發掘壯闊美國戶外冒險旅遊清單 America the Breathtaking 來場以自然為名的精彩壯遊

AI重點 文章重點整理： 重點一： Brand USA為美國250週年精選50個戶外冒險亮點。

Brand USA為美國250週年精選50個戶外冒險亮點。 重點二： 清單涵蓋健行、滑索、洞穴、峽谷與冰河等體驗。

清單涵蓋健行、滑索、洞穴、峽谷與冰河等體驗。 重點三：也納入野生動物觀察、海岸離島與靜謐自然旅程。

【旅奇傳媒/編輯部報導】相信很多熱愛戶外活動的愛好者，畢生都在尋找屬於自己的冒險清單，適逢「美國建國250週年」，美國國家旅遊局（Brand USA）精選推薦50個壯闊迷人的戶外旅遊亮點，展現美國獨特地景、自然奇觀與冒險精神。內容涵蓋知名地標、離島秘境、健行步道、自行車路線與自然戶外行程，推薦各種親近自然的暢遊方式。

美國國家旅遊局總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「幅員遼闊，地貌多元，自然資源成為美國最具競爭力的觀光優勢之一。隨著旅遊趨勢重視自然，美國戶外精彩行程成為全球不分年齡冒險家們的旅遊首選之地。」

▲美國各州都有推薦的自行車騎行路線。 圖：美國國家旅遊局／來源

刺激探險 挑戰感官極限

想征服「最精彩的一哩路」嗎？

緬因州「馬胡蘇克缺口」（Mahoosuc Notch）被廣泛認為是阿帕拉契山徑中最具挑戰性的路段之一。這段山徑遍布巨大岩塊，沿途需穿越狹窄如洞穴般的地形，加上區域微氣候明顯低溫，即使入夏岩縫仍可能殘留冰層，成為考驗健行者的經典戶外挑戰。

向南延伸至田納西州（Tennessee）、阿拉巴馬州（Alabama）與喬治亞州（Georgia）交界的「TAG Country」當地獨特的石灰岩地形孕育出豐富洞穴景觀，從地下河、地底瀑布到壯觀的垂直洞穴系統，成為旅客必訪的自然奇景。旅客可依自身探險經驗選擇入門洞穴導覽，或進一步挑戰更具技術性深度探險。其中「艾里森洞穴」（Ellison’s Cave）以深達約179公尺的垂直洞穴聞名，成為許多資深洞穴探險者嚮往造訪的經典。

同樣位於田納西州的「WildSide Park」於 2025 年推出全新「MegaZip」高空滑索，全長約1.8公里、垂直落差約305公尺，最高時速89公里，被譽為北美最長的高空滑索體驗，沉浸大煙山壯麗景緻。

喜愛登山自行車的旅客，則可期待阿肯色州全新登場的「OZ Trails Bike Park」。園區甫於今年06/12正式開放，將為奧札克（Ozarks）地區帶來約32公里的重力型登山自行車路線，從適合初學者的流暢車道，到雙黑鑽等級的高難度下坡路線皆一應俱全。園區亦設有高速纜車讓騎士反覆前往山脊路線起點，中央基地則規劃餐飲、自行車服務與交流休憩空，打造完整度假體驗。

旅程再往美國中西部與山區延伸，北達科他州的「Maah Daah Hey Trail」是一條全長約241公里的荒野健行路線，穿越該州西部壯闊地形，沿途串連孤立岩丘、草原高地與歷經風化侵蝕形成的峽谷景觀。這片由風與時間雕塑而成的遼闊大地，為旅客帶來充滿挑戰與原始魅力的荒野探索體驗，自今年起，該路線也正式納入擴建後的「Theodore Roosevelt Trail 」系統。

科羅拉多州「Telluride Via Ferrata」則以峭壁攀岩帶來截然不同的震撼。這條長約3.2-4.8公里的固定式攀岩路線，沿途設有鋼索、梯架與固定踏樁，引領旅客穿梭在距離谷底約152-183公尺的峭壁之上。全程約耗時4-5小時，途中俯瞰「新娘面紗瀑布」（Bridal Veil Falls）與「聖胡安山脈」（San Juan Mountains）的壯麗景色，是結合高度、體力與絕景視野的經典山區探險。

愛達荷州「地獄峽谷」（Hells Canyon）是北美最深河谷，深度甚至超越大峽谷，旅客可搭乘噴射快艇或參加泛舟行程深入峽谷。愛達荷州也擁有美國本土最豐富的激流泛舟資源，無論是適合家庭體驗的二級河段，到高難度多日探險行程，皆能滿足不同程度旅客的冒險需求。

