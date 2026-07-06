2026-07-06 09:32 Cecelia
暑假在城市感受森林！桃市圖《五感山徑》特展，40 種生態繪本＋17 種動物標本免費看
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：桃市圖與林保署合作推出五感山徑特展，免費展至八月底。
- 重點二：展場結合十七種臺灣動物標本、聲景、木材與樹皮嗅觸體驗。
- 重點三：另設森林護照、四十種選書與市集活動，延伸親子學習。
2026 年的暑假，桃園市立圖書館變成了一座森林！《五感山徑：臺灣森林的感官之旅》由桃園市立圖書館攜手農業部林業及自然保育署共同推出，自 7 月 1 日至 8 月 31 日於桃園市立圖書館總館免費展出，以視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺五條「感官山徑」為主軸，將臺灣森林的生態樣貌完整搬進城市圖書館空間。
17 種臺灣野生動物標本現場展出，石虎、大冠鷲都在裡面
展場最受矚目的亮點，是向農業部生物多樣性研究所商借的 17 種臺灣動物標本，涵蓋多種珍貴保育類野生動物。石虎、白鼻心、白面鼯鼠、大冠鷲等森林居民穿插於光影裝置之間，讓參觀者在沉浸式的視覺體驗中，近距離認識平時難以在野外見到的生態物種。
文章目錄
除視覺展示外，展場也能敲擊臺灣杉、臺灣二葉松等五種木材製成的木鼓，感受不同木質聲響的特色；透過五色鳥與紅嘴黑鵯等自然聲景，聆聽來自山林的聲音。
聞花香、摸樹皮、看野菜食譜——五感體驗設計細節看這裡
展覽也設置樹皮觸摸體驗區，讓民眾親手感受不同樹種紋理；嗅聞臺灣土肉桂、野薑花等植物香氣；欣賞以馬齒莧結合當季西瓜等野菜為靈感設計的創意食譜，透過五感體驗深入探索臺灣森林的生命力與多樣性。
孩子秒變小小自然觀察員
入場民眾可領取專屬《森林護照》，化身「小小自然觀察員」，透過尋找動物、辨識植物、觀察樹皮紋理等互動任務完成探索挑戰，在遊戲過程中累積自然知識與觀察能力。展場同步規劃主題選書區，依不同生態地景精選 超過 40 種自然生態繪本、科普讀物與圖鑑，讓感官體驗得以延伸至日常閱讀。
7 月 18 日「森感聚落」市集登場，生態走讀、繪本劇場
為延伸展覽能量，桃市圖將於 7 月 18 日在戶外藝文廣場舉辦「森感聚落」親子五感市集，集結手作體驗、特色品牌與互動表演。暑假期間也將陸續推出生態走讀、兒童繪本劇場、主題電影放映及說故事活動，邀請親子一起走出書本、走進自然，以閱讀開啟探索，以五感感受森林。
《五感山徑：臺灣森林的感官之旅》展覽資訊
- 展覽日期：2026 年 7 月 1 日－8 月 31 日
- 展覽地點：桃園市立圖書館總館（入場費用免費）
- 主辦單位：桃園市立圖書館
- 協辦單位：農業部林業及自然保育署、農業部生物多樣性研究所
- 活動官網：點此查看完整活動資訊
精華 FAQ
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展覽自 2026 年 7 月 1 日至 8 月 31 日在桃園市立圖書館總館免費展出，由桃園市立圖書館主辦，並與林業及自然保育署及生物多樣性研究所合作。
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展場展出 17 種臺灣動物標本，並設有木鼓敲擊、自然聲景、樹皮觸摸與植物嗅聞區，還以野菜食譜呈現味覺想像，讓民眾用五感認識森林。
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入場可領《森林護照》完成觀察任務，還有超過 40 種自然生態繪本與圖鑑可閱讀；暑假也將舉辦森感聚落市集、生態走讀、繪本劇場與說故事活動。
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