AI重點 文章重點整理： 重點一： 北海道暑假預訂逆勢成長，成為國人最愛日本避暑目的地。

北海道暑假預訂逆勢成長，成為國人最愛日本避暑目的地。 重點二： 樂天旅遊推出雙重折扣券，住宿可疊加使用至明年春夏。

樂天旅遊推出雙重折扣券，住宿可疊加使用至明年春夏。 重點三：可樂旅遊聯手星宇航空促銷，全航線機票最低七折起。

暑假出遊抗通膨！2026下半年「反向旅遊」與機票促銷攻略(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】





隨著暑期旅遊旺季開始正式引爆下半年的旅遊「機」會，許多計畫出國的民眾一看到旺季高昂的機票與住宿價格，往往只能一種「望洋興嘆」之感。然而，今年下半年的旅遊市場倒是吹起一股「反向操作」與「精打細算」的抗通膨風潮！各大旅遊、航空業者在七月紛紛祭出超狂的獨家促銷與全新航線產品。為此，蒐羅日本訂房龍頭、頂級國際航空及本土大型旅行社的最新優惠，邀消費者從超高性價比的避暑景點，到不限航點的機票折扣代碼，教您如何在暑假與下半年的連假檔期中「聰明出遊、有感省錢」。



※.趨勢新發現，夏季去北海道反而更划算？







札幌蒙特利埃德爾霍夫酒店_房間(圖：樂天旅遊提供)







過去被視為赴日相對淡季的夏天，在今年成為了小資族的「避暑新藍海」。Rakuten 樂天旅遊台灣地區今年上半年業績交出亮眼成績單，為去年同期 2.36 倍。其中，「北海道」的預訂量較去年同期翻倍成長2倍，一舉超越東京、大阪，連續兩個月躍升為國人最愛的日本目的地第一名。看準今年旅客流行「反向操作」，不妨把握夏季促銷與北海道的涼爽氣候前往避暑等因素，不僅能避開傳統旅遊大城的人潮，更能藉由季節性折扣訂到高性價比的旅宿，利用淡季優惠大幅提升旅遊品質。樂天旅遊即日起至7月21日推出雙重折扣，入住期間則至明年3月底止，且皆可搭配飯店既有折扣疊加使用：

優惠方案一： 7/21（二）上午 08:59 止，領取 8 折優惠券，可與飯店既有折扣疊加使用。每筆訂單最多可折扣日幣 20,000 元（約台幣 4,000 元）。適用入住期間於2026/6/30至2027/5/31止。



優惠方案二： 北海道精選住宿 9 折優惠

即日起至台灣時間 2026/7/21（二）上午 9:00 止，領取北海道精選住宿 9 折優惠券，可與飯店既有折扣疊加使用。每筆訂單最多可折扣日幣 10,000 元（約台幣 2,000 元）。適用入住期間： 即日起至 2027/3/31（日）









札幌 Lamp Light Books 飯店_大廳(圖：樂天旅遊提供)







札幌 Lamp Light Books 飯店_大廳(圖：樂天旅遊提供)

※.獨家促銷，星宇航空全航線最低 7 折起，天天搶折扣碼──







可樂旅遊獨家與星宇航空合作，7月6日至25日推出機票促銷活動，搭配折扣碼最低下殺7折起，包含經濟艙、豪華經濟艙都有優惠。（圖／可樂旅遊）





自由行熱度持續攀升，緊接著暑假還有中秋、國慶等連假。可樂旅遊看準商機，獨家與今年榮獲 SKYTRAX「五星航空」評級的星宇航空合作，於7 月 6 日至7月25日將展開為期 20 天的強檔促銷，活動期間全航線機票，最低下殺 7 折起，適用經濟艙、豪華經濟艙，出發日期為2026/07/13 至 2027/06/30，全區間皆適用，旅客可提早佈局跨年或明年上半年的連假。航點涵蓋美洲、歐洲（布拉格）、東北亞（成田、關西、新千歲等）、東南亞（曼谷、富國島，以及 10 月 1 日即將開航的峇里島、港澳。而且台北及台中出發皆有適用航點。









星宇航空預計於8月1日正式開航台北－布拉格航線，提供旅客更豐富的旅遊選擇。（圖／可樂旅遊）







星宇航空台北－峇里島航線將於10月1日起開航，輕鬆感受優閒的度假氛圍。（圖／可樂旅遊）



另外，活動期間，可樂旅遊會員每日皆可至官網領取星宇航空專屬優惠代碼，美、歐航線可現折＄917元；東北亞、東南亞及港澳航線等現折517元。而且7 月17日為超級回饋日，當天登入可樂旅遊App，更可搶購不限航點限量現折 1,717元的魔王級優惠代碼。





※.奢華飛行升級，阿聯酋航空新一代 A350客機首度登台──







阿聯酋航空新一代 A350 客機加入台北-杜拜航線(圖：阿聯酋航空提供)



除了優惠好康外，若是下半年的旅遊目的地是歐洲、非洲或南美洲，國際頂級航空也帶來了重磅好消息。阿聯酋航空宣布，自7 月9日起，台北－杜拜航線正式引進新一代空中巴士「A350 客機」，與原有的 A380 旗艦客機共同執飛，每日提供雙航班服務 ！新機加入的最大亮點，在於阿聯酋航空首度在台推出備受好評的「豪華經濟艙」。新一代 A350 客機採三艙等配置（共 298 個座位），讓旅客能體驗更頂級的長途飛行，豪華經濟艙（Premium Economy）採 2-3-2 座位配置，奶油色皮革座椅寬達 19.5 吋，擁有 40 吋的寬敞腿部空間 。配備13.3吋個人娛樂螢幕、專屬永續材質盥洗包，並享有高達 35 公斤的行李額度與優先登機禮遇 。









圖2_阿聯酋航空新一代 A350 豪華經濟艙首度登台，帶來嶄新的長程飛行體驗(圖：阿聯酋航空提供)



商務艙（Business Class）則採 1-2-1 配置，每位旅客皆可直達走道。座椅可全平躺，並設有私人迷你吧檯、全新的「無線充電板」與電動窗戶遮光板，客艙後方更備有專屬零食區 。另外，也同步宣告「全機數位升級」，無論哪種艙等，全機座位均設置60瓦充電插座、支援配對個人藍牙耳機，並搭載 4K 超高畫質顯示技術的 ice 機上娛樂系統，大幅減緩長途飛行的疲憊感 。2026 下半年台北－杜拜航班時刻表（7/9起每日執飛），EK 386（A350執飛）：杜拜08:45起飛、台北21:20抵達；EK 387（A350執飛）：台北 00:30 起飛、杜拜 05:15 抵達，(另每日一班的 EK366/EK367 由 A380 執飛。

※.面對萬物皆漲的時代，想要省下大筆旅費，不妨遵循以下攻略：



一、鎖定機票促銷：7月6日起準時參加可樂旅遊與星宇航空的7折促銷，並在7月17日挑戰搶下1,717 元的 App 折扣碼。

二、反向規劃避暑：趁著北海道夏季相對東京淡季的時節，在7月21日前利用樂天旅遊「雙券疊加」訂下 54 折起的溫泉旅館或設計旅店。

三、體驗升級：欲前往歐洲長途旅行的旅客，可以選擇阿聯酋航空全新 A350豪華經濟艙，用小幅度的預算升級，換取長途飛行的極致舒適與35公斤的高額行李托運，得到心情價值的滿足。

相關優惠或活動訊息，可至各官網查詢，現在不妨設定鬧鈴，就能為自己的荷包省下一筆有感的「旅遊金」！









