暑假國旅必收指南！2026台灣最美飯店名單出爐，下殺47折起可入住！

2026-07-09 18:02 旅遊經

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026易遊網台灣最美飯店大賞吸引逾50萬票參與。
  • 重點二：花蓮理想大地與福容淡水漁人碼頭店雙雙達成八連霸。
  • 重點三：即日起至7月12日可享最低47折與8%折扣碼優惠。


散發南歐運河風情的「花蓮理想大地渡假飯店」，不負眾望蟬聯8連霸

 

【旅遊經 洪書瑱報導】

暑假已正式到來，相信許多人已經開始規劃熱鬧的國旅假期，但面對全台琳瑯滿目的住宿選擇，常常讓人抓破頭，不知該從何選起？別擔心！日前剛出爐的2026第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單已出爐，正好可以作為今年夏天的頂級旅遊度假住宿的排程指南！今(2026)「台灣最美飯店大賞」在為期14天的限時票選中，經由廣大網友、旅遊達人與專業Pro玩家的嚴格激戰，締造了超過50萬票參與，為歷屆新高紀錄！最終由30間實力派優勝飯店脫穎而出。其中，長勝霸主「花蓮理想大地渡假飯店」與「福容大飯店淡水漁人碼頭店」更強勢刷寫不敗神話，達成了驚人的「8連霸」紀錄；而「晶華國際酒店集團」則一舉奪下3項大獎，成為本屆最大贏家。以下為您整理五大核心獎項的完整亮點，帶您一探究竟！

一、依山傍海的世外桃源，最美慢活渡假獎──

對於平時工作壓力大、渴望在暑假遠離塵囂的旅人來說，「最美慢活渡假獎」絕對是首選。今年該獎項的最大亮點，就是宜蘭與花蓮雙雙成為最大贏家佔領多數席次。花蓮為三強鼎立、宜蘭為雙星報喜！

 

◎.花蓮：


以峽谷山林景觀與細緻服務聞名的「太魯閣晶英酒店」，順利奪得最美飯店寶座


太魯閣晶英酒店：以壯麗的峽谷山林景觀與細緻入微的頂級服務聞名。

花蓮理想大地渡假飯店：散發濃郁的南歐運河風情，成功拿下8連霸優勝。

瑞穗天合國際觀光酒店：首座結合南歐莊園與溫泉黃金湯的五星頂級渡假村。

◎.宜蘭：


「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」打造東方禪風與日式景觀的奢華舒活渡假，獲得網友好評


北部唯一入榜飯店則由「北投麗禧溫泉酒店」脫穎而出，為都會近郊慢活渡假的代表飯店

礁溪老爺酒店：結合了療癒的山景美人湯與在地文化體驗，長年穩居溫泉渡假指標。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店：以國際品牌服務、寬敞空間，打造出融合東方禪風與日式景觀的奢華舒活氛圍。

另外，北部唯一入榜為「北投麗禧溫泉酒店」：隱身於山林的靜謐環境與高端溫泉設施，成為都會近郊慢活渡假的完美代表。

二、辦公與微醺的摩登日常，最美都會氛圍獎──

比起大自然，若是偏好兼具時尚設計、便利交通與文化底蘊的城市漫遊，那麼「最美都會氛圍獎」榜單則是由「台北」與「台南」南北雙城包辦！


◎.台北以國際美學與精緻款待為標竿：



「台北晶華酒店」以成熟穩健的高口碑服務深受旅客信賴，再次擠身最美行列


「大倉久和大飯店」展現日系酒店一貫的細緻款待，成功華麗回歸最美寶座

 

台北的獲獎陣容涵蓋了國際品牌、本土集團與日系酒店。「台北晶華」憑藉成熟穩健的服務品質與豐富的餐飲資源，再次擠身最美行列；「台北艾麗 希爾頓格芮」則以時尚設計風格與高空景觀著稱，勾勒出優雅自在的都市體驗；而曾於2021年獲獎的「大倉久和」，今年展現日系細緻款待與沉穩質感，在繁華市中心營造靜謐氛圍，成功華麗回歸。

◎.台南，以深厚文化與精品住宿受肯定：



「台南晶英酒店」打造具有府城特色的精品住宿體驗，深獲網友支持


「煙波大飯店台南館」以沉穩溫潤設計與優越地段受到旅客青睞，成功摘下最美名號

 

近年觀光熱度居高不下的台南，獲獎飯店包含「台南晶英」，其將在地文化元素完美揉合現代設計語彙，打造出府城特有的精品住宿；「煙波大飯店台南館」以沉穩溫潤的設計與優越地段，兼具舒適與便利，深受旅人肯定；（台南）桂田酒店則擁有寬敞的休閒空間與完整設施，完美兼顧休閒與商務需求。


 

