阿聯酋航空新一代A350直飛杜拜 首度引進豪華經濟艙 四大客艙產品正式到位

2026-07-08 10:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
新一代 A350客機加入「台北－杜拜」航線。　圖：阿聯酋航空／提供
新一代 A350客機加入「台北－杜拜」航線。　圖：阿聯酋航空／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：阿聯酋航空A350首度飛台北，並引進豪華經濟艙。
  • 重點二：台北－杜拜航線由A350與A380共同執飛，提供四大客艙。
  • 重點三：A350配備新世代娛樂系統、藍牙耳機與高速充電設備。

【旅奇傳媒/編輯部報導】阿聯酋航空正式於「台北－杜拜」航線引進新一代空中巴士 A350客機，並首度在台灣推出備受全球旅客好評的「豪華經濟艙」（Premium Economy）。

搭配每日執飛台北航線的 A380旗艦客機，台灣旅客現在可以完整體驗阿聯酋航空領先業界的四大客艙產品與世界級服務。透過杜拜樞紐輕鬆銜接阿聯酋航空遍佈全球超過150個航點，包括蘇黎世、巴塞隆納、里斯本、布達佩斯、伊斯坦堡、米蘭及卡薩布蘭加等熱門目的地，享受更豐富的飛行選擇與更靈活便捷的旅程。

自07/09起，阿聯酋航空 A350客機執飛的 EK386／EK387航班將每日往返台北與杜拜。EK386航班將於08:45自杜拜起飛，並於21:20抵達桃園國際機場；EK387 航班則於00:30自台北起飛，05:15抵達杜拜國際機場。

執飛「台北－杜拜」航線第二航班的新一代 A350

客機採三艙等配置，共提供298個座位，包括32個「商務艙」座位、28個「豪華經濟艙」座位及238個「經濟艙」座位。客艙設計融入阿聯酋航空最新世代產品與科技，從更安靜的客艙環境、柔和的氛圍燈光、更快速的機上無線網路，到搭載劇院級螢幕的升級版「ice」機上娛樂系統與4K 超高畫質顯示技術，全面提升長途飛行的乘坐舒適度及數位體驗。全機座位均設置60瓦充電插座並支援配對個人藍牙耳機，「商務艙」及「豪華經濟艙」更配備無線充電設備與電動窗戶遮光板，滿足現代旅客對數位連結與便利性的需求。

阿聯酋航空台灣總經理 Nasser Bahlooq 表示：「台灣長期以來一直是阿聯酋航空的重要市場，我們很高興將新一代 A350客機與屢獲國際肯定的豪華經濟艙引進台灣。隨著 A350加入 A380共同執飛『台北－杜拜』航線，台灣旅客現已可完整享有阿聯酋航空四大客艙產品，無論經由杜拜樞紐前往歐洲、非洲與南美洲或其他全球目的地，都能享有更靈活多元的選擇，以及阿聯酋航空飛悅卓越的服務體驗。我們也期待持續深化台灣與阿拉伯聯合大公國之間日益蓬勃的商務、觀光與文化的交流。」

▲「豪華經濟艙」首度登台，帶來嶄新的長程飛行體驗。　圖：阿聯酋航空／提供
▲「豪華經濟艙」首度登台，帶來嶄新的長程飛行體驗。　圖：阿聯酋航空／提供

豪華經濟艙：空間與質感兼具的全新客艙體驗

首次於台北航線推出的「豪華經濟艙」，是阿聯酋航空近年最受旅客歡迎的客艙產品之一。客艙採2-3-2座位配置，以奶油色皮革座椅搭配與商務艙相仿的木紋飾板設計，並配備13.3吋個人娛樂螢幕，營造靜謐而精緻的空間氛圍。座椅寬達19.5吋，搭配40吋的寬敞後傾空間與六向式可調頭枕，讓長途飛行更顯輕鬆自在。

「豪華經濟艙」旅客可享用迎賓飲品、時令美饌及精選酒款，並獲得以永續材質製成的專屬旅行盥洗包、毛毯及大尺寸枕頭；同時享有優先登機、杜拜國際機場專屬報到區及最高35公斤行李額度，從地面到空中享受從容舒適的旅程。

