你是哪種旅行 Type？熊讚到大邱炸雞啤酒節，韓MZ世代感性玩台北

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北觀傳局赴大邱炸雞啤酒節推廣Taipei, My Type

台北觀傳局赴大邱炸雞啤酒節推廣Taipei, My Type 重點二： 以旅行人格測試互動，鎖定韓國MZ世代的感性旅遊偏好。

以旅行人格測試互動，鎖定韓國MZ世代的感性旅遊偏好。 重點三：台北與大邱姊妹市合作十六年，持續拓展觀光文化交流。

每年夏天，韓國有一個節慶讓全國炸雞控集體出動，就是大邱炸雞啤酒節。而今年活動中，台北的城市吉祥物熊讚也來啦！臺北市政府觀光傳播局以「Taipei, My Type」為主題，帶著旅行人格測試空降現場，精準瞄準韓國 MZ 世代，用一個有趣的問題問他們：你是哪種旅行 Type？

韓國人有多愛來台灣？

根據交通部觀光署統計，2025 年韓國旅客來台突破百萬人次，穩居台灣主要國際客源市場前三位，韓國人來台的吸引力，主要來自幾個面向：便捷的台北捷運讓韓國人可以輕鬆安排數日遊，美食更是韓國人來台必選的首要項目，像是麻辣火鍋、小籠包、珍珠奶茶等，都是他們的熱門行程，而在伴手禮方面，牙膏、沖泡奶茶、牛軋糖餅等也是韓國旅客最愛帶回家的台灣好物。

更有意思的是購物清單的細節！近年在韓國瘋傳的台灣伴手禮，其實比你想的更日常又更有趣，牛軋餅在韓國年輕旅客之間爆紅，香酥的蘇打蔥餅加上甜蜜奶味的牛軋內餡，鹹甜交織的口感讓不少人排隊超過兩小時也堅持要買；而鳳梨酥、新鮮芒果與芒果乾，也是韓國旅客幾乎人手一份的台灣好味道。

韓國人來台北玩什麼？

在韓國旅客最愛的台北景點中，九份老街以充滿懷舊風情的街道和特色美食吸引大批人潮，從芋圓到茶藝小物，「很多韓國日本的朋友」幾乎是這裡的日常風景；台北 101 作為地標也穩定吸引外國旅客前來打卡，夜市則是最具代表性的必訪行程之一，士林夜市、饒河夜市、寧夏夜市每逢假日，日韓旅客滿滿。

饒河街觀光夜市,unsplash



除了這些經典路線，文青型的韓國旅客也越來越多人走進迪化街、大稻埕和華山1914，在老屋與文創店之間尋找台灣的生活紋理。這種旅行方式，和近年韓國年輕人追求的「感性旅行」風潮非常吻合。

為什麼熊讚要到大邱？2個城市關係緊密

台北和大邱，不只是這次一起出現在炸雞啤酒節，兩個城市其實已經當了 16 年的「官方老朋友」。台北與大邱於 2010 年締結姊妹市，雙方長期在觀光、文化、教育等領域保持密切合作。這次台北代表團除了參展，也拜訪了大邱廣域市政廳，並邀請大邱參與 2027 年台北燈節的展演合作，姊妹市的連結不是停在紙上，而是每年都在滾動推進的城市默契。

對韓國旅客來說，台北提供的不只是景點，而是一座能滿足不同生活風格與旅行想像的城市。這也是「Taipei, My Type」整個概念的核心。

你是哪種旅行 Type？先測測看

這次台北展攤最有意思的地方，是捨棄了傳統的旅遊資訊展示，改用人格測試互動遊戲，現場還設有定時賓果遊戲，最大獎是台北至大邱來回機票，吸引大批韓國民眾排隊參與。測完人格還能抽機票。看了之後我也很想知道，四種旅行人格，自己是哪一種？

韓國民眾透過互動體驗，探索屬於自己的旅行Type。

溫馨療癒型： 旅行對你來說是充電，不是行軍。

旅行對你來說是充電，不是行軍。 戀愛分享型： 每一個美好瞬間都想留下來，旅行地圖上都是你推薦給朋友的餐廳和拍照點。

每一個美好瞬間都想留下來，旅行地圖上都是你推薦給朋友的餐廳和拍照點。 吃喝玩樂型： 行程就是吃吃吃再吃吃吃，台北夜市玩不完。

行程就是吃吃吃再吃吃吃，台北夜市玩不完。 感性獨旅型： 一個人說走就走，在陌生城市迷路了也能收穫感動。

更多文章：松山文創園區「2026夏日松一下」吹著晚風聽現場、古蹟裡玩光劍