2026-07-08 10:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
夏季餐飲新訊一次收！花蓮農漁ｘ港式經典新演繹 公益活動、尾牙早鳥接力登場
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：檀島九週年攜手花蓮農業處推出山海鮮味祭。
- 重點二：享鴨聯名家扶發售公益餐券助南台南弱勢家庭。
- 重點三：Mega50宴會廳推出2026至2027尾牙春酒早鳥優惠。
【旅奇傳媒/編輯部報導】暑假消費旺季正式展開，餐飲市場也迎來新一波話題活動。從結合在地食材推出限定料理、攜手公益團體發售愛心餐券，到提前布局企業尾牙與春酒市場，各品牌紛紛祭出新品與優惠搶攻消費商機，滿足不同族群的聚餐與用餐需求。
迎接品牌來台九週年，「檀島香港餐廳」九週年慶特別與花蓮縣政府農業處攜手合作，推出年度壓軸企劃「港味饗花蓮．山海鮮味祭」，將正宗港式料理工藝結合花蓮優質農漁特產，嚴選花蓮在地剝皮辣椒、飛魚、石喬入菜，演繹「身土不二」餐桌智慧，推出多款期間限定創新料理與特色飲品，展現企業社會責任（CSR）及支持地方產業發展的具體行動。
為回饋消費者的熱烈支持，「檀島香港餐廳」九週年慶特別攜手花蓮縣政府農業處，大方送出花蓮最具指標性的永續食農與頂級度假體驗，有機會抽中價值不斐的「秧悦美地度假酒店」雙人一夜奢華假期，大獎還包含「鯨世界賞鯨」雙人套票、「櫻田野養生休閒農莊」四人套票等。
除了令人耳目一新的限定海鮮與在地食材新品，「檀島香港餐廳」指標性的「南西店」亦於近日完成全面改裝！全新修繕的設計風格打破傳統茶餐廳的刻板印象，以時髦的「框景概念」結合迷幻的鏡面、光影燈效與高質感地板鋪面，營造出既舒適又年輕浪漫的用餐環境，預計將成為中山南西商圈最受矚目的網美打卡新地標。
吃享鴨送暖家扶 分享食光公益餐券正式開賣
王品旗下高人氣排隊品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」，攜家扶基金會，共同發起「享鴨」分享食光公益餐券，即日起到09/30，在 momo 購物網、LINE 禮物等平台推出限量公益電子餐券，每張售價1,388元，可折抵1,600元餐費，等於現打87折優惠；每賣出一張即捐出100元贈予「南台南家扶中心」，募集金額將全數投入台南市弱勢家庭與青少年扶助計畫，將愛心化為最實際的溫暖支持。
Mega50宴會廳尾牙春酒早鳥開跑 每桌12,800元起再享菜色升等
坐落於新北地標百揚大樓48樓的「Mega50宴會廳」由台北遠東香格里拉飯店運營，即日起推出2026~2027尾牙春酒早鳥優惠，每桌只要12,800元起，現場燈光音響、活動舞台、200吋 LED 螢幕、派對道具一應俱全，還可用超值價加購 KTV 設備或拍貼機，增添多元互動樂趣。
此外，「Mega50宴會廳」祭出早鳥加碼，凡於2026/09/30前簽約付訂，可享「菜色免費升等一級」，例如12,800元桌價可升等為13,800元菜色，以此類推；訂席10桌以上，再依消費金額致贈「Mega50」餐飲抵用券，最高可獲得12,000元回饋。
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精華 FAQ
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檀島香港餐廳九週年與花蓮縣政府農業處合作，推出「港味饗花蓮・山海鮮味祭」，以剝皮辣椒、飛魚、石喬等在地食材入菜，結合港式工藝呈現限定料理與飲品。
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享鴨與家扶基金會合作，於momo購物網、LINE禮物等平台販售限量公益電子餐券，每張1,388元可折抵1,600元餐費；每賣出一張就捐出100元給南台南家扶中心。
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Mega50宴會廳推出2026至2027尾牙春酒早鳥方案，每桌12,800元起，提供燈光音響、舞台與大螢幕等設備；若提前簽約還可菜色升等，訂10桌以上另有餐飲抵用券。