2026-07-05 08:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
福隆「橘白狂潮 馬卡龍沙灘趴 」登場 沙雕藝術、解謎活動趁熱快來玩
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：福隆沙雕藝術季七月推出橘白狂潮馬卡龍沙灘趴。
- 重點二：穿橘白服裝打卡並上傳社群可兌換限量福氣龍馬卡龍。
- 重點三：微型沙雕解謎活動延長至七月底，完成可抽福氣龍娃娃。
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著暑假旅遊旺季展開，觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）規劃「2026福隆國際沙雕藝術季－繽紛浪潮 FULONG 酷夏派對」系列活動，七月份推出全新主題「橘白狂潮：馬卡龍沙灘趴」，結合特色打卡裝置、社群互動、人氣微型沙雕解謎及在地特色店家，邀請親子家庭、年輕族群及自由行旅客一起走進福隆，感受最繽紛的夏日海岸魅力。
今年七月以「橘白馬卡龍」作為主題意象，將象徵夏日的橘色陽光與白色浪花化作甜蜜馬卡龍，在福隆打造多處橘白色系拍照打卡點，讓遊客欣賞沙雕藝術之餘，也能留下充滿夏日氛圍的美好回憶。
活動即日起至07/31止，只要穿著橘色或白色服裝，與福隆現場4大活動打卡地標：候車亭頂上的「等你來福龍」、草坪上的「橘色 TAIWAN」、遊客中心前的「喔熊組長ｘ福氣龍沙雕」、福隆沙灘上的「福氣馬卡龍」，擇一合影，公開上傳至 Facebook 或 Instagram 並加上指定 Hashtag「#2026福隆國際沙雕藝術季」，即可至福隆遊客中心兌換限量「福氣龍馬卡龍」，一起把福隆夏天分享給更多人。
此外，深受6月份遊客喜愛的「冰封覺醒 福氣龍夏日出凍－微型沙雕解謎任務」活動同步延長至07/31。遊客可沿著東北角海岸尋找微型沙雕、完成解謎與集章，完成挑戰還有機會獲得限定「福氣龍娃娃」。透過趣味互動串聯在地景點與特色店家，帶動沿線旅遊及消費。主辦單位也提醒，若活動期間遇合作店家公休日，該站集章可直接跳過，不影響完成資格，讓旅客更能彈性規劃行程，輕鬆完成解謎挑戰。
東北角管理處表示，「福隆國際沙雕藝術季」已成為北台灣暑假代表性觀光品牌，今年除持續展出大型沙雕作品，更透過每月不同主題活動串聯在地商圈、特色旅宿與山海景點，鼓勵旅客放慢腳步、深度探索東北角，延長停留時間，創造更多旅遊體驗與地方觀光效益。
今年暑假，不妨安排二至三天東北角小旅行，白天欣賞沙雕藝術、參與馬卡龍沙灘互動活動、挑戰微型沙雕解謎，夜晚入住福隆特色旅宿，品嚐在地美食、漫遊山海景點，感受藝術、自然、人文與海岸風光交織而成的夏日假期。更多活動資訊，請參閱「東北角及宜蘭海岸國家風景區」網站及「東北角之友」Facebook 粉絲專頁。
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精華 FAQ
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本次主題為「橘白狂潮：馬卡龍沙灘趴」，以橘白配色打造夏日海岸氛圍，並結合沙雕藝術、打卡裝置、社群分享與在地店家，吸引親子、年輕族群與自由行旅客參與。
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活動至7月31日止，穿橘色或白色服裝，與指定四大打卡地標合影後，上傳Facebook或Instagram並加註指定Hashtag，即可到福隆遊客中心兌換限量「福氣龍馬卡龍」。
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「冰封覺醒 福氣龍夏日出凍」微型沙雕解謎任務延長至7月31日，遊客可沿東北角海岸找微型沙雕、解謎集章，完成挑戰有機會獲得限定「福氣龍娃娃」，並串聯沿線景點與店家。