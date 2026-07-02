2026-07-02 13:22 女子漾／編輯王廷羽
永續也能很時髦！新光三越《RE:ACTION綠循環生活展》登場，二手拍、回收換點數懶人包
想開始永續生活，但總覺得離自己很遠？新光三越這次直接把「綠色生活」搬進百貨裡，從美妝補充瓶、永續時尚、再生家具、海廢選物到公益二手拍通通有！《第二回 RE綠循環生活展》即日起至7月6日於新光三越台北信義新天地A9登場，今年以「家」為策展核心，集結1大集團與60個永續品牌，打造五大生活場景展區，讓永續不再只是口號，而是可以逛、可以買、可以體驗，也能真正帶回家的生活選擇。
文章目錄
亮點1. 五大展區把「家」變成永續生活實驗場
亮點1. 五大展區把「家」變成永續生活實驗場
這次《第二回 RE綠循環生活展》以日常居家為靈感，規劃五大主題展區，包含【循環美妝間】、【風格衣櫥間】、【永續森客廳】、【純淨綠廚房】與【綠生活聚落】。
展覽從大家每天會用到的東西切入，像是保養品、衣服、包包、家具、清潔用品、咖啡、寵物用品都能看見循環設計的巧思，逛完會發現，原來少拿一個袋子、選擇補充包、把舊衣重新改造，都是很日常也很有感的永續行動。
亮點2. 美妝控必逛！7大專櫃品牌推補充式消費
亮點2. 美妝控必逛！7大專櫃品牌推補充式消費
【循環美妝間】由萊雅集團領軍，串聯旗下Lancôme、KIEHL'S、shu uemura、YSL、Giorgio Armani、PRADA Beauty、KERASTASE等7大品牌，主打補充瓶、補充包與替換蕊概念，讓保養和彩妝也能減少包材浪費。
活動期間購買指定品牌補充瓶、補充包或替換蕊，還可獲得1,000點skm points，現場也能看到像Blueseeds芙彤園、囍感生活等永續品牌，從植萃保養、自然香氛到土地友善概念，讓美麗和環境友善可以一起發生。
亮點3. 永續穿搭不無聊！海廢眼鏡、再生牛仔、碳循環包都時髦
亮點3. 永續穿搭不無聊！海廢眼鏡、再生牛仔、碳循環包都時髦
想讓衣櫥也變得更有態度，可以鎖定【風格衣櫥間】，這區集結18個永續時尚與配件品牌，從回收牛仔褲、庫存布料、環保面料到海廢再生材料，把永續穿搭變得超有造型感。
像Story Wear以回收牛仔褲與庫存布料打造零廢棄時裝，INFDark運用寶特瓶回收紗與一衣多穿設計，UUIN推出碳捕捉面料打造的「碳循環雲朵包」，Hibāng則把廢棄漁網再製成循環眼鏡，Yuan Jewellery、木木夕工作室則將海玻璃變成飾品，打破環保永續只能樸素的刻板印象，還可以很有風格、很有個性！
亮點4. 舊物別急著丟！14項回收物可換skm points
亮點4. 舊物別急著丟！14項回收物可換skm points
今年展覽一大亮點就是【物件轉運站】，民眾只要帶著清潔過的回收物到指定地點，就能參與回收任務。回收項目包含寶特瓶、鋁罐、電池、舊衣、寶特瓶蓋、眼鏡、隱眼PP盒、書籍、鍵盤、滑鼠、手機、包袋、美妝空瓶、內衣、牛仔褲、舊鞋等。
每回收一件指定物品可獲得20點skm points，活動期間每人最高可獲得200點，很推薦平常不知道如何斷捨離，家裡有捨不得丟、但又一直堆著的東西，這次終於有機會找到下一站。
亮點5. 姚愛寗領軍！名人KOL公益二手拍7/4限定登場
亮點5. 姚愛寗領軍！名人KOL公益二手拍7/4限定登場
喜歡挖寶的人，7月4日一定要筆記起來！這次展覽首度推出【名人、KOL衣櫥私服公益二手拍】，由活動宣傳大使姚愛寗領軍，並攜手Ivy Chao、何思靜等8位名人與KOL，釋出二手私服與私藏好物。其中姚愛寗更割愛私藏OLYMPUS底片相機，讓二手拍不只是買好物，也變成一場帶有公益意義的風格行動。活動收益扣除相關成本後，將捐贈予伊甸基金會，支持舊物再利用與弱勢關懷。
6. 超過30場互動體驗，舊衣也能變新作品
6. 超過30場互動體驗，舊衣也能變新作品
除了逛展、購物、回收，現場還有超過30場互動體驗活動，包含舊衣改造、牛仔褲改製、回收材料手作、海玻璃創作、咖啡渣香氛體驗、有機棉手作工坊等。像是#BarREHOW舊衣再設計，就能自備舊衣改造成束口提袋，或把牛仔褲改成工作圍裙；綠色生活實驗站則安排瓶蓋拼貼、海玻璃香座、回收玻璃小夜燈、咖啡渣手作等課程，讓大小朋友都能用雙手體驗循環創作的樂趣。
7. 逛展還能做公益！四大公益夥伴共同參展
7. 逛展還能做公益！四大公益夥伴共同參展
今年新光三越也首度邀請四大公益夥伴共同策展，包含舊鞋救命、愛・女孩Love Binti國際關懷協會、家扶基金會與GREENPEACE綠色和平。現場不只可以了解環境議題，也能看見社會需求與國際關懷，例如捐出功能良好的舊鞋，幫助非洲居民對抗沙蚤；或透過展區理解女性衛生教育、弱勢家庭支持與環境保護的重要性。永續不只是對地球好，也可以是對人更溫柔的選擇。
除此之外，現場也加入寵物友善與環保選物，像是以稻殼、植物纖維打造的再生纖維貓砂，以及科學機能寵物鮮食品牌，讓毛孩家庭也能從日常用品與飲食開始，一起把綠生活帶回家。
《第二回 RE綠循環生活展》資訊一次看
《第二回 RE綠循環生活展》資訊一次看
《第二回 RE綠循環生活展》活動期間：即日起至2026年7月6日（一）
活動地點：新光三越台北信義新天地A9
精華 FAQ
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展覽即日起至7月6日在新光三越台北信義新天地A9登場，以「家」為策展核心，規劃美妝、衣櫥、客廳、廚房與綠生活聚落等五大展區。
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活動設有物件轉運站，清潔過的寶特瓶、舊衣、手機、美妝空瓶等14類回收物都可參與。每回收一件可得20點skm points，單人最高200點。
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7月4日將舉辦名人、KOL衣櫥私服公益二手拍，由姚愛寗等8位名人參與，販售私服與收藏品，收益扣除成本後捐給伊甸基金會。
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