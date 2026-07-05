《全城出動 飛上貓空》今夏最萌城市冒險登場 《動物方城市》10週年ｘ貓空纜車20週年同歡慶

2026-07-05 10:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
貓空纜車歡慶20週年，推出以迪士尼動畫《動物方城市》主題的期間限定《全城出動 飛上貓空》主題活動。　圖：邁思娛樂股份有限公司／提供
貓空纜車歡慶20週年，推出以迪士尼動畫《動物方城市》主題的期間限定《全城出動 飛上貓空》主題活動。　圖：邁思娛樂股份有限公司／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：貓空纜車結合動物方城市十週年推出夏季限定活動。
  • 重點二：全線彩繪車廂與兩台水晶車廂主打拍照與搭乘體驗。
  • 重點三：同步販售透明票卡、主題商品與集章抽獎等活動。

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年夏天，全城出動、飛上貓空！適逢《動物方城市》10週年與「貓空纜車」營運迎接20週年，特別以迪士尼動畫《動物方城市》為主題，熱鬧推出06/29-08/31期間限定《全城出動 飛上貓空》主題活動。

《動物方城市》自上映以來，以充滿夢想與勇氣的故事打動全球觀眾，並憑藉獨特的世界觀與深受喜愛的角色魅力，成為迪士尼最具代表性的動畫作品之一。時值「貓空纜車」雙十週年之際，特別將《動物方城市》的冒險精神帶進貓空纜車，邀請大小朋友一同展開一場充滿驚喜的城市探索之旅！

迎接《全城出動 飛上貓空》活動啟航，日前在「貓空站」的觀景台「天空綠洲 Sky Green」舉辦活動揭幕儀式，正式公開主題彩繪車廂、大型打卡造景、主題商品館、紀念套票與一卡通特別款票卡，揭開今夏最受期待的《動物方城市》主題盛會序幕。

▲「貓空纜車」全線百台車廂更換《動物方城市》主題新裝，共有8款設計。　圖：邁思娛樂股份有限公司／提供
▲「貓空纜車」全線百台車廂更換《動物方城市》主題新裝，共有8款設計。　圖：邁思娛樂股份有限公司／提供

《動物方城市》主題彩繪車廂全城出動！限定水晶車廂，經典場景與彩蛋等你探索

「貓空纜車」全線換上《動物方城市》主題新裝，高達百台主題彩繪車廂、共有8款外車廂設計，將電影中的經典角色與場景元素融入，為旅程增添更多拍照樂趣。

其中最令人期待的，莫過於全線僅有2台的驚喜版「水晶車廂」，圍繞電影中深受喜愛的「尼克」和「茱蒂」等角色造型進行設計，依照動畫設定比例等高呈現於車廂內，並搭配主題窗貼、透明車體等設計，提供旅客透過包車體驗方式，一邊欣賞貓空沿線景色、一邊留下獨特、專屬之搭乘紀念。

▲「貓空站」的大型打卡造景，呈現電影中經典元素，成為期間限定的拍照亮點。　圖：邁思娛樂股份有限公司／提供
▲「貓空站」的大型打卡造景，呈現電影中經典元素，成為期間限定的拍照亮點。　圖：邁思娛樂股份有限公司／提供

除了高空體驗之外，「貓空站」同步推出一座大型打卡造景，將電影中經典的爪爪冰、公車亭及城市街景等元素帶進活動現場，打造期間限定的拍照亮點。

遊客匯集的「動物園站」，更規劃多項隱藏版彩蛋等待粉絲發掘，從站內指示牌、主題裝飾到電梯，都能看見熟悉的角色與場景設計。其中一座主題電梯巧妙結合角色身高設定，讓大小朋友可以與「茱蒂」、「尼克」一同比比身高；另一座則集結多位人氣角色，一進電梯便能感受滿滿的《動物方城市》活力。

▲同步推出多款《動物方城市》主題限定套票，以及限定水晶車廂包車體驗。　圖：邁思娛樂股份有限公司／提供
▲同步推出多款《動物方城市》主題限定套票，以及限定水晶車廂包車體驗。　圖：邁思娛樂股份有限公司／提供