三、爸媽的最愛放電聖地，最美親子享樂獎──

帶孩子出門旅遊，飯店好不好玩往往是成敗的關鍵。今年「最美親子享樂獎」百家爭鳴，從自然生態沉浸體驗到豐富的放電型主題樂園，全面滿足不同年齡層的需求。



「福容大飯店淡水漁人碼頭店」憑藉完善的親子設施與結合海港景觀的渡假氛圍，成功締造8連霸紀錄


首次榮獲優勝的「煙波大飯店新竹湖濱館」，以豐富室內親子遊憩空間與全包式度假空間嶄露頭角


「墾丁凱撒大飯店」結合南國海景與多元水上活動，打造充滿渡假感的親子體驗，深受親子客喜愛


「關西六福莊生態度假旅館」主打與動物近距離互動的生態體驗，眾多親子客的必住清單

 

指標性的「福容大飯店淡水漁人碼頭店」成功締造8連霸紀錄，憑藉完善的親子設施與結合海港夕陽的渡假氛圍，穩居龍頭；而首次榮獲優勝的「煙波大飯店新竹湖濱館」，則以豐富的室內親子遊憩空間與全包式渡假環境嶄露頭角，是桃竹苗地區最大的親子渡假飯店。此外，「墾丁凱撒」結合南國海景與多元水上活動；「綠舞」主打日式庭園景觀與文化體驗；亞洲第一座生態渡假旅館「關西六福莊生態度假旅館」則能與動物近距離互動；「福容大飯店麗寶樂園」更結合了主題樂園資源，讓全家大小能一站式享受遊樂與住宿的便利。

四、驚豔視覺的美學浪潮，最美風格設計獎──



首次參賽即獲獎的「礁溪寒沐酒店」，展現靜謐優雅的生活美學，順利擠進最美行列


「玄町本二家日式旅宿」以傳統日式建築與庭院設計，成功出圈首獲獎項


「八里福朋喜來登酒店」結合河景與溫泉設施展現風格假期，獲得眾多網友支持

 

在所有選項，最美風格設計獎堪稱本屆「新面孔最多」的類別，從當代藝術、自然療癒到異國沉浸式風格百花齊放，點亮了台灣旅宿的創新美學。「礁溪寒沐」首次參賽即獲獎，融合當代藝術策展與自然元素，展現靜謐優雅的生活美學；「玄町本二家日式旅宿」同樣是初試啼聲便奪獎的新秀，以傳統日式建築與庭院設計，呈現高度沉浸的日系氛圍；「八里福朋喜來登」去年以些微票數飲恨，今年展現王者氣勢，透過復古與在地元素交融，結合河景與溫泉成功突圍。




「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」坐擁湖光山色，打造兼具自然與質感的渡假空間，成功獲獎

 

「葛瑪蘭之星飯店」巧妙以露天溫泉結合在地景觀與燈光設計，營造極致放鬆的療癒感；「遠雄悅來大飯店」經典的維多利亞風格建築搭配一望無際的太平洋海景，宛如藝術品；「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」坐擁中台灣著名的湖光山色，融合國際品牌與在地特色，打造出極具質感的渡假空間。

五、入住即是頂級體驗，最美房間獎──

最後，本屆焦點還落在了首度或再度聚焦客房細節的「最美房間獎」，橫跨了星空主題、日式禪風、頂級Villa等多元風格，重新定義何謂「入住即體驗」的奢華價值。

 


「葛瑪蘭之星飯店」的經典雙人房，以星空燈光打造宛如置身夜空中的浪漫感受，順利奪下最美房間獎

 

a.葛瑪蘭之星飯店「經典雙人房」：以夢幻星空燈光打造宛如置身於璀璨夜空中的浪漫感受。



「瑞穗天合國際觀光酒店」的格蘭尊爵別墅，結合庭院泳池的獨棟Villa，是旅人心中的夢幻房型

 

b.瑞穗天合國際觀光酒店「格蘭尊爵別墅」；獨棟Villa結合私人庭院泳池，呈現頂級、高隱密性的奢華渡假。


「礁溪老爺酒店」的和式山景套房，詮釋靜謐日式生活美學，展現最美房間的獨到風格

 

c.礁溪老爺酒店「和式山景套房」：透過經典的榻榻米藺草香與開闊山景窗景，詮釋靜謐日式生活美學。

d.福容大飯店淡水漁人碼頭店「海景和式雙人房」：擁有極致開闊的視野，將絕美海景與著名的淡水夕陽盡收眼底。

e.宜蘭力麗威斯汀度假酒店「雙臥室泳池別墅」：將溫泉與私人泳池完美結合，打造出奢華舒活的私密空間。



「墾丁凱撒大飯店」的豪華花園套房，營造與自然共處的悠閒度假氛圍，成功搶下最美房間名號

 

