2026-07-06 11:02 旅遊經
暑假就來月津港划舟玩水、漫遊古鎮！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：月津港水域遊憩活動將於7月18日至19日登場。
- 重點二：活動提供獨木舟、SUP及家庭式龍舟板等體驗。
- 重點三：結合商圈優惠與周邊古蹟小吃，推廣鹽水觀光。
水上泛舟(廠商提供)
【旅遊經 洪書瑱報導】
清代年間民間流傳著「一府、二鹿、三艋舺、四月津」的俗諺，四中南台灣的「月津」到了日治時期，因急溪水帶來的泥沙淤積，加上縱貫鐵路未繞經鹽水，導致港口功能逐漸喪失，繁華落盡。雖，然昔日的商港榮景不再，但近期多年來所舉行的「月津港燈節」，又讓月津港再度重回一般民眾面前，而月津港在夏日之際，也將化身為水域遊憩──「2026臺南水域遊憩體驗活動」月津港場次，將於7月18日至19日在月津港親水公園熱鬧登場，邀請民眾一起划舟漫遊水岸風光，感受鹽水獨特的歷史文化。
水上泛舟(廠商提供)
月津港曾是南臺灣重要的商貿港口，目前仍完整保留的歷史街區、人文景觀與水岸風貌，讓其成為鹽水最珍貴的文化資產。近年市府持續推動月津港周邊環境改善與景觀建設，以月津港為核心串聯多座公園綠地，打造兼具生態、休憩與觀光功能的環狀水岸空間，不僅讓鹽水獲選為經典小鎮，更成為深受遊客喜愛的特色水岸聚落。並舉辦月津港燈節、鹽水蜂炮、漫月美行動等各種文化節慶活動推廣小鎮風貌，希望透過水域遊憩體驗活動，讓更多民眾以水上不同視角親近鹽水，感受月津港獨特的歷史人文與小鎮魅力。
月津港水域遊憩體驗活動時間，於活動日之際上午9時至下午4時，每日5梯次體驗，規劃獨木舟、立式划槳SUP及家庭式龍舟板，除了活動期間可以到現場報名外，即日起也會先開放線上報名(https://reurl.cc/mpa9n9)，300元即可享受專業教練帶領的安全親水體驗，值得一提的是──遊客有機會在鹽水區月津港親水公園搭上透明獨木舟，讓大家有機會俯瞰舟下水景，以時下最流行的網美姿勢，拍攝舟上倩影，邊划舟邊放鬆，盡享水上悠閒夏日。
鹽水風情(廠商提供)
鹽水風情(廠商提供)
此外，月津港周邊有多處歷史景點與特色美食，體驗完水域活動，可至鹽水周邊走訪橋南老街、永成戲院、王爺廟巷、月津故事館、鹽水牛墟、鹽水武廟、鹽水天主堂等鹽水著名的景點，品嘗鹽水意麵、古早味冰果室、豬頭飯、豆簽羹等代表性小吃，深度認識鹽水的風貌與歷史，讓大家不只玩水，也能深入探索鹽水在地特色。
活動，主辧單位與「臺南市鹽水月津港文化觀光商圈發展協會」合作推出限定優惠，即日起至7月19日活動宣傳期間，到鹽水商圈官方LINE(https://reurl.cc/yO2g8y)所指定商家，消費滿200元，即可向老闆索取折扣碼，就可以100元超值價登錄報名此水域遊憩體驗活動外，還可憑活動手環至指定商家享專屬優惠。相關訊息可至台南鹽水月津港商圈臉書(https://reurl.cc/2aXgMr) 、「臺南旅遊網」(https://www.twtainan.net/)或「臺南旅遊」臉書粉絲專頁查詢！
洽詢。
以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供
精華 FAQ
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活動將於7月18日至19日在月津港親水公園舉行，開放民眾在夏日到水岸參與划舟與親水體驗，感受鹽水歷史景觀與港口風貌。
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活動規劃獨木舟、立式划槳SUP及家庭式龍舟板，每日共有五梯次，300元即可參加，並由專業教練帶領，兼顧安全與體驗品質。
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遊客可順訪橋南老街、永成戲院、月津故事館等景點，也能品嘗鹽水意麵、豬頭飯、豆簽羹等小吃，深入感受在地文化與生活風情。