貓空纜車動物方城市款一卡通透明主題紀念票卡及紀念套票同步登場！收藏《動物方城市》夏日專屬紀念

為讓粉絲們自由選擇不同的城市探索方式，「貓空纜車」也推出多款《動物方城市》主題限定套票，以及限定水晶車廂包車體驗。

其中最具話題性的，就是「尼克」和「茱蒂」限定款「水晶車廂」包車體驗，搭乘前可至纜車「動物園站」或「貓空站」專屬服務區現場付費預約，不僅可在全透明車廂內欣賞貓空沿線風光，還能與「尼克」和「茱蒂」專屬共乘，詳細購買資訊請見活動網站或與車站詢問處洽詢。

除了套票外，一卡通也特別推出《動物方城市》透明主題紀念票卡，以透明卡面結合角色設計巧思，讓收藏愛好者能將票卡與貓空山景、纜車或活動裝置一同入鏡，創造專屬自己的紀念畫面。

本次共推出透明空卡、透明空卡搭配纜車一日票，以及透明空卡搭配纜車一日票與動物園門票三種組合，無論收藏或送禮都別具紀念價值。兩款限定套票可於貓空纜車四個車站購買，而主題透明空卡則自07/02起於全台 7-ELEVEN 便利商店限量上市。

▲「動物園站」一樓還限時開設《動物方城市》主題商品館。　圖：／提供
▲「動物園站」一樓還限時開設《動物方城市》主題商品館。　圖：／提供

主題商品館期間限定開張！全新拍貼機、報紙機等你體驗，集章、打卡再抽限定好禮

活動期間，貓空纜車「動物園站」一樓將限時開設《動物方城市》主題商品館，集結多款生活用品、居家小物及角色周邊商品，提供粉絲豐富的收藏選擇。現場更特別設置主題拍貼機與報紙機，推出本次活動全新圖樣與設計內容，邀請大小朋友將今夏限定回憶帶回家。主題商品館營業時間為週二到週日10:00 - 18:00，實際營業時間可能會因天氣或特殊活動調整，建議出發前先到貓空纜車官方網站或活動網站查詢最新消息。

為了讓旅客更加深入探索「貓空纜車」沿線景點，活動期間同步推出「巡迴貓纜集章趣」，於各車站設置套版印章。蓋章前請至纜車詢問處，出示追蹤迪士尼「@DisneyStyle.TW」及貓空纜車「@maokonggondola0704」的 Instagram 帳號，即可獲得空白明信片乙張，方便大家蒐集不同站點圖樣，完成獨一無二的《動物方城市》紀念明信片。

此外，只要與活動期間任一主題裝置、場景陳列或集章明信片合影，照片上傳社群平台，並同時標註上述兩個帳號，即有機會獲得活動限定精美贈禮。

今夏就到貓空纜車，搭乘《動物方城市》主題彩繪車廂、與經典場景合影，一同展開屬於自己的城市探索之旅！更多《全城出動 飛上貓空》活動資訊，請見官方網站：https://web.metro.taipei/event/2026disney-maokonggondola

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精華 FAQ

  • 本次活動以迪士尼動畫《動物方城市》為主題，結合貓空纜車20週年與作品10週年，於夏季推出期間限定的城市冒險企劃，吸引親子與粉絲造訪。

  • 活動亮點包括全線百台主題彩繪車廂、8款外觀設計，以及僅2台的驚喜版水晶車廂，可包車搭乘欣賞沿線風景，並與尼克、茱蒂主題元素合影留念。

  • 民眾可在貓空纜車四個車站購買限定套票，透明主題票卡則於全台7-ELEVEN限量上市；另可到動物園站主題商品館、參加集章與社群打卡抽獎活動。

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#貓空 #纜車 #動物方城市

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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2026-06-24 09:34 享民頭條
網友興奮曬出最新入手的華航、Marc Jacobs聯名升級版盥洗包，貼文一出，勾起無數空中飛人的收藏魂。圖/讀者提供、葉佳欣後製
網友興奮曬出最新入手的華航、Marc Jacobs聯名升級版盥洗包，貼文一出，勾起無數空中飛人的收藏魂。圖/讀者提供、葉佳欣後製

