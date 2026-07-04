吃。台南市。美食｜安平區。「WHITE MIST KITCHEN 台南白霧廚房時光」新店報報!!!!!路易莎集團旗下新品牌，CP值相當高美式餐廳。

2026-07-04 16:21 樂天小高＠美食之旅

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：WHITE MIST KITCHEN台南白霧廚房時光插旗安平雅樂軒酒店一樓。
  • 重點二：店內走美式工業風，大片落地窗與開放式廚房營造舒適氛圍。
  • 重點三：菜單含早午餐排餐義麵披薩，價格親民但牛排熟度略失準。





「白霧時光」是知名路易莎咖啡旗下新品牌，在2025年12月在新北市板橋創立，繼新北板橋首店爆紅後，品牌於2026年 6 月25日正式插旗台南安平，餐廳就進駐在台南安平雅樂軒酒店一樓大廳，小高利用假日時段專程前來用餐，餐廳整體裝潢呈現美式工業風格，觀察菜單，這裡有賣早午餐、排餐、義大利麵、披薩、咖啡.....等等，餐點品項很多定價偏親民，小高就點2種餐點來享用，品嚐完覺得廚藝需要再加強，假如有改善，值得樂天小高推薦給您品嚐。








這是店家挑高開放式用餐空間，採用大量木質裝潢搭配鐵件，呈現出美式餐酒館豪放的氛圍，擁有一整面大片通透的落地窗，採光好視野極佳令人感到悠閒舒服。





這是店家室內開放式料理廚房，裡頭廚師各司其忙碌中，因生意爆滿似乎有點手忙腳亂。







這張是店家菜單供顧客參考，主要分類有早午餐類、正餐與主廚排餐類及法式吐司類及烘焙甜點類等，這裡用餐低消是一杯飲品或是餐點。


小高就點白霧牛排438元和日出早午餐258元。





這是日出早午餐258元。




這日出餐點有雲朵蛋、魯邦吐司、德國脆腸、薑黃蜂蜜優格、生菜及烤時蔬等。





這盤早午餐整體口感有水準很好吃，這盤餐點值得推薦給您品嚐。


這杯美式冰咖啡是餐點所附送的（好喝）。


這盤是白霧牛排438元。



這盤牛排有附上烤薯條、烤時蔬、蘑菇醬及黑胡椒醬等。



這牛排小高我選擇是8分熟度，結果牛排幾乎全熟讓肉質變乾柴（真可惜）。

樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「WHITE MIST KITCHEN 台南白霧廚房時光」用餐空間很整潔真亮超舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理,值得樂天小高推薦給您品嚐。

店家資訊：WHITE MIST KITCHEN 台南白霧廚房時光


地址：708003臺南市安平區億載里光州路108號

營業時間:11:30–00:00

電話: 06-297-7613

樂天小高邀約資料

s6967391@gmai.com

Line ID:0937318086(不是電話喔！）

精華 FAQ

  • WHITE MIST KITCHEN白霧廚房時光是路易莎集團旗下新品牌，2026年6月25日正式進駐台南安平雅樂軒酒店一樓大廳，延續板橋首店爆紅後的熱度。

  • 餐廳採美式工業風與挑高開放式設計，搭配大量木質與鐵件裝潢，還有大片落地窗與開放式廚房，整體明亮通透，給人悠閒舒適的用餐感受。

  • 作者點了日出早午餐258元與白霧牛排438元，其中早午餐含雲朵蛋、德國脆腸等，整體好吃值得推薦；牛排則因熟度過高偏乾柴，稍嫌可惜。

樂天小高＠美食之旅

樂天小高＠美食之旅

想做些什麼大事, 想從中尋找什麼成就感, 我想我懂了. 原來所謂的大事, 都源自於生活中的小事, 『美食』 唯有真實呈現才能更顯得它的價值, 這是一場將改變你所認知的革命. 美食是身體的歌曲；而歌曲是心靈的美食 樂天小高與你一同尋找心靈的美食。 合作信箱: s6967391@gmail.com