f.墾丁凱撒大飯店「豪華花園套房」：寬敞客房、私人專屬花園與戶外Jacuzzi按摩浴池，與南國自然共生。

相關名單新出爐，主辦單位「易遊網」為了回饋廣大民眾的熱血支持，特別攜手獲得優勝的最美飯店，於即日起至7月12日推出獨家限時優惠！活動期間除了訂房最低下殺47折起外，各家飯店還祭出免費升等房型、贈送精緻餐點、小孩免費入住等多項專屬好康。更棒的是，易遊網再加碼提供限時「8%無上限折扣碼：fabulous2026」，讓旅人能以極具性價比的超值價格，親身體驗這些獲獎飯店的獨特魅力。此外，凡於活動期間內下單，還有機會免費抽中「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」、「（台南）桂田酒店」、「葛瑪蘭之星飯店」及「關西六福莊生態度假旅館」的最美飯店免費住宿券！

暑假國旅的序幕已經拉開，不妨現在就挑選一間你心儀的最美飯店，開啟一趟兼具質感與放鬆的盛夏之旅！相關訊息可至易遊網官方網站查詢！


以上圖片：主辧單位提供


 

精華 FAQ

  • 本屆票選吸引逾50萬票參與，共選出30間得獎飯店，涵蓋慢活渡假、都會氛圍、親子享樂、風格設計與最美房間等五大類別，競爭相當激烈。

  • 花蓮理想大地渡假飯店與福容大飯店淡水漁人碼頭店雙雙達成八連霸，晶華國際酒店集團則奪下三項大獎，成為本屆最受矚目的贏家之一。

  • 易遊網自即日起至7月12日推出限時優惠，最低47折起，另有免費升等、贈餐點、小孩免費入住，並提供8%無上限折扣碼fabulous2026與抽住宿券機會。

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#國旅 #暑假 #台灣

熱門文章

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
往下滑看更多精彩文章
一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

熱門文章

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰
往下滑看更多精彩文章
❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

❤日本❤竹林深處【一蘭之森】~感受☆職人精神★

2026-07-04 23:07 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：一蘭之森位於福岡糸島竹林深處，是全球製麵基地與拉麵博物館。
  • 重點二：館內展示一蘭歷史、製麵流程、器皿設計與獨特個人座位文化。
  • 重點三：現場可參觀觀光工廠、品嘗豚骨拉麵，還能買限定伴手禮。

#竹林深處感受拉麵溫度

福岡糸島的茂密竹林

佔地遼闊的一蘭之森❤

是一蘭拉麵全球製麵基地

承載著品牌職人堅持的美味

#一蘭之森

一蘭拉麵的博物館

完整介紹歷史淵源

包含拉麵製作過程、餐具、拉麵碗

甚至獨特個人座位設計等都有完整介紹

一旁生產觀光工廠

可親眼目睹其製麵過程

& 秘傳醬汁與湯頭的誕生

拉麵或一蘭迷真的不能錯過!!

一蘭是天然豚骨拉麵專門店

為極力追求正宗的豚骨拉麵

沒有開發過多花俏的菜單

僅專注於豚骨拉麵美味提升

展現典型的日本職人精神

嚴選小麥粉混製而成的特製生麵

製麵師傅憑藉專業、經驗的手藝

研製出滑順且軟硬適中的麵條

最特別的是~

用餐區融合博多屋台(路邊攤)文化

從昭和10年、20年及30年代

三種不同時期的復古裝潢風情

若有時間不妨來碗熱騰騰的拉麵囉

最吸引我的竟是扭蛋機

博物館入口處、用餐區跟伴手禮區都有

只能投一枚500日幣，可跟店家換錢

看我再轉某娃也吵著要

就這樣莫名轉了3顆~

幸運的是還都不一樣，做工也精緻

呼叫鈕聲音真的讓人一秒回到現場

一蘭招牌還會發亮呢~!!

伴手禮有販售

各式拉麵、赤紅秘製辣粉

&這兒限定No Pork口味囉

#一蘭之森#拉麵博物館#竹林步道#福岡景點

精華 FAQ

  • 一蘭之森結合博物館與觀光工廠，可了解品牌歷史、拉麵製程、餐具與座位設計，還能近距離看麵條、醬汁與湯頭的生產過程。

  • 文章指出一蘭是天然豚骨拉麵專門店，菜單不求花俏，而是持續專注提升豚骨拉麵品質，展現日本職人對風味與細節的堅持。

  • 現場有融合博多屋台文化的用餐區、可收藏的扭蛋機，以及販售拉麵、赤紅秘製辣粉與限定No Pork口味的伴手禮區，十分適合一蘭迷。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#日本 #拉麵 #觀光工廠 #美食探店