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華航與Marc Jacobs聯名升級商務艙盥洗包，引爆Threads討論。
  • 重點二：去回程採雙色設計，出發為皮革色，回程為雲霧白。
  • 重點三：包內含FRAMA保養品、眼罩與3C配件，還能當側背包。

記者/葉佳欣報導

對於經常飛往世界各地的商務人士來說，機上備品不只是旅途中的舒適陪伴，更是飛行儀式感的縮影。近日在社群平台Threads上，一篇關於華航商務艙盥洗包的開箱文，意外引發眾多網友們共鳴。一名因頻繁出差而默默收集了多款華航盥洗包的「資深鐵粉」網友，興奮曬出最新入手的「華航x Marc Jacobs」聯名升級版豪華商務艙盥洗包，並詳細分享使用的心路歷程。貼文一出，隨即勾起無數空中飛人的收藏魂，在網路上掀起一波熱烈討論。

去回程雙色驚喜 2026趨勢色與低調奢華完美交織

中華航空這次攜手紐約現代時尚精品指標Marc Jacobs打造的全新升級版盥洗包，最讓網友驚艷的莫過於精心設計的「雙航段、雙款式」巧思。

出發航程段所提供的是「低調奢華皮革色調」，沉穩大器的風範深得商務旅客喜愛；而回程航程段則換上呼應2026年趨勢色的「雲霧白盥洗包」，明亮純淨的高級印象，彷彿為歸途注入了一抹輕盈放鬆的好心情。

原PO網友大力盛讚，這兩款選色不僅高級感滿滿，日常生活中更是「神仙級好搭」，更令人驚喜的是，這款盥洗包還能直接變身為時髦的隨身側背包，直接背上街也不違和，實用度與時尚度雙雙破表。

細節控集體瘋狂 精品保養與超實用3C配件全到位

魔鬼都在細節裡，這次華航真的超用心！原PO在Threads貼文中逐一拆解包包的配置，引來網友們大力點讚。包內除了配備北歐文青香氛品牌FRAMA 的優質保養產品、Marc Jacobs品牌的精緻眼罩之外，更加入了高實用性的3C配件。

包內貼心附贈了極具質感的整線器，以及長途旅行必備的多插頭萬用快充充電線，完備的機能性讓時常需要一邊飛行、一邊辦公的商務客大讚「真的送到心坎裡」。這款備受矚目的全新盥洗包，已自3月28日起率先於布拉格航線璀璨亮相，並預計自5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線正式登場。

包內附贈了整線器以及多插頭萬用快充充電線，完備的機能性設計讓旅客大讚送到心坎裡。圖/讀者提供
包內附贈了整線器以及多插頭萬用快充充電線，完備的機能性設計讓旅客大讚送到心坎裡。圖/讀者提供

串聯經典MOSCHINO回憶 網盼長期進駐開啟收藏潮

這篇超生動的Threads貼文不僅吸引大批網友留言大讚「顏色也太好看了吧....」、「希望一直有 我想多收幾個」，也有人直呼「背起來真的好好看喔 訂票！」紛紛許願希望這款超強聯名能夠長期進駐，好讓大家有機會能完整收集雙色。

這場社群討論更意外勾起網友們對華航歷代聯名備品的經典回憶，紛紛點名過去華航與義大利時尚品牌 MOSCHINO 合作的盥洗包同樣極具巧思與趣味。華航這次與Marc Jacobs強強聯手，無疑再次成功將空中飛行體驗昇華為令人嚮往的潮流生活美學。

精華 FAQ

  • 是中華航空與紐約精品品牌Marc Jacobs合作的升級版豪華商務艙盥洗包，因外型時髦、配置實用，又可直接變成側背包，迅速吸引許多網友討論。

  • 去程提供低調奢華的皮革色調，回程則換上雲霧白版本，形成雙航段、雙款式的驚喜設計，兼具精品感與收藏價值，也讓旅客更有新鮮感。

  • 包內包含FRAMA保養品、Marc Jacobs眼罩，以及整線器和多插頭萬用快充線，兼顧保養與辦公需求，對常飛長程、邊飛邊工作的商務旅客非常實用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#紐約 #華航 #中華航空