#台南 #路易莎 #早午餐 #美食探店

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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2026-06-24 09:34 享民頭條
網友興奮曬出最新入手的華航、Marc Jacobs聯名升級版盥洗包，貼文一出，勾起無數空中飛人的收藏魂。圖/讀者提供、葉佳欣後製
網友興奮曬出最新入手的華航、Marc Jacobs聯名升級版盥洗包，貼文一出，勾起無數空中飛人的收藏魂。圖/讀者提供、葉佳欣後製

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華航與Marc Jacobs聯名升級商務艙盥洗包，引爆Threads討論。
  • 重點二：去回程採雙色設計，出發為皮革色，回程為雲霧白。
  • 重點三：包內含FRAMA保養品、眼罩與3C配件，還能當側背包。

記者/葉佳欣報導

對於經常飛往世界各地的商務人士來說，機上備品不只是旅途中的舒適陪伴，更是飛行儀式感的縮影。近日在社群平台Threads上，一篇關於華航商務艙盥洗包的開箱文，意外引發眾多網友們共鳴。一名因頻繁出差而默默收集了多款華航盥洗包的「資深鐵粉」網友，興奮曬出最新入手的「華航x Marc Jacobs」聯名升級版豪華商務艙盥洗包，並詳細分享使用的心路歷程。貼文一出，隨即勾起無數空中飛人的收藏魂，在網路上掀起一波熱烈討論。

去回程雙色驚喜 2026趨勢色與低調奢華完美交織

中華航空這次攜手紐約現代時尚精品指標Marc Jacobs打造的全新升級版盥洗包，最讓網友驚艷的莫過於精心設計的「雙航段、雙款式」巧思。

出發航程段所提供的是「低調奢華皮革色調」，沉穩大器的風範深得商務旅客喜愛；而回程航程段則換上呼應2026年趨勢色的「雲霧白盥洗包」，明亮純淨的高級印象，彷彿為歸途注入了一抹輕盈放鬆的好心情。

原PO網友大力盛讚，這兩款選色不僅高級感滿滿，日常生活中更是「神仙級好搭」，更令人驚喜的是，這款盥洗包還能直接變身為時髦的隨身側背包，直接背上街也不違和，實用度與時尚度雙雙破表。

細節控集體瘋狂 精品保養與超實用3C配件全到位

魔鬼都在細節裡，這次華航真的超用心！原PO在Threads貼文中逐一拆解包包的配置，引來網友們大力點讚。包內除了配備北歐文青香氛品牌FRAMA 的優質保養產品、Marc Jacobs品牌的精緻眼罩之外，更加入了高實用性的3C配件。

包內貼心附贈了極具質感的整線器，以及長途旅行必備的多插頭萬用快充充電線，完備的機能性讓時常需要一邊飛行、一邊辦公的商務客大讚「真的送到心坎裡」。這款備受矚目的全新盥洗包，已自3月28日起率先於布拉格航線璀璨亮相，並預計自5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線正式登場。

包內附贈了整線器以及多插頭萬用快充充電線，完備的機能性設計讓旅客大讚送到心坎裡。圖/讀者提供
包內附贈了整線器以及多插頭萬用快充充電線，完備的機能性設計讓旅客大讚送到心坎裡。圖/讀者提供

串聯經典MOSCHINO回憶 網盼長期進駐開啟收藏潮

這篇超生動的Threads貼文不僅吸引大批網友留言大讚「顏色也太好看了吧....」、「希望一直有 我想多收幾個」，也有人直呼「背起來真的好好看喔 訂票！」紛紛許願希望這款超強聯名能夠長期進駐，好讓大家有機會能完整收集雙色。

這場社群討論更意外勾起網友們對華航歷代聯名備品的經典回憶，紛紛點名過去華航與義大利時尚品牌 MOSCHINO 合作的盥洗包同樣極具巧思與趣味。華航這次與Marc Jacobs強強聯手，無疑再次成功將空中飛行體驗昇華為令人嚮往的潮流生活美學。

