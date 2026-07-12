2026花東盛夏活動不斷 富野、理想大地、瑞穗天合各推住宿優惠引人「住」意！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 花東暑假活動密集，飯店聯手推高CP值住宿方案。

花東暑假活動密集，飯店聯手推高CP值住宿方案。 重點二： 富野台東雙館主打熱氣球與知本泡湯兩種行程。

富野台東雙館主打熱氣球與知本泡湯兩種行程。 重點三：瑞穗天合與理想大地結合戲水、雙園區慢遊吸客。

2026花東盛夏旅遊攻略引人「住」意，圖：花蓮理想大地應許河(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

暑假旅遊旺季已正式展開，今年夏天花東地區迎來了一連串令人目不暇給的年度盛事，包括：台東7月4日至 8月20日「台灣國際熱氣球嘉年華」與7月3日至 8月20日「台東博覽會」兩大年度活動；花蓮已登場至7月5日「夏戀嘉年華」；7月11日至8月16日開往鯉魚潭的「航海王」主題活動；7月16日至7月19日的「太平洋南島聯合豐年節」體驗文化魅力；或是7月4日至8月23日「知卡宣親水公園」消暑玩水等活動，為了迎接這波夏日觀光熱潮，花東兩地的頂級度假飯店與旅宿集團紛紛整合旗下資源，推出超高CP值的住宿專案與豐富的消暑行程。讓想追球的熱氣球迷、渴望玩水消暑的親子家庭，還是偏好慢活步調的銀髮族，都能在這個夏天找到自己「玩」美的專屬假期。

一、台東雙盛事聯動，富野雙館齊發搶攻夏日商機──







台東富野飯店(圖：業者提供)





今年7月至8月，台東因「熱氣球嘉年華」與「台東博覽會」成為全台最火熱的旅遊焦點。為了讓旅客玩得盡興、住得超值，富野集團特別整合旗下的旅宿資源，位於市區的「台東富野渡假酒店」與溫泉區的「知本富野溫泉休閒會館」攜手聯手，針對不同旅遊偏好的族群，推出3天2夜的超值住宿優惠，台東富野推出「台東散散步-3天2夜專案」，雙人同行超值價新台幣5,399元 。專案內容除了包含舒適的客房住宿兩晚與每日活力早餐外，更在夜晚加碼送上主廚特製的深夜宵夜。讓旅客在白天走訪熱氣球嘉年華與博覽會之後，不必再出門奔波，就能在飯店內享受飽足且悠閒的深夜時光 。









知本富野溫泉休閒會館(攝影：廖晨光)







知本富野溫泉休閒會館湯屋(攝影：廖晨光)







知本富野露天SPA區位(攝影：洪書瑱)







贈送知本森林遊樂區門票(攝影：洪書瑱)







若是喜愛大自然與泡湯放鬆的旅客，則不能錯過知本富野溫泉休閒會館推出的「夏沐知本-3天2夜5999專案」。兩人成行5,999元，內容包含：精緻客房住宿兩晚、每日豐盛早餐，並特別招待其中一天的主廚特色中式晚餐。此外，為了幫旅客消暑解渴，飯店還依房型人數免費贈送沁涼冰品或消暑飲料擇一享用，更獨家加碼贈送知本森林遊樂區門票！相關活動於即日起至9月30日止，同步開放預訂。

二、走進花蓮縱谷，暢玩全台首座南歐風格水樂園──







坐擁多元水陸遊樂設施的瑞穗天合國際觀光酒店在暑假旺季推出玩夏戲水趣住房優惠。圖瑞穗天合國際觀光酒店提供





坐落於花蓮瑞穗鄉、占地兩萬坪的「瑞穗天合國際觀光酒店」，為天成飯店集團旗下的頂級度假飯店品牌。整體設計以南歐莊園風格為主，坐擁得天獨厚的地理位置與風光明媚的山水，針對暑假旺季，瑞穗天合特別推出「玩夏戲水趣」住房優惠。於2026年8月的11個指定日期（包含：8月4日、8月11日、8月12日、8月19日、8月25日至8月31日）入住，雙人入住城堡精緻客房一泊二食＄7,700元起，即可暢享園區內豐富的戲水設施與休閒體驗。專案內容依預訂人數提供早晚餐、免費客房Mini Bar，並依成人人數免費贈送市集金幣，並提供酒店至瑞穗火車站的免費接駁服務（需事先預約）。









