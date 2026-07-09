「拍出別人沒有的風景」成了旅行新奢華 西班牙岩壁村莊以獨特視覺體驗居冠

AI重點 文章重點整理： 重點一： 西班牙塞特尼爾德拉斯沃德加斯奪下全球最受Instagram歡迎秘境第一名。

西班牙塞特尼爾德拉斯沃德加斯奪下全球最受Instagram歡迎秘境第一名。 重點二： 研究以搜尋量與社群貼文計算吸睛指數，強調視覺特色旅遊需求升溫。

研究以搜尋量與社群貼文計算吸睛指數，強調視覺特色旅遊需求升溫。 重點三：前十名多為自然奇景與隱藏版景點，反映旅客偏好獨特打卡體驗。

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著社群媒體持續改變人們的旅遊行為，如今已有超過60%的旅客會根據網路上看到的內容來選擇旅遊目的地，也因此帶動了對具有視覺特色、較少人知曉景點的需求。有鑑於此，「PlayersTime」團隊整理與發布《2026年全球最適合在 Instagram 分享的旅遊目的地》研究報告。

首先，「PlayersTime」團隊建立一套專屬的「Instagrammability Score」（Instagram 吸睛指數）編製這份報告，綜合分析透過「Ahrefs Keyword Explorer」取得的全球每月 Google 搜尋量，以及 Instagram 和 TikTok 上的主題標籤（Hashtag）貼文數量。本次評比涵蓋240多個地點，分為城市、地標、特殊景點三大類，所有數據皆標準化為0至100分，再整合成最終評分，其中 Instagram 的 Hashtag 貼文量占有較高權重，以反映其仍是旅遊靈感的主要來源。

許多被稱為「隱藏版秘境」（Hidden Gems）的景點，雖然知名度不高，卻正逐漸在社群媒體累積大量關注。

位居榜首的是西班牙安達魯西亞自治區卡迪斯省的「塞特尼爾-德拉斯沃德加斯」（Setenil de las Bodegas）小鎮，這座村莊直接建造於岩壁之中，共累積83,827則社群媒體貼文，「Instagram 吸睛指數」獲得滿分100分。

排名第二的是日本茨城縣的「國營常陸海濱公園」（Hitachi Seaside Park），以春季盛開的藍色粉蝶花（Nemophila）聞名，共累積71,306則 Instagram 與 TikTok 貼文。

第三名則是澳洲伯斯「波浪岩」（Wave Rock），這座天然形成、外觀宛如巨大海浪的岩石，共累積61,539則社群媒體貼文。

▲日本茨城縣以春季盛開的藍色粉蝶花名列第二。 圖：shutterstock／來源

※ 《2026年全球最適合在 Instagram 分享的旅遊目的地》的重點摘要如下：

・西班牙「塞特尼爾-德拉斯沃德加斯」（Setenil de las Bodegas）榮登「全球最受 Instagram 歡迎的秘境景點」。 這座位於安達魯西亞的村莊，以房屋直接建於巨大岩石懸壁下方聞名，「Instagram 吸睛指數」獲得滿分100分，累積83,827則 Instagram 與 TikTok 貼文，每月 Google 搜尋量約97,000次。 當地的洞穴住宅據信可追溯至羅馬時代以前，而彷彿直接雕刻於山體中的街道，也營造出電影般的「隱藏版歐洲」氛圍。

・日本「國營常陸海濱公園」排名第二，「Instagram 吸睛指數」為70分。 位於東京近郊，每年春季大片藍色粉蝶花盛開，形成日本最具代表性的夢幻景觀之一，目前累積71,306則社群媒體貼文，Google 每月搜尋量約21,000次。

・澳洲「波浪岩」排名第三，「Instagram 吸睛指數」為45.63分。 擁有61,539則社群媒體貼文，Google 每月搜尋量約20,000次。 這座天然岩石猶如凝結於澳洲內陸的大海浪，以壯觀尺度及天然條紋紋理著稱，不論現場觀賞或拍攝照片都極具視覺震撼力，因此成為許多旅客探索秘境時的熱門打卡景點。

▲澳洲波浪岩排名第三。 圖：shutterstock／來源

・哥倫比亞梅塔省拉馬卡雷納（La Macarena）附近的「彩虹河」（Caño Cristales）排名第四， 因季節變化而呈現繽紛色彩 Instagram、TikTok 共40,237則貼文 Google 每月搜尋量接近30,000次

・美國猶他州「哥布林谷州立公園」（Goblin Valley State Park）排名第五， 以宛如天然石林迷宮的沙漠岩石景觀聞名 近50,000則社群媒體貼文 Google 每月搜尋量約20,000次

※ 前十名其他秘境還包括：

06. 烏克蘭「愛情隧道」（Tunnel of Love）：由樹木形成天然綠色拱門的鐵道

07. 中國「黃龍風景名勝區」（Huanglong Scenic and Historic Interest Area）：聯合國世界遺產，以多彩石灰華鈣化池聞名

08. 瑞士「鐵力士山懸崖步道」（Titlis Cliff Walk）：建於高山峭壁上的觀景吊橋

09. 紐西蘭「摩拉奇圓石」（Moeraki Boulders）：海灘上的巨大球形岩石

10. 馬爾地夫「瓦度島」（Vaadhoo Island）：以夜晚發光的藍眼淚現象聞名，生物發光浮游生物會讓海岸線散發藍色光芒

▲PlayersTime團隊發布最新《2026年全球最適合在Instagram分享的旅遊目的地》研究報告。 圖：PlayersTime／提供

這些景點累積約6,400至49,000則社群媒體貼文，Google 每月搜尋量介於2,500至30,000次，顯示全球旅客愈來愈偏好超越傳統熱門景點、具有奇幻且震撼視覺效果的自然景觀。

PlayersTime 數據分析師 Silvana Vladimirova 表示：「數據顯示，旅客追求的不只是美景，而是那些因與眾不同而顯得特別美麗的地方。這些隱藏版秘境正好結合了稀有的視覺特色、真實的旅遊體驗，以及在社群媒體上的高度分享價值。60%的旅客根據網路內容決定旅遊目的地，這已經不只是趨勢，而是現今旅遊決策的新常態。換句話說，這些景點不只是旅遊目的地，更像是源源不絕產生社群內容的素材，總能讓人驚呼：『等等，這是哪裡？』現代旅客希望自己像探險家，同時又不必犧牲網路連線，而這些珍稀自然景觀正好證明，在2026年的旅遊文化中，獨特的視覺體驗就是新的奢華。」

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