2026臺南夏日音樂節-將軍吼！ 活動日期及首波卡司名單曝光！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026臺南夏日音樂節將軍吼將於8月1日至2日在將軍漁港登場。

2026臺南夏日音樂節將軍吼將於8月1日至2日在將軍漁港登場。 重點二： 活動邁入第15年，兩天共邀13組人氣歌手與樂團輪番演出。

活動邁入第15年，兩天共邀13組人氣歌手與樂團輪番演出。 重點三：首波卡司含美秀集團、ARKis等，兩晚同步施放煙火秀。

臺南夏日音樂節-將軍吼_煙火秀(歷史照)

【旅遊經 洪書瑱報導】

南臺灣最具代表性的濱海音樂品牌之一──「2026臺南夏日音樂節-將軍吼」，其活動日期以及首波卡司名單曝光，活動將於8月1日及2日一連兩天在將軍漁港登場，活動自創辦以來持續升級，從最初單日演出，到109年擴大為雙日音樂盛會，110年起更加碼連續兩夜煙火秀，近7年累計吸引近50萬人次參與。上週「台南旅遊」粉絲專頁率先公布活動日期後，民眾已開猜測演出卡司，大批粉絲留言敲碗，今日首波卡司名單曝光！







臺南夏日音樂節-將軍吼_活動人潮(歷史照)





「臺南夏日音樂節-將軍吼」今年邁入第15年，儼然成為南臺灣暑假最具指標性的音樂盛事。今年活動以雙主題登場，首日8月1日為「鯤鯓大團拜」、第二日8月2日為「將軍鬥鬧熱」，將邀集人氣樂團、實力唱將、女神級藝人及小巨蛋等級演出陣容，共13組高人氣歌手接力開唱，邀請全國民眾今夏一起到將軍漁港感受最熱血的音樂與煙火盛宴。









首波卡司



8月1日以「鯤鯓大團拜」為主題，集結多組超人氣卡司輪番開唱，包括：賽博台客天團美秀集團、最神男團ARKis、國民女友163braces、流行龐克樂團粗大Band、洗腦女神C.Holly，以及怪物新人樂團PALLAS帕拉斯等，將以滿滿音樂能量點燃將軍漁港夏夜。



值得一提的是──此次也是超人氣男團ARKis首度登上將軍吼舞台，團員們對於能在海港美景與徐徐海風陪伴下演出充滿期待。身為臺南人的「忙內」李定更化身在地旅遊大使，熱情推薦團員與歌迷有機會一定要來臺南走走，他笑說：「臺南是一個隨便走、隨便逛都充滿驚喜的地方。」談到夏日消暑回憶，李定也分享，過去經常到黃金海岸散步、踏浪、看夕陽，「以前常常玩到全身濕透也不在意，騎腳踏車回家吹著風就乾了，青春就是要熱血衝一波。」他更大力推薦充滿臺南味的海安路、跨年及將軍吼音樂節，「每年暑假最盛大的將軍吼，絕對不能錯過！」

ARKis團員Vin則表示：「這次除了在將軍吼演出之外，還能和大家一起欣賞煙火，非常難得，相信會是一個讓人深深烙印在心中的夜晚。」崇峻也興奮表示：「一直很想站上將軍吼的舞台，很開心終於有機會來到這裡。我本身很喜歡海，在海港邊迎著夏夜晚風演出是非常特別的體驗，希望能和大家一起在將軍漁港度過浪漫又熱鬧的時光。」

觀光旅遊局林國華局長表示，2026臺南夏日音樂節-將軍吼不僅邀請人氣歌手與知名樂團輪番登台，帶來熱力四射的音樂演出，更於活動兩日晚間精心安排璀璨煙火秀，點亮將軍漁港夜空，打造專屬夏夜的浪漫盛宴。

民眾若至臺南濱海地區，不妨感受濱海小鎮的獨特魅力、品嚐在地尚青海鮮與特色美食外，還慶典之際，還能沉浸在音樂與煙火交織的感動時刻。建議民眾安排兩天一夜或三天兩夜輕旅行，順遊周邊景點，將最精彩、最難忘的夏日回憶一次打包帶回家！



驚喜卡司以及相關活動訊息，可至「台南旅遊」官網(www.twtainan.net)及臉書粉絲專頁查詢。

以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供





