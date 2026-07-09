2026-07-09 18:02 旅遊經
暑假國旅必收指南！2026台灣最美飯店名單出爐，下殺47折起可入住！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2026易遊網台灣最美飯店大賞吸引逾50萬票參與。
- 重點二：花蓮理想大地與福容淡水漁人碼頭店雙雙達成八連霸。
- 重點三：即日起至7月12日可享最低47折與8%折扣碼優惠。
散發南歐運河風情的「花蓮理想大地渡假飯店」，不負眾望蟬聯8連霸
【旅遊經 洪書瑱報導】
暑假已正式到來，相信許多人已經開始規劃熱鬧的國旅假期，但面對全台琳瑯滿目的住宿選擇，常常讓人抓破頭，不知該從何選起？別擔心！日前剛出爐的2026第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單已出爐，正好可以作為今年夏天的頂級旅遊度假住宿的排程指南！今(2026)「台灣最美飯店大賞」在為期14天的限時票選中，經由廣大網友、旅遊達人與專業Pro玩家的嚴格激戰，締造了超過50萬票參與，為歷屆新高紀錄！最終由30間實力派優勝飯店脫穎而出。其中，長勝霸主「花蓮理想大地渡假飯店」與「福容大飯店淡水漁人碼頭店」更強勢刷寫不敗神話，達成了驚人的「8連霸」紀錄；而「晶華國際酒店集團」則一舉奪下3項大獎，成為本屆最大贏家。以下為您整理五大核心獎項的完整亮點，帶您一探究竟！
一、依山傍海的世外桃源，最美慢活渡假獎──
對於平時工作壓力大、渴望在暑假遠離塵囂的旅人來說，「最美慢活渡假獎」絕對是首選。今年該獎項的最大亮點，就是宜蘭與花蓮雙雙成為最大贏家佔領多數席次。花蓮為三強鼎立、宜蘭為雙星報喜！
◎.花蓮：
以峽谷山林景觀與細緻服務聞名的「太魯閣晶英酒店」，順利奪得最美飯店寶座
太魯閣晶英酒店：以壯麗的峽谷山林景觀與細緻入微的頂級服務聞名。
花蓮理想大地渡假飯店：散發濃郁的南歐運河風情，成功拿下8連霸優勝。
瑞穗天合國際觀光酒店：首座結合南歐莊園與溫泉黃金湯的五星頂級渡假村。
◎.宜蘭：
「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」打造東方禪風與日式景觀的奢華舒活渡假，獲得網友好評
北部唯一入榜飯店則由「北投麗禧溫泉酒店」脫穎而出，為都會近郊慢活渡假的代表飯店
礁溪老爺酒店：結合了療癒的山景美人湯與在地文化體驗，長年穩居溫泉渡假指標。
宜蘭力麗威斯汀度假酒店：以國際品牌服務、寬敞空間，打造出融合東方禪風與日式景觀的奢華舒活氛圍。
另外，北部唯一入榜為「北投麗禧溫泉酒店」：隱身於山林的靜謐環境與高端溫泉設施，成為都會近郊慢活渡假的完美代表。
二、辦公與微醺的摩登日常，最美都會氛圍獎──
比起大自然，若是偏好兼具時尚設計、便利交通與文化底蘊的城市漫遊，那麼「最美都會氛圍獎」榜單則是由「台北」與「台南」南北雙城包辦！
◎.台北以國際美學與精緻款待為標竿：
「台北晶華酒店」以成熟穩健的高口碑服務深受旅客信賴，再次擠身最美行列
「大倉久和大飯店」展現日系酒店一貫的細緻款待，成功華麗回歸最美寶座
台北的獲獎陣容涵蓋了國際品牌、本土集團與日系酒店。「台北晶華」憑藉成熟穩健的服務品質與豐富的餐飲資源，再次擠身最美行列；「台北艾麗 希爾頓格芮」則以時尚設計風格與高空景觀著稱，勾勒出優雅自在的都市體驗；而曾於2021年獲獎的「大倉久和」，今年展現日系細緻款待與沉穩質感，在繁華市中心營造靜謐氛圍，成功華麗回歸。
◎.台南，以深厚文化與精品住宿受肯定：
「台南晶英酒店」打造具有府城特色的精品住宿體驗，深獲網友支持
「煙波大飯店台南館」以沉穩溫潤設計與優越地段受到旅客青睞，成功摘下最美名號
近年觀光熱度居高不下的台南，獲獎飯店包含「台南晶英」，其將在地文化元素完美揉合現代設計語彙，打造出府城特有的精品住宿；「煙波大飯店台南館」以沉穩溫潤的設計與優越地段，兼具舒適與便利，深受旅人肯定；（台南）桂田酒店則擁有寬敞的休閒空間與完整設施，完美兼顧休閒與商務需求。
三、爸媽的最愛放電聖地，最美親子享樂獎──
帶孩子出門旅遊，飯店好不好玩往往是成敗的關鍵。今年「最美親子享樂獎」百家爭鳴，從自然生態沉浸體驗到豐富的放電型主題樂園，全面滿足不同年齡層的需求。
「福容大飯店淡水漁人碼頭店」憑藉完善的親子設施與結合海港景觀的渡假氛圍，成功締造8連霸紀錄
首次榮獲優勝的「煙波大飯店新竹湖濱館」，以豐富室內親子遊憩空間與全包式度假空間嶄露頭角
「墾丁凱撒大飯店」結合南國海景與多元水上活動，打造充滿渡假感的親子體驗，深受親子客喜愛
「關西六福莊生態度假旅館」主打與動物近距離互動的生態體驗，眾多親子客的必住清單
