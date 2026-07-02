2026-07-02 10:56 女子漾／編輯劉芫榛
新北夜晚變夢幻美術館！夜間景點再+1，落日飛車攜手大象體操打造《海山夜行》四面建築光雕
新北夜晚又多了一個超美打卡理由！為迎接新北市美術館開館週年，以及捷運三鶯線即將通車，《海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場》正式登場。這次不只把美術館建築變成大型光影舞台，更找來音樂總監王希文操刀聲音設計，將落日飛車與 HYUKOH 合作曲〈Antenna〉、大象體操〈遊戲〉重新混音融入展演，打造新北首場「四面建築光雕」與360度聲光環境劇場。
文章目錄
新北首場四面建築光雕，把美術館變成夜間劇場
《海山夜行》由新北市政府文化局主辦、新北市美術館協辦，金獎藝術總監陳怡潔策劃，並攜手音樂總監王希文、舞蹈家劉奕伶共同創作。
不同於一般只投影在單一牆面的光雕作品，這次展演以新北市美術館建築本體與周邊環境作為舞台，打造「四面建築光雕」與360度聲光環境劇場。觀眾不只是站在原地看投影，而是能被光影、音樂與空間包圍，像走進一場大型沉浸式演出。
金曲最佳樂團落日飛車加入，〈Antenna〉成展演重要聲音元素
最讓樂迷驚喜的是，剛拿下第37屆金曲獎最佳樂團獎的落日飛車，也以音樂形式加入《海山夜行》。
王希文透露，第一次站在新北市美術館南高臺望向建築時，腦海中立刻浮現落日飛車與 HYUKOH 合作曲〈Antenna〉的旋律，因此決定將這首歌作為創作起點，重新融入整體聲音設計。也因為落日飛車才剛二度抱回金曲最佳樂團獎，讓這次跨界合作更有話題性。
落日飛車也分享，過去曾與王希文合作演唱會，對他的細膩工作方式印象深刻，大讚他是「細節王」，相信這次聲光展演會帶來很不一樣的感受。
大象體操〈遊戲〉重新混音，讓美術館變成大型遊樂場
除了落日飛車〈Antenna〉，大象體操的〈遊戲〉也被王希文重新混音，加入《海山夜行》的聲音設計。
大象體操表示，這首歌原本就帶有一種像兒時玩電玩、長大後玩樂器時的開心與調皮感，因此很期待它在光雕作品裡被重新轉化，讓整座美術館像變成一座大型遊樂場。
團員也笑談，過去與王希文在音樂劇《怪胎》合作時，曾為了歌曲風格、音色，甚至一個半音的調整反覆討論，過程雖然「轟轟烈烈」，卻也讓他們更理解跨界創作本來就需要美學碰撞。這次再度合作，也讓人期待〈遊戲〉會在光影裡玩出什麼新花樣。
王希文打造沉浸式聲景，盼〈Antenna〉、〈遊戲〉成新美館代表曲
被稱為「台灣最忙音樂總監」的王希文，這次為《海山夜行》打造專屬沉浸式聲景，不只是把歌曲放進展演裡，而是重新混音、加入電子聲響與原創配樂，讓音樂和建築、光影、舞蹈一起呼吸。
王希文表示，希望觀眾透過視覺與聽覺的激盪，對海山地區的過去與未來產生更多想像。他也笑說，如果大家以後來到新北市美術館，都會想到〈Antenna〉或〈遊戲〉，那就太棒了。
舞蹈家劉奕伶加入，用身體說出海山歷史
這場展演不只有光與音樂，也加入當代舞蹈元素。藝術總監陳怡潔邀請舞蹈家劉奕伶共同創作，以肢體語彙詮釋海山歷史，將自然地景、礦業、藍染、陶瓷等在地文化，轉化成流動光影中的身體敘事。
也就是說，《海山夜行》不只是漂亮的光雕秀，而是把新北在地文化、建築空間、音樂與表演藝術結合在一起，讓觀眾用更感性的方式重新認識三鶯、海山與新北市美術館。
王希文親談「台灣最忙音樂總監」：不能這樣講啦！
橫跨影視、劇場、流行音樂與大型文化展演，王希文近年作品量驚人，也因此被不少人稱為「台灣最忙音樂總監」。對於這個封號，他幽默回應：「這句話不能這樣講啦，你們把陳建騏、陳君豪、柯智豪放哪邊！」
他坦言，自己其實無法一直做重複的事情，反而會刻意挑戰不同領域的創作。不同類型的作品需要不同思維，也會帶來不同養分，成為下一次創作的靈感來源。
瘋戲樂下一步曝光，將走向「音樂敘事」內容開發
談到未來規劃，王希文也透露，瘋戲樂未來將逐步轉型為以「音樂敘事」為核心的內容開發公司。除了音樂劇，也會持續跨足影視、流行音樂、空間展演等不同領域，期待與更多台灣藝文團隊及場館合作，激盪出更有音樂性的作品。
從音樂劇、電影配樂到大型光雕展演，王希文這次用《海山夜行》證明，音樂不只可以被聽見，也可以被看見、被走進、被整座城市記住。
展演資訊
展演名稱｜海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場
展演日期｜2026年6月20日－7月12日（週一休館）
展演地點｜新北市美術館（新北市鶯歌區館前路300號）
精華 FAQ
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本展演最大亮點是新北首場「四面建築光雕」與360度聲光環境劇場，讓美術館本體和周邊空間都成為舞台，觀眾可被光影與音樂全面包圍。
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王希文以落日飛車與 HYUKOH 合作曲〈Antenna〉為發想起點，並將大象體操〈遊戲〉重新混音，加入電子聲響與原創配樂，成為整體聲景核心。
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作品透過舞蹈家劉奕伶的肢體表現，將海山地區的自然地景、礦業、藍染與陶瓷等文化轉化為敘事，讓觀眾以光、聲、舞重新認識三鶯與海山。
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