加州尤里卡（Eureka）的「紅木森林步道」（Redwood Sky Walk）位於「紅杉公園動物園」（Sequoia Park Zoo）內，全長近400公尺蜿蜒穿梭於成熟海岸紅木林間，最高處距離森林地面超過30公尺。這座步道被視為美國西部最長的樹冠空中步道，多數路段符合 ADA 無障礙設計，是旅客體驗北加州紅木景觀最具有趣的方式。

再延伸至阿拉斯加，安克拉治（Anchorage）、蘇厄德（Seward）、楚加奇（Chugach）與馬塔努斯卡（Matanuska）地區，是探索冰河冒險的理想基地。旅客可從安克拉治或蘇厄德出發，搭乘直升機前往偏遠冰原，於「楚加奇州立公園」（Chugach State Park）等地體驗冰河降落，親自踏上古老冰層，近距離觀察冰裂縫、融冰池與藍色冰體，感受阿拉斯加壯闊的冰河景觀。結合全年雪地狗拉雪橇、越野雪上摩托車，以及「馬塔努斯卡冰河」（Matanuska Glacier）周邊熱門的導覽冰攀體驗，讓旅客深入極地自然。

您也可以來到美屬維京群島「聖克羅伊島」（Saint Croix），搭乘外型宛如跑車的水上摩托車徜徉於「弗雷德里克斯特德」（Frederiksted）附近平靜海域兜風，感受海風與陽光的加勒比海島嶼風情。

發掘壯闊美國戶外冒險旅遊清單 America the Breathtaking 來場以自然為名的精彩壯遊【圖 / 旅奇傳媒】

季節限定一期一會的壯麗奇遇

美國遼闊多變的自然地貌，串連海岸、濕地、峽谷、湖岸、高山與沙漠，展開一場層次豐富的壯麗旅程。

位於北卡羅來納州「哈克斯島」（Harkers Island）一帶的「海角瞭望台國家海岸」（Cape Lookout National Seashore）是外灘群島中遠離喧囂的海岸保護區，由未經大規模開發的屏障島組成。旅客可體驗獨木舟、划艇、岸邊釣魚、撿貝殼與露營，也可造訪歷史悠久的「海角瞭望台燈塔」（Cape Lookout Lighthouse），欣賞其極具辨識度的菱格紋塔身。

旅程接著來到路易斯安那州「布羅布里奇」（Breaux Bridge）附近的「阿查法拉亞盆地」（Atchafalaya Basin）。作為美國最大的沼澤地，這片由密西西比河水系孕育的濕地，擁有緩慢流動的水道、披覆西班牙苔蘚的柏樹森林與豐富生態。旅客可搭乘導覽船或獨木舟穿梭其間，觀察鳥類與野生動植物，並認識卡郡文化與濕地生活的深厚連結。

從濕地轉往壯闊峽谷，德州「帕羅杜羅峽谷州立公園」（Palo Duro Canyon State Park）被譽為「德州大峽谷」，也是美國第二大峽谷。紅岩、平頂山與歷經侵蝕形成的奇岩地貌，構成德州高原最具代表性的自然景觀之一。旅客可透過健行或騎馬深入峽谷，在開闊岩壁與層疊地形之間，感受美國西部大地的遼闊氣勢。

北上至五大湖區，密西根州「彩繪岩國家湖岸」（Pictured Rocks National Lakeshore）以蘇必略湖畔色彩鮮明的砂岩峭壁聞名。旅客可沿著峭壁步道健行，也可搭乘遊船從湖面欣賞岩壁全景，對喜愛水上活動的旅客而言，這裡更是世界級的獨木舟勝地。

鄰近的威斯康辛州「使徒群島國家湖岸」（Apostle Islands National Lakeshore），則由一系列森林島嶼與湖岸峭壁組成，以海蝕洞、歷史燈塔與獨木舟路線聞名。冬季低溫結冰時，本土湖岸峭壁間會形成壯觀冰洞，成為美國中西部最令人驚豔的季節限定自然奇景之一。

