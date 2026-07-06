釜山景點必去【天空膠囊列車 青沙浦→尾浦】釜山膠囊列車官網預約訂票，釜山最美海景列車，海景第一排搭乘心得分享。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 天空膠囊列車需提前官網預約，週二早上七點開放四週後票券。

天空膠囊列車需提前官網預約，週二早上七點開放四週後票券。 重點二： 文章分享青沙浦出發乘車體驗，認為景色與尾浦站差異其實不大。

文章分享青沙浦出發乘車體驗，認為景色與尾浦站差異其實不大。 重點三：搭乘約三十分鐘無廁所，建議先如廁並可搭配海岸列車體驗。

我可以說是為了坐天空膠囊列車，才會把釜山放進旅遊名單中的，

這個也是釜山必去的熱門景點之一喔!

但這景點真的太熱門，需要提前在官網上訂票。

而且它訂票的時間，是在一個月前的禮拜二，韓國時間早上7點開放購票。

因此如果你要去這景點，絕對要算好訂票的時間，訂鬧鐘起床訂票。

而且韓國時間7點，是台灣時間6點，請大家務必留意。

簡單介紹一下怎麼訂票，其實非常簡單，

直接進天空膠囊列車的官網，

https://www.bluelinepark.com/chn/booking.do

語言可以選擇中文，

雖然是簡體字，但要看懂也不是什麼太大的問題。

進到網站以後，點選天空膠囊，再按照你要的日期時間即可。

我覺得最難的是要早起以及手速要快，就這兩個環結而已XDD

有人可能不太懂 預約說明:每週二上午7點開放4週後一週的門票預訂，

這是什麼意思?

聽起來蠻咬文嚼字，它的意思其實就是，

只能訂一個月後的門票，然後在禮拜二早上7點開放預約。

拿我們的例子來說，像我預計是6月15日去坐膠囊列車，

因此我就是回推一個月前的禮拜二，才能訂票。

所以6/15到6/21當週要乘坐的人，

就是必須在韓國時間5月19日當天早上7點訂票。

歡迎拿出你的手機月曆表，會比較清楚明白。

給大家看我的訂單明細，

5/19早上7點14分順利訂到6/15當天早上08:30-09:00，第一班的天空膠囊列車。

這訂單是韓國時間，換言之我是在台灣早上6點14分付款成功，

看我多辛苦早起搶票啊!

每節車廂最多可搭乘 4 人，依同行人數分為 2 人座、3 人座及 4 人座。

我們一家三口是買3人座，

單程票價分別為:2 人座 50,000 韓元、3 人座 55,000 韓元、4 人座 60,000 韓元。

因為尾浦發車真的超級熱門，我自己也沒搶到，

我搶到的是青沙浦發車的班次。

給大家看一下有多瘋狂，我結完帳買好票以後，

台灣時間6點16分，從尾浦出發開往青沙浦的票，已全數售罄。

才開賣15分鐘耶!

但我自己實際坐過以後，覺得兩者在乘坐體驗上，沒什麼差別。

因為它們是平行的兩條軌道，並不會說青沙浦出發就看不到海景。

只是在行程的安排上，

就看你是要先玩尾浦還是青沙浦的景點，需要稍微調配一下。

天空膠囊列車是在2樓月台，1樓是行駛於地面的海岸列車。

通常大家都會安排一趟搭天空膠囊列車，一趟海岸列車。

我們也是去程搭天空膠囊，回程搭海岸列車，兩種都體驗。

從青沙浦出發也有個好處，人沒有那麼多。

搭早上8點半第一班，不太需要排隊，一下子就輪到了。

工作人員穿著花襯衫，整個充滿夏日風情。

一上車就難掩興奮，期待好久的膠囊列車，終於坐到了。

比較靠海的列車，就是從尾浦發車，青沙浦發車則是在裡面靠樹林這一邊。

但我們這邊一樣可以看到海景啊!

而且車廂與車廂之間，都有一定的距離。

因此我覺得大家不用過於執著，一定要訂尾浦發車的班次，

基本上你都可以拍到滿意的照片，只要天氣好。

我們這趟釜山行很幸運，天氣超好，五天完全沒下雨，全都是晴天。

一望無際的海景，任你看!

湛藍的大海在陽光照耀下閃閃發亮，搭著天空膠囊列車緩緩前進，放鬆慢活就從這裡開始。

喔對，講到慢活，搭乘天空膠囊列車前，請記得先上洗手間喔!

因為膠囊列車速度真的很慢，就是沿著軌道，一直往前面前進，

整趟車程大約 30 分鐘，途中沒有廁所也無法中途下車。

從青沙浦出發的我們，遠遠看到一棟棟高樓，表示尾浦站即將抵達。

一趟車程不長，卻讓人留下深刻印象。

釜山觀光真的有在用心，有些地方蠻值得我們學習的。

海雲台 Blueline Park 青沙浦橋石展望台車站 해운대블루라인파크 다릿돌 전망대 간이역

산3-2 Jung-dong, Haeundae-gu, Busan

海雲台藍線公園 尾浦站 해운대블루라인파크 미포정거장

13 Dalmaji-gil 62beon-gil, Haeundae-gu, Busan