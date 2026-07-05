暴雨中的一句話，讓我記住了潮州《日上微旅》這間民宿

AI重點 文章重點整理： 重點一： 潮州《日上微旅》位於市區巷弄，鄰近景點與小吃，交通便利。

潮州《日上微旅》位於市區巷弄，鄰近景點與小吃，交通便利。 重點二： 民宿採自助入住，房間簡潔寬敞，營造出舒適放鬆的住宿氛圍。

民宿採自助入住，房間簡潔寬敞，營造出舒適放鬆的住宿氛圍。 重點三：豪雨成災時店家主動提出取消可全額退款，展現貼心服務。

【小鎮風情。民宿寫意】

這間是潮州市區《日上微旅》，隱身於幽靜的小巷，離潮州日式歷史建築文化園區不遠，而著名的燒冷冰、牛肉福、三山國王廟等小吃與景點，都在步行可及的範圍，對商務出差或旅遊住宿都相當方便。

民宿一樓是一間咖啡店，二樓以上為客房，採 QR Code 自助入住。房間比預期寬敞，木質調搭配暖色燈光，沒有過多華麗裝飾，反而營造出簡單舒適的居住氛圍，讓人在忙碌一天後，可以真正放鬆休息。

只是，這趟住宿最大的記憶，並不是房間。

入住當天，屏東豪雨成災，戶外工作完全無法進行。我試著詢問店家是否能提早入住，沒想到得到的回答不是「請依照規定時間」，而是：

「連日大雨出現積水，擔心影響行程安全，需要取消住宿，我們願意全額退款。」

做服務業的人都知道，豪雨已經影響生意，願意主動把選擇權交給客人，把可能的損失留給自己，並不是每一間旅宿都做得到。

那一刻，我忽然覺得，好的服務，不只是提供一張舒適的床，而是在旅人最狼狽的時候，先想到對方。

後來，屏東縣政府宣布下午及隔日停班停課，手機陸續收到四次大雨警報通知。考量工作安排，我最終還是如期入住。

傍晚雨勢稍歇，我走上街頭覓食，順道散步感受潮州夜晚。

也許受到豪雨影響，建基老街上的店家大多提早打烊，平日熱鬧的街道顯得格外安靜，只剩零星車輛緩緩經過。

比起住宿本身，我更記得的是一句簡單卻真誠的話：「如果需要取消住宿，我們願意全額退款。」

有些旅宿讓人記住的是漂亮的裝潢，有些旅宿讓人懷念的是舒適的床鋪；而這間民宿，讓我記住的是一份站在旅人角度思考的善意。

這次因為放颱風假，咖啡店跟著休息。下次南國差旅，再錯過咖啡店的早餐，我會繼續遺憾的。