▲洛磯山脈壯麗地貌一定要親自體會。 圖：美國國家旅遊局／來源

▲美國蒙大拿州黃石國家公園。 圖：美國國家旅遊局／來源

將視線轉向「洛磯山脈」（Rocky Mountains），科羅拉多州以壯闊山勢迎接高山挑戰者。美國共有96座海拔超過14,000英呎、被稱為「Fourteeners」或「14ers」的高山，其中多達58座位於科羅拉多州，吸引世界各地登山愛好者前來挑戰。這些山峰依路線難度各有不同，從相對入門的高山健行，到需要豐富經驗的進階攀登皆有選擇。當中，「阿爾伯特峰」（Mount Elbert）更是洛磯山脈最高峰，也是科羅拉多高山探險最具代表性的地標之一。

「黃石國家公園」（Yellowstone National Park）則展現截然不同的地熱奇觀。位於懷俄明州「諾里斯間歇泉盆地」（Norris Geyser Basin）的「蒸汽船間歇泉」（Steamboat Geyser）是世界最高的活躍間歇泉，噴發時，水柱可衝上超過300英呎高空，然而其噴發時間並不固定，有時可能相隔數年才再次噴發，使每一次噴發都成為難得一見的地質奇觀。

美國西南部以荒漠、砂岩與原住民文化，交織出極具辨識度的壯麗景觀。其中納瓦霍族擁有並管理的「紀念碑谷納瓦霍族公園」（Monument Valley Navajo Tribal Park）橫跨亞利桑那州與猶他州，以高聳紅色砂岩孤峰與遼闊沙漠盆地聞名，是世界上最具代表性的沙漠風景之一。旅客可參加吉普車導覽，或在嚮導帶領下深入後山步道，從不同角度感受這片土地的壯闊與文化底蘊。

向西約兩小時車程，則可抵達「羚羊峽谷」（Antelope Canyon）。這座狹窄的砂岩狹縫峽谷，以波浪般流動的岩壁紋理與灑落縫隙間的光束聞名，僅能透過導覽行程進入。當光線穿透峽谷深處，砂岩在明暗之間展現細膩層次，也讓這裡成為美國西南部最受攝影旅客喜愛的自然景點之一。

鄰近的新墨西哥州，則以文化與沙漠地景帶來另一種震撼。「陶斯印第安村」（Taos Pueblo）是北美最古老且持續有人居住的社群之一，並被列為聯合國教科文組織世界遺產。多層樓的土坯建築坐落於「桑格雷克里斯托山脈」（Sangre de Cristo Mountains）之下，至今仍是原住民社群，傳統建築、儀式與文化實踐仍持續被保存與傳承。

同樣位於新墨西哥州的「白沙國家公園」（White Sands National Park）則擁有一望無際的白色石膏沙丘，隨風不斷變化，形成波浪起伏的夢幻沙漠。旅客可體驗沙丘滑行、健行、欣賞夕陽，也能在美國最黑暗的星空環境之一嘗試夜間攝影，捕捉沙漠與星空交織的奇幻畫面。

最後，西岸與沙漠地帶則展現美國自然景觀的戲劇性對比。位於拉斯維加斯近郊的「火焰谷州立公園」（Valley of Fire State Park），以鮮明的紅色「阿茲特克砂岩」（Aztec sandstone）地形與古老岩刻聞名，是內華達州最具視覺張力的沙漠景觀之一。

加州「大索爾」（Big Sur）則以紅木林、峭壁與太平洋景觀交織成極具戲劇性的海岸風景，沿著 Highway 1 公路行駛，旅客可一路欣賞海面的壯闊景致，是美國最經典自駕路線之一。

橫跨加州與內華達州的「死亡谷國家公園」（Death Valley National Park），則是美國最炎熱乾燥也是海拔最低的國家公園，鹽原、沙丘、惡地與色彩豐富的峽谷在遼闊沙漠盆地中展現強烈對比，「惡水盆地」（Badwater Basin）與「扎布里斯基角」（Zabriskie Point）與春季野花盛開景觀，都是旅客不可錯過的經典亮點。

自然之境的野性相遇

走進美國遼闊的自然棲地，野生動物相遇便成為旅途中最動人的風景之一。

旅程可從緬因州「格林維爾」（Greenville）附近的「穆斯黑德湖」（Moosehead Lake）展開。這座緬因州最大的湖泊，靜臥於「緬因州北部森林」（North Maine Woods）森林與山區之間，是美國東北部最適合觀察駝鹿的據點之一。旅客可搭乘廂型車或船隻，在嚮導帶領下深入湖區與林地，於水岸、林蔭與晨霧之間，尋找駝鹿現身的片刻，每年5至6月間，當地也會舉辦「Moose Mainea」駝鹿觀察節，為旅程增添季節限定的自然趣味。

