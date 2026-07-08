阿聯酋航空新一代A350直飛杜拜 首度引進豪華經濟艙 四大客艙產品正式到位

AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿聯酋航空A350首度飛台北，並引進豪華經濟艙。

阿聯酋航空A350首度飛台北，並引進豪華經濟艙。 重點二： 台北－杜拜航線由A350與A380共同執飛，提供四大客艙。

台北－杜拜航線由A350與A380共同執飛，提供四大客艙。 重點三：A350配備新世代娛樂系統、藍牙耳機與高速充電設備。

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿聯酋航空正式於「台北－杜拜」航線引進新一代空中巴士 A350客機，並首度在台灣推出備受全球旅客好評的「豪華經濟艙」（Premium Economy）。

搭配每日執飛台北航線的 A380旗艦客機，台灣旅客現在可以完整體驗阿聯酋航空領先業界的四大客艙產品與世界級服務。透過杜拜樞紐輕鬆銜接阿聯酋航空遍佈全球超過150個航點，包括蘇黎世、巴塞隆納、里斯本、布達佩斯、伊斯坦堡、米蘭及卡薩布蘭加等熱門目的地，享受更豐富的飛行選擇與更靈活便捷的旅程。

自07/09起，阿聯酋航空 A350客機執飛的 EK386／EK387航班將每日往返台北與杜拜。EK386航班將於08:45自杜拜起飛，並於21:20抵達桃園國際機場；EK387 航班則於00:30自台北起飛，05:15抵達杜拜國際機場。

執飛「台北－杜拜」航線第二航班的新一代 A350

客機採三艙等配置，共提供298個座位，包括32個「商務艙」座位、28個「豪華經濟艙」座位及238個「經濟艙」座位。客艙設計融入阿聯酋航空最新世代產品與科技，從更安靜的客艙環境、柔和的氛圍燈光、更快速的機上無線網路，到搭載劇院級螢幕的升級版「ice」機上娛樂系統與4K 超高畫質顯示技術，全面提升長途飛行的乘坐舒適度及數位體驗。全機座位均設置60瓦充電插座並支援配對個人藍牙耳機，「商務艙」及「豪華經濟艙」更配備無線充電設備與電動窗戶遮光板，滿足現代旅客對數位連結與便利性的需求。

阿聯酋航空台灣總經理 Nasser Bahlooq 表示：「台灣長期以來一直是阿聯酋航空的重要市場，我們很高興將新一代 A350客機與屢獲國際肯定的豪華經濟艙引進台灣。隨著 A350加入 A380共同執飛『台北－杜拜』航線，台灣旅客現已可完整享有阿聯酋航空四大客艙產品，無論經由杜拜樞紐前往歐洲、非洲與南美洲或其他全球目的地，都能享有更靈活多元的選擇，以及阿聯酋航空飛悅卓越的服務體驗。我們也期待持續深化台灣與阿拉伯聯合大公國之間日益蓬勃的商務、觀光與文化的交流。」

▲「豪華經濟艙」首度登台，帶來嶄新的長程飛行體驗。 圖：阿聯酋航空／提供

豪華經濟艙：空間與質感兼具的全新客艙體驗

首次於台北航線推出的「豪華經濟艙」，是阿聯酋航空近年最受旅客歡迎的客艙產品之一。客艙採2-3-2座位配置，以奶油色皮革座椅搭配與商務艙相仿的木紋飾板設計，並配備13.3吋個人娛樂螢幕，營造靜謐而精緻的空間氛圍。座椅寬達19.5吋，搭配40吋的寬敞後傾空間與六向式可調頭枕，讓長途飛行更顯輕鬆自在。

「豪華經濟艙」旅客可享用迎賓飲品、時令美饌及精選酒款，並獲得以永續材質製成的專屬旅行盥洗包、毛毯及大尺寸枕頭；同時享有優先登機、杜拜國際機場專屬報到區及最高35公斤行李額度，從地面到空中享受從容舒適的旅程。

▲A350商務艙旅客享有20吋4K超高畫質螢幕及全新無線充電板，兼顧工作與休憩需求。 圖：阿聯酋航空／提供

商務艙：全平躺私人空間 打造高效與休憩兼備的旅程

A350 「商務艙」採1-2-1座位配置，每位旅客皆可自由進出走道可以直接，享有獨立且寬敞的私人空間。全平躺座椅採奶油色皮革設計，配備20吋4K超高畫質螢幕、迷你吧檯及全新無線充電板，兼顧工作與休憩需求。旅客除可享用多道式精緻餐飲及搭配精選佐餐飲品，亦可獲得寶格麗盥洗包與專屬備品。客艙後方另設有專屬零食區，方便旅客於飛行途中隨時取用點心與飲品。

▲A350「經濟艙」配備可調式頭枕及寬敞腿部空間，長途飛行更舒適。 圖：阿聯酋航空／提供

經濟艙：舒適的飛行體驗

A350「經濟艙」以舒適為設計核心。配備可調式頭枕及寬敞腿部空間，讓長途飛行更顯輕鬆愜意。每個座位均配置13.3吋4K高畫質觸控螢幕，搭載升級版「ice」機上娛樂系統，並支援藍牙耳機連接及個人電子裝置充電功能。 旅客可至「阿聯酋航空」官網、「阿聯酋航空」App ，或與當地旅行社合作夥伴洽詢最新航班資訊。

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