▲A350商務艙旅客享有20吋4K超高畫質螢幕及全新無線充電板，兼顧工作與休憩需求。　圖：阿聯酋航空／提供
▲A350商務艙旅客享有20吋4K超高畫質螢幕及全新無線充電板，兼顧工作與休憩需求。　圖：阿聯酋航空／提供

商務艙：全平躺私人空間 打造高效與休憩兼備的旅程

A350 「商務艙」採1-2-1座位配置，每位旅客皆可自由進出走道可以直接，享有獨立且寬敞的私人空間。全平躺座椅採奶油色皮革設計，配備20吋4K超高畫質螢幕、迷你吧檯及全新無線充電板，兼顧工作與休憩需求。旅客除可享用多道式精緻餐飲及搭配精選佐餐飲品，亦可獲得寶格麗盥洗包與專屬備品。客艙後方另設有專屬零食區，方便旅客於飛行途中隨時取用點心與飲品。

▲A350「經濟艙」配備可調式頭枕及寬敞腿部空間，長途飛行更舒適。　圖：阿聯酋航空／提供
▲A350「經濟艙」配備可調式頭枕及寬敞腿部空間，長途飛行更舒適。　圖：阿聯酋航空／提供

經濟艙：舒適的飛行體驗

A350「經濟艙」以舒適為設計核心。配備可調式頭枕及寬敞腿部空間，讓長途飛行更顯輕鬆愜意。每個座位均配置13.3吋4K高畫質觸控螢幕，搭載升級版「ice」機上娛樂系統，並支援藍牙耳機連接及個人電子裝置充電功能。 旅客可至「阿聯酋航空」官網、「阿聯酋航空」App ，或與當地旅行社合作夥伴洽詢最新航班資訊。

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精華 FAQ

  • 此次正式引進新一代A350執飛台北－杜拜航線，並首度在台灣推出豪華經濟艙；加上每日A380服務，讓台灣旅客可完整體驗四大客艙產品。

  • 自07/09起，A350執飛的EK386與EK387航班改為每日往返。EK386自杜拜08:45起飛、21:20抵達台北；EK387則於00:30自台北起飛、05:15抵達杜拜。

  • 豪華經濟艙採2-3-2配置，提供較寬座椅、長腿部空間、迎賓飲品與優先登機；商務艙則為1-2-1全平躺座椅，搭配4K螢幕、迷你吧與無線充電，更適合工作與休息。

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#杜拜 #阿聯酋 #伊斯坦堡

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

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2026-07-03 23:10 藝式酪梨

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃埔新村老宅店提供各品牌電子閱讀器免費試用與租借。
  • 重點二：店內結合眷村老屋氛圍，適合坐整天慢慢體驗閱讀器。
  • 重點三：現場還有命定閱讀器測驗與散步地圖，方便順遊高雄鳳山。

