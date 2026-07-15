歡慶三鶯線通車！中運量捷運翻轉地方交通 7/4-5新北市美術館逛市集看煙火

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新北三鶯線正式通車，成為首條自辦中運量捷運系統。

新北三鶯線正式通車，成為首條自辦中運量捷運系統。 重點二： 路線串聯土城、三峽與鶯歌，縮短通勤並帶動觀光發展。

路線串聯土城、三峽與鶯歌，縮短通勤並帶動觀光發展。 重點三：市府規劃兩個月免費試乘，並於美術館舉辦慶祝活動。

【旅奇傳媒/編輯部報導】新北捷運「三鶯線」首航出發！「便捷三鶯 新北暢行」捷運三鶯線通車典禮06/30 09:30在 LB08 鶯歌車站舉行，由新北市長侯友宜及中央部會長官、新北捷運局、新北捷運公司及地方民意代表共同參與見證下，正式點亮沿線12座車站，宣告新北市首條自辦中運量捷運系統正式啟航、投入營運！三鶯線串聯土城、三峽與鶯歌地區，翻轉地方交通，大幅縮短市民往返雙北市區的通勤時間。

▲「便捷三鶯 新北暢行」捷運三鶯線通車典禮在LB08鶯歌車站舉行。 圖：新北市政府捷運工程局／提供

新北市長侯友宜表示，捷運三鶯線是本府捷運局自辦的第一條中運量捷運系統，自上任第一年就前往視察夜間吊梁作業，同年也前往臺北大學旁跨越國道施工現場了解工程進度，幾乎每年都親赴工地關心施工情形，連同今天，已是第20次來到三鶯線，見證三鶯線每一個重要階段。三鶯線施工極具挑戰性，在建設施工期間，團隊成功克服地形限制，順利跨越2次國道、2次臺鐵及大漢溪等4條河川，總共有8次艱辛的跨越障礙，十分不容易；施工過程中，還歷經百年難得一見的世界疫情衝擊，疫情後的缺工缺料，烏俄戰爭造成的原物料上漲，捷運局始終秉持「使命必達」的精神，都一一克服，一步一腳印，將每一道難關化為建設成果。

▲新北市長侯友宜向工程團隊致謝。 圖：新北市政府捷運工程局／提供

市長侯友宜說明，近兩年更是機電系統建置與整合測試的關鍵階段，五度前往工地了解機電設備安裝及測試進度，為第一線工程團隊加油打氣。捷運工程之所以複雜，就在於土木、建築及機電工程必須高度整合；一般重大公共工程完成土木建築後即可啟用，但捷運工程不同，土木完成只是打造出車站與軌道的「載體」，真正的考驗在於機電系統安裝、系統整合，以及電聯車反覆行駛完成各項穩定性測試，才能確保通車安全、如期營運。三鶯線順利開通，背後凝聚的是所有工程團隊日以繼夜的努力與堅持，在此要向所有參與的施工團隊，表達最誠摯的感謝與最高的敬意。

市長補充說明，為了回饋市民，即日起至08/31止，展開暑假二個月的免費試乘，旅客持電子票證進出「三鶯線」車站即享有免費優惠，歡迎搶先體驗。三鶯線從「頂埔」到「鶯桃福德」共12座車站，跨越土城、三峽、鶯歌三大行政區，全長14.29公里，連結新北市美術館、鶯歌陶瓷老街及三峽老街等觀光地標，有效帶動在地觀光，像是捷運「鶯歌」車站出站即達新北市美術館，「陶瓷老街」車站出站2分鐘就到老街；在轉乘動線上也下足功夫，「頂埔」站透過直通電扶梯，免2分鐘無縫轉乘「板南線」，「三鶯線」正式啟航將帶領市民邁入便捷新生活，也為新北捷運建設寫下歷史新頁。

8年4線通車！侯友宜表示，上任8年來，「新北環狀線」、「淡海線」、「安坑線」，再到如今的「三鶯線」陸續完工通車，新北市境內捷運總里程數正式突破「百公里」大關，達到108公里、90座車站，高居全國第一。

新北捷運工程局長李政安補充說明，「三鶯線」通車之後，新北捷運還有七條路線正在興建，也包括了明年即將完工通車的「萬大中和線」，以及三鶯延伸「八德線」將與「桃園綠線」銜接；「汐東線」、「基隆捷運」等重大建設，逐步達成「南接桃園、中接台北，北接基隆」的串聯，打造北臺灣軌道路網。這些路線完工後，新北市每10萬人口享有超過3座車站，將邁向東京首爾比肩的國際大都市，七線齊發象徵新北捷運建設再邁向新的里程碑。

歡慶三鶯線通車！新北市府特別於07/04、07/05周末兩天，在「新北市美術館」戶外園區推出「藝向新北城市共榮－三鶯線通車系列活動」有音樂節與特色市集，無人機及慶祝通車煙火，點亮三鶯夜空！歡迎大家白天暢遊三鶯，晚上到美術館逛市集看煙火。

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