驗的潛水者而言，雖然入口水流較強、挑戰性較高，但進入洞穴後可見光線自海面穿透水下空間，形成迷人的藍色光影效果，加上清澈能見度與豐富海洋生態，使其成為太平洋地區極具代表性的潛點。

若想捕捉更具話題性的水下畫面，「關島」（Guam）的「阿普拉港」（Apra Harbor）是值得列入清單的加碼亮點。這座港灣同時設有美軍基地與港口，水下可見第二次世界大戰時期沉沒的駁船，並逐漸形成吸引珊瑚與海洋生物棲息的人工礁。由於海況相對平穩，這裡同時適合初學者與有經驗的潛水者，其中最具辨識度的畫面，便是固定於沉船上的水下美國國旗，成為旅客拍攝與記錄這趟海底探險的獨特象徵。

人生有夢就要大膽去追夢，無論你是輕度、中度或是重度的旅遊冒險家，以上眾多美國戶外夢幻旅遊清單，一定要找幾個適合自己的路線，大步向前去圓夢！ 

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精華 FAQ

  • 文章聚焦Brand USA為美國建國250週年推出的50個戶外旅遊亮點，內容強調自然奇景、冒險行程與多樣地貌，鼓勵旅客依自身能力選擇合適路線。

  • 清單涵蓋健行步道、自行車路線、高空滑索、洞穴探險、峽谷攀登、冰河體驗與海岸離島活動，也包含野生動物觀察、潛水與靜謐森林旅程。

  • 文章希望讀者依照輕度、中度或重度冒險偏好，從美國各地自然景觀中找到屬於自己的旅程，在壯麗地貌與野性生態裡實現探索夢想。

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

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店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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賞花行程先收藏！網友熱議七大「向日葵景點」金黃花海超好拍

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2026-07-10 15:18 Social Lab社群實驗室
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供
▲新北大都會花海－向日葵花田裡的帥氣身影。　圖：新北市政府高灘地工程管理處 ／提供

隨著夏季到來，全台各地向日葵陸續盛開，大片金黃色花海總能吸引大批民眾前往賞花、拍照打卡，也讓各個向日葵景點成為社群上的熱門話題。多數向日葵景點的花期落在每年6月至10月，不過，受到種植時間與氣候條件影響，各地花期仍略有差異。本篇整理出網友熱議的七大「向日葵景點」，帶大家看看哪些地方最受網友歡迎！

大佳河濱公園」金黃花海人氣高 「后里環保公園」一次欣賞多種花卉

 ▲ 網友熱議TOP7向日葵景點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「向日葵景點」的相關話題討論，可以發現「大佳河濱公園」是最常被提及的景點。位於台北市區的大佳河濱公園，每年9月前後都會迎來向日葵盛開期，加上交通便利、免門票等優勢，總能吸引不少民眾前往賞花拍照；此外，園區去年更以將近18萬株的向日葵打造金黃花海，引發許多網友大讚「數千萬朵向日葵，迎風搖曳，美不勝收」、「看到這麼多的向日葵，心都開了」、「去大佳河濱公園散步，整片金黃色的太陽花海實在太療癒了」，可見大片向日葵營造出的視覺效果與療癒氛圍，成功引起許多民眾在社群上討論與分享，使其成為近一年最具人氣的向日葵景點。

聲量排名第二的則是位於台中市的「后里環保公園」，又稱作為后里花田綠廊園區，園區內除了向日葵外，也種植金針花、波斯菊等不同花卉，讓民眾能一次欣賞多樣花景。有網友發文寫道「后里花田綠廊園區開闊寬廣，大片的綠色草原，是常來散步、放風箏的好地方」，並提到「每次來盛開的花都不一樣，上次來時大波斯菊盛開，此時的大波斯菊已經凋謝了，換向日葵大片花海盛開，還有黃鐘花、日日春、孔雀菊、千日紅燦爛盛開」，可見后里環保公園不僅具有多樣化的花卉景觀，遼闊的園區環境也讓其成為民眾散步與出遊時的熱門選擇。

此外，位於高雄市的「美濃杉林花海」以春節前後的季節限定花景為特色，當地向日葵花期主要集中在每年1月中旬至2月下旬，大片金黃花海與南部田園風光相互映襯的景色，吸引不少民眾在春節假期時，與家人一同前往欣賞花海美景。而位於桃園市的「向陽休閒農場」則以北台灣最大的向日葵主題農場聞名，向日葵花期為每年5月至10月。除了賞花之外，農場也開放現場摘採體驗，讓民眾能將美麗的向日葵帶回家，十分適合親子、情侶安排半日遊行程。

另一方面，嘉義「新港安和村」一帶除了種植向日葵外，也栽培洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草等多種花卉，色彩繽紛的花田景觀更讓新港安和村被譽為「嘉義版普羅旺斯」。至於位在屏東縣的「下淡水溪鐵橋」，則以百年鐵橋與河岸花海交織而成的景致展現獨特的歷史氛圍，不少網友大讚「屏東傍晚時分最舒適的散步地就是它」、「搭火車的時候往下看也超級漂亮」，推薦民眾到屏東旅遊，不妨順道至下淡水溪鐵橋欣賞獨特美景。最後，位於台中市的「中社觀光花市」園區內設有歐洲風情造景與季節花卉佈置，讓遊客除了欣賞美麗花海外，也能和別具特色的裝置藝術合影，拍出風格多變的賞花照片。

全台各地的向日葵景點各有不同風情，不妨將這些人氣景點列入口袋名單，依照各地花期規劃賞花行程，親自感受金黃色花海的魅力。


本分析報告使用《OpView社群口碑資料庫》，針對指定議題進行文本分析


觀測期間：2025/06/22-2026/06/22


觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

 