精華 FAQ

  • 是中華航空與紐約精品品牌Marc Jacobs合作的升級版豪華商務艙盥洗包，因外型時髦、配置實用，又可直接變成側背包，迅速吸引許多網友討論。

  • 去程提供低調奢華的皮革色調，回程則換上雲霧白版本，形成雙航段、雙款式的驚喜設計，兼具精品感與收藏價值，也讓旅客更有新鮮感。

  • 包內包含FRAMA保養品、Marc Jacobs眼罩，以及整線器和多插頭萬用快充線，兼顧保養與辦公需求，對常飛長程、邊飛邊工作的商務旅客非常實用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#紐約 #華航 #中華航空

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❤日本❤走過千年【飛驒國分寺】~☆巨銀杏+最古三重塔★

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2026-06-14 21:25 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：飛驒國分寺位於高山市中心，擁有超過一千二百五十年歷史。
  • 重點二：院內銀杏巨樹與寺院同時期種植，被視為守護高山的神木。
  • 重點三：三重塔建於室町時代，為日本現存最古老三重塔之一。

高山市中心的飛驒國分寺❤

是座承載超過1,250年歷史的古老寺院

以院內銀杏巨樹、日本現存最古老的三重塔聞名

最熱門的觀光季節，就屬銀杏盛開的秋天~!!

飛驒國分寺

創建於西元746年(奈良時代)

聖武天皇祈求國家安定

下令在全國各地興建國分寺

見證了飛驒地區的興衰變遷

成為當地重要歷史文化遺產

院內這棵銀杏樹

據說與寺院同時期種植

歷經數次火災、天災依然屹立不搖

被當地人視為守護高山市的神木

可惜我們去的時候是冬天

但光看其直立高聳的樹幹

足以見證神木的強大氣勢!!

寺院內的三重塔

建於室町時代(1440年左右)

塔高約22公尺

採傳統和樣建築風格

屋頂的優美曲線

展現日本古代建築的精湛工藝

日本現存最古老的三重塔之一

已被指定為國家的重要文化財

逛高山老街必訪景點

別錯過這重要佛教聖地

進入本堂內參觀要收門票囉!!

#飛驒國分寺#日本景點#高山市古寺

精華 FAQ

  • 因為它創建於西元746年，承載超過一千二百五十年歷史，見證飛驒地區興衰，也保存了珍貴寺院建築與文化財，成為高山市重要歷史文化遺產。

  • 這棵銀杏據說與寺院同時期種植，歷經多次火災與天災仍屹立不搖，被當地人視為守護高山市的神木，也是秋季最受矚目的景觀之一。

  • 三重塔建於室町時代約1440年，高約22公尺，採傳統和樣建築風格，屋頂曲線優美，並被指定為國家重要文化財，也是現存最古老三重塔之一。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#銀杏 #日本 #奈良 #打卡景點

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東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

2026-06-23 16:31 女子漾／編輯許智捷
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels

日本旅遊風向正在改變！過去台灣人赴日自由行，多半鎖定東京、名古屋、大阪等「東名阪」經典路線，但近年受到熱門大城市觀光人潮爆滿、住宿價格上漲影響，不少旅客開始轉向機能便利、步調更舒服的二線城市與地方航點。從福岡、仙台到熊本、沖繩，這些兼具美食、交通、自然景觀與度假感的新興城市，正成為台灣人日本自由行的新黑馬。

以下整理近年搜尋熱度與討論度持續升高、深受台灣旅客喜愛的8個日本旅遊城市，帶你一次看懂它們各自爆紅的原因與最適合的玩法。

編輯推薦

傳統三巨頭：熱度不減，玩法轉向深度

東京 Tokyo

東京依然是台灣人赴日旅遊的基本盤，主打奢華購物、潮流快閃與近郊慢活，不管是銀座、表參道、新宿等購物熱區，或是各種期間限定展覽、品牌快閃，都讓它始終保有高人氣。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

