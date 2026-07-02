2026-07-02 20:57 女子漾／編輯王廷羽
《Hello Kitty展》高雄7/3開展！入場送限定透卡、拍貼機、必買周邊一次看
Hello Kitty粉絲準備衝高雄！日本人氣特展《Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－》海外巡迴台灣高雄場，將於2026年7月3日起在新光三越高雄左營店10F登場。這次展覽不只帶大家回顧Hello Kitty 50年來的經典風采與百變魅力，還有台灣場限定入場禮「Hello Kitty迷你可愛透卡」、展覽限定周邊、拍貼機與三麗鷗明星姓名貼，從拍照打卡到收藏周邊通通一次滿足，絕對是Kitty迷暑假必逛展覽！
文章目錄
- 《Hello Kitty展》看點1. 50年百變魅力一次回顧
- 《Hello Kitty展》看點2. 「Hello! Memories」重溫經典回憶
- 《Hello Kitty展》看點3. 「Hello! Style」沉浸式互動超好拍
- 《Hello Kitty展》看點4. 跨界聯名展區一次看
- 《Hello Kitty展》看點5. 藝術家插畫展現「我與Kitty」
- 《Hello Kitty展》看點6. 台灣限定入場禮「迷你可愛透卡」必收
- 《Hello Kitty展》看點7. 展場限定周邊超欠收
- 《Hello Kitty展》看點8. 拍貼機、三麗鷗姓名貼打造專屬回憶
- 《Hello Kitty展》高雄場展覽資訊
《Hello Kitty展》看點1. 50年百變魅力一次回顧
《Hello Kitty展》看點1. 50年百變魅力一次回顧
Hello Kitty之所以能成為橫跨世代的超人氣角色，靠的不只是可愛外型，更是她總能跟著時代一起變化！這次展覽以「當我改變時，Kitty也跟著蛻變」為主題，透過豐富展區規劃，呈現Hello Kitty從商品設計中誕生後，一路走過50年的經典造型、流行風格與跨界魅力。從大家熟悉的經典紅白配色，到不同年代、不同主題的百變Kitty，展覽就像打開一座大型回憶寶盒，讓粉絲在展場裡重新看見Hello Kitty陪伴大家長大的可愛軌跡。
《Hello Kitty展》看點2. 「Hello! Memories」重溫經典回憶
《Hello Kitty展》看點2. 「Hello! Memories」重溫經典回憶
先前公開的「Hello! Memories」展區，將帶領觀眾認識從商品設計中誕生的Hello Kitty，對許多粉絲來說，Hello Kitty可能是小時候的鉛筆盒、貼紙、錢包、文具，也可能是某次旅行買下的紀念品。這一區讓人一邊看展，一邊喚起屬於自己的Kitty記憶，無論是從小收藏到大的鐵粉，還是近年才入坑的新粉，都能在展區中感受到Hello Kitty之所以被喜愛50年的原因。
《Hello Kitty展》看點3. 「Hello! Style」沉浸式互動超好拍
《Hello Kitty展》看點3. 「Hello! Style」沉浸式互動超好拍
「Hello! Style」展區運用大型螢幕與沉浸式投影互動技術打造，觀眾可以透過〈Touch Hello Kitty〉互動體驗，感受Hello Kitty多元又百變的魅力。這一區不只是靜態看展，更能透過互動設計走進Hello Kitty的可愛世界，如果想拍照、想打卡、想和朋友留下展覽紀念，這裡絕對是必停留的重點展區。
《Hello Kitty展》看點4. 跨界聯名展區一次看
《Hello Kitty展》看點4. 跨界聯名展區一次看
本次高雄場也公開「Hello! Collaboration－因為不斷蛻變，所以能與每個人相遇－」展區，帶大家探索Hello Kitty多年來豐富多元的合作歷程。展區中可以看到經典的「日本各地限定Kitty」系列，以及早期與各大人氣角色攜手推出的珍貴聯名商品，從地方限定、角色合作到各種跨界企劃，Hello Kitty總能換上不同造型與大家相遇，也讓人看見她不斷創新、跨越世代的魅力。
