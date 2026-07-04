奮起湖老街超熱門｜百年檜木甜甜圈可以電話預訂？實測省時間快很多

AI重點 文章重點整理： 重點一： 百年檜木甜甜圈可早上八點後電話預訂，能省去現場排隊時間。

百年檜木甜甜圈可早上八點後電話預訂，能省去現場排隊時間。 重點二： 現場人潮非常多，預訂取餐仍需排隊，但比直接排隊快很多。

現場人潮非常多，預訂取餐仍需排隊，但比直接排隊快很多。 重點三：甜甜圈建議熱熱現吃，冷掉口感較普通，店址在老街最尾端。

奮起湖老街網友大推的甜甜圈，我本來也是想說去看看

圖片來源：PLUS葦 - 旅遊J人的筆記

第一次來奮起湖老街之前，我有先做功課，想看看大家來奮起湖老街都會吃什麼。

查一查就一直看到有人推薦「百年檜木甜甜圈」。

所以它就變成我這次去奮起湖老街的目標。

實際走到附近之後，還沒真的走到店門口，遠遠就聞到一股明顯的香味。

比較像奶香，而且現場人潮真的超級多！

不是只有店門口排隊人龍，再往上看還有人在排。

如果我是盛夏去，看到那個隊伍應該直接放棄。

但是！我看到的時候，第一個想法是：

還好我有先電話預訂。🤣

早上 8 點後可以電話預訂，我這次大概 8:40 打過去

事前做功課，我有看到有人提醒百年檜木甜甜圈可以提前早上八點電話預訂。

但又看到有人說，電話預訂了結果還是要跟大家一起排，所以有點疑惑。

怕自己是不是打電話還是要等很久。

我是當天早上大概 8:40 左右打電話過去。

電話還滿快就被接起來，可能那個時間遊客還沒有很多。

電話中店家會問你：

要幾個、電話號碼、想要什麼時候取餐。

我原本說想要 14:00 取餐，店家有跟我說實際取餐時間可能會是 14:00 到 14:30。

到現場才發現，有預訂真的差很多

我到現場之後，真的覺得早上有先打電話是對的。

因為現場是大～排長龍。

如果完全現場排，我覺得可能要等一個小時以上。

尤其夏天真的很熱，站在那個地方排太久，我真心覺得會中暑。

這次實際去取餐的情況是，現場排隊和電話預約取餐是分開排的。

我到現場後就直接去排面對店家左手邊，也就是預約取餐的排隊方向。

輪到我的時候，店家會問預約登記的電話，確認之後就可以取餐。

電話預訂不是到現場拿了就走，是排到你之後，店家才會裝給你，不會提前裝好放在旁邊等你來拿。

所以還是會稍微等一下。

但這個等待時間，跟現場排隊那條人龍比起來，真的差～很～多～

我本來預約 14:00 取餐，但後來提前到 13:30 左右過去取也可以。

排在我前面的夫妻好像本來是預約 12:00，但他們實際取餐的時候也已經一點多了。

所以我猜應該不是只能在預定的時間取，但也建議大家不要差太多時間去取餐喔！

這是我這次遇到的情況，還是建議大家以當天店家的安排為準。

現場一直在做甜甜圈，但人潮消化速度沒有想像中快

排隊的時候，可以看到店員一直在做甜甜圈。

也可以看到有人不斷補烤好的甜甜圈出來。

我心裡還想說，甜甜圈到底是從哪裡一直搬出來的（？

但就算現場一直在做，我還是覺得人潮消化速度沒有我原本想像中的快。

可能大家一次都買很多。

畢竟都特地排了，應該很少人只買一兩個吧。

我自己有電話預訂，所以實際等候時間大概十分鐘左右，這個我覺得可以接受。

如果沒有預訂，看到現場那條隊伍，我應該會直接放棄。

所以實測下來，電話預訂是真的有省到不少時間。

店在奮起湖老街最尾端，而且那個下坡真的很斜

百年檜木甜甜圈的位置是在奮起湖老街最尾端。

而且它旁邊有一個很長、很斜的下坡。

不是我形容的誇張。

實際走到現場，是真的很斜。

超級無敵斜。

不太建議穿跟鞋，或是穿那種不好走的鞋去。

尤其現場人又多，旁邊又有斜坡，走路還是要注意一下。

這個位置很有特色，可能也算是他人很多的原因之一。

是老街尾端，又有斜斜的坡，然後遠遠就看到很多人排隊等甜甜圈。

如果第一次去，走到老街後半段聞到香味又看到人潮，就會知道百年檜木甜甜圈到了。

拿到後建議熱熱吃一個，冷掉後稍微普通

我覺得百年檜木甜甜圈最有記憶點的地方，除了排隊人潮之外，就是現場的香味。

還沒走到店前面，就可以聞到濃濃的香味。

我建議，拿到後熱熱的馬上吃一個。

因為可惜的是，我沒有在現場立刻吃，而是回到飯店之後才拿出來吃。

冷掉後吃起來就比較普通一些。

甜甜圈比較像牛奶棒變成圓形，不是傳統甜甜圈

百年檜木甜甜圈，不是我原本想像中的甜甜圈。

原本我以為是中間有洞、圓滾滾的甜甜圈，但實際上本身比較像是牛奶棒變成圓形。

現場熱熱吃、聞著香味，比較有加分。

如果不用等太久可以買，先預訂更好

整體來說，我覺得百年檜木甜甜圈

如果不用等太久，是可以去買的。 如果你已經確定當天會去奮起湖老街，強烈建議早上先電話預訂。

但如果現場排隊人潮太誇張，又沒有先電話預訂，我個人是會放棄的。

雖然電話預訂不是完全不用等，但至少比從現場人龍開始排好很多。

然後拿到後，不要跟我一樣帶回家才吃。

熱熱的時候先吃一個，是最好的品嚐方式喔！

PLUS 葦原文：百年檜木甜甜圈｜奮起湖老街必吃，超斜斜坡上大排長龍，可以電話預約省時間

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奮起湖現烤甜甜圈.百年檜木甜甜圈

地址：604嘉義縣竹崎鄉中和村50-2號

營業時間：08:00-17:00