我們在這裡坐了一整個下午。

一推開門，樟木香氣混著舊磚瓦迎面招呼著，這是老宅的待客之道。


「你聞好香喔，比你的香水好聞。」酪梨一臉驚喜。

我懶得反駁，畢竟事實擺在眼前。

空間裡桌椅錯落，把老靈魂和新科技揉在一起；文青會喜歡，我這種中年人也不排斥。


各品牌電子書閱讀器一字排開，都能試用。店員說隨便現場都免費租借，坐下來慢慢試，不滿意換下一個，反正不收錢。

這年頭不收錢的事情，聽著都讓人起疑心，可這裡偏偏理直氣壯。


酪梨挑了一台，往沙發木椅一坐，翹起腿，儼然要長住的氣勢。我也找了個角落坐下，屋外日頭斜照進來，翻著電子書頁，明明是滑動，心裡卻配上紙頁的沙沙聲。


「這字看著舒服，眼睛不酸。」酪梨說話的聲音很輕，不像是正常的母老虎。


「那就買吧。」我裝作豪氣干雲。


「急什麼，」她瞥我一眼「先用順手，再談感情，跟嫁人一樣。」


我笑了，沒接話。


🏮閱悅電子閱讀專門店-黃埔新村店（閱悅‧時光）

🚗地址：高雄市鳳山區西一巷10號

⏰時間：11:00-20:30

📝喃喃：

1️⃣、旁邊就是停車場，開車也方便。

2️⃣、整個空間的氛圍很舒服，在眷村老宅裡用電子閱讀器看書真的是很棒的體驗。

3️⃣、想買電子閱讀器不用爬文爬到心累，這裡機型很齊全，直接來這裡每一台都摸、都體驗看看，一定能找到適合自己的。

4️⃣、現場可以玩「我的命定閱讀器」心理測驗，可以抽電子閱讀器支架。

5️⃣、可以跟店員索取黃埔新村散步地圖的網址，黃埔新村好吃好逛的都整理在裡面了，也有近期活動可以報名參加。
https://huangpu-map.vercel.app/





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精華 FAQ

  • 最大特色是把電子閱讀器試用空間放進眷村老宅，並提供各品牌機型免費現場體驗。顧客可自在坐下慢慢試，不滿意也能換機，讓選購過程更輕鬆。

  • 店內機型齊全，店員表示可免費租借並直接體驗，能比較不同品牌的手感、字體與閱讀舒適度。對不想爬文做功課的人來說，能現場摸機最省力。

  • 除了試用閱讀器，現場可玩「我的命定閱讀器」心理測驗，還能抽閱讀器支架；店員也會提供黃埔新村散步地圖網址，方便安排周邊吃喝與活動行程。

藝式酪梨

藝式酪梨

美食 x 夫妻 x 親子 x 廟宇 x 創作 x 在地故事 食物是液態的記憶， 我負責在它蒸發前，用筷子丈量鄉愁的經緯。 並將每口悸動翻譯成你眼角的粼粼波光。

#高雄 #免費 #打卡景點

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夏季手搖新品盤點！Mr.WISH小小兵、迷客夏泡芙聯名、功夫茶西瓜烏龍、再睡5分鐘芒果奶蓋必喝

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2026-06-30 11:40 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

夏天一到，手搖飲新品也跟著進入戰場模式！從可愛聯名、甜點系飲品，到西瓜、芒果、玫瑰醋等清爽果香系通通登場。這次不只新品好喝，周邊也很有收藏感，Mr.WISH 攜手《小小兵》推出限定保冷袋與造型隨手罐，迷客夏聯名 beard papa’s 把泡芙變成手搖飲，功夫茶、再睡5分鐘、茶湯會、珍煮丹也陸續端出夏季限定新品。想找一杯消暑飲料，這篇可以直接筆記起來。

1. Mr.WISH ×《小小兵》：桃喜烏龍系列開喝，2杯送保冷袋

暑假電影熱潮也吹進手搖飲！Mr.WISH 攜手《小小兵》推出聯名企劃「好茶Action！巨星級好茶登場」，從6月30日起全台門市換上小小兵主題視覺，讓買飲料也像走進小小兵片場。

本次飲品主打「好茶Action_桃喜烏龍系列」，以 Mr.WISH 經典茶底「黃枝香烏龍」為主角，推出「桃喜烏龍冰沙」與「桃喜枝香烏龍」兩款新品。「桃喜烏龍冰沙」結合黃枝香烏龍、蜜桃果泥與芝士奶蓋，還加入晶球啵啵增加咀嚼感，喝起來有冰沙的沁涼，也有蜜桃果香與烏龍茶韻的層次；「桃喜枝香烏龍」則以蜜桃果泥搭配黃枝香烏龍，果香清甜、茶感回甘，是比較清爽耐喝的選擇。

聯名周邊同樣很有吸引力，購買全品項飲品任1杯加價40元，可加購「小小兵造型隨手罐」；購買桃喜烏龍系列任2杯，即可獲得「小小兵聯名保冷袋」1個，款式隨機贈送，送完為止。另有「壓克力立牌吊飾盲盒」共6款、手把款不鏽鋼吸管杯、變色冷水杯等加價購商品，小小兵粉絲真的很難空手離開。