指標性的「福容大飯店淡水漁人碼頭店」成功締造8連霸紀錄，憑藉完善的親子設施與結合海港夕陽的渡假氛圍，穩居龍頭；而首次榮獲優勝的「煙波大飯店新竹湖濱館」，則以豐富的室內親子遊憩空間與全包式渡假環境嶄露頭角，是桃竹苗地區最大的親子渡假飯店。此外，「墾丁凱撒」結合南國海景與多元水上活動；「綠舞」主打日式庭園景觀與文化體驗；亞洲第一座生態渡假旅館「關西六福莊生態度假旅館」則能與動物近距離互動；「福容大飯店麗寶樂園」更結合了主題樂園資源，讓全家大小能一站式享受遊樂與住宿的便利。
四、驚豔視覺的美學浪潮，最美風格設計獎──
首次參賽即獲獎的「礁溪寒沐酒店」，展現靜謐優雅的生活美學，順利擠進最美行列
「玄町本二家日式旅宿」以傳統日式建築與庭院設計，成功出圈首獲獎項
「八里福朋喜來登酒店」結合河景與溫泉設施展現風格假期，獲得眾多網友支持
在所有選項，最美風格設計獎堪稱本屆「新面孔最多」的類別，從當代藝術、自然療癒到異國沉浸式風格百花齊放，點亮了台灣旅宿的創新美學。「礁溪寒沐」首次參賽即獲獎，融合當代藝術策展與自然元素，展現靜謐優雅的生活美學；「玄町本二家日式旅宿」同樣是初試啼聲便奪獎的新秀，以傳統日式建築與庭院設計，呈現高度沉浸的日系氛圍；「八里福朋喜來登」去年以些微票數飲恨，今年展現王者氣勢，透過復古與在地元素交融，結合河景與溫泉成功突圍。
「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」坐擁湖光山色，打造兼具自然與質感的渡假空間，成功獲獎
「葛瑪蘭之星飯店」巧妙以露天溫泉結合在地景觀與燈光設計，營造極致放鬆的療癒感；「遠雄悅來大飯店」經典的維多利亞風格建築搭配一望無際的太平洋海景，宛如藝術品；「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」坐擁中台灣著名的湖光山色，融合國際品牌與在地特色，打造出極具質感的渡假空間。
五、入住即是頂級體驗，最美房間獎──
最後，本屆焦點還落在了首度或再度聚焦客房細節的「最美房間獎」，橫跨了星空主題、日式禪風、頂級Villa等多元風格，重新定義何謂「入住即體驗」的奢華價值。
「葛瑪蘭之星飯店」的經典雙人房，以星空燈光打造宛如置身夜空中的浪漫感受，順利奪下最美房間獎
a.葛瑪蘭之星飯店「經典雙人房」：以夢幻星空燈光打造宛如置身於璀璨夜空中的浪漫感受。
「瑞穗天合國際觀光酒店」的格蘭尊爵別墅，結合庭院泳池的獨棟Villa，是旅人心中的夢幻房型
b.瑞穗天合國際觀光酒店「格蘭尊爵別墅」；獨棟Villa結合私人庭院泳池，呈現頂級、高隱密性的奢華渡假。
「礁溪老爺酒店」的和式山景套房，詮釋靜謐日式生活美學，展現最美房間的獨到風格
c.礁溪老爺酒店「和式山景套房」：透過經典的榻榻米藺草香與開闊山景窗景，詮釋靜謐日式生活美學。
d.福容大飯店淡水漁人碼頭店「海景和式雙人房」：擁有極致開闊的視野，將絕美海景與著名的淡水夕陽盡收眼底。
e.宜蘭力麗威斯汀度假酒店「雙臥室泳池別墅」：將溫泉與私人泳池完美結合，打造出奢華舒活的私密空間。
「墾丁凱撒大飯店」的豪華花園套房，營造與自然共處的悠閒度假氛圍，成功搶下最美房間名號
f.墾丁凱撒大飯店「豪華花園套房」：寬敞客房、私人專屬花園與戶外Jacuzzi按摩浴池，與南國自然共生。
相關名單新出爐，主辦單位「易遊網」為了回饋廣大民眾的熱血支持，特別攜手獲得優勝的最美飯店，於即日起至7月12日推出獨家限時優惠！活動期間除了訂房最低下殺47折起外，各家飯店還祭出免費升等房型、贈送精緻餐點、小孩免費入住等多項專屬好康。更棒的是，易遊網再加碼提供限時「8%無上限折扣碼：fabulous2026」，讓旅人能以極具性價比的超值價格，親身體驗這些獲獎飯店的獨特魅力。此外，凡於活動期間內下單，還有機會免費抽中「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」、「（台南）桂田酒店」、「葛瑪蘭之星飯店」及「關西六福莊生態度假旅館」的最美飯店免費住宿券！
暑假國旅的序幕已經拉開，不妨現在就挑選一間你心儀的最美飯店，開啟一趟兼具質感與放鬆的盛夏之旅！相關訊息可至易遊網官方網站查詢！
以上圖片：主辧單位提供
精華 FAQ
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本屆票選吸引逾50萬票參與，共選出30間得獎飯店，涵蓋慢活渡假、都會氛圍、親子享樂、風格設計與最美房間等五大類別，競爭相當激烈。
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花蓮理想大地渡假飯店與福容大飯店淡水漁人碼頭店雙雙達成八連霸，晶華國際酒店集團則奪下三項大獎，成為本屆最受矚目的贏家之一。
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易遊網自即日起至7月12日推出限時優惠，最低47折起，另有免費升等、贈餐點、小孩免費入住，並提供8%無上限折扣碼fabulous2026與抽住宿券機會。