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夏季手搖新品盤點！Mr.WISH小小兵、迷客夏泡芙聯名、功夫茶西瓜烏龍、再睡5分鐘芒果奶蓋必喝

夏季手搖新品盤點！Mr.WISH小小兵、迷客夏泡芙聯名、功夫茶西瓜烏龍、再睡5分鐘芒果奶蓋必喝

2026-06-30 11:40 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

夏天一到，手搖飲新品也跟著進入戰場模式！從可愛聯名、甜點系飲品，到西瓜、芒果、玫瑰醋等清爽果香系通通登場。這次不只新品好喝，周邊也很有收藏感，Mr.WISH 攜手《小小兵》推出限定保冷袋與造型隨手罐，迷客夏聯名 beard papa’s 把泡芙變成手搖飲，功夫茶、再睡5分鐘、茶湯會、珍煮丹也陸續端出夏季限定新品。想找一杯消暑飲料，這篇可以直接筆記起來。

1. Mr.WISH ×《小小兵》：桃喜烏龍系列開喝，2杯送保冷袋

暑假電影熱潮也吹進手搖飲！Mr.WISH 攜手《小小兵》推出聯名企劃「好茶Action！巨星級好茶登場」，從6月30日起全台門市換上小小兵主題視覺，讓買飲料也像走進小小兵片場。

本次飲品主打「好茶Action_桃喜烏龍系列」，以 Mr.WISH 經典茶底「黃枝香烏龍」為主角，推出「桃喜烏龍冰沙」與「桃喜枝香烏龍」兩款新品。「桃喜烏龍冰沙」結合黃枝香烏龍、蜜桃果泥與芝士奶蓋，還加入晶球啵啵增加咀嚼感，喝起來有冰沙的沁涼，也有蜜桃果香與烏龍茶韻的層次；「桃喜枝香烏龍」則以蜜桃果泥搭配黃枝香烏龍，果香清甜、茶感回甘，是比較清爽耐喝的選擇。

聯名周邊同樣很有吸引力，購買全品項飲品任1杯加價40元，可加購「小小兵造型隨手罐」；購買桃喜烏龍系列任2杯，即可獲得「小小兵聯名保冷袋」1個，款式隨機贈送，送完為止。另有「壓克力立牌吊飾盲盒」共6款、手把款不鏽鋼吸管杯、變色冷水杯等加價購商品，小小兵粉絲真的很難空手離開。

新品資訊：
桃喜烏龍冰沙 95元
桃喜枝香烏龍 75元
活動時間：6月30日起，數量有限，送完為止

2. 迷客夏 × beard papa’s：把香草卡士達泡芙變成手搖飲

甜點控這次要注意！迷客夏首度攜手日本泡芙品牌 beard papa’s，推出「香草雲朵季」系列，把招牌香草卡士達泡芙的甜點感搬進手搖杯。這波聯名主打香草卡士達奶霜、卡士達奶酪與迷客夏茶底的搭配，喝起來有濃濃甜點感，很適合喜歡奶香、茶香、滑順口感的人。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「夏日卡士達紅茶」以娜杯紅茶為基底，搭配香草卡士達奶霜，讓紅茶焦糖香氣和細緻奶香互相襯托；「香草雲朵拿鐵」則加入綠光鮮奶與卡士達奶霜，整體更濃郁滑順，喝起來像液態泡芙；「香草夾心拿鐵」再升級加入卡士達奶酪，奶霜、奶酪雙重堆疊，甜點感更明顯。

圖片來源：女子漾編輯拍攝
圖片來源：女子漾編輯拍攝

除了手搖飲，beard papa’s 也同步推出限定「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，將迷客夏茶香融入泡芙內餡，讓這波聯名不只可以喝，也可以吃。7月起還有多波優惠活動，包含指定飲品現折、抽泡芙兌換券、指定茶飲免費加料卡士達奶酪等，想喝甜點系手搖可以鎖定。