新品資訊：
桃喜烏龍冰沙 95元
桃喜枝香烏龍 75元
活動時間：6月30日起，數量有限，送完為止

2. 迷客夏 × beard papa’s：把香草卡士達泡芙變成手搖飲

甜點控這次要注意！迷客夏首度攜手日本泡芙品牌 beard papa’s，推出「香草雲朵季」系列，把招牌香草卡士達泡芙的甜點感搬進手搖杯。這波聯名主打香草卡士達奶霜、卡士達奶酪與迷客夏茶底的搭配，喝起來有濃濃甜點感，很適合喜歡奶香、茶香、滑順口感的人。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「夏日卡士達紅茶」以娜杯紅茶為基底，搭配香草卡士達奶霜，讓紅茶焦糖香氣和細緻奶香互相襯托；「香草雲朵拿鐵」則加入綠光鮮奶與卡士達奶霜，整體更濃郁滑順，喝起來像液態泡芙；「香草夾心拿鐵」再升級加入卡士達奶酪，奶霜、奶酪雙重堆疊，甜點感更明顯。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

除了手搖飲，beard papa’s 也同步推出限定「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，將迷客夏茶香融入泡芙內餡，讓這波聯名不只可以喝，也可以吃。7月起還有多波優惠活動，包含指定飲品現折、抽泡芙兌換券、指定茶飲免費加料卡士達奶酪等，想喝甜點系手搖可以鎖定。

3. 功夫茶：西瓜烏龍登場，第二杯半價優惠開跑

如果說夏天一定要有代表水果，那西瓜絕對不能缺席。KUNG FU TEA 功夫茶推出「大西哈時代」系列，以西瓜結合不同烏龍茶底，打造兩款夏季新品「西瓜輕烏龍」與「西瓜焙烏龍」。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「西瓜輕烏龍」使用隱山烏龍作為基底，入口先是西瓜的清甜果香，尾韻帶出淡雅烏龍茶香，整體清爽不厚重，很適合高溫天氣來一杯。「西瓜焙烏龍」則以鐵觀音焙香烏龍為基礎，焙火香氣能平衡西瓜甜味，喝起來比一般水果茶更成熟、有層次，適合偏愛茶感的人。

優惠新品資訊：
西瓜輕烏龍 70元
西瓜焙烏龍 70元
7月1日至7月5日：西瓜系列第2杯半價
7月6日至7月20日：每杯現折10元
7月21日至7月31日：西瓜輕烏龍＋隱山烏龍組合價99元
8月1日至8月15日：西瓜焙烏龍＋烏龍鐵觀音拿鐵組合價119元

4. 再睡5分鐘：夏日芒Go季，楊枝甘露冰沙、芒果奶蓋一次滿足

芒果控今年夏天也有新選擇！再睡5分鐘推出期間限定「夏日芒Go季」，主打芒果果香、奶蓋與冰沙口感，很適合想喝一杯有飽足感又消暑的手搖飲。其中「楊枝甘露雲朵沙沙」選用完熟芒果製成特製果露，搭配午茉綠打成冰沙，底層加入蜜漬西米露與葡萄柚果粒，中間再堆上芒果奶蓋，喝起來有楊枝甘露的熱帶果香，也有冰沙的清涼感。原價95元，7月30日前嚐鮮價大杯85元。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「芒果奶蓋」系列則可搭配日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍、熟八蕎麥等茶底，每杯80至85元不等。另有新配料「芒果風味水果凍」，可以讓整杯飲料更有咀嚼感。芒果系列自7月1日至7月31日限時販售，喜歡芒果的人可以把握一個月開喝。

