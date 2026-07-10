AI重點 文章重點整理： 重點一： 晶華國際酒店集團將於夏季旅展同步推出線上線下優惠。

晶華國際酒店集團將於夏季旅展同步推出線上線下優惠。 重點二： 百項住宿、美饌與SPA票券最低52折，並有買十送一活動。

百項住宿、美饌與SPA票券最低52折，並有買十送一活動。 重點三：環遊晶華聯合住宿券與多款餐券，鎖定暑假旅遊聚餐需求。

台北夏季旅展將開跑 晶華線上線下同步開賣，最低52折起、多項商品買十送一！(圖：台北晶華提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

2026年台北國際夏季旅展將於7月17日起，一連四天直至7月20日在台北世貿開展，每次都有旅展表現亮點的──「晶華國際酒店集團」此次也共襄盛舉，除了參與展場的實體攤位之外，也將於今(3)日以6日先行舉辦線上旅展，消費者可以以好康的價格購買台北晶華餐飲、SPA優惠券以及入住晶華、晶英、捷絲旅的「環遊晶華」等住宿券，逾20項優惠商品，其中最優惠為最低52折的價格，欲在暑假有旅遊、餐敍的消費者不妨把握時機。









2026晶華夏季旅展將於7月3日起線上線下同步開展，集結住宿、美饌、SPA等超過百項旅展商品，人氣票券最低52折起。圖／台北晶華提供





「環遊晶華 集團聯合住宿券」於去年推出之際，即創下歷史最高銷售紀錄，今年在旅展中，消費者同樣可以購買，每張售價3,000元、消費者使用一張、二張、三張，分別入住集團旗下飯店，並享有「買十送一」或是「買十送亞洲萬里通8,000哩程數」的超值優惠，無論是在台北或是台南城市度假、於礁溪或是北投泡溫泉、亦或前往太魯閣享受國家級景觀，都是聰明消費的年度最佳旅遊選項。優惠餐券的品項涵蓋晶華館內外各大餐廳，52折的吸睛商品是義饗食堂推出的「海陸義大利麵雙人午餐券」，費用＄1,899元即可品嘗到兩人份的龍蝦與牛小排的超級組合，代表每人千元有找。









台北晶華酒店人氣自助餐廳栢麗廳推出多款旅展限定優惠，其中平日早餐單人套票五張一組特價2,900元，相當於6折優惠。圖／台北晶華提供







三燔本家與三燔北投推出日本A5和牛壽喜燒共鍋放題優惠券，每張特價3,899元，約59折即可享受頂級和牛饗宴。圖／台北晶華提供







故宮晶華推出平日晚餐「雙人龍蝦宴／御皇鴨宴優惠券」，每張特價1,999元，以優惠價格品嚐經典粵菜美饌。圖／台北晶華提供





另外，深受消費者喜愛的栢麗廳則推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐等多款優惠券，其中平日午餐及下午茶單人套票皆祭出「買十送一」優惠。泰市場同步推出平日午餐雙人、四人優惠券及午、晚餐套票，滿足不同聚餐需求。位於飯店中庭的azie餐廳仍然強打「美國冠軍爐烤肋眼牛排」券，三燔本家與三燔北投則有多款壽喜燒及日本A5和牛放題券，讓饕客以優惠價格品嚐人氣鍋物。故宮晶華大推「龍蝦宴」及「御皇鴨宴」雙人券，北投泉源閣也有招牌的「總舖師烤鴨六吃四人券」。









另針對喜歡SPA的民眾，台北晶華酒店頂樓的沐蘭SPA也配合推出《旅人最愛》以及《精油按摩／中式指壓二選一》療程優惠券。消費者在享受五星美食之餘，也能安排放鬆身心的療癒假期。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，近年旅展消費趨勢已從單一商品逐漸轉向多元體驗，消費者除了追求優惠價格，更重視商品的使用彈性與整體價值。今年仍然延續深受歡迎的「買十送一」團購優惠，並透過單張住宿優惠券的組合使用彈性，希望讓消費者一次購足下半年的旅遊、聚餐、送禮及休閒需求，享受晶華國際酒店集團帶來的五星級生活體驗。