雖然近年市區觀光人潮擁擠，部分自由行老手也開始對東京產生審美疲勞，但東京仍是台灣旅客在日本住宿量最高的城市。

現在台灣人玩東京的方式也開始轉變，不再只是把市區景點塞滿，而是偏向短天數快閃購物，或往箱根、河口湖、輕井澤等近郊延伸，讓東京從「必去大城市」變成更有彈性的旅遊基地。

大阪 Osaka

大阪主打零門檻享樂、主題樂園與美食極樂感，一直穩坐台灣人最愛日本觀光城市前段班。除了日本環球影城持續靠新設施、新園區帶動話題，大阪本身也有濃厚街區人情味，從章魚燒、串炸到黑門市場，各種便宜又大碗的庶民美食都很容易讓人一吃上癮。

圖片來源：pexels
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對家庭旅遊和第一次去日本的旅客來說，大阪幾乎不用做太多功課，白天逛街、玩樂園，晚上吃美食，就能輕鬆收穫滿滿快樂感。

京都 Kyoto

京都一直是台灣人心中最有「日本原型」感的城市，從古寺、神社、町家街景到鴨川散步，都自帶濃厚文化底色。

圖片來源：pexels
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近年旅客玩京都的方式也逐漸從走馬看花式打卡，轉向更講究氛圍的質感慢旅，不少人會選擇入住新興的町家設計旅館，把時間留給和服體驗、茶道、老街散策或在鴨川邊放空一下午，用更慢的節奏感受京都的日常美學。

新四大黑馬：近年搜尋與成長率冠軍

福岡Fukuoka

福岡是近年台灣人赴日旅遊爆紅的黑馬城市，主打時髦港都、神級便利與屋台微醺感。

圖片來源：pexels
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最大優勢就是交通超省時，從福岡機場進市區只要短短5到10分鐘，幾乎一下飛機就能開始逛街吃美食。加上福岡擁有全日本少見的屋台路邊攤夜生活文化，晚上可以邊吃邊感受在地氛圍，白天則能輕鬆攻略博多、天神、大名等商圈。

對台灣旅客來說，三天兩夜就能吃遍豚骨拉麵、牛腸鍋、明太子等經典美食，便利又不過度疲累，也讓福岡成為近年搜尋量與討論度持續飆升的九州新寵。

仙台 Sendai

仙台近年成為台灣人探索日本東北的重要入口，主打東北門戶、秘境溫泉與牛舌美食。台灣旅客本來就對日本東北情有獨鍾，仙台剛好兼具城市機能與地方旅行感，白天可以在市區購物、逛商場，晚上大啖炭烤牛舌，行程安排不會太吃力。

圖片來源：pexels
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以仙台作為據點，也能快速延伸到松島欣賞海景，或前往銀山溫泉感受復古雪國氛圍，對想避開東京大阪人潮、又想玩得有深度的旅客來說，是很適合進階日本自由行的選擇。

熊本 Kumamoto

熊本近年因台積電效應、直飛航線增加與九州旅遊熱度升高，成為台灣旅客心中的九州新寵。

圖片來源：pexels
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除了經典的熊本城、熊本熊部長等必訪元素，自由行旅客更愛把熊本當作自駕起點，開車前往阿蘇火山、草千里、黑川溫泉等自然景點。比起只在城市裡逛街，熊本更適合想放慢腳步、親近大自然的人，沿途能看見壯麗火山地形與遼闊草原，被九州特有的開闊風景包圍，療癒感很強。

名古屋 Nagoya

名古屋近年從過去常被視為中轉站的城市，逐漸變成台灣旅客心中舒服又穩定的日本大城選擇。它的城市步調比東京、大阪更放鬆，不會過度擁擠，住宿價格也相對穩定，加上交通位置很有彈性，可以往高山、白川鄉、岐阜、伊勢等中部地區延伸。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