熱門文章

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰
往下滑看更多精彩文章
這間店居然讓你免費用電子閱讀器一整天？｜免費試用各品牌，在老宅坐一整天

這間店居然讓你免費用電子閱讀器一整天？｜免費試用各品牌，在老宅坐一整天

2026-07-03 23:10 藝式酪梨

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：黃埔新村老宅店提供各品牌電子閱讀器免費試用與租借。
  • 重點二：店內結合眷村老屋氛圍，適合坐整天慢慢體驗閱讀器。
  • 重點三：現場還有命定閱讀器測驗與散步地圖，方便順遊高雄鳳山。

我們在這裡坐了一整個下午。

一推開門，樟木香氣混著舊磚瓦迎面招呼著，這是老宅的待客之道。


「你聞好香喔，比你的香水好聞。」酪梨一臉驚喜。

我懶得反駁，畢竟事實擺在眼前。

空間裡桌椅錯落，把老靈魂和新科技揉在一起；文青會喜歡，我這種中年人也不排斥。


各品牌電子書閱讀器一字排開，都能試用。店員說隨便現場都免費租借，坐下來慢慢試，不滿意換下一個，反正不收錢。

這年頭不收錢的事情，聽著都讓人起疑心，可這裡偏偏理直氣壯。


酪梨挑了一台，往沙發木椅一坐，翹起腿，儼然要長住的氣勢。我也找了個角落坐下，屋外日頭斜照進來，翻著電子書頁，明明是滑動，心裡卻配上紙頁的沙沙聲。


「這字看著舒服，眼睛不酸。」酪梨說話的聲音很輕，不像是正常的母老虎。


「那就買吧。」我裝作豪氣干雲。


「急什麼，」她瞥我一眼「先用順手，再談感情，跟嫁人一樣。」


我笑了，沒接話。


🏮閱悅電子閱讀專門店-黃埔新村店（閱悅‧時光）

🚗地址：高雄市鳳山區西一巷10號

⏰時間：11:00-20:30

📝喃喃：

1️⃣、旁邊就是停車場，開車也方便。

2️⃣、整個空間的氛圍很舒服，在眷村老宅裡用電子閱讀器看書真的是很棒的體驗。

3️⃣、想買電子閱讀器不用爬文爬到心累，這裡機型很齊全，直接來這裡每一台都摸、都體驗看看，一定能找到適合自己的。

4️⃣、現場可以玩「我的命定閱讀器」心理測驗，可以抽電子閱讀器支架。

5️⃣、可以跟店員索取黃埔新村散步地圖的網址，黃埔新村好吃好逛的都整理在裡面了，也有近期活動可以報名參加。
https://huangpu-map.vercel.app/





❤️熊老闆精選好東西
官網：https://www.bearboss.com/
FB 粉絲團：https://www.facebook.com/bearboss.collections
Google評論：https://maps.app.goo.gl/6WWbVH6yiVuf5rDC8

追蹤藝式酪梨，不漏失更多訊息：

❤️藝式酪梨粉絲專頁

❤️新藝式酪梨instagram


精華 FAQ

  • 最大特色是把電子閱讀器試用空間放進眷村老宅，並提供各品牌機型免費現場體驗。顧客可自在坐下慢慢試，不滿意也能換機，讓選購過程更輕鬆。

  • 店內機型齊全，店員表示可免費租借並直接體驗，能比較不同品牌的手感、字體與閱讀舒適度。對不想爬文做功課的人來說，能現場摸機最省力。

  • 除了試用閱讀器，現場可玩「我的命定閱讀器」心理測驗，還能抽閱讀器支架；店員也會提供黃埔新村散步地圖網址，方便安排周邊吃喝與活動行程。

藝式酪梨

藝式酪梨

美食 x 夫妻 x 親子 x 廟宇 x 創作 x 在地故事 食物是液態的記憶， 我負責在它蒸發前，用筷子丈量鄉愁的經緯。 並將每口悸動翻譯成你眼角的粼粼波光。

#高雄 #免費 #打卡景點

熱門文章

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰
往下滑看更多精彩文章
夏季手搖新品盤點！Mr.WISH小小兵、迷客夏泡芙聯名、功夫茶西瓜烏龍、再睡5分鐘芒果奶蓋必喝

夏季手搖新品盤點！Mr.WISH小小兵、迷客夏泡芙聯名、功夫茶西瓜烏龍、再睡5分鐘芒果奶蓋必喝

2026-06-30 11:40 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

夏天一到，手搖飲新品也跟著進入戰場模式！從可愛聯名、甜點系飲品，到西瓜、芒果、玫瑰醋等清爽果香系通通登場。這次不只新品好喝，周邊也很有收藏感，Mr.WISH 攜手《小小兵》推出限定保冷袋與造型隨手罐，迷客夏聯名 beard papa’s 把泡芙變成手搖飲，功夫茶、再睡5分鐘、茶湯會、珍煮丹也陸續端出夏季限定新品。想找一杯消暑飲料，這篇可以直接筆記起來。

