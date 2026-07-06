夏天補水新品推薦！KIRIN乳酸菌檸檬水、林書豪聯名果力水清爽登場

夏天一到，補水幾乎變成每天最重要的小任務。從通勤流汗、運動後口渴，到長時間待在冷氣房裡，身體都需要適時補充水分。近年飲品市場也不只強調「好喝」，更進一步加入低負擔、機能性與日常化概念，讓補水不再只是解渴，而是更貼近生活節奏的健康選擇。今年夏天，KIRIN全新推出「iMUSE乳酸菌檸檬水」，主打清爽檸檬風味與乳酸菌添加；林書豪 Jeremy Lin 也攜手機能果汁品牌 PASSION 24，推出零添加糖電解質補給飲「JLIN x PASSION 24 果力水」，從不同角度切入日常補水需求，讓炎熱夏季多了更輕盈的飲品選擇。

夏日補水新品1. KIRIN「iMUSE乳酸菌檸檬水」

KIRIN全新推出「iMUSE乳酸菌檸檬水」，以品牌長年研究的 Plasma 乳酸菌為核心，單瓶添加1,000億個乳酸菌，並結合清爽檸檬水風味，喝起來酸甜平衡、清涼解渴，適合炎熱天氣下作為日常補水選擇。「iMUSE」是麒麟集團於2017年在日本推出的品牌，品牌名稱概念來自「i（我）」內在的力量，被 MUSE 女神喚醒，陪伴人們展現更閃耀的人生。KIRIN累積逾40年研發基礎，將發酵生物科技專業與日常飲品結合，希望讓健康意識能更自然地融入生活。

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此次上市的「iMUSE乳酸菌檸檬水」每瓶容量500ml，採低熱量設計，搭配檸檬水的清爽口感，無論是運動後、外出流汗後，或下午想喝點酸甜飲品時，都能輕鬆入口。新品即日起於全台量販、超市陸續販售，為消費者提供不同於一般水飲的日常補水新選擇。

夏日補水新品2. 林書豪聯名「JLIN x PASSION 24 果力水」

林書豪 Jeremy Lin 今年夏天攜手機能果汁品牌 PASSION 24，共同推出全新「JLIN x PASSION 24 果力水」電解質補給飲，主打零添加糖、低卡路里、零脂肪與清爽無負擔，希望重新定義現代人的日常補水方式。

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從職業球員到退休後成為父親、公司經營者、球評與公益實踐者，林書豪始終重視健康生活與身心平衡。他認為補水不只是運動員訓練或比賽時才需要，而是每個人在工作、學習、照顧家庭與日常生活中都不能忽視的基礎。因此這次與 PASSION 24 合作，打造一款可以每天飲用、輕鬆融入生活的補水飲品。

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「JLIN x PASSION 24 果力水」以椰子水為基底，添加綠茶萃取與電解質，並採用低滲透壓配方，貼近日常補水需求。特別的是，這款飲品沒有添加砂糖、果糖與代糖，訴求在補充水分與電解質的同時，也兼顧風味與低負擔感受。

林書豪也親自參與產品開發，從產品方向、配方討論到風味測試都投入其中。他表示，自己一直很重視每天攝取進身體裡的東西，希望產品不只具備功能性，也要讓人能每天安心喝、願意長期喝。PASSION 24則表示，這次合作源自雙方對健康生活與補水理念的高度共鳴，希望讓補水不再只是口渴時才想到，而是成為更自然的日常習慣。