若想近距離觀察狼群，新澤西州與賓州皆有具代表性的保育據點。位於阿帕拉契山麓的新澤西州「Lakota Wolf Preserve」，是由美洲原住民管理的野生動物保育園區，除狼群外，也可見狐狸與山貓等動物。賓州「利蒂茨」（Lititz） 的「Wolf Sanctuary of PA」，則長期為流離失所的狼與狼犬提供安身之所，其中不少動物曾被作為異國寵物飼養。透過導覽行程，旅客可在安全距離下觀察狼群活動，在凝望與聆聽之間，理解野生動物保育背後的深層意義。

沿著大西洋海岸南行，橫跨馬里蘭州與維吉尼亞州的「阿薩蒂格島」（Assateague Island），以海風吹拂的屏障島地形與野馬聞名。相較於開發程度較高的海濱度假地，這裡保留更原始、粗獷的海岸樣貌，擁有遼闊沙灘、流動沙丘與豐富鳥類生態。旅客可安排獨木舟、賞鳥與海岸露營，在開闊海風與自然棲地之間，感受大西洋岸獨有的野性魅力。

佛羅里達州則以親近海洋生物與沿岸生態聞名。「水晶河」（Crystal River）是美國少數允許旅客合法與海牛共游的地點之一，因冬季保護區與溫暖泉水環境，成為海牛重要避寒棲地。清澈河道也相當適合獨木舟、立式划槳與野生動物觀察。

位於「朱庇特島」（Jupiter Island）的「吹石保護區」（Blowing Rocks Preserve），周邊海域則被視為美國鯊魚潛水重鎮，提供籠式潛水與自由潛水等體驗，回到陸地上，這片罕見的石灰岩海岸在漲潮時可見大西洋海浪衝擊侵蝕岩層，也孕育潮池、海岸灌叢與佛州東岸少見的岩石地貌。

「坦帕灣」（Tampa Bay）附近的「埃格蒙特礁島州立公園」（Egmont Key State Park），則以離島姿態收藏更靜謐的海洋風景。旅客在前往島嶼或周邊海域活動時，有機會看見海豚蹤影，也可在寧靜沙灘上體驗浮潛、海釣與撿貝殼。島上同時保留 「Fort Dade」遺跡與「艾格蒙特礁燈塔」（Egmont Key Lighthouse），讓自然探索與歷史景觀，在海風中交會成一段悠然旅程。

轉往美國西南部，新墨西哥州「卡爾斯巴德洞窟國家公園」（Carlsbad Caverns National Park）以壯闊的石灰岩地下洞穴系統聞名。深入地底 Big Room 巨型洞室展現大自然歷經時間雕琢出的恢弘尺度，夏季傍晚成千上萬隻蝙蝠自洞穴入口飛向天際，成為園區最令人難忘的野生動物景觀之一。

德州「聖體市」（Corpus Christi）附近的「帕德里島國家海岸」（Padre Island National Seashore）則以世界最長屏障島之姿鋪展出沙丘、潮汐灘地與海岸草原交織的遼闊風景。這裡適合海灘露營，也是季節性海龜築巢地，尤其以肯氏龜最受關注，同時位於北美重要候鳥遷徙路徑上，讓旅客在潮汐之間感受豐富的海岸生態。

在美國中部草原地帶，南達科他州「卡斯特州立公園」（Custer State Park）以野牛導覽行程聞名，帶領旅客穿越起伏草原，近距離觀察自由漫遊的野牛群。園區擁有全球規模最大的公有野牛群之一，全長18英哩的「Wildlife Loop」，是觀察野牛、羚羊、驢子與草原犬鼠的經典路線。季節性遷徙期間，更有機會看見數百頭、甚至上千頭野牛聚集於草原上的壯觀畫面。

冬季旅程則可轉往明尼蘇達州與加拿大安大略省交界的「伍茲湖」（Lake of the Woods），體驗北方獨有的冰釣文化。這片廣闊水域散布超過14,500座島嶼，冬季冰層穩定，是北美首屈一指的冰釣景點之一，也因豐富漁獲被譽為「世界梭鱸之都」。漫長的冰釣季節，讓旅客能在靜謐雪境中感受截然不同的戶外樂趣。

美國西岸與太平洋島嶼，則以海風與潮汐開啟另一種野生動物相遇。華盛頓州「聖胡安群島」（San Juan Islands）由海岸風景、寧靜港灣與濱海公園交織而成，每年4月至10月間，是美國觀察虎鯨的熱門地點之一，旅客可搭乘渡輪或划著獨木舟穿梭於海灣之間，在遼闊海面上等待虎鯨現身的動人片刻。

