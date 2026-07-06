2026-07-06 11:41 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜東區。「QQ田甜品工坊(台南東安店)」超人氣日式文青風甜品店，以精緻華麗的雪花冰、炙燒豆花與手作甜湯聞名。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台南東安路的QQ田甜品工坊主打日式文青風甜品。
- 重點二：店內提供雪花冰、炙燒豆花、手作甜湯與飲品等。
- 重點三：芒果冰與仙草奶表現不錯，價格合理且環境舒適。
炎熱夏天心中所想是都是消暑食品，網路搜尋發現，「QQ田甜品工坊（台南東安店）」Googie評價好才專程前來品嚐，來到店面感受到濃厚的日式氛圍，觀察菜單，這裡主要提供冰品、甜湯及飲品等，較特殊，還有供應牛肉麵和厚片吐司供選擇，菜單品項很多可以供挑選，小高就點芒果冰和仙草甜湯來享用，品嚐完覺得美味定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐。
店面外有擺放立牌有季節性冰品供參考。
騎樓下有放置桌椅供顧客坐下來吃冰，因天氣炎熱大家還是捨棄外頭位子。
店面外觀飄散出濃厚東京風的氣息，透明玻璃門上有貼上冰品照片供參考。
這透天室內開放式用餐空間，裡頭充滿日式文青風用餐氛圍，座位不多環境很溫馨真舒服。
這張是店家大張彩色菜單供顧客參考，菜色品項很多敬請自行觀看。
這裡用餐需要掃QR馬手機進行點餐，再至後頭服務櫃台來結帳即可。
這是仙草奶2號70元。
這仙草奶用料實在定價合理範圍，裡頭配料味道都有水準真好吃。
這是芒果大福140元。
這芒果冰有牛奶雪花冰、愛文芒果、麻糬和芒果醬等，這芒果冰份量十足定價合理，視覺感極佳口感不錯吃。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「QQ田甜品工坊(台南東安店)」用餐空間很整潔舒服,服務很親切,整體口感有準之上定價合理,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：QQ田甜品工坊(台南東安店)
地址：701臺南市東區東光里東安路120號
營業時間:13:00–21:00
電話: 06-208-5151
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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店內以冰品、甜湯與飲品為主，另外也有牛肉麵、厚片吐司等選項，品項相當多元，適合想吃甜品或簡單正餐的客人前來選擇。
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店面外觀帶有濃厚東京風，室內則是開放式日式文青風格，空間整潔溫馨，座位不多但舒適，整體給人清爽安靜的用餐感受。
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作者點了芒果冰與仙草奶，認為仙草奶配料實在、味道有水準，芒果冰份量足且視覺效果佳，整體口感不錯，價格也在合理範圍。
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