優惠新品資訊：
楊枝甘露雲朵沙沙 原價95元，7月30日前嚐鮮價85元
芒果奶蓋系列 80至85元
芒果風味水果凍 20元
販售時間：7月1日至7月31日

5. 茶湯會 × plantica：玫瑰醋飲登場，酸甜系女孩必收

茶湯會這次聯名日本花藝美學品牌 plantica，推出「玫瑰醋系列」飲品，把花香、果香、茶香與醋飲酸甜感結合，走的是比較輕盈優雅的夏日路線。「四季春玫瑰醋飲」以大馬士革玫瑰調製玫瑰醋，搭配四季春茶，喝起來有玫瑰香氣與茶感回甘；「荔枝翡翠玫瑰醋飲」則以翡翠綠茶為茶底，加入荔枝香，酸甜中多了果香層次。兩款飲品一般門市售價80元，百貨店85元，7月1日開賣，7月5日前享第二杯75折優惠。

聯名周邊也很適合日常使用，「花漾轉轉袋」可作為日常提袋，也能翻轉成單杯飲料提袋；「聯名小燈箱」則以花卉視覺打造療癒感，喜歡花藝風、清新小物的人可以留意。

新品資訊：

四季春玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

荔枝翡翠玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

7月1日開賣

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全聯純蜂蜜挑選｜100%純蜂蜜甜感自然不膩，早餐與烘焙都適合｜情人蜂蜜評價

全聯純蜂蜜挑選｜100%純蜂蜜甜感自然不膩，早餐與烘焙都適合｜情人蜂蜜評價

2026-07-01 20:59 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章說明蜂蜜、蜂蜜風味糖漿與風味糖漿的標示差異。
  • 重點二：情人蜂蜜特濃龍眼蜂蜜為100%純蜂蜜，無添加香料色素。
  • 重點三：全聯可購買兩種包裝，適合早餐、飲品與烘焙使用。

日常飲食裡，蜂蜜一直是我很喜歡的食材之一。不論是加入優格、水果，或是搭配檸檬製作飲品，都能為食物增添不同層次的風味。不過過去在挑選蜂蜜時，我很少特別研究產品標示，總覺得只要包裝上寫著蜂蜜，應該都差不多。

自從成為自由工作者之後，雖然工作節奏仍然經常跟著案子的進度安排，但相較於過去朝九晚五的上班生活，我也多了一些照顧自己的空間，可以更仔細地留意每天吃進肚子裡的食材。

在學習挑選蜂蜜產品的過程中，我才發現原來除了蜂蜜之外，市面上還有蜂蜜風味糖漿、風味糖漿等不同類型的產品，成分與蜂蜜含量也有所差異。想要挑選適合自己的產品，除了比較風味之外，看懂產品名稱與成分標示也是很重要的一件事。

純蜂蜜怎麼挑｜認識蜂蜜、蜂蜜風味糖漿與風味糖漿的差異

過去挑選蜂蜜時，我大多是從口味或包裝下手，很少留意產品名稱的差異。後來才知道，市面上常見的蜂蜜相關產品，依照蜂蜜含量不同，有不同的產品名稱標示。

以目前的規範來說，如果產品名稱標示為「蜂蜜」，代表內容物為100%蜂蜜；如果標示為「蜂蜜風味糖漿」，則表示蜂蜜含量未達60%；而標示為「風味糖漿」的產品，則不含蜂蜜成分。

了解這些標示後，我現在選購蜂蜜時，除了留意風味與用途之外，也會習慣先看看產品名稱與成分標示，對於自己買進家裡的食材也多了一份了解。

情人蜂蜜開箱｜全聯就能買到的100%純蜂蜜選擇

情人蜂蜜的特濃龍眼蜂蜜是我近期相當喜歡的一款蜂蜜。除了成分為100%純蜂蜜之外，也沒有添加香料與色素，並獲得有「食品界米其林」之稱的 ITQI 國際風味評鑑所三星風味獎肯定。

倒出蜂蜜時，可以看到琥珀色的蜜色帶著自然光澤，質地濃稠卻不會過於厚重。無論是直接淋在水果與優格上，或是加入飲品攪拌，都能輕鬆與食材融合，也讓龍眼蜂蜜本身的香氣更加明顯。

