遊草山吃在地──「草山饌．綠星之宴」 北投老爺攜手陽明春天 推限定饗宴！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北投老爺攜手陽明春天推出草山饌綠星之宴，限期四場登場。

北投老爺攜手陽明春天推出草山饌綠星之宴，限期四場登場。 重點二： 十道蔬食料理結合桶柑、猴頭菇等在地食材，呈現草山風土。

十道蔬食料理結合桶柑、猴頭菇等在地食材，呈現草山風土。 重點三：聯名餐具與入山之行遊程同步推出，強調永續循環與地方連結。

「草山饌」10道綠星料理，包含用桶柑花穗蒸餾調味的櫛瓜花冷前菜、以及用草山桶柑乾搭配頂級猴頭菇的主菜，挑戰最精緻的在地蔬食體驗。圖攝影師「陳柏安」，北投老爺酒店提供

【旅遊經 洪書瑱報導】





陽明山被視為臺北的後花園，昔日因滿山遍野的五節芒與白背芒，因而早先被稱為「草山」，這座不僅承載著深厚歷史與獨特地質風貌的山脈，草山因具「火山土壤」，加上終年氤氳的雨霧與冷涼氣候，以及豐富山泉的水質，也成就了臺灣飲食文化與精緻農業的一塊隱藏寶地，孕育出如頂級酸甜傳奇──所謂的「草山柑」等。想遊當地吃在地嗎？今年暑期之際，「北投老爺」攜手米其林綠星蔬食指標品牌「陽明春天」，並串聯經濟部產業發展署與台灣設計研究院推動的「T22 設計振興地方產業計畫」，共同推出全新餐飲策展體驗——「草山饌｜綠星之宴 The Green Star Feast」，分別在7月11日、7月18日、7月25日及8月1日，推出限期限定晚餐饗宴！









陽明春天綠星主廚薛永鴻在北投桶柑園中，透過嗅覺感受剛採收作物的天然香氣。圖攝影師「陳柏安」，北投老爺酒店提供







「草山饌｜綠星之宴 The Green Star Feast」，由北投老爺主廚陳裕民與陽明春天綠星主廚薛永鴻共同走入農場，透過影像紀錄、在地採集與風味轉化，將關渡平原至七星山高差達 1,100 公尺的狹長地景，淬鍊為「45 種土地風味、10 道綠星料理」，與主廚特製佐餐飲品，同步展開「風土之間」與「時間之味」的微型策展，帶領饕客展開一場純粹的北投在地蔬食感官旅程，套餐每位售價3,680 元加一成服務費，隨餐附贈總價值感十足的精選伴手禮，一次就能將「吉饗柳橙酥、草山柑風味鹽、草山柑康普茶」三款限定好物通通帶回家。相關限量席次，即日起開放預訂。



※. 「草山饌 綠星之宴」三大亮點──



一、雙綠星主廚走入草山農場，聯手打造「10 道綠星料理」：









北投老爺酒店主廚陳裕民（左）與陽明春天綠星主廚薛永鴻（右）親自走訪在地農場，聯手挖掘大屯山腳下的在地好食材，共同打造「草山饌」蔬食饗宴。圖攝影師「陳柏安」，北投老爺酒店提供





打破傳統廚房的框架，北投老爺與陽明春天主廚親自拜訪在地農業夥伴，包括「陳水珍桶柑果園」、「吳尚謙蔬菜農園」及「峰村有機農場」，深刻理解順應環境的低干預耕作方式。主廚以此設計出兼具風土與時間層次的開胃小點「脆黃瓜、芝麻脆片搭配手作玫瑰康普茶」拉開序幕；冷前菜「柑橘純露、櫛瓜花與蜜柑香氣」及熱前菜「發酵芥菜剁椒綠竹筍」則展現了豐厚層次。主菜「猴頭菇、草山柑果、酸菜發酵」，更完美結合了頂級頂級猴頭菇與草山桶柑乾的酸甜底蘊，回甘悠長等，共10道蔬食極致料理。





二、聚味成席，「KOGA 許家陶器品」打造 15% 回收陶瓷循環餐具：









開胃小點搭配由「KOGA 許家陶器品」以 15% 回收陶瓷製成的專屬餐具 ，讓淘汰材料重新回到日常飲食，器皿也成為風味循環的一環。圖攝影師「陳柏安」，北投老爺酒店提供





除了餐桌上的永續行動，「草山饌」更將永續延伸至器皿。特別邀請新旺集瓷旗下品牌「KOGA 許家陶器品」，以「聚味成席」為概念設計專屬聯名餐具。餐具材料取自廠內燒製後的陶瓷瑕疵廢坯，經重新粉碎、研磨後加入15% 回收陶瓷粉末再製而成。四件聯名餐盤既可獨立使用，亦能依不同排列方式彼此組合，象徵北投老爺、陽明春天、北投雲集合作社與 T22 計畫四方協作、彼此連結，讓器皿真正成為風味循環的一部分。



亮點三：從產地到日常，同步推出「入山之行」永續旅程：









「草山饌」強調將產地的純粹帶上餐桌 ，主廚細心採集作物。圖攝影師「陳柏安」，北投老爺酒店提供







「草山饌」特展中特別呈現「時間之味」 ，食材透過採集、整理與醃漬發酵，讓短暫的產季得以延續。圖攝影師「陳柏安」，北投老爺酒店提供





「草山饌」不僅是一場高規格的餐飲體驗，更是一條可以持續延伸的地方永續路徑。北投老爺透過「北投雲集合作社」作為連結節點，串起在地農友的協作網絡，讓食材從產地到餐桌的過程更加透明、可追溯。此外，更進一步延伸規劃體驗遊程「草山饌｜入山之行 Into the Mountain」，包含「發酵餐桌體驗」與運用當季植物進行的「藍曬創作」，邀請旅人親自走入北投農業現場，用雙手與感官記住土地的溫度。

北投老爺酒店也於一樓推出紀實特展，展覽特別邀請知名設計團隊「雙好 2byWu&Chen」操刀整體策展與視覺設計，將空間注入細緻的當代生活美學。展場核心主軸聚焦於北投老爺陳裕民主廚與陽明春天薛永鴻主廚，親自深入陽明山產地的珍貴畫面。兩位主廚連結北投三處在地農場的「北投雲集食農教育勞動合作社」小農們，在田野間的深刻對話，將餐盤背後的永續故事與土地溫度立體呈現。

北投老爺酒店表示：「自2021年米其林綠星評選登台以來，『餐桌上的綠色行動』已成為精緻餐飲不可忽視的責任。今年適逢米其林指南宣布米其林綠星走入歷史，未來將以不同形式推動永續理念，也讓此次「草山饌．綠星之宴」更具紀念意義！

以上圖片：北投老爺酒店提供





