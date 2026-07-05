熱情西班牙(1)解鎖西班牙奇幻、古典與前衛三種建築藝術

AI重點 文章重點整理： 重點一： 巴塞隆納以高第聖家族教堂展現奇幻宗教建築之美。

巴塞隆納以高第聖家族教堂展現奇幻宗教建築之美。 重點二： 聖十字聖保羅醫院以醫療與美學結合成為世界最美醫院。

聖十字聖保羅醫院以醫療與美學結合成為世界最美醫院。 重點三：瓦倫西亞藝術科學城以未來感設計成為科幻建築地標。

走進西班牙巴塞隆納與瓦倫西亞，彷彿踏上一場跨越時空的建築藝術之旅，能在聖家族教堂欣賞高第的奇幻殿堂，在聖十字聖保羅醫院感受醫療環境的美學，在藝術科學城看見科技創新的無限想像。今年巴塞隆納更是榮獲「2026年世界建築之都」的殊榮，是對其城市整體美學與建築文化的最高讚譽，快來西班牙朝聖這些大師的巨作吧！

建築天才高第的巨作—聖家族教堂

位於巴塞隆納的聖家族教堂，是一位虔誠的天主教徒書商募集民間資金，1882年開始起建，計畫要興建十八座高塔，代表十二使徒、四福音聖者、聖母瑪莉亞和耶穌，建築天才高第在第二年才接手，傾注心力建造43年，直到過世僅完成一小部分，經過140多年的漫長建造，至今仍未全面完工。

聖家族教堂是全球唯一尚未完工，就被列入世界遺產的特殊建築，它不僅是一座宗教建築，更是一件歷經百年雕琢的藝術品，是高第將信仰、自然與創意融為一體的史詩級巨作，成為西班牙最讓人難忘的景點。2026年2月六座中央主塔與主體建築終於落成，成為「全球最高的教堂建築」，適逢高第逝世100週年，官方舉行盛大的祝聖與落成典禮，紀念歷史性的一刻。

教堂內部的石柱像巨木般向上延伸，並在頂端如樹枝般開叉，並有葉片形狀的裝飾，漫步其中，彷彿置身於一座石造森林。教堂最令人驚艷的是陽光穿過彩繪玻璃後形成的光影，東側（誕生立面）以藍綠色為主，象徵清晨與希望，西側（受難立面）以橘紅色為主，象徵黃昏與日落，不同時間會呈現不同色彩變化，非常夢幻且震撼！

世界最美醫院—聖十字聖保羅醫院

聖十字聖保羅醫院於1902年開始興建，其價值不僅在於建築藝術，而是與傳統大型醫院不同，開創先進的醫療空間理念，認為建造優美環境才能有助病患康復，因此被稱為「世界上最美的醫院」，被列入世界文化遺產。

院區由20多棟獨立建築組成，外觀採用紅磚、彩色馬賽克瓷磚、華麗的雕刻與精緻的彩繪玻璃，看起來像一座座浪漫的歐式童話城堡，各棟之間盡是花園，景觀非常宜人。建造這間醫院的建築大師多明尼克是高第的啟蒙老師，從醫院正門望去，可直視聖家族教堂，相距約一公里的距離，能同時欣賞到兩位建築大師的傑作，是巴塞隆納最極致的視覺饗宴。

病房內部挑高寬敞，牆面用水綠色與鵝黃色馬賽克磚來柔和光線，圓弧狀的天花板是為了減少細菌與病毒滋生的衛生死角，這在當時是非常頂尖的公衛概念。這座建築群直到2009年都還是一間現代綜合醫院，後來遷至隔壁的現代院區後，精心修復於2014年成為博物館和文化中心，對大眾開放參觀。

科幻想像力大爆發—藝術科學城

位於瓦倫西亞的藝術科學城，是當代建築史上最驚世駭俗的傑作之一，它成功將一條因水患而荒廢的舊河道，翻轉成地表上最具未來感的科幻聖地，整個藝術科學城由好幾個不同功能的巨型幾何建築串聯而成，由世界著名的結構大師聖地牙哥·卡拉特拉瓦主導設計。

照片中外觀像是一隻巨大無比的眼睛是天文館，象徵人類觀察世界的目光。眼睛的玻璃外殼裝有液壓系統，可緩緩眨眼呢！張開露出的眼珠是IMAX球體影院，真是創意十足。另一個像古羅馬武士的頭盔是歌劇院，是園區體積最龐大的核心地標，也是全球高度最高的歌劇院。整個園區被大面積水池環繞，呈現一種超現實的科幻感，電影《明日世界》就是在此拍攝。

建築外觀猶如優雅綻放的水百合，這是全歐洲規模最大的海洋館，其中最吸睛的是藏在湖底的海底餐廳，四周被巨大水族箱包圍，讓旅客能體驗一邊與無數魚群、魟魚對視，一邊品嚐正宗瓦倫西亞海鮮飯的滋味，真是人生一大享受。

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