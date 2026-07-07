打敗炒飯！米漢堡奪冷凍米料理話題冠軍，TOMMI湯米銷量等於780座台北101

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網路溫度計調查顯示，米漢堡打敗炒飯奪冷凍米料理話題冠軍。

網路溫度計調查顯示，米漢堡打敗炒飯奪冷凍米料理話題冠軍。 重點二： TOMMI湯米銷量已破千萬顆，堆疊高度相當於780座台北101

TOMMI湯米銷量已破千萬顆，堆疊高度相當於780座台北101 重點三：新品推出麻婆豆腐與白醬鱈魚排口味，搶攻暑期備餐商機。

米漢堡奪冷凍米料理話題冠軍，圖為TOMMI湯米新品麻婆豆腐、白醬鱈魚排







【旅遊經 洪書瑱報導】

隨著現代人生活步調加快，加上小家庭、一人食與居家囤貨需求增加，兼具便利性與飽足感的冷凍米料理，已成為消費者快速解決一餐的選擇。根據《網路溫度計DailyView》近期公布的「十大冷凍米料理」調查，米漢堡打敗炒飯、米糕等料理，一舉拿下熱議冠軍，也從早餐、點心，進一步延伸至午餐、晚餐與宵夜等多元食用情境。

其中在米漢堡表現優異為老協珍旗下米漢堡品牌「TOMMI湯米」，銷量已正式突破千萬顆，若垂直堆疊，高度相當於780座台北101，過往每逢推出新口味，更可帶動業績成長1至2成，顯示米漢堡正從便利點心躍升為冷凍庫常備正餐。適逢夏季與暑假到來，面對廚房燥熱及孩子在家用餐次數增加，TOMMI湯米全新推出「麻婆豆腐米漢堡」與「白醬鱈魚排米漢堡」，並同步祭出全新系列廣告，以「比較快」為概念，展現米漢堡快速便利的核心訴求，搶攻暑期備餐與懶人經濟商機。







打敗炒飯！米漢堡奪冷凍米料理話題冠軍 TOMMI湯米銷量累積破千萬顆









全新「比較快」系列廣告，以「比叫外送快、比煮水餃快、比用腳外出買快」為概念





TOMMI湯米米漢堡自推出以來，持續布局，有經典肉類、創意台味與異國風味等選擇，過往推出「青花椒雞腿排」、「胡椒餅風味」及「起司鮭魚」等品項，皆以日常料理結合創新風味，翻新消費者對米漢堡的想像。隨著冷凍食品市場走向多樣化，米漢堡也從便利代餐，延伸至更多元的口味與正餐情境。為因應新品推出，以呼應現代人追求快速、便利的生活需求，TOMMI湯米推出全新「比較快」系列廣告，以「比叫外送快、比煮水餃快、比用腳外出買快」為概念，凸顯米漢堡從冷凍庫取出、加熱2分鐘即可上桌享用，省下等待、備料與清洗的時間快速備好一餐。



新上市的「麻婆豆腐米漢堡」，將米漢堡結合川味麻婆料理，以特製麻婆醬拌炒，搭配非基改板豆腐與鮮香豬肉末，打造香辣帶勁的台式風味；「白醬鱈魚排米漢堡」則嚴選整塊鱈魚排，搭配以乳酪、起司與鮮奶油的特調白醬，呈現香濃滑順、鮮味十足的海鮮風味。米漢堡皆使用香甜具彈性的國產米，透過特製烘烤方式封存米香，讓消費者快速加熱，也能享受兼具飽足感與風味層次的一餐。

為迎接雙新品上市，TOMMI湯米同步於各大通路推出限時優惠。即日起至7月7日止，全家便利商店推出指定米漢堡享兩件88折；萬家福則於7月份推出單盒特價165元優惠；momo購物網於即日起至 7 月 6 日止米漢堡及呷飽飽燴飯系列任選七件享1,068元；大全聯則於即日起至 7 月 9 日止單盒優惠156元、三盒459元優惠！







以上圖片：老協珍提供





