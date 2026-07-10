2026臺灣國際熱氣球嘉年華「吉伊卡哇」助陣登場 玩樂攻略報您知！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026臺灣國際熱氣球嘉年華7月4日至8月20日在臺東鹿野高台登場。

2026臺灣國際熱氣球嘉年華7月4日至8月20日在臺東鹿野高台登場。 重點二： 吉伊卡哇熱氣球首度亮相，並在活動期間於鹿野高台天天展球。

吉伊卡哇熱氣球首度亮相，並在活動期間於鹿野高台天天展球。 重點三：活動結合光雕音樂會、無人機煙火秀與多處聯名打卡景點。

2026臺灣國際熱氣球嘉年華「吉伊卡哇」助陣明(4)日登場 玩樂攻略報您知！

【旅遊經 洪書瑱報導】





「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」，將於明(4)日至8月20日(每週二公休)在臺東鹿野高台登場，今年最受矚目的主角，當屬「吉伊卡哇」，主辧單位為和《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》展開驚喜聯名後，隨即引爆全台粉絲與熱氣球迷的狂熱討論。而明(4)日清晨將在鹿野高台舉辦的「開幕萬球齊飛」儀式中，「吉伊卡哇熱氣球」超Q造型，明天也將首次正式公開亮相，除此之外，開幕活動，也將邀請臺灣首屈一指的「北一女中樂儀旗隊」，在開幕活動中帶來最精湛震撼的演出！









臺東縣政府提供--熱氣球萬球齊飛







臺東縣政府提供--熱氣球萬球齊飛







臺東縣政府提供--北一女中演出





今年臺灣國際熱氣球嘉年華活動期間，「吉伊卡哇熱氣球」在鹿野高台將天天展球！另，為營造完整的主題氛圍，也將推出「吉伊卡哇專屬線上拍照框」的沉浸式互動體驗，於臺東市區、鹿野高台、綠島等地設置8處聯名主題的實體打卡景點，其中包含關山鎮的「稻田彩繪」，以天然稻秧為畫筆勾勒出《熱氣球嘉年華X吉伊卡哇》為主題的大地藝術等。

※.9大拍照打卡點──







鐵花新聚落中，超巨大兔兔穿著草裙在大草皮與你合影拍照



一、鐵花新聚落：超巨大兔兔穿著草裙在大草皮與你合影拍照。



二、鐵花新聚落：森林系的木造長椅，可和吉伊卡哇們排排坐合照。



三、台東故事館：小八貓在路口驚喜現身。



四、台東火車站：海洋背景、度假模式。



五、台東活水湖：還原劇場版場景！吉伊卡哇們坐在小船上，漂浮湛藍湖面。



六、鹿野高台：熱氣球主會場變身「人魚島市集」。



七、富岡漁港候船室：搭船去綠島前，先來藍色海洋牆跟吉伊卡哇們打招呼。



八、綠島免稅店：冒險延伸到綠島限定的人魚島打卡點。



另外，還有關山米國學校的吉伊卡哇劇場版「稻田彩繪」！









台東活水湖，還原劇場版場景！吉伊卡哇們坐在小船上，漂浮湛藍湖面！











關山米國學校的吉伊卡哇劇場版「稻田彩繪」！







今年規劃的8場次光雕音樂會中，其中6場次將結合無人機展演及煙火秀，而民眾熟知的人氣角色吉伊卡哇、小八貓、兔兔也將在熱氣球光雕音樂會中以無人機展演方式可愛登場。







※「2026臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球開幕及光雕音樂會場次：







光雕音樂會



(1) 7/04 (六) 05：30 鹿野鄉 鹿野高台 (開幕萬球齊飛)



(2) 7/05 (日) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)



(3) 7/09 (四) 19：00 台東縣 國際地標 (★+▲)



(4) 7/16 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)



(5) 7/23 (四) 04：00 太麻里 千禧曙光紀念園區 (曙光)



(6) 7/30 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)



(7) 8/06 (四) 19：00 池上鄉 大坡池



(8) 8/13 (四) 19：00 台東縣 國際地標 (★+▲)



(9) 8/20 (四) 19：00 鹿野鄉 鹿野高台 (★+▲)

備註：★為無人機展演場次 / ▲為煙火場次

不僅夜空展演超吸睛，演出嘉賓更是星光熠熠，今年將邀請八三夭、盧廣仲、李聖傑、Bii 畢書盡、曾沛慈、GENBLUE幻藍小熊、范逸臣、郭靜、王艷薇及徐暐翔等10組知名歌手及團體輪番開唱，並首度邀請韓國啦啦隊女神南珉貞及李晧禎現身鹿野高台熱情應援。





熱氣球主場地「鹿野高台」，除每週二公休日之外，每天分上午場(05：30-07：00)和下午場(17：00- 18：30)辦理，將有超過40顆來自世界各地的熱氣球共襄盛舉，而備受喜愛的「熱氣球繫留體驗」除了開放線上預約，每日上午5:00及下午16:00亦可於現場購票，想體驗鹿野高台絕佳視野的朋友千萬不要錯過，但提醒，熱氣球繫留體驗以標準球為主！







另，吉伊粉們想欣賞劇場版的吉伊卡哇，不要錯過7月31日全台上映的《劇場版 吉伊卡哇 人魚島的秘密》。除此之外，活動期間更推出「聯名限量特典」發放活動，讓來到台東朝聖的球迷粉絲們，有機會收集不同款式的限量特典，留下美好的特別回憶。另，活動期間每日下午場也將推出Walk-in熱氣球體驗，讓球迷朋友可以走進熱氣球內部，探索熱氣球的結構與美感！再加碼推薦──台東舊站特區 𝟮𝟳𝟱 倉庫，於熱氣球活動期間將化身為「熱氣球主題館」，於早上9點─下午6點開放，採預約入場，(上網預約或現場排隊預約)，民眾不妨藉機在熱氣球嘉年華期間，感受這座「暑」於臺東熱氣球季節風采，親身體驗這個充滿療癒與魅力的城市。相關活動訊息及交通資訊，可至「臺灣國際熱氣球嘉年華」官方網站(http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/)及社群網站查詢！



以上圖片：台東縣觀光發展處提供