3. 功夫茶：西瓜烏龍登場，第二杯半價優惠開跑

如果說夏天一定要有代表水果，那西瓜絕對不能缺席。KUNG FU TEA 功夫茶推出「大西哈時代」系列，以西瓜結合不同烏龍茶底，打造兩款夏季新品「西瓜輕烏龍」與「西瓜焙烏龍」。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「西瓜輕烏龍」使用隱山烏龍作為基底，入口先是西瓜的清甜果香，尾韻帶出淡雅烏龍茶香，整體清爽不厚重，很適合高溫天氣來一杯。「西瓜焙烏龍」則以鐵觀音焙香烏龍為基礎，焙火香氣能平衡西瓜甜味，喝起來比一般水果茶更成熟、有層次，適合偏愛茶感的人。

優惠新品資訊：
西瓜輕烏龍 70元
西瓜焙烏龍 70元
7月1日至7月5日：西瓜系列第2杯半價
7月6日至7月20日：每杯現折10元
7月21日至7月31日：西瓜輕烏龍＋隱山烏龍組合價99元
8月1日至8月15日：西瓜焙烏龍＋烏龍鐵觀音拿鐵組合價119元

4. 再睡5分鐘：夏日芒Go季，楊枝甘露冰沙、芒果奶蓋一次滿足

芒果控今年夏天也有新選擇！再睡5分鐘推出期間限定「夏日芒Go季」，主打芒果果香、奶蓋與冰沙口感，很適合想喝一杯有飽足感又消暑的手搖飲。其中「楊枝甘露雲朵沙沙」選用完熟芒果製成特製果露，搭配午茉綠打成冰沙，底層加入蜜漬西米露與葡萄柚果粒，中間再堆上芒果奶蓋，喝起來有楊枝甘露的熱帶果香，也有冰沙的清涼感。原價95元，7月30日前嚐鮮價大杯85元。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

「芒果奶蓋」系列則可搭配日安紅、午茉綠、四季金萱、深焙烏龍、熟八蕎麥等茶底，每杯80至85元不等。另有新配料「芒果風味水果凍」，可以讓整杯飲料更有咀嚼感。芒果系列自7月1日至7月31日限時販售，喜歡芒果的人可以把握一個月開喝。

優惠新品資訊：
楊枝甘露雲朵沙沙 原價95元，7月30日前嚐鮮價85元
芒果奶蓋系列 80至85元
芒果風味水果凍 20元
販售時間：7月1日至7月31日

5. 茶湯會 × plantica：玫瑰醋飲登場，酸甜系女孩必收

茶湯會這次聯名日本花藝美學品牌 plantica，推出「玫瑰醋系列」飲品，把花香、果香、茶香與醋飲酸甜感結合，走的是比較輕盈優雅的夏日路線。「四季春玫瑰醋飲」以大馬士革玫瑰調製玫瑰醋，搭配四季春茶，喝起來有玫瑰香氣與茶感回甘；「荔枝翡翠玫瑰醋飲」則以翡翠綠茶為茶底，加入荔枝香，酸甜中多了果香層次。兩款飲品一般門市售價80元，百貨店85元，7月1日開賣，7月5日前享第二杯75折優惠。

聯名周邊也很適合日常使用，「花漾轉轉袋」可作為日常提袋，也能翻轉成單杯飲料提袋；「聯名小燈箱」則以花卉視覺打造療癒感，喜歡花藝風、清新小物的人可以留意。

新品資訊：

四季春玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

荔枝翡翠玫瑰醋飲 80元，百貨店85元

7月1日開賣

7月1日至7月5日：第2杯75折，每人限購2組

#手搖 #迷客夏 #小小兵

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❤日本❤走過千年【飛驒國分寺】~☆巨銀杏+最古三重塔★

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2026-06-14 21:25 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：飛驒國分寺位於高山市中心，擁有超過一千二百五十年歷史。
  • 重點二：院內銀杏巨樹與寺院同時期種植，被視為守護高山的神木。
  • 重點三：三重塔建於室町時代，為日本現存最古老三重塔之一。

高山市中心的飛驒國分寺❤

是座承載超過1,250年歷史的古老寺院

以院內銀杏巨樹、日本現存最古老的三重塔聞名

最熱門的觀光季節，就屬銀杏盛開的秋天~!!

