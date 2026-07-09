暑假國旅必收指南！2026台灣最美飯店名單出爐，下殺47折起可入住！

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2026易遊網台灣最美飯店大賞吸引逾50萬票參與。

2026易遊網台灣最美飯店大賞吸引逾50萬票參與。 重點二： 花蓮理想大地與福容淡水漁人碼頭店雙雙達成八連霸。

花蓮理想大地與福容淡水漁人碼頭店雙雙達成八連霸。 重點三：即日起至7月12日可享最低47折與8%折扣碼優惠。

散發南歐運河風情的「花蓮理想大地渡假飯店」，不負眾望蟬聯8連霸





【旅遊經 洪書瑱報導】

暑假已正式到來，相信許多人已經開始規劃熱鬧的國旅假期，但面對全台琳瑯滿目的住宿選擇，常常讓人抓破頭，不知該從何選起？別擔心！日前剛出爐的2026第八屆易遊網「台灣最美飯店大賞」得獎名單已出爐，正好可以作為今年夏天的頂級旅遊度假住宿的排程指南！今(2026)「台灣最美飯店大賞」在為期14天的限時票選中，經由廣大網友、旅遊達人與專業Pro玩家的嚴格激戰，締造了超過50萬票參與，為歷屆新高紀錄！最終由30間實力派優勝飯店脫穎而出。其中，長勝霸主「花蓮理想大地渡假飯店」與「福容大飯店淡水漁人碼頭店」更強勢刷寫不敗神話，達成了驚人的「8連霸」紀錄；而「晶華國際酒店集團」則一舉奪下3項大獎，成為本屆最大贏家。以下為您整理五大核心獎項的完整亮點，帶您一探究竟！

一、依山傍海的世外桃源，最美慢活渡假獎──

對於平時工作壓力大、渴望在暑假遠離塵囂的旅人來說，「最美慢活渡假獎」絕對是首選。今年該獎項的最大亮點，就是宜蘭與花蓮雙雙成為最大贏家佔領多數席次。花蓮為三強鼎立、宜蘭為雙星報喜！



◎.花蓮：







以峽谷山林景觀與細緻服務聞名的「太魯閣晶英酒店」，順利奪得最美飯店寶座







太魯閣晶英酒店：以壯麗的峽谷山林景觀與細緻入微的頂級服務聞名。



花蓮理想大地渡假飯店：散發濃郁的南歐運河風情，成功拿下8連霸優勝。



瑞穗天合國際觀光酒店：首座結合南歐莊園與溫泉黃金湯的五星頂級渡假村。





◎.宜蘭：





「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」打造東方禪風與日式景觀的奢華舒活渡假，獲得網友好評







北部唯一入榜飯店則由「北投麗禧溫泉酒店」脫穎而出，為都會近郊慢活渡假的代表飯店

礁溪老爺酒店：結合了療癒的山景美人湯與在地文化體驗，長年穩居溫泉渡假指標。



宜蘭力麗威斯汀度假酒店：以國際品牌服務、寬敞空間，打造出融合東方禪風與日式景觀的奢華舒活氛圍。



另外，北部唯一入榜為「北投麗禧溫泉酒店」：隱身於山林的靜謐環境與高端溫泉設施，成為都會近郊慢活渡假的完美代表。

二、辦公與微醺的摩登日常，最美都會氛圍獎──

比起大自然，若是偏好兼具時尚設計、便利交通與文化底蘊的城市漫遊，那麼「最美都會氛圍獎」榜單則是由「台北」與「台南」南北雙城包辦！

◎.台北以國際美學與精緻款待為標竿：







「台北晶華酒店」以成熟穩健的高口碑服務深受旅客信賴，再次擠身最美行列







「大倉久和大飯店」展現日系酒店一貫的細緻款待，成功華麗回歸最美寶座



台北的獲獎陣容涵蓋了國際品牌、本土集團與日系酒店。「台北晶華」憑藉成熟穩健的服務品質與豐富的餐飲資源，再次擠身最美行列；「台北艾麗 希爾頓格芮」則以時尚設計風格與高空景觀著稱，勾勒出優雅自在的都市體驗；而曾於2021年獲獎的「大倉久和」，今年展現日系細緻款待與沉穩質感，在繁華市中心營造靜謐氛圍，成功華麗回歸。

◎.台南，以深厚文化與精品住宿受肯定：







「台南晶英酒店」打造具有府城特色的精品住宿體驗，深獲網友支持







「煙波大飯店台南館」以沉穩溫潤設計與優越地段受到旅客青睞，成功摘下最美名號



近年觀光熱度居高不下的台南，獲獎飯店包含「台南晶英」，其將在地文化元素完美揉合現代設計語彙，打造出府城特有的精品住宿；「煙波大飯店台南館」以沉穩溫潤的設計與優越地段，兼具舒適與便利，深受旅人肯定；（台南）桂田酒店則擁有寬敞的休閒空間與完整設施，完美兼顧休閒與商務需求。