瑞穗天合國際觀光酒店推出玩夏戲水趣，8月11個指定日期入住，雙人一泊二食7,700元起。圖瑞穗天合國際觀光酒店提供







瑞穗天合國際觀光酒店的戲水設施從室內玩到戶外，暑假期間更是戲水旅遊的熱門首選。圖瑞穗天合國際觀光酒店提供







瑞穗天合國際觀光酒店以完善的水陸遊樂設施打造度假氛圍，暑假出遊不必安排繁複行程，飯店內即可享受豐富度假體驗。圖瑞穗天合國際觀光酒店提供





入住旅客可盡情暢遊佔地2,300坪的「金色水樂園」，包含108池、室內滑水道、按摩水療池、漂漂河與兒童戲水區等；亦可免費體驗「無限樂園」中的小火車、旋轉木馬、乳比礦車、跑跑甩尾車與超跑俱樂部等設施。更棒的是，瑞穗溫泉是特有的「黃金湯」，泉質富含鐵質，與日本有馬溫泉相似，一年四季皆適合沉浸其中感受通體舒暢的幸福。此外，該專案還能同步參與「鐵粉回饋計畫」累積入住夜次 。兩年內會員本人不限房型入住達4個夜次，即可獲得價值64,000元的「格蘭雅緻別墅」雙人平旺日免費招待入住一晚，為下一趟夢想旅程提前儲值。

三、深度慢遊，理想大地「雙園區」串連，感受花蓮夏日限定活動──







理想PAARK水岸生活，童話星巴克(攝影：洪書瑱)





理想大地渡假飯店於暑假期間推出多款住房專案，消費者可根據需求選擇！值得一提的是──理想大地渡假飯店與今年最新矚目焦點「理想PAARK水岸生活」串連成的完整「雙園區旅程」。白天，全家人可以走進水岸湖畔搭乘遊船欣賞風景、散步逛商場，午後在「理想食光」與「神農生活」品嚐早午餐與輕食小吃，並選購花蓮特色伴手禮；夜晚則回到理想大地渡假飯店，搭乘應許運河遊艇導覽、漫遊西班牙風格園區，值得一提的是──暑假期間，理想PAARK水岸生活每週皆會舉辦「河好市集」；7月25日至7月26日將推出「水岸有聲日－永續綠生活音樂市集」；8月22日則有期間限定的「微光之夜－微醺市集」。為了鼓勵旅客搭乘大眾運輸，7月1日至8月31日期間，凡憑至花蓮任一車站之台鐵車票，至水岸即可享有遊湖優惠。









入住「夏日湖畔童遊假期」加贈湖畔童畫探索包，邀請孩子用色彩記錄旅途中看見的湖畔風景，留下屬於暑假的親子回憶。(圖：理想大地提供)







理想大地暑假也推出毛孩友善住房專案，讓毛爸媽與毛孩能一同入住，享受安心自在的夏日假期。(攝影：洪書瑱)







想大地「夏日湖畔童遊假期」結合森山舍推出親子下午茶套餐，讓親子旅人在遊湖與水岸散步之後，享受輕鬆愜意的午後時光。(圖：理想大地提供)

這個夏天，東台灣活動熱場不間斷，從台東熱氣球的繽紛翱翔，到縱谷的頂級湯泉，再到理想水岸的慢活舟船，花東縱谷已經準備好豐富的夏日盛宴，為家人與自己安排一趟充實、放鬆且高CP值的夏日「玩」美假期！