1. Mr.WISH ×《小小兵》：桃喜烏龍系列開喝，2杯送保冷袋

暑假電影熱潮也吹進手搖飲！Mr.WISH 攜手《小小兵》推出聯名企劃「好茶Action！巨星級好茶登場」，從6月30日起全台門市換上小小兵主題視覺，讓買飲料也像走進小小兵片場。

本次飲品主打「好茶Action_桃喜烏龍系列」，以 Mr.WISH 經典茶底「黃枝香烏龍」為主角，推出「桃喜烏龍冰沙」與「桃喜枝香烏龍」兩款新品。「桃喜烏龍冰沙」結合黃枝香烏龍、蜜桃果泥與芝士奶蓋，還加入晶球啵啵增加咀嚼感，喝起來有冰沙的沁涼，也有蜜桃果香與烏龍茶韻的層次；「桃喜枝香烏龍」則以蜜桃果泥搭配黃枝香烏龍，果香清甜、茶感回甘，是比較清爽耐喝的選擇。

聯名周邊同樣很有吸引力，購買全品項飲品任1杯加價40元，可加購「小小兵造型隨手罐」；購買桃喜烏龍系列任2杯，即可獲得「小小兵聯名保冷袋」1個，款式隨機贈送，送完為止。另有「壓克力立牌吊飾盲盒」共6款、手把款不鏽鋼吸管杯、變色冷水杯等加價購商品，小小兵粉絲真的很難空手離開。

新品資訊：
桃喜烏龍冰沙 95元
桃喜枝香烏龍 75元
活動時間：6月30日起，數量有限，送完為止

2. 迷客夏 × beard papa’s：把香草卡士達泡芙變成手搖飲

甜點控這次要注意！迷客夏首度攜手日本泡芙品牌 beard papa’s，推出「香草雲朵季」系列，把招牌香草卡士達泡芙的甜點感搬進手搖杯。這波聯名主打香草卡士達奶霜、卡士達奶酪與迷客夏茶底的搭配，喝起來有濃濃甜點感，很適合喜歡奶香、茶香、滑順口感的人。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「夏日卡士達紅茶」以娜杯紅茶為基底，搭配香草卡士達奶霜，讓紅茶焦糖香氣和細緻奶香互相襯托；「香草雲朵拿鐵」則加入綠光鮮奶與卡士達奶霜，整體更濃郁滑順，喝起來像液態泡芙；「香草夾心拿鐵」再升級加入卡士達奶酪，奶霜、奶酪雙重堆疊，甜點感更明顯。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

除了手搖飲，beard papa’s 也同步推出限定「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，將迷客夏茶香融入泡芙內餡，讓這波聯名不只可以喝，也可以吃。7月起還有多波優惠活動，包含指定飲品現折、抽泡芙兌換券、指定茶飲免費加料卡士達奶酪等，想喝甜點系手搖可以鎖定。

3. 功夫茶：西瓜烏龍登場，第二杯半價優惠開跑

如果說夏天一定要有代表水果，那西瓜絕對不能缺席。KUNG FU TEA 功夫茶推出「大西哈時代」系列，以西瓜結合不同烏龍茶底，打造兩款夏季新品「西瓜輕烏龍」與「西瓜焙烏龍」。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「西瓜輕烏龍」使用隱山烏龍作為基底，入口先是西瓜的清甜果香，尾韻帶出淡雅烏龍茶香，整體清爽不厚重，很適合高溫天氣來一杯。「西瓜焙烏龍」則以鐵觀音焙香烏龍為基礎，焙火香氣能平衡西瓜甜味，喝起來比一般水果茶更成熟、有層次，適合偏愛茶感的人。

優惠新品資訊：
西瓜輕烏龍 70元
西瓜焙烏龍 70元
7月1日至7月5日：西瓜系列第2杯半價
7月6日至7月20日：每杯現折10元
7月21日至7月31日：西瓜輕烏龍＋隱山烏龍組合價99元
8月1日至8月15日：西瓜焙烏龍＋烏龍鐵觀音拿鐵組合價119元