三、爸媽的最愛放電聖地，最美親子享樂獎──

帶孩子出門旅遊，飯店好不好玩往往是成敗的關鍵。今年「最美親子享樂獎」百家爭鳴，從自然生態沉浸體驗到豐富的放電型主題樂園，全面滿足不同年齡層的需求。







「福容大飯店淡水漁人碼頭店」憑藉完善的親子設施與結合海港景觀的渡假氛圍，成功締造8連霸紀錄







首次榮獲優勝的「煙波大飯店新竹湖濱館」，以豐富室內親子遊憩空間與全包式度假空間嶄露頭角







「墾丁凱撒大飯店」結合南國海景與多元水上活動，打造充滿渡假感的親子體驗，深受親子客喜愛







「關西六福莊生態度假旅館」主打與動物近距離互動的生態體驗，眾多親子客的必住清單





指標性的「福容大飯店淡水漁人碼頭店」成功締造8連霸紀錄，憑藉完善的親子設施與結合海港夕陽的渡假氛圍，穩居龍頭；而首次榮獲優勝的「煙波大飯店新竹湖濱館」，則以豐富的室內親子遊憩空間與全包式渡假環境嶄露頭角，是桃竹苗地區最大的親子渡假飯店。此外，「墾丁凱撒」結合南國海景與多元水上活動；「綠舞」主打日式庭園景觀與文化體驗；亞洲第一座生態渡假旅館「關西六福莊生態度假旅館」則能與動物近距離互動；「福容大飯店麗寶樂園」更結合了主題樂園資源，讓全家大小能一站式享受遊樂與住宿的便利。

四、驚豔視覺的美學浪潮，最美風格設計獎──







首次參賽即獲獎的「礁溪寒沐酒店」，展現靜謐優雅的生活美學，順利擠進最美行列







「玄町本二家日式旅宿」以傳統日式建築與庭院設計，成功出圈首獲獎項







「八里福朋喜來登酒店」結合河景與溫泉設施展現風格假期，獲得眾多網友支持



在所有選項，最美風格設計獎堪稱本屆「新面孔最多」的類別，從當代藝術、自然療癒到異國沉浸式風格百花齊放，點亮了台灣旅宿的創新美學。「礁溪寒沐」首次參賽即獲獎，融合當代藝術策展與自然元素，展現靜謐優雅的生活美學；「玄町本二家日式旅宿」同樣是初試啼聲便奪獎的新秀，以傳統日式建築與庭院設計，呈現高度沉浸的日系氛圍；「八里福朋喜來登」去年以些微票數飲恨，今年展現王者氣勢，透過復古與在地元素交融，結合河景與溫泉成功突圍。









「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」坐擁湖光山色，打造兼具自然與質感的渡假空間，成功獲獎





「葛瑪蘭之星飯店」巧妙以露天溫泉結合在地景觀與燈光設計，營造極致放鬆的療癒感；「遠雄悅來大飯店」經典的維多利亞風格建築搭配一望無際的太平洋海景，宛如藝術品；「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」坐擁中台灣著名的湖光山色，融合國際品牌與在地特色，打造出極具質感的渡假空間。

五、入住即是頂級體驗，最美房間獎──

最後，本屆焦點還落在了首度或再度聚焦客房細節的「最美房間獎」，橫跨了星空主題、日式禪風、頂級Villa等多元風格，重新定義何謂「入住即體驗」的奢華價值。







「葛瑪蘭之星飯店」的經典雙人房，以星空燈光打造宛如置身夜空中的浪漫感受，順利奪下最美房間獎



a.葛瑪蘭之星飯店「經典雙人房」：以夢幻星空燈光打造宛如置身於璀璨夜空中的浪漫感受。









「瑞穗天合國際觀光酒店」的格蘭尊爵別墅，結合庭院泳池的獨棟Villa，是旅人心中的夢幻房型



b.瑞穗天合國際觀光酒店「格蘭尊爵別墅」；獨棟Villa結合私人庭院泳池，呈現頂級、高隱密性的奢華渡假。







「礁溪老爺酒店」的和式山景套房，詮釋靜謐日式生活美學，展現最美房間的獨到風格



c.礁溪老爺酒店「和式山景套房」：透過經典的榻榻米藺草香與開闊山景窗景，詮釋靜謐日式生活美學。





d.福容大飯店淡水漁人碼頭店「海景和式雙人房」：擁有極致開闊的視野，將絕美海景與著名的淡水夕陽盡收眼底。

e.宜蘭力麗威斯汀度假酒店「雙臥室泳池別墅」：將溫泉與私人泳池完美結合，打造出奢華舒活的私密空間。









「墾丁凱撒大飯店」的豪華花園套房，營造與自然共處的悠閒度假氛圍，成功搶下最美房間名號



f.墾丁凱撒大飯店「豪華花園套房」：寬敞客房、私人專屬花園與戶外Jacuzzi按摩浴池，與南國自然共生。

相關名單新出爐，主辦單位「易遊網」為了回饋廣大民眾的熱血支持，特別攜手獲得優勝的最美飯店，於即日起至7月12日推出獨家限時優惠！活動期間除了訂房最低下殺47折起外，各家飯店還祭出免費升等房型、贈送精緻餐點、小孩免費入住等多項專屬好康。更棒的是，易遊網再加碼提供限時「8%無上限折扣碼：fabulous2026」，讓旅人能以極具性價比的超值價格，親身體驗這些獲獎飯店的獨特魅力。此外，凡於活動期間內下單，還有機會免費抽中「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」、「（台南）桂田酒店」、「葛瑪蘭之星飯店」及「關西六福莊生態度假旅館」的最美飯店免費住宿券！

暑假國旅的序幕已經拉開，不妨現在就挑選一間你心儀的最美飯店，開啟一趟兼具質感與放鬆的盛夏之旅！相關訊息可至易遊網官方網站查詢！







以上圖片：主辧單位提供