飛驒國分寺

創建於西元746年(奈良時代)

聖武天皇祈求國家安定

下令在全國各地興建國分寺

見證了飛驒地區的興衰變遷

成為當地重要歷史文化遺產

院內這棵銀杏樹

據說與寺院同時期種植

歷經數次火災、天災依然屹立不搖

被當地人視為守護高山市的神木

可惜我們去的時候是冬天

但光看其直立高聳的樹幹

足以見證神木的強大氣勢!!

寺院內的三重塔

建於室町時代(1440年左右)

塔高約22公尺

採傳統和樣建築風格

屋頂的優美曲線

展現日本古代建築的精湛工藝

日本現存最古老的三重塔之一

已被指定為國家的重要文化財

逛高山老街必訪景點

別錯過這重要佛教聖地

進入本堂內參觀要收門票囉!!

#飛驒國分寺#日本景點#高山市古寺

精華 FAQ

  • 因為它創建於西元746年，承載超過一千二百五十年歷史，見證飛驒地區興衰，也保存了珍貴寺院建築與文化財，成為高山市重要歷史文化遺產。

  • 這棵銀杏據說與寺院同時期種植，歷經多次火災與天災仍屹立不搖，被當地人視為守護高山市的神木，也是秋季最受矚目的景觀之一。

  • 三重塔建於室町時代約1440年，高約22公尺，採傳統和樣建築風格，屋頂曲線優美，並被指定為國家重要文化財，也是現存最古老三重塔之一。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#銀杏 #日本 #奈良 #打卡景點

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東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

2026-06-23 16:31 女子漾／編輯許智捷
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels

日本旅遊風向正在改變！過去台灣人赴日自由行，多半鎖定東京、名古屋、大阪等「東名阪」經典路線，但近年受到熱門大城市觀光人潮爆滿、住宿價格上漲影響，不少旅客開始轉向機能便利、步調更舒服的二線城市與地方航點。從福岡、仙台到熊本、沖繩，這些兼具美食、交通、自然景觀與度假感的新興城市，正成為台灣人日本自由行的新黑馬。

以下整理近年搜尋熱度與討論度持續升高、深受台灣旅客喜愛的8個日本旅遊城市，帶你一次看懂它們各自爆紅的原因與最適合的玩法。

編輯推薦

傳統三巨頭：熱度不減，玩法轉向深度

東京 Tokyo

東京依然是台灣人赴日旅遊的基本盤，主打奢華購物、潮流快閃與近郊慢活，不管是銀座、表參道、新宿等購物熱區，或是各種期間限定展覽、品牌快閃，都讓它始終保有高人氣。

圖片來源：pexels
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雖然近年市區觀光人潮擁擠，部分自由行老手也開始對東京產生審美疲勞，但東京仍是台灣旅客在日本住宿量最高的城市。

現在台灣人玩東京的方式也開始轉變，不再只是把市區景點塞滿，而是偏向短天數快閃購物，或往箱根、河口湖、輕井澤等近郊延伸，讓東京從「必去大城市」變成更有彈性的旅遊基地。

大阪 Osaka

大阪主打零門檻享樂、主題樂園與美食極樂感，一直穩坐台灣人最愛日本觀光城市前段班。除了日本環球影城持續靠新設施、新園區帶動話題，大阪本身也有濃厚街區人情味，從章魚燒、串炸到黑門市場，各種便宜又大碗的庶民美食都很容易讓人一吃上癮。

圖片來源：pexels
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對家庭旅遊和第一次去日本的旅客來說，大阪幾乎不用做太多功課，白天逛街、玩樂園，晚上吃美食，就能輕鬆收穫滿滿快樂感。

京都 Kyoto

京都一直是台灣人心中最有「日本原型」感的城市，從古寺、神社、町家街景到鴨川散步，都自帶濃厚文化底色。

圖片來源：pexels
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近年旅客玩京都的方式也逐漸從走馬看花式打卡，轉向更講究氛圍的質感慢旅，不少人會選擇入住新興的町家設計旅館，把時間留給和服體驗、茶道、老街散策或在鴨川邊放空一下午，用更慢的節奏感受京都的日常美學。