4. 再睡5分鐘：夏日芒Go季，楊枝甘露冰沙、芒果奶蓋一次滿足

芒果控今年夏天也有新選擇！再睡5分鐘推出期間限定「夏日芒Go季」，主打芒果果香、奶蓋與冰沙口感，很適合想喝一杯有飽足感又消暑的手搖飲。其中「楊枝甘露雲朵沙沙」選用完熟芒果製成特製果露，搭配午茉綠打成冰沙，底層加入蜜漬西米露與葡萄柚果粒，中間再堆上芒果奶蓋，喝起來有楊枝甘露的熱帶果香，也有冰沙的清涼感。原價95元，7月30日前嚐鮮價大杯85元。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「芒果奶蓋」系列則可搭配日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍、熟八蕎麥等茶底，每杯80至85元不等。另有新配料「芒果風味水果凍」，可以讓整杯飲料更有咀嚼感。芒果系列自7月1日至7月31日限時販售，喜歡芒果的人可以把握一個月開喝。

優惠新品資訊：
楊枝甘露雲朵沙沙 原價95元，7月30日前嚐鮮價85元
芒果奶蓋系列 80至85元
芒果風味水果凍 20元
販售時間：7月1日至7月31日

5. 茶湯會 × plantica：玫瑰醋飲登場，酸甜系女孩必收

茶湯會這次聯名日本花藝美學品牌 plantica，推出「玫瑰醋系列」飲品，把花香、果香、茶香與醋飲酸甜感結合，走的是比較輕盈優雅的夏日路線。「四季春玫瑰醋飲」以大馬士革玫瑰調製玫瑰醋，搭配四季春茶，喝起來有玫瑰香氣與茶感回甘；「荔枝翡翠玫瑰醋飲」則以翡翠綠茶為茶底，加入荔枝香，酸甜中多了果香層次。兩款飲品一般門市售價80元，百貨店85元，7月1日開賣，7月5日前享第二杯75折優惠。

聯名周邊也很適合日常使用，「花漾轉轉袋」可作為日常提袋，也能翻轉成單杯飲料提袋；「聯名小燈箱」則以花卉視覺打造療癒感，喜歡花藝風、清新小物的人可以留意。

新品資訊：

四季春玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

荔枝翡翠玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

7月1日開賣

7月1日至7月5日：第2杯75折，每人限購2組

#手搖 #迷客夏 #小小兵

熱門文章

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰
往下滑看更多精彩文章
全聯純蜂蜜挑選｜100%純蜂蜜甜感自然不膩，早餐與烘焙都適合｜情人蜂蜜評價

全聯純蜂蜜挑選｜100%純蜂蜜甜感自然不膩，早餐與烘焙都適合｜情人蜂蜜評價

2026-07-01 20:59 LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章說明蜂蜜、蜂蜜風味糖漿與風味糖漿的標示差異。
  • 重點二：情人蜂蜜特濃龍眼蜂蜜為100%純蜂蜜，無添加香料色素。
  • 重點三：全聯可購買兩種包裝，適合早餐、飲品與烘焙使用。

日常飲食裡，蜂蜜一直是我很喜歡的食材之一。不論是加入優格、水果，或是搭配檸檬製作飲品，都能為食物增添不同層次的風味。不過過去在挑選蜂蜜時，我很少特別研究產品標示，總覺得只要包裝上寫著蜂蜜，應該都差不多。

自從成為自由工作者之後，雖然工作節奏仍然經常跟著案子的進度安排，但相較於過去朝九晚五的上班生活，我也多了一些照顧自己的空間，可以更仔細地留意每天吃進肚子裡的食材。

在學習挑選蜂蜜產品的過程中，我才發現原來除了蜂蜜之外，市面上還有蜂蜜風味糖漿、風味糖漿等不同類型的產品，成分與蜂蜜含量也有所差異。想要挑選適合自己的產品，除了比較風味之外，看懂產品名稱與成分標示也是很重要的一件事。

純蜂蜜怎麼挑｜認識蜂蜜、蜂蜜風味糖漿與風味糖漿的差異

過去挑選蜂蜜時，我大多是從口味或包裝下手，很少留意產品名稱的差異。後來才知道，市面上常見的蜂蜜相關產品，依照蜂蜜含量不同，有不同的產品名稱標示。

以目前的規範來說，如果產品名稱標示為「蜂蜜」，代表內容物為100%蜂蜜；如果標示為「蜂蜜風味糖漿」，則表示蜂蜜含量未達60%；而標示為「風味糖漿」的產品，則不含蜂蜜成分。

了解這些標示後，我現在選購蜂蜜時，除了留意風味與用途之外，也會習慣先看看產品名稱與成分標示，對於自己買進家裡的食材也多了一份了解。

情人蜂蜜開箱｜全聯就能買到的100%純蜂蜜選擇

情人蜂蜜的特濃龍眼蜂蜜是我近期相當喜歡的一款蜂蜜。除了成分為100%純蜂蜜之外，也沒有添加香料與色素，並獲得有「食品界米其林」之稱的 ITQI 國際風味評鑑所三星風味獎肯定。

