2026-07-04 16:21 樂天小高＠美食之旅
吃。台南市。美食｜安平區。「WHITE MIST KITCHEN 台南白霧廚房時光」新店報報!!!!!路易莎集團旗下新品牌，CP值相當高美式餐廳。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：WHITE MIST KITCHEN台南白霧廚房時光插旗安平雅樂軒酒店一樓。
- 重點二：店內走美式工業風，大片落地窗與開放式廚房營造舒適氛圍。
- 重點三：菜單含早午餐排餐義麵披薩，價格親民但牛排熟度略失準。
「白霧時光」是知名路易莎咖啡旗下新品牌，在2025年12月在新北市板橋創立，繼新北板橋首店爆紅後，品牌於2026年 6 月25日正式插旗台南安平，餐廳就進駐在台南安平雅樂軒酒店一樓大廳，小高利用假日時段專程前來用餐，餐廳整體裝潢呈現美式工業風格，觀察菜單，這裡有賣早午餐、排餐、義大利麵、披薩、咖啡.....等等，餐點品項很多定價偏親民，小高就點2種餐點來享用，品嚐完覺得廚藝需要再加強，假如有改善，值得樂天小高推薦給您品嚐。
這是店家挑高開放式用餐空間，採用大量木質裝潢搭配鐵件，呈現出美式餐酒館豪放的氛圍，擁有一整面大片通透的落地窗，採光好視野極佳令人感到悠閒舒服。
這是店家室內開放式料理廚房，裡頭廚師各司其忙碌中，因生意爆滿似乎有點手忙腳亂。
這張是店家菜單供顧客參考，主要分類有早午餐類、正餐與主廚排餐類及法式吐司類及烘焙甜點類等，這裡用餐低消是一杯飲品或是餐點。
小高就點白霧牛排438元和日出早午餐258元。
這是日出早午餐258元。
這日出餐點有雲朵蛋、魯邦吐司、德國脆腸、薑黃蜂蜜優格、生菜及烤時蔬等。
這盤早午餐整體口感有水準很好吃，這盤餐點值得推薦給您品嚐。
這杯美式冰咖啡是餐點所附送的（好喝）。
這盤是白霧牛排438元。
這盤牛排有附上烤薯條、烤時蔬、蘑菇醬及黑胡椒醬等。
這牛排小高我選擇是8分熟度，結果牛排幾乎全熟讓肉質變乾柴（真可惜）。
樂天小高食後個人主觀心得分享(僅供參考)(且不保證店家食材品質與安全):「WHITE MIST KITCHEN 台南白霧廚房時光」用餐空間很整潔真亮超舒服,服務很親切,整體口感有水準定價合理,值得樂天小高推薦給您品嚐。
店家資訊：WHITE MIST KITCHEN 台南白霧廚房時光
地址：708003臺南市安平區億載里光州路108號
營業時間:11:30–00:00
電話: 06-297-7613
樂天小高邀約資料
s6967391@gmai.com
Line ID:0937318086(不是電話喔！）
精華 FAQ
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WHITE MIST KITCHEN白霧廚房時光是路易莎集團旗下新品牌，2026年6月25日正式進駐台南安平雅樂軒酒店一樓大廳，延續板橋首店爆紅後的熱度。
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餐廳採美式工業風與挑高開放式設計，搭配大量木質與鐵件裝潢，還有大片落地窗與開放式廚房，整體明亮通透，給人悠閒舒適的用餐感受。
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作者點了日出早午餐258元與白霧牛排438元，其中早午餐含雲朵蛋、德國脆腸等，整體好吃值得推薦；牛排則因熟度過高偏乾柴，稍嫌可惜。
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