《Hello Kitty展》看點5. 藝術家插畫展現「我與Kitty」
《Hello Kitty展》看點5. 藝術家插畫展現「我與Kitty」
來到「Hello! Friends－Kitty，總是在你身邊－」展區，則能欣賞多位藝術家以「我與Kitty」為創作主題打造的全新插畫作品。不同創作者透過各自的視角與情感，詮釋自己與Hello Kitty之間的連結。這一區不只可愛，也多了一份溫暖感，讓觀眾在欣賞作品時，也想起自己與Hello Kitty之間的回憶。可能是一份禮物、一個收藏，或是陪伴童年的小物，每個人心中都有一隻專屬於自己的Kitty。
《Hello Kitty展》看點6. 台灣限定入場禮「迷你可愛透卡」必收
《Hello Kitty展》看點6. 台灣限定入場禮「迷你可愛透卡」必收
粉絲最期待的限定入場禮也不能錯過！凡入場參觀，即可獲得台灣場限定設計「Hello Kitty迷你可愛透卡」乙張！這款透卡採用從經典紅白塑膠袋中誕生的台灣限定配色與專屬款式，充滿收藏價值。對Kitty迷來說，這種「只有台灣場才有」的限定設計，絕對是入場就想立刻收進收藏本裡的夢幻小物。
《Hello Kitty展》看點7. 展場限定周邊超欠收
《Hello Kitty展》看點7. 展場限定周邊超欠收
除了展區好拍好逛，商品區也是本次展覽重點之一！官方精心規劃豐富的商品專區，集結【Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－】台灣場首發限定商品、展覽紀念周邊，以及多款日本與台灣人氣精品，讓粉絲一次收藏Hello Kitty的迷人魅力。
這次展場商品包含會場限定扁平包、日版原創托特包、日版帆布束口袋組、盲盒鑰匙圈、日版卡片鏡、會場限定環保購物袋、日版蘋果造型扣環金屬鑰匙圈、日版兒童T恤與襪子、日版文具、小撲克牌、壓克力磁鐵、不鏽鋼隨行杯、紀念幣5入組、造型行李吊牌、圈裝筆記本、束口袋組、飲料杯提袋、枕套2入組等，粉絲走進商品區前真的要先做好心理準備，每樣都太欠收了！
《Hello Kitty展》看點8. 拍貼機、三麗鷗姓名貼打造專屬回憶
《Hello Kitty展》看點8. 拍貼機、三麗鷗姓名貼打造專屬回憶
展場除了有可愛展區與限定周邊，也推出專屬拍貼機及三麗鷗明星姓名貼等互動體驗。看完展後，不妨和朋友一起拍一組充滿Kitty氛圍的紀念拍貼，再做一張專屬姓名貼，把這趟可愛行程完整收藏起來。不管是和閨蜜一起逛展、親子出遊，或是自己一個人享受Kitty療癒時光，這些互動體驗都能讓展覽變得更有紀念感。
《Hello Kitty展》高雄場展覽資訊
《Hello Kitty展》高雄場展覽資訊
【Hello Kitty展－當我改變時，Kitty也跟著蛻變－】高雄場展覽日期：2026年7月3日(五)至2026年8月30日(日)
展覽地點：新光三越高雄左營店10F
營業時間：週一至週日 11:00～22:00
入場方式：展覽期間採線上預約入場制
精華 FAQ
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高雄場自2026年7月3日至8月30日舉行，地點在新光三越高雄左營店10F，營業時間為每日11:00到22:00，並採線上預約入場制，方便粉絲安排參觀。
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展覽包含50年歷程回顧、Hello! Memories經典回憶、Hello! Style沉浸式互動、Hello! Collaboration聯名展區，以及藝術家插畫主題區，內容兼具回顧、拍照與收藏價值。
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入場可獲台灣限定迷你可愛透卡，現場還有拍貼機、三麗鷗姓名貼與展覽限定商品，如扁平包、托特包、盲盒鑰匙圈、環保袋等，適合收藏與送禮。
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