夏威夷「茂宜島」外海的「莫洛基尼火山口」（Molokini Crater）是一座僅能搭船抵達的半沉沒火山月牙島。清澈海水、繽紛珊瑚礁與熱帶魚群，讓這裡成為夏威夷最具代表性的浮潛與潛水目的地之一。周邊行程也常結合海鳥保護區與「Turtle Town」，旅客有機會在碧藍海水中，看見夏威夷綠蠵龜悠然游過，收藏屬於太平洋島嶼的靜謐海洋記憶。

入夜後，夏威夷「大島」的「柯納」（Kona）外海則呈現另一種魔幻海洋體驗。旅客可參加夜間浮潛行程，在水面漂浮時觀察鬼蝠魟於身下優雅滑行。這項體驗全年皆可安排，而每年4月至11月間，有很大的機率親眼遇見藍眼淚發光浮游生物，增添超現實夢幻氛圍。

最後來到波多黎各「維克斯島」（Vieques）的「蚊子灣」（Mosquito Bay），白天可見野馬漫步於海灘與道路之間，入夜後，這片水域則化為全美最明亮的生物發光海灣。微小的甲藻在暗夜中釋放藍綠色光芒，旅客可在無月夜晚搭乘獨木舟划入灣中，親身感受宛如星光落入海面的奇幻景象。

遠離喧囂的靜謐心靈旅程

美國也有許多適合放慢腳步、深入自然與在地文化的靜謐旅程。

位於羅德島州「紐波特」（Newport）的「懸崖步道」（Cliff Walk），全長約3.5英哩，沿著大西洋海岸延伸，串連海崖景觀、鍍金時代豪宅與歷史悠久的「四十長階」（Forty Steps）石階。部分平坦鋪面路段符合 ADA 無障礙標準，適合輕鬆散步，另有部分路段需行經岩石地形，為旅程增添探索感。

佛蒙特州的「Vermont Huts & Trails」（前身為 Vermont Huts Association），則透過19處山野住宿據點，帶領旅客以更貼近自然的方式探索新英格蘭山林。住宿形式從設有燃木暖爐的小屋、離網蒙古包，到仍在運作的酪農農場皆有選擇。旅客可將這些據點作為基地，前往「Kingdom Trails」、「Bread Loaf Mountain」等戶外景點，也能認識當地阿貝納基人（Abenaki）原住民族的文化脈絡。

印第安納州「印第安納波利斯」於2026年4月啟用「Greater Indy Trailways」，透過近800英哩的自行車道，串連市中心、周邊綠廊與區域目的地。路線亮點包含全長10.3英哩的「Nickel Plate Trail」、超過40英哩的區域環線、「Henry Street Bridge」 上的夜間照明設計，以及適合夜騎的發光步道。當地也透過適應型自行車租借與免費電動自行車計畫，提升不同旅客探索城市與綠地的便利性。

往西南部前進，亞利桑那州「斯柯茨代爾」（Scottsdale）的「麥道威爾索諾蘭沙漠保護區」（McDowell Sonoran Preserve）是美國最大的城市保護區之一，守護著都會鳳凰城外超過30,000英畝的索諾蘭沙漠（Sonoran Desert）地貌。步道網穿越花崗岩地形與巨人柱仙人掌點綴的山坡，沿途可遠眺麥道威爾山脈（McDowell Mountains）在距離城市不遠處感受沙漠的寧靜與遼闊。

太平洋西北則以森林、水瀑與高山景觀帶來清新的自然放飛。奧勒岡州「銀瀑布州立公園」（Silver Falls State Park）常被稱為該州州立公園的「皇冠明珠」，最知名的是「十瀑布步道」（Trail of Ten Falls）。這條環形步道穿越溫帶森林，沿途串連十座瀑布，旅客可行走至多座瀑布後方，在水霧、苔蘚與玄武岩峭壁之間，感受太平洋西北極具畫面感的健行體驗。

華盛頓州「大四冰洞」（Big Four Ice Caves），則是從西雅圖出發即可安排的一日自然小旅行。這條短程且適合家庭同行的健行路線，通往「大四山」（Big Four Mountain）山腳下，春夏期間，融雪會在山壁下方雕刻出藍色冰洞景觀。雖然冰洞本身結構不穩、禁止進入，但步道仍可近距離欣賞瀑布、高山與殘雪地貌，是一趟輕鬆卻充滿季節感的自然探索。