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精華 FAQ

  • 文章根據OpView社群口碑資料庫，整理近1年網友熱議的7大向日葵景點，並說明各景點的花期、特色與聲量排名，方便民眾規劃賞花行程。

  • 大佳河濱公園是聲量最高的景點，因位於台北市區、交通方便且免門票，加上每年9月前後可見大片向日葵花海，常吸引民眾拍照打卡分享。

  • 后里環保公園可欣賞多種花卉，美濃杉林花海適合春節前後造訪，向陽休閒農場可體驗摘花，新港安和村與下淡水溪鐵橋也各具特色。

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#花海 #賞花 #大佳河濱公園

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打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”，就在【碧潭風景區】

2026-07-09 08:00 卡娃思 / 開心趴趴走

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：碧潭堰打通中斷半世紀的河川生態廊道。
  • 重點二：整建後設置右岸生態魚道供洄游生物上溯。
  • 重點三：新店溪下游有逾60種魚蝦蟹，生態豐富。


依然是騎著U bike 2.0E 運動早晨，從大稻埕碼頭騎到了碧潭沿岸「碧潭堰生態廊道」，休息中望著聽著壯闊澎湃的溪水聲被震撼到， 岸邊觀景非常的涼爽，為似乎已為持續高溫的大台北地區，注入了一股冰涼的體感舒適的溫度，觀賞中糧網至極！

打通中斷半世紀河川生態廊道“碧潭堰”

  • 是新店溪中上游重要的水利建設，從18世紀以來歷經三代的興建，是雙北重要的水利工程－瑠公圳的一環，堰壩也更造就了上游碧潭風景區的湖光山色。
  • 曾在2015年遭蘇迪勒颱風重創，在改善暨周邊環境營造工程的整建後，在堰體右岸設立碧潭魚道，讓新店溪中的洄游性生物可藉此道上溯至河川上游生活。
  • 新店溪在碧潭堰下游的水域有超過60種的魚蝦蟹類，其中有30多種河海洄游的生物，如著名的香魚、大口湯鯉、烏魚、合浦絨蝥蟹等水生動物，為了維護新店溪生態多樣性的需求，碧潭堰在整建時特別在右側設立生態魚道，魚道的形式採用豎槽斜隔壁水池式，佈置成三排四轉折之階段，總共設計有62階隔壁，同時有五處休息池，以利生物越過碧潭堰。

碧潭堰在右側設立生態魚道，魚道的中段設有透明生態觀景窗，超大型水族箱，可欣賞魚道中洄游的魚類，並特設置水下攝影機於網路上不間斷直播，同時記錄新店溪中精彩的生態畫面。

🔻2025年5月「平頷鱲+長鰭馬口鱲群(溪哥)」直播影像紀錄

🔻碧潭上游湖光色，令人窒息的風景！

🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。
🔺令人著迷的湖光山色，碧潭風景區。

🔺前進碧潭風景區的自行車道。
🔺前進碧潭風景區的自行車道。









精華 FAQ

  • 最重要的是打通中斷半世紀的河川生態廊道，並在右岸設置生態魚道，讓新店溪中的洄游性生物能順利上溯到上游棲息與繁殖。

  • 因為新店溪下游水域有超過60種魚蝦蟹類，其中包含30多種河海洄游生物，碧潭堰透過魚道設計，能維護生物多樣性與河川連通性。

  • 現場可看到設於中段的透明生態觀景窗，像大型水族箱一樣觀察魚道生物，另外還有水下攝影機進行網路直播，方便即時欣賞生態畫面。

卡娃思 / 開心趴趴走

卡娃思 / 開心趴趴走

我叫卡娃思，開朗幽默是我的特質魅力，專職吃喝玩樂的工作超過十年，樂在好攝，善於專題分享。

#碧潭 #運動 #新北旅遊 #大稻埕碼頭

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❤日本❤動漫迷最愛【進擊的巨人博物館】~作者☆諫山創★故鄉

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2026-07-10 21:46 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：進擊的巨人博物館位於日本大分縣日田市，是諫山創故鄉。
  • 重點二：館內展示原畫手稿、作畫書桌重現，呈現作品誕生歷程。
  • 重點三：現場還有日田限定聯名周邊，吸引粉絲朝聖收藏。

#獻出心臟吧

#進擊的巨人博物館

位於日本大分縣日田市

作者諫山創老師的故鄉

亦為這部神作孕育的原點

#並非粉絲濾鏡

不是該作品的粉絲

嚴格來說根本沒看過

但看到手稿細膩的線條

陰影、深淺勾勒出的動感

作者創作的工作桌椅、環境等

依舊有著莫名感動

鐵粉絕對逛到走不開吧!!

不得不說日本人真的很會

出個名人其家鄉絕對力挺

不管是個紀念碑、紀念牌

有作品可供參觀就博物館

不僅對成名者的高調支持

更連結家鄉特色成為賣點

怎麼看都是雙贏策略呀~!!

#進擊的巨人博物館

有3大亮點~

粉絲真的別錯過

原畫手稿、作畫書桌重現

還有限定聯名周邊

日田才買得到的獨家限定商品囉

#進擊的巨人#博物館#日本大分#動漫

精華 FAQ

  • 博物館位於日本大分縣日田市，這裡也是作者諫山創的故鄉，因此被視為作品誕生的原點，也成為結合動漫與地方觀光的重要景點。

  • 內文提到的亮點包括原畫手稿、作畫書桌與工作環境重現，以及日田限定的聯名周邊商品，讓粉絲能同時欣賞創作過程並購買獨家收藏。

  • 文章指出，即使不是作品粉絲，也會被手稿細膩的線條、陰影表現與創作空間的還原所感動，顯示展覽兼具藝術性與情感價值。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#博物館 #日本人 #打卡景點

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❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

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2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

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