《全城出動 飛上貓空》今夏最萌城市冒險登場 《動物方城市》10週年ｘ貓空纜車20週年同歡慶

AI重點 文章重點整理： 重點一： 貓空纜車結合動物方城市十週年推出夏季限定活動。

貓空纜車結合動物方城市十週年推出夏季限定活動。 重點二： 全線彩繪車廂與兩台水晶車廂主打拍照與搭乘體驗。

全線彩繪車廂與兩台水晶車廂主打拍照與搭乘體驗。 重點三：同步販售透明票卡、主題商品與集章抽獎等活動。

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年夏天，全城出動、飛上貓空！適逢《動物方城市》10週年與「貓空纜車」營運迎接20週年，特別以迪士尼動畫《動物方城市》為主題，熱鬧推出06/29-08/31期間限定《全城出動 飛上貓空》主題活動。

《動物方城市》自上映以來，以充滿夢想與勇氣的故事打動全球觀眾，並憑藉獨特的世界觀與深受喜愛的角色魅力，成為迪士尼最具代表性的動畫作品之一。時值「貓空纜車」雙十週年之際，特別將《動物方城市》的冒險精神帶進貓空纜車，邀請大小朋友一同展開一場充滿驚喜的城市探索之旅！

迎接《全城出動 飛上貓空》活動啟航，日前在「貓空站」的觀景台「天空綠洲 Sky Green」舉辦活動揭幕儀式，正式公開主題彩繪車廂、大型打卡造景、主題商品館、紀念套票與一卡通特別款票卡，揭開今夏最受期待的《動物方城市》主題盛會序幕。

▲「貓空纜車」全線百台車廂更換《動物方城市》主題新裝，共有8款設計。 圖：邁思娛樂股份有限公司／提供

《動物方城市》主題彩繪車廂全城出動！限定水晶車廂，經典場景與彩蛋等你探索

「貓空纜車」全線換上《動物方城市》主題新裝，高達百台主題彩繪車廂、共有8款外車廂設計，將電影中的經典角色與場景元素融入，為旅程增添更多拍照樂趣。

其中最令人期待的，莫過於全線僅有2台的驚喜版「水晶車廂」，圍繞電影中深受喜愛的「尼克」和「茱蒂」等角色造型進行設計，依照動畫設定比例等高呈現於車廂內，並搭配主題窗貼、透明車體等設計，提供旅客透過包車體驗方式，一邊欣賞貓空沿線景色、一邊留下獨特、專屬之搭乘紀念。

▲「貓空站」的大型打卡造景，呈現電影中經典元素，成為期間限定的拍照亮點。 圖：邁思娛樂股份有限公司／提供

除了高空體驗之外，「貓空站」同步推出一座大型打卡造景，將電影中經典的爪爪冰、公車亭及城市街景等元素帶進活動現場，打造期間限定的拍照亮點。

遊客匯集的「動物園站」，更規劃多項隱藏版彩蛋等待粉絲發掘，從站內指示牌、主題裝飾到電梯，都能看見熟悉的角色與場景設計。其中一座主題電梯巧妙結合角色身高設定，讓大小朋友可以與「茱蒂」、「尼克」一同比比身高；另一座則集結多位人氣角色，一進電梯便能感受滿滿的《動物方城市》活力。

▲同步推出多款《動物方城市》主題限定套票，以及限定水晶車廂包車體驗。 圖：邁思娛樂股份有限公司／提供

貓空纜車動物方城市款一卡通透明主題紀念票卡及紀念套票同步登場！收藏《動物方城市》夏日專屬紀念

為讓粉絲們自由選擇不同的城市探索方式，「貓空纜車」也推出多款《動物方城市》主題限定套票，以及限定水晶車廂包車體驗。

其中最具話題性的，就是「尼克」和「茱蒂」限定款「水晶車廂」包車體驗，搭乘前可至纜車「動物園站」或「貓空站」專屬服務區現場付費預約，不僅可在全透明車廂內欣賞貓空沿線風光，還能與「尼克」和「茱蒂」專屬共乘，詳細購買資訊請見活動網站或與車站詢問處洽詢。

除了套票外，一卡通也特別推出《動物方城市》透明主題紀念票卡，以透明卡面結合角色設計巧思，讓收藏愛好者能將票卡與貓空山景、纜車或活動裝置一同入鏡，創造專屬自己的紀念畫面。

本次共推出透明空卡、透明空卡搭配纜車一日票，以及透明空卡搭配纜車一日票與動物園門票三種組合，無論收藏或送禮都別具紀念價值。兩款限定套票可於貓空纜車四個車站購買，而主題透明空卡則自07/02起於全台 7-ELEVEN 便利商店限量上市。

▲「動物園站」一樓還限時開設《動物方城市》主題商品館。 圖：／提供

主題商品館期間限定開張！全新拍貼機、報紙機等你體驗，集章、打卡再抽限定好禮

活動期間，貓空纜車「動物園站」一樓將限時開設《動物方城市》主題商品館，集結多款生活用品、居家小物及角色周邊商品，提供粉絲豐富的收藏選擇。現場更特別設置主題拍貼機與報紙機，推出本次活動全新圖樣與設計內容，邀請大小朋友將今夏限定回憶帶回家。主題商品館營業時間為週二到週日10:00 - 18:00，實際營業時間可能會因天氣或特殊活動調整，建議出發前先到貓空纜車官方網站或活動網站查詢最新消息。

為了讓旅客更加深入探索「貓空纜車」沿線景點，活動期間同步推出「巡迴貓纜集章趣」，於各車站設置套版印章。蓋章前請至纜車詢問處，出示追蹤迪士尼「@DisneyStyle.TW」及貓空纜車「@maokonggondola0704」的 Instagram 帳號，即可獲得空白明信片乙張，方便大家蒐集不同站點圖樣，完成獨一無二的《動物方城市》紀念明信片。

此外，只要與活動期間任一主題裝置、場景陳列或集章明信片合影，照片上傳社群平台，並同時標註上述兩個帳號，即有機會獲得活動限定精美贈禮。

今夏就到貓空纜車，搭乘《動物方城市》主題彩繪車廂、與經典場景合影，一同展開屬於自己的城市探索之旅！更多《全城出動 飛上貓空》活動資訊，請見官方網站：https://web.metro.taipei/event/2026disney-maokonggondola。

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