另外讓我覺得方便的是，平時到全聯採買食材時就能順手購買，不需要特地尋找其他通路，就能在採買生活用品與食材時順便補貨。

依照使用習慣選擇適合自己的包裝｜從早餐到飲品都能輕鬆搭配的情人蜂蜜

全聯販售的情人蜂蜜共有1500克桶裝以及156克擠壓瓶兩種包裝。1500克桶裝適合家中本來就有固定使用蜂蜜習慣的人，無論是早餐搭配優格、水果，製作蜂蜜檸檬水，或是加入烘焙與料理之中，都能依照需求自由取用。

156克擠壓瓶則採用食品級擠壓式設計，不需要另外準備湯匙，使用時也比較不容易沾手。對於像我一樣，平時喜歡將蜂蜜加入飲品或早餐的人來說，需要使用時直接擠壓即可，無論是淋在優格上，還是加入飲品之中都十分方便。

情人蜂蜜怎麼吃｜我經常搭配的早餐與飲品靈感分享

蜂蜜是我日常生活中很喜歡的食材之一。除了帶來自然的甜味之外，本身也帶有獨特的香氣與風味層次，不論搭配水果、優格，或是加入飲品之中，都能為原本簡單的食材增添不同的變化。以下分享幾種我自己經常搭配的方式。

蜂蜜優格水果碗｜簡單完成的早餐搭配

如果早餐想吃得簡單一些，我通常會準備優格搭配當季水果，再淋上適量的蜂蜜。優格本身帶有微微酸香，搭配水果的清甜與龍眼蜂蜜濃郁的香氣後，整體風味也變得更加豐富。

對於平時工作較忙碌的人來說，不需要花太多時間準備，就能完成一份兼具飽足感與風味的早餐。

蘋果蜂蜜燕麥粥｜適合喜歡熱食早餐的人

除了優格之外，燕麥也是我早餐經常出現的食材之一。將燕麥、牛奶與切丁的蘋果一起熬煮，待燕麥變得濃稠後，再加入適量肉桂與蜂蜜調味。蘋果本身的果香與龍眼蜂蜜的香氣十分搭配，不需要額外加入太多調味料，就能完成一碗簡單又溫暖的早餐。

蜂蜜檸檬氣泡飲｜工作空檔最喜歡的飲品之一

蜂蜜檸檬氣泡飲則是我夏日很常準備的飲品。將檸檬汁、蜂蜜與氣泡水混合後，酸甜交織的風味喝起來相當清爽。尤其是在長時間工作之後，替自己準備一杯冰涼的蜂蜜檸檬氣泡飲，也成了我轉換心情的小儀式。

龍眼蜂蜜本身帶有淡淡花香，即使搭配檸檬與氣泡水，依然能感受到蜂蜜本身的香氣，讓整體風味更加有層次。

把情人蜂蜜融入日常生活｜為日常飲食增添風味的小習慣

從早餐的優格水果碗、熱騰騰的蘋果蜂蜜燕麥粥，到工作空檔時替自己準備一杯蜂蜜檸檬氣泡飲，不需要複雜的料理技巧，只要淋上情人蜂蜜，就能讓原本簡單的食材展現不同的風味。

對我來說，照顧生活並不一定是刻意安排的大事，很多時候反而來自這些容易被忽略的小習慣。當開始留意每天吃進肚子裡的食材，也會慢慢找到適合自己的飲食方式。

如果平常也喜歡在早餐或飲品中加入蜂蜜，下次到全聯採買時，不妨留意看看情人蜂蜜，或許也能從自己的生活裡，找到更多屬於蜂蜜的搭配靈感。

品牌資訊

情人蜂蜜 LOVER HONEY｜官網FBIG

精華 FAQ

  • 依內文說明，標示為「蜂蜜」代表內容物為100%蜂蜜；「蜂蜜風味糖漿」則表示蜂蜜含量未達60%；而「風味糖漿」則是不含蜂蜜成分。

  • 這款蜂蜜主打100%純蜂蜜，沒有添加香料與色素，並獲得ITQI三星風味獎肯定。質地濃稠但不厚重，帶有琥珀色澤與自然香氣。

  • 全聯提供1500克桶裝與156克擠壓瓶兩種包裝，適合早餐優格、水果、蜂蜜檸檬水與烘焙料理。擠壓瓶更方便日常直接使用。

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

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