倒出蜂蜜時，可以看到琥珀色的蜜色帶著自然光澤，質地濃稠卻不會過於厚重。無論是直接淋在水果與優格上，或是加入飲品攪拌，都能輕鬆與食材融合，也讓龍眼蜂蜜本身的香氣更加明顯。

另外讓我覺得方便的是，平時到全聯採買食材時就能順手購買，不需要特地尋找其他通路，就能在採買生活用品與食材時順便補貨。

依照使用習慣選擇適合自己的包裝｜從早餐到飲品都能輕鬆搭配的情人蜂蜜

全聯販售的情人蜂蜜共有1500克桶裝以及156克擠壓瓶兩種包裝。1500克桶裝適合家中本來就有固定使用蜂蜜習慣的人，無論是早餐搭配優格、水果，製作蜂蜜檸檬水，或是加入烘焙與料理之中，都能依照需求自由取用。

156克擠壓瓶則採用食品級擠壓式設計，不需要另外準備湯匙，使用時也比較不容易沾手。對於像我一樣，平時喜歡將蜂蜜加入飲品或早餐的人來說，需要使用時直接擠壓即可，無論是淋在優格上，還是加入飲品之中都十分方便。

情人蜂蜜怎麼吃｜我經常搭配的早餐與飲品靈感分享

蜂蜜是我日常生活中很喜歡的食材之一。除了帶來自然的甜味之外，本身也帶有獨特的香氣與風味層次，不論搭配水果、優格，或是加入飲品之中，都能為原本簡單的食材增添不同的變化。以下分享幾種我自己經常搭配的方式。

蜂蜜優格水果碗｜簡單完成的早餐搭配

如果早餐想吃得簡單一些，我通常會準備優格搭配當季水果，再淋上適量的蜂蜜。優格本身帶有微微酸香，搭配水果的清甜與龍眼蜂蜜濃郁的香氣後，整體風味也變得更加豐富。

對於平時工作較忙碌的人來說，不需要花太多時間準備，就能完成一份兼具飽足感與風味的早餐。

蘋果蜂蜜燕麥粥｜適合喜歡熱食早餐的人

除了優格之外，燕麥也是我早餐經常出現的食材之一。將燕麥、牛奶與切丁的蘋果一起熬煮，待燕麥變得濃稠後，再加入適量肉桂與蜂蜜調味。蘋果本身的果香與龍眼蜂蜜的香氣十分搭配，不需要額外加入太多調味料，就能完成一碗簡單又溫暖的早餐。

蜂蜜檸檬氣泡飲｜工作空檔最喜歡的飲品之一

蜂蜜檸檬氣泡飲則是我夏日很常準備的飲品。將檸檬汁、蜂蜜與氣泡水混合後，酸甜交織的風味喝起來相當清爽。尤其是在長時間工作之後，替自己準備一杯冰涼的蜂蜜檸檬氣泡飲，也成了我轉換心情的小儀式。

龍眼蜂蜜本身帶有淡淡花香，即使搭配檸檬與氣泡水，依然能感受到蜂蜜本身的香氣，讓整體風味更加有層次。

把情人蜂蜜融入日常生活｜為日常飲食增添風味的小習慣

從早餐的優格水果碗、熱騰騰的蘋果蜂蜜燕麥粥，到工作空檔時替自己準備一杯蜂蜜檸檬氣泡飲，不需要複雜的料理技巧，只要淋上情人蜂蜜，就能讓原本簡單的食材展現不同的風味。

對我來說，照顧生活並不一定是刻意安排的大事，很多時候反而來自這些容易被忽略的小習慣。當開始留意每天吃進肚子裡的食材，也會慢慢找到適合自己的飲食方式。

如果平常也喜歡在早餐或飲品中加入蜂蜜，下次到全聯採買時，不妨留意看看情人蜂蜜，或許也能從自己的生活裡，找到更多屬於蜂蜜的搭配靈感。

品牌資訊

情人蜂蜜 LOVER HONEY｜官網FBIG

精華 FAQ

  • 依內文說明，標示為「蜂蜜」代表內容物為100%蜂蜜；「蜂蜜風味糖漿」則表示蜂蜜含量未達60%；而「風味糖漿」則是不含蜂蜜成分。

  • 這款蜂蜜主打100%純蜂蜜，沒有添加香料與色素，並獲得ITQI三星風味獎肯定。質地濃稠但不厚重，帶有琥珀色澤與自然香氣。

  • 全聯提供1500克桶裝與156克擠壓瓶兩種包裝，適合早餐優格、水果、蜂蜜檸檬水與烘焙料理。擠壓瓶更方便日常直接使用。

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

LAZY LAZY Bone懶懶骨頭的裸辭日記

每天寫字、喝咖啡，也偶爾發呆。 喜歡用觀察生活的方式，慢慢認識自己。 寫部落格，是我和這個世界保持溫柔聯繫的方式。 ｜品牌合作 & 文字邀約｜ 偏好生活風格、產品體驗與內容共創類型合作。 歡迎來信：leaves106@gmail.ocm 或私訊 IG：@lazylazyest

