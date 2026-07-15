阿里山避暑新玩法 小火車「綠野仙蹤」探險森活ｘ老頑童畢卡索特展一次收藏

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿里山賓館暑假推童趣藝境，結合綠野仙蹤與森林火車體驗。

阿里山賓館暑假推童趣藝境，結合綠野仙蹤與森林火車體驗。 重點二： 即日起至八月三十一日入住指定房型，可獲贈永續隨行保溫杯兩個。

即日起至八月三十一日入住指定房型，可獲贈永續隨行保溫杯兩個。 重點三：同步串聯高雄莉瓷藝博物館畢卡索特展，延伸親子藝術旅遊。

【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假來臨，隨著夏日高溫持續攀升，不少遊客走進山林享受沁涼消暑的自然體驗，避暑商機也同步升溫！今年夏天，阿里山賓館結合森林與藝文展覽，讓親子一次體驗山林避暑、小火車探險與美學森活，即日起至08/31止，走進改編自童話故事《綠野仙蹤》魔幻冒險，搭乘森林火車展開跨越時空的旅程。

下山後，別急著返程，接著走進藝術巨擘畢卡索《想像中的人物肖像：PICASSO IMAGINARY PORTRAITS》特展，2026/07/01-09/30在高雄「莉·瓷藝博物館」展出，一睹畢卡索頑力無極限的創作，從童話意境探索山林、美學森活與藝術交織的夏日魅力！

打造森林美學空間，設計療癒系拍照打卡場景，入口處由黃金獵犬的可愛意象陪伴「桃樂絲」一同迎賓，讓旅人彷彿化身故事主角。 圖：阿里山賓館／提供

今年暑假，阿里山賓館以「童趣藝境」為題，融合百年經典童話《綠野仙蹤》奇幻冒險，以「阿里山森林、火車、日落、晚霞、雲海」為設計元素，打造超越時空，充滿歡樂、童玩樂趣的五感體驗，讓大人重新感受童心無齡，小孩想像無限的嶄新視界。

阿里山賓館表示，改編自童話故事〈綠野仙蹤〉桃樂絲探索自我旅程中，巧遇尋找勇氣的獅子、智慧的稻草人和愛的樵夫，各種天馬行空與夢想成真的想像，讓大小朋友一同打開童心，並以森林檜木及動物足跡與森林火車等場景，帶旅人享受意想不到的童趣驚喜，即日起至08/31止入住阿里山賓館指定房型再加贈永續隨行保溫杯2個。

阿里山賓館精心打造森林美學空間，設計療癒系拍照打卡場景，以《綠野仙蹤》為設計主軸，重現「桃樂絲」踏上奇幻旅程的故事篇章。入口處由黃金獵犬的可愛意象陪伴「桃樂絲」一同迎賓，讓旅人彷彿化身故事主角，跟隨腳步，展開一場充滿童趣與想像的森林冒險。

另一處令人驚喜的打卡場景，則在自動門緩緩開啟的瞬間，「桃樂絲」和伙伴們，一同搭乘駛向祝山的阿里山小火車，隨著列車穿越森林，也走進故事之中，體驗知性與感性兼具的森林火車探險！

▲現場展示《PICASSO IMAGINARY PORTRAITS：畢卡索想像中的人物肖像》系列作品。 圖：阿里山賓館／提供

此外，阿里山賓館看好暑假親子同遊熱潮，特別串聯藝術展覽資源，邀請旅人延伸一場兼具自然與藝術的人文之旅。藝術巨匠畢卡索《想像中的人物肖像》全套29幅真跡作品，將於07/01-09/30在高雄「莉・瓷藝博物館」盛大展出，讓國內民眾無需遠赴海外，即可近距離欣賞這套珍貴且完整、頑力十足的的系列創作。

畢卡索《想像中的人物肖像》展現藝術大師獨樹一幟的拼貼式視覺解構手法，以奔放的線條、鮮明的色彩與自由的構圖，打破傳統比例與透視法則，流露如孩童般純真無拘的創作精神。

正如畢卡索所說：「我花了一輩子時間，學習像孩子一樣畫畫。」透過這系列作品，觀者不僅能感受大師充滿童趣與想像力的藝術語彙，也能讓大人小孩更能一窺畢卡索幽默、執著、勇於突破框架的創作哲學，重新體會藝術最純粹的初心。

阿里山賓館以森林火車《綠野仙蹤》童話新視界，及畢卡索《想像中的人物肖像》特展，帶領旅人以童心徜徉在零極限的想像，不受拘束的創作發現旅途生活樂趣。本次的畢卡索特展，也規劃小小畢卡索創意無限互動式體驗，只要於展覽現場使用手機掃瞄活動 QR Code 並按照步驟，即可天馬行空的拼貼出妳想像中的人物肖像！妳也可以是創新的藝術大師，今夏想要體驗玩力十足的畢卡索特展、療癒五感的體驗式展覽嗎？手刀預訂阿里山賓館的《童趣藝境－小火車綠野仙蹤探險ｘ老頑童畢卡索特展》吧！

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