新四大黑馬：近年搜尋與成長率冠軍

福岡Fukuoka

福岡是近年台灣人赴日旅遊爆紅的黑馬城市，主打時髦港都、神級便利與屋台微醺感。

圖片來源：pexels
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最大優勢就是交通超省時，從福岡機場進市區只要短短5到10分鐘，幾乎一下飛機就能開始逛街吃美食。加上福岡擁有全日本少見的屋台路邊攤夜生活文化，晚上可以邊吃邊感受在地氛圍，白天則能輕鬆攻略博多、天神、大名等商圈。

對台灣旅客來說，三天兩夜就能吃遍豚骨拉麵、牛腸鍋、明太子等經典美食，便利又不過度疲累，也讓福岡成為近年搜尋量與討論度持續飆升的九州新寵。

仙台 Sendai

仙台近年成為台灣人探索日本東北的重要入口，主打東北門戶、秘境溫泉與牛舌美食。台灣旅客本來就對日本東北情有獨鍾，仙台剛好兼具城市機能與地方旅行感，白天可以在市區購物、逛商場，晚上大啖炭烤牛舌，行程安排不會太吃力。

圖片來源：pexels
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以仙台作為據點，也能快速延伸到松島欣賞海景，或前往銀山溫泉感受復古雪國氛圍，對想避開東京大阪人潮、又想玩得有深度的旅客來說，是很適合進階日本自由行的選擇。

熊本 Kumamoto

熊本近年因台積電效應、直飛航線增加與九州旅遊熱度升高，成為台灣旅客心中的九州新寵。

圖片來源：pexels
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除了經典的熊本城、熊本熊部長等必訪元素，自由行旅客更愛把熊本當作自駕起點，開車前往阿蘇火山、草千里、黑川溫泉等自然景點。比起只在城市裡逛街，熊本更適合想放慢腳步、親近大自然的人，沿途能看見壯麗火山地形與遼闊草原，被九州特有的開闊風景包圍，療癒感很強。

名古屋 Nagoya

名古屋近年從過去常被視為中轉站的城市，逐漸變成台灣旅客心中舒服又穩定的日本大城選擇。它的城市步調比東京、大阪更放鬆，不會過度擁擠，住宿價格也相對穩定，加上交通位置很有彈性，可以往高山、白川鄉、岐阜、伊勢等中部地區延伸。

圖片來源：pexels
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近年又因「吉卜力公園」與「樂高樂園」帶動親子旅遊熱度，讓名古屋成為家庭客很愛的安全牌，不用承受大城市的人潮壓力，也能同時滿足購物、美食與親子玩樂需求。

度假感天花板

沖繩本島 Okinawa

沖繩本島的魅力，在於它同時擁有陽光沙灘、美式率性與公路旅行的度假感，是一座「要熱鬧有熱鬧、要放空有放空」的海島目的地。

圖片來源：pexels
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這裡融合琉球傳統文化與美式復古風情，白天可以自駕沿著國道58號線一路向北，窗外一邊是蔚藍大海，一邊是椰子樹與美式餐廳，開過古宇利大橋時，那條筆直通往海中央的公路，更是沖繩自駕最浪漫的畫面。

對喜歡有海、有陽光，同時又想兼顧血拼、美食與度假氛圍的旅客來說，沖繩就是最不容易失手的海島安全牌。

宮古島Miyako Island

如果說沖繩本島是充滿活力的海島度假村，宮古島則更像一座讓人徹底放空的「人間靜土」。這裡沒有大城市的喧囂與塞車，主打湛藍果凍海、極致留白與純粹度假感，最迷人的就是被稱為「宮古藍」的透明海域。

圖片來源：pexels
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近年隨著台灣直飛宮古島下地島機場等航線開通，只要短短約1.5小時，就能抵達細白沙灘與果凍海環繞的離島天堂，也讓它成為不想逛街、不想排行程，只想躺平看海的度假黑馬。

對不想社交、不想燒腦、不想被行程追著跑的人來說，宮古島就是一座真正能讓身心重新充電的海島目的地。

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#日本 #大阪 #東京

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