AI重點 文章重點整理： 重點一： 漢來美食推會員週週抽島語餐券，免消費即可參加。

漢來美食推會員週週抽島語餐券，免消費即可參加。 重點二： 活動共送出四十組雙人券，中獎者可保證有位用餐。

活動共送出四十組雙人券，中獎者可保證有位用餐。 重點三：台中洲際店開放訂位三分鐘秒殺，十日可撿漏未付款位。

島語台中洲際店4萬多個位席秒殺，這一招不用搶訂位也能吃島語(全台)！

【旅遊經 洪書瑱報導】





台灣的聚餐文化中，Buffet（自助餐廳）一直穩坐熱門排行榜的前幾名，因不用多費心思處理每人口味的不同，加上菜色多元，因而不管是家庭聚會、公司尾牙還是朋友慶生，Buffet 總是能成為大家的首選，而在Buffet市場中，主打「一島檯配一餐酒」以及頂級鱈場蟹腳、和牛握壽司等高檔食材，一直都是話題最夯，甚至被饕客譽為「全台最難訂位Buffet」的「島語」，許多消費者都須要等待開放時間搶訂。現在不用拚手速搶訂位，保證有位，也有機會免費享用。







「島語」是漢來美食於2023年推出的第二個自助餐品牌，追求餐食、服務與氛圍三者平衡的究極品味，更首創「一島檯配一餐酒」概念，加上假日晚餐更供應每位賓客半隻活龍蝦，成為品牌人氣亮點之一。深獲眾多饕客喜愛，不僅榮獲「2025網友最愛全台十大人氣吃到飽餐廳」第1名，更成為饕客口中的「全台最難訂位Buffet」。









不用搶訂位也能吃島語！漢來美食舉辦會員週週抽島語餐券，中獎者不但可攜伴免費吃島語，還獨享「保證有位」的限定禮遇







《來美食PLUS》舉辦會員週週抽島語餐券，不限新舊會員、無須消費均可參加







為歡慶全新會員系統《來美食PLUS》上線，首度舉辦會員專屬抽獎活動，即日起至7月27日推出「會員大募集 週週抽島語餐券」，不限新舊會員皆可參加，每週抽出10組，活動期間將送出共40組幸運會員、總價值逾15萬元的「島語假日午餐雙人券」，中獎者不但可攜伴免費吃島語，還獨享「保證有位」的限定禮遇！

漢來美食表示，此次週週抽活動不限新舊會員，且無須消費即可獲得抽獎資格。活動期間會員每週皆享抽獎機會，若當週未中獎，抽獎資格將自動累積至下一週，提高中獎機會。每週抽出幸運會員，可獲得價值3,938元的「島語假日午餐雙人券」，中獎會員可於10月指定週六午餐時段使用，並可於領獎時選擇用餐分店，享有更便利的用餐安排。此外，新會員於《來美食PLUS》完成綁定註冊後，即可獲得「100元漢來美食餐飲抵用券」入會禮，享受會員專屬優惠。









看準LINE已成為民眾日常最主要的溝通平台，漢來美食將會員服務全面整合至LINE官方帳號，推出全新會員系統《來美食PLUS》





因應數位消費趨勢及消費者使用習慣改變，漢來美食看準LINE已成為民眾日常最主要的溝通平台，於今年2月底推出全新LINE會員系統《來美食PLUS》，結合旗下島語、漢來海港、名人坊等品牌資源，將會員服務全面整合至漢來美食LINE官方帳號，省去額外下載APP的步驟，消費者只要透過LINE即可快速加入會員，輕鬆完成累積點數、領取優惠券、掌握最新優惠及線上訂位等服務，打造更便利、更即時的數位會員體驗。

《來美食PLUS》亦延續原有會員回饋機制，會員於全台旗下品牌餐廳（宴會廳除外）消費皆可累積點數，1點即可折抵1元，並享有生日禮、每月品牌消費回饋及不定期會員專屬優惠等多項會員禮遇。

島語自助餐廳全台目前有桃園台茂店、台北漢來店、台中洲際店 (7 月 18 日開幕)與「高雄漢神店」，餐價每人1,490元至2,090元之間(另加一成服務費)！於每個月的1日上午11:00開放訂位，可透過電話、網路以及現場預訂，預約後2個月的用餐場次，預約訂位後將會發送「訂金付款簡訊」， 每位成人將酌收訂金＄500，訂位日8日後(含)預付訂金後始完成預訂，訂金可抵消費。其中台中洲際店於7月18日才會開幕，今(3)日為開放訂位首日，線上 4 萬多個座位在 3 分鐘內全數秒殺，首波沒有搶到的民眾，不妨盯緊 7 月 10 日（五）上午 11:00，若有人沒有預付訂金， 是線上撿漏的最佳機會！

以上圖片：漢來美食提供