最後來到阿拉斯加「費爾班克斯」（Fairbanks）附近的「珍娜溫泉」（Chena Hot Springs）。旅客可在偏遠地熱度假區中浸泡天然礦物溫泉，並於冬季夜色裡等待極光劃過天際。園區內亦設有「極光冰雕博物館」（Aurora Ice Museum），收藏冰雕作品，並打造世界上規模最大的全年冰雪環境之一，周邊也可深入北方針葉林，體驗阿拉斯加靜謐而原始的野地風景。

與非凡秘境不期而遇

除了經典地標與熱門國家公園，美國也藏有許多非凡秘境。

位於喬治亞州「薩凡納河」（Savannah River）出海口的「泰碧島」（Tybee Island）是一座氣氛悠閒的屏障島，融合寬闊的大西洋海灘、潮汐濕地，以及可追溯至18世紀且保存良好的歷史燈塔。這裡最具特色的體驗之一，是由嚮導帶領的鯊魚牙齒化石尋找行程，旅客可在潮汐灘地與近岸水域探索史前生物遺跡，透過化石與這片海岸的遠古過去產生連結。

往美國中部前進，愛荷華州「黃土丘陵」（Loess Hills） 則展現罕見而獨特的地質景觀。這片由風力堆積而成的黃土丘陵，以深厚土壤、特殊草原生態系以及被雕塑得陡峭狹長的稜線地形聞名，是全球最集中的黃土地貌之一。旅客可在起伏丘陵與草原之間，感受與一般美國中西部印象截然不同的自然風景。

科羅拉多州「梅薩維德國家公園」（Mesa Verde National Park）則將壯麗地景與人類文明歷史緊密結合。這座聯合國教科文組織世界遺產，以先祖普韋布洛人建造且保存完整的峭壁聚落聞名，其中「懸崖宮殿」（Cliff Palace）更是最具代表性的遺址之一。旅客可沿著平頂山與峽谷地形健行，在壯闊自然景觀中，回望數百年來人類在此生活、建築與適應環境的歷史痕跡。

德州「聖安東尼奧傳教站國家歷史公園」（San Antonio Missions National Historical Park），則保留聖安東尼奧河沿岸一系列 18 世紀西班牙殖民時期傳教站，同樣被列為聯合國教科文組織世界遺產。如今，「Mission Reach」河岸段將這些歷史遺址與復育後的自然河廊、自行車道與繁茂的河岸棲地串連起來，讓旅客能在城市中心以步行或騎乘方式，感受歷史、文化與自然共存的獨特風貌。

旅程延伸至美屬薩摩亞的「奧努烏島」（Aunuʻu Island）。這座小型火山島可搭乘水上計程車前往，島上仍保留傳統村落生活，也鋪展出濕地、紅樹林、雨林與黑沙灘交織的多樣景觀。位於火山凹地中的「Pala Lake」，是島上一處靜謐的淡水湖，周邊可見芋頭田延展於土地之間，延續著當地自給農業的日常風景。探索自然之後，旅客不妨品嚐 Aunuʻu fa’ausi。這道以芋頭、樹薯、椰奶與焦糖糖漿製成的布丁狀甜點，將島嶼風土化為溫潤滋味，為旅程留下更具在地記憶的收尾。

北馬里亞納群島「塞班島」（Saipan）的潛點「藍洞」（The Grotto）則是潛水旅客嚮往的秘境之一，從經典的「塞班島 Saipan 網紅地標」再往前約一英哩，即可抵達這個連通大海的海底洞穴秘境。對具備經驗的潛水者而言，雖然入口水流較強、挑戰性較高，但進入洞穴後可見光線自海面穿透水下空間，形成迷人的藍色光影效果，加上清澈能見度與豐富海洋生態，使其成為太平洋地區極具代表性的潛點。

若想捕捉更具話題性的水下畫面，「關島」（Guam）的「阿普拉港」（Apra Harbor）是值得列入清單的加碼亮點。這座港灣同時設有美軍基地與港口，水下可見第二次世界大戰時期沉沒的駁船，並逐漸形成吸引珊瑚與海洋生物棲息的人工礁。由於海況相對平穩，這裡同時適合初學者與有經驗的潛水者，其中最具辨識度的畫面，便是固定於沉船上的水下美國國旗，成為旅客拍攝與記錄這趟海底探險的獨特象徵。

人生有夢就要大膽去追夢，無論你是輕度、中度或是重度的旅遊冒險家，以上眾多美國戶外夢幻旅遊清單，一定要找幾個適合自己的路線，大步向前去圓夢！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」