#檸檬 #全聯

熱門文章

家中最強靠山就是她！「3星座女」心理素質超強　默默守住一家人

hotNews__list__item--img

被低估30年終於翻身！孫淑媚金曲37收視奪冠：她贏的不是田馥甄、莫文蔚，是終於敢做自己
hotNews__list__item--img

麝香葡萄種成功了，農民為什麼全部砍掉？
hotNews__list__item--img

「4生肖」是真正隱形富豪！暗暗存錢生活越過越富裕
hotNews__list__item--img

【孩子只想進台積電，卻不知道2-3年後這個選擇可能的代價】——當職業選擇變成產業賭局，家庭該如何自救？
hotNews__list__item--img

連續5年甲等卻走上絕路？中壢30歲警員值勤簽退後舉槍，撕開「完美警察」的系統性崩潰

最新文章

嘉義番路鄉美食【piepiya部落第一麥老麵包】一吃難忘的好味道｜逐鹿部落必買名物｜自製薑黃起司咖哩醬好百搭！

嘉義番路鄉美食【piepiya部落第一麥老麵包】一吃難忘的好味道｜逐鹿部落必買名物｜自製薑黃起司咖哩醬好百搭！

#咖哩 #伴手禮 #人氣美食 #嘉義 #必吃美食 #美食探店 #美食

我是凱南Kenan 2026.07.09 5
把東京鐵板燒舞台搬進台北！日本「喜扇亭」首度來台　以黑毛和牛演繹五感饗宴

把東京鐵板燒舞台搬進台北！日本「喜扇亭」首度來台　以黑毛和牛演繹五感饗宴

#鐵板燒 #和牛 #東京 #大倉久和大飯店 #美食探店

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.07.09 13
暑假國旅必收指南！2026台灣最美飯店名單出爐，下殺47折起可入住！

暑假國旅必收指南！2026台灣最美飯店名單出爐，下殺47折起可入住！

#國旅 #暑假 #台灣

旅遊經 2026.07.09 8
賞楓搭郵輪正夯！麗星推日韓航程買4送1　東京大阪8天7晚壓軸登場

賞楓搭郵輪正夯！麗星推日韓航程買4送1　東京大阪8天7晚壓軸登場

#大阪 #郵輪 #東京 #住宿推薦 #打卡景點

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.07.09 12
夏夜、海風、星空！馬祖北竿今年的七夕，是一座露天電影院

夏夜、海風、星空！馬祖北竿今年的七夕，是一座露天電影院

#電影 #七夕 #露天電影院 #打卡景點

Cecelia 2026.07.09 9
橋山壽喜燒升級了！首推兵庫縣認證神戶牛套餐　台南新店「鵲邸」8月試營運

橋山壽喜燒升級了！首推兵庫縣認證神戶牛套餐　台南新店「鵲邸」8月試營運

#壽喜燒 #台南 #和牛 #台南美食 #美食探店

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.07.09 21
離職也要甜甜慶祝！Threads爆紅離職甜點 JONQUIL濃醇可可脆脆生乳捲被封「犒賞系甜點」

離職也要甜甜慶祝！Threads爆紅離職甜點 JONQUIL濃醇可可脆脆生乳捲被封「犒賞系甜點」

#甜點 #職場 #Threads #美食探店 #生乳捲 #蛋糕

就賀日常 2026.07.09 44
TEA TOP 四款西瓜新品，第二杯半價！人氣飲品最低兩杯100元！

TEA TOP 四款西瓜新品，第二杯半價！人氣飲品最低兩杯100元！

#水果 #消費者 #台南 #新品 #手搖飲 #優惠 #閃亮的西瓜 #特價

Yvonne 2026.07.09 31
夏天就是要喝冰的！星巴克哈密瓜新品、Kenangan Coffee凱娜冰沙優惠懶人包

夏天就是要喝冰的！星巴克哈密瓜新品、Kenangan Coffee凱娜冰沙優惠懶人包

#冰沙 #星巴克 #芒果 #咖啡 #甜點 #水果 #Kenangan Coffee #蛋糕

女子漾／編輯劉芫榛 2026.07.09 112
台北美食新亮點！FoodSeason食材專門店開幕，杏桃鬆餅屋芒果瀑布回歸

台北美食新亮點！FoodSeason食材專門店開幕，杏桃鬆餅屋芒果瀑布回歸

#芒果 #鬆餅 #台北 #甜點 #美食 #好物推薦 #食物 #必吃美食

女子漾／編輯劉芫榛 2026.07.09 25
18+