近年又因「吉卜力公園」與「樂高樂園」帶動親子旅遊熱度，讓名古屋成為家庭客很愛的安全牌，不用承受大城市的人潮壓力，也能同時滿足購物、美食與親子玩樂需求。

度假感天花板

沖繩本島 Okinawa

沖繩本島的魅力，在於它同時擁有陽光沙灘、美式率性與公路旅行的度假感，是一座「要熱鬧有熱鬧、要放空有放空」的海島目的地。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

這裡融合琉球傳統文化與美式復古風情，白天可以自駕沿著國道58號線一路向北，窗外一邊是蔚藍大海，一邊是椰子樹與美式餐廳，開過古宇利大橋時，那條筆直通往海中央的公路，更是沖繩自駕最浪漫的畫面。

對喜歡有海、有陽光，同時又想兼顧血拼、美食與度假氛圍的旅客來說，沖繩就是最不容易失手的海島安全牌。

宮古島Miyako Island

如果說沖繩本島是充滿活力的海島度假村，宮古島則更像一座讓人徹底放空的「人間靜土」。這裡沒有大城市的喧囂與塞車，主打湛藍果凍海、極致留白與純粹度假感，最迷人的就是被稱為「宮古藍」的透明海域。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

近年隨著台灣直飛宮古島下地島機場等航線開通，只要短短約1.5小時，就能抵達細白沙灘與果凍海環繞的離島天堂，也讓它成為不想逛街、不想排行程，只想躺平看海的度假黑馬。

對不想社交、不想燒腦、不想被行程追著跑的人來說，宮古島就是一座真正能讓身心重新充電的海島目的地。

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#日本 #大阪 #東京

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2026-06-30 11:40 女子漾／編輯周意軒
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1. Mr.WISH ×《小小兵》：桃喜烏龍系列開喝，2杯送保冷袋

暑假電影熱潮也吹進手搖飲！Mr.WISH 攜手《小小兵》推出聯名企劃「好茶Action！巨星級好茶登場」，從6月30日起全台門市換上小小兵主題視覺，讓買飲料也像走進小小兵片場。

本次飲品主打「好茶Action_桃喜烏龍系列」，以 Mr.WISH 經典茶底「黃枝香烏龍」為主角，推出「桃喜烏龍冰沙」與「桃喜枝香烏龍」兩款新品。「桃喜烏龍冰沙」結合黃枝香烏龍、蜜桃果泥與芝士奶蓋，還加入晶球啵啵增加咀嚼感，喝起來有冰沙的沁涼，也有蜜桃果香與烏龍茶韻的層次；「桃喜枝香烏龍」則以蜜桃果泥搭配黃枝香烏龍，果香清甜、茶感回甘，是比較清爽耐喝的選擇。

聯名周邊同樣很有吸引力，購買全品項飲品任1杯加價40元，可加購「小小兵造型隨手罐」；購買桃喜烏龍系列任2杯，即可獲得「小小兵聯名保冷袋」1個，款式隨機贈送，送完為止。另有「壓克力立牌吊飾盲盒」共6款、手把款不鏽鋼吸管杯、變色冷水杯等加價購商品，小小兵粉絲真的很難空手離開。

新品資訊：
桃喜烏龍冰沙 95元
桃喜枝香烏龍 75元
活動時間：6月30日起，數量有限，送完為止

2. 迷客夏 × beard papa’s：把香草卡士達泡芙變成手搖飲

甜點控這次要注意！迷客夏首度攜手日本泡芙品牌 beard papa’s，推出「香草雲朵季」系列，把招牌香草卡士達泡芙的甜點感搬進手搖杯。這波聯名主打香草卡士達奶霜、卡士達奶酪與迷客夏茶底的搭配，喝起來有濃濃甜點感，很適合喜歡奶香、茶香、滑順口感的人。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「夏日卡士達紅茶」以娜杯紅茶為基底，搭配香草卡士達奶霜，讓紅茶焦糖香氣和細緻奶香互相襯托；「香草雲朵拿鐵」則加入綠光鮮奶與卡士達奶霜，整體更濃郁滑順，喝起來像液態泡芙；「香草夾心拿鐵」再升級加入卡士達奶酪，奶霜、奶酪雙重堆疊，甜點感更明顯。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

