寒舍艾美「探索廚房」X 台北喜來登「十二廚」 共推海鮮季，海港直送新鮮吃！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 寒舍艾美探索廚房與喜來登十二廚聯手推海鮮季。

寒舍艾美探索廚房與喜來登十二廚聯手推海鮮季。 重點二： 活動至8月31日，午晚餐皆可享當日現流海港直送。

活動至8月31日，午晚餐皆可享當日現流海港直送。 重點三：探索廚房主打高檔海鮮，十二廚強調多樣性與高CP值。

探索廚房「潮港雙饗」海鮮季新增「黑鮪魚大腹生魚片、香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬、XO醬爆炒沙公、炭烤澎湖生蠔」等10多道頂級海鮮菜餚。圖寒舍集團提供

【旅遊經 洪書瑱報導】

夏季海鮮正是最肥美，產量最豐盛的季節，因而也在Buffet餐飲市場上，成為最有利佔據市場的利器，寒舍集團旗下台北寒舍艾美「探索廚房」與台北喜來登「十二廚」攜手，於暑假期間(至8月31日)期間，午餐及晚餐餐期推出「潮港雙饗」海鮮季，嚴選台灣在地漁港漁獲，以當日現流直送的極致追求，為賓客奉上最鮮美純粹的大海饋贈。探索廚房秉持對頂級食材的匠心演繹，獻上「黑鮪魚大腹」、「香煎鬼頭刀」、「炭烤澎湖生蠔」等十多道兼具視覺與味覺的精緻佳餚，活動餐價每人2,380元+10%起；以豐盛料理多樣性、高CP值著稱的十二廚，則推出「XO醬爆炒沙公」、「三杯鮟鱇魚」、「現燙小卷米粉湯」、「竹筴魚一夜乾」等超過二十道海鮮季菜餚，每位成人還可享用「黑鮪魚腹生魚片」限量一份，餐價每人1,490元+10%起，標榜菜色升級不加價。邀請饕客在炎炎夏日踏入涼爽的飯店，品嚐最鮮美的大海滋味。









「黑鮪魚生魚片」在探索廚房與十二廚皆可以品嚐得到。圖寒舍集團提供





※.台北寒舍艾美「探索廚房」：







台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐廳廳景照。圖寒舍集團提供







向來以「星級餐廳的極致講究，無限享用的奢華體驗」為核心，在海鮮季期間打造夏日奢華海鮮體驗，主打來自超過10種不同台灣漁港在地漁貨，現流直送新鮮上桌，包含屏東東港鮪魚、南方澳鬼頭刀、富基漁港扇貝等等，除可以保證食材的鮮美風味之外，也大力支持台灣在地漁民水產，打造永續共好的合作模式。

海鮮季餐檯除原本就供應的「奶油香煎龍蝦、鹽烤九孔鮑魚、松葉蟹腳」等高檔海鮮之外，更新增許多全新奢華海鮮菜色，如「黑鮪魚大腹生魚片」，還有來自大溪漁港新鮮直送的透抽，融合台南傳統小吃工法的「小卷米粉」，在探索廚房與十二廚皆可以品嚐的到。









探索廚房以香煎南方澳漁港生猛鬼頭刀，淋上主廚特製酸豆白酒醬，襯托魚肉鮮甜，肉質扎實不膩的「香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬」。圖寒舍集團提供





另外探索廚房也有多項限定菜色，例如以南方澳漁港生猛鬼頭刀熱鍋香煎，肉質扎實不膩的「香煎鬼頭刀佐酸豆白酒醬」，還有取用布袋漁港沙公入菜，濃郁鑊氣的「XO醬爆炒沙公」，以及來自澎湖的「炭烤帶殼生蠔」。

海鮮季活動期間，探索廚房加碼推出「平日升級」活動，凡於平日星期一至四午晚餐及週五午餐時段消費，即升級為週末假日菜色，不須另外收費，全天候輕鬆享用假日限定料理，如「和牛炙燒握壽司」、「蟹粉金湯帝王蟹」等，另還有「獭祭大吟釀清酒」與多道精緻主廚手工甜點，為整個美食饗宴畫上最完美的句點。

※. 台北喜來登「十二廚」：









台北喜來登十二廚自助餐廳廳景照。圖寒舍集團提供







十二廚「潮港雙饗」海鮮季主打超過二十道海鮮季新菜豐盛鋪滿自助餐檯區域，絕對是追求高CP值的海鮮饕客的最佳選擇。圖寒舍集團提供







十二廚向來不定期推出各式美食節活動，受到青睞，除了餐廳招牌的「清蒸松葉蟹腳」、「爐烤美國肋眼牛排」、廣受外國客歡迎的「印度料理區」等各式人氣餐檯區域外，海鮮季期間，推出超過二十款人氣海鮮料理，是自南方澳漁港、成功漁港、澎湖、嘉義等地海港，以當日現流直送的方式引入新鮮漁獲食材，每位成人入席用餐還可享用「黑鮪魚腹生魚片」限量一份，一起大啖帶來最新鮮的大海滋味。海鮮季午餐及晚餐餐期限定，每人1,490元+10%起，菜色升級不加價。









從辛香鮮甜的「XO醬爆炒沙公」、細緻的油脂分佈與紮實的魚肉口感的「竹筴魚一夜乾」，或是現煮麵區的「澎湖小卷米粉湯」，清雅到濃郁的截然不同風味，精準滿足各路老饕對海鮮的挑剔味蕾。圖寒舍集團提供





海鮮季供應許多台灣海港直送現流海鮮，像是來自宜蘭南方澳漁港的「酥炸鬼頭刀」、日式經典料理「竹筴魚一夜乾」。假日時段追加來自嘉義東石和澎湖的「炙烤生蠔」。蒸槽區推薦選用成功漁港直送的「三杯鮟鱇魚」、清鮮細緻的「海菜鮮蚵茶碗蒸」與鑊氣十足、辛香鮮甜的「XO醬爆炒沙公」等。









十二廚自助餐檯甜點區同步推出多款人氣芒果甜點，像是融入奶霜清爽的「芒果生乳蛋糕捲」、精巧可愛易入口的「芒果慕斯」、綿密滑順的「芒果鮮奶酪」等，讓酸甜可口的芒果為季綻放甜蜜。圖寒舍集團提供





熱菜區有「澎湖酸菜魚」、「魚汁滑蛋拇指卷」、「炸丁香糯米椒」。蒸籠區除了人氣經典「清蒸松葉蟹腳」、「泰式檸檬蒸魚」、現煮麵區「澎湖小卷米粉湯」。再加碼盛夏芒果，甜點區同步推出多款人氣芒果甜點，如：「芒果生乳蛋糕捲」、「芒果慕斯」、「芒果鮮奶酪」等。

提醒您：禁止酒駕。未滿十八歲，禁止飲酒。