除了手搖飲，beard papa’s 也同步推出限定「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，將迷客夏茶香融入泡芙內餡，讓這波聯名不只可以喝，也可以吃。7月起還有多波優惠活動，包含指定飲品現折、抽泡芙兌換券、指定茶飲免費加料卡士達奶酪等，想喝甜點系手搖可以鎖定。

3. 功夫茶：西瓜烏龍登場，第二杯半價優惠開跑

如果說夏天一定要有代表水果，那西瓜絕對不能缺席。KUNG FU TEA 功夫茶推出「大西哈時代」系列，以西瓜結合不同烏龍茶底，打造兩款夏季新品「西瓜輕烏龍」與「西瓜焙烏龍」。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「西瓜輕烏龍」使用隱山烏龍作為基底，入口先是西瓜的清甜果香，尾韻帶出淡雅烏龍茶香，整體清爽不厚重，很適合高溫天氣來一杯。「西瓜焙烏龍」則以鐵觀音焙香烏龍為基礎，焙火香氣能平衡西瓜甜味，喝起來比一般水果茶更成熟、有層次，適合偏愛茶感的人。

優惠新品資訊：
西瓜輕烏龍 70元
西瓜焙烏龍 70元
7月1日至7月5日：西瓜系列第2杯半價
7月6日至7月20日：每杯現折10元
7月21日至7月31日：西瓜輕烏龍＋隱山烏龍組合價99元
8月1日至8月15日：西瓜焙烏龍＋烏龍鐵觀音拿鐵組合價119元

4. 再睡5分鐘：夏日芒Go季，楊枝甘露冰沙、芒果奶蓋一次滿足

芒果控今年夏天也有新選擇！再睡5分鐘推出期間限定「夏日芒Go季」，主打芒果果香、奶蓋與冰沙口感，很適合想喝一杯有飽足感又消暑的手搖飲。其中「楊枝甘露雲朵沙沙」選用完熟芒果製成特製果露，搭配午茉綠打成冰沙，底層加入蜜漬西米露與葡萄柚果粒，中間再堆上芒果奶蓋，喝起來有楊枝甘露的熱帶果香，也有冰沙的清涼感。原價95元，7月30日前嚐鮮價大杯85元。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「芒果奶蓋」系列則可搭配日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍、熟八蕎麥等茶底，每杯80至85元不等。另有新配料「芒果風味水果凍」，可以讓整杯飲料更有咀嚼感。芒果系列自7月1日至7月31日限時販售，喜歡芒果的人可以把握一個月開喝。

優惠新品資訊：
楊枝甘露雲朵沙沙 原價95元，7月30日前嚐鮮價85元
芒果奶蓋系列 80至85元
芒果風味水果凍 20元
販售時間：7月1日至7月31日

5. 茶湯會 × plantica：玫瑰醋飲登場，酸甜系女孩必收

茶湯會這次聯名日本花藝美學品牌 plantica，推出「玫瑰醋系列」飲品，把花香、果香、茶香與醋飲酸甜感結合，走的是比較輕盈優雅的夏日路線。「四季春玫瑰醋飲」以大馬士革玫瑰調製玫瑰醋，搭配四季春茶，喝起來有玫瑰香氣與茶感回甘；「荔枝翡翠玫瑰醋飲」則以翡翠綠茶為茶底，加入荔枝香，酸甜中多了果香層次。兩款飲品一般門市售價80元，百貨店85元，7月1日開賣，7月5日前享第二杯75折優惠。

聯名周邊也很適合日常使用，「花漾轉轉袋」可作為日常提袋，也能翻轉成單杯飲料提袋；「聯名小燈箱」則以花卉視覺打造療癒感，喜歡花藝風、清新小物的人可以留意。

新品資訊：

四季春玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

荔枝翡翠玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

7月1日開賣

7月1日至7月5日：第2杯75折，每人限購2組

#手搖 #迷客夏 #小小兵

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