2026-07-01 21:59 我是凱南Kenan
【屏東美食懶人包】屏東美食趣！有得吃也有得喝 來看看屏東人的家鄉味還有哪些呢
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：屏東夜市與市場聚集多家老字號小吃，展現在地家鄉味。
- 重點二：必吃名單包含羹類、筒仔造型肉燥飯、涼麵與傳統甜點。
- 重點三：文章也推薦豆花、雞蛋糕、麵攤與果汁冰品等消暑美食。
屏東美食趣！再度滿足眾多饕客的味蕾，這次繼續來看看屏東人的家鄉味還有哪些，走進民族路屏東夜市品嚐70年人情味老店，最愛香菇肉羹、旗魚羹和蛋炒飯；作法特別的筒仔米糕造型肉燥飯；屏東眷村味涼麵超熱銷；飯後來一份古早味番薯糖剛剛好；超過20年歷史的在地傳統豆花；最火紅的中央市場小吃雞蛋糕；還有內行人才知道的40年私房低調麵攤；以及夏天消暑必備的真材實料現榨果汁和綜合挫冰，這些可都是屏東人從小吃到大的私藏口袋名單喔！
(本篇店家價格如有變動，請依店內公告為準)
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【蘇記路邊灘】
地址：屏東市民族路71號(屏東民族路夜市12、14號攤位)
位於屏東市民族路夜市內的【蘇記】，旗魚羹和香菇肉羹深受歡迎，70多年來依傳統作法，手工方式製作旗魚丸和肉羹裡的肉塊，論彈性和紮實度皆讓人滿意，倘若這兩樣都想品嚐到不必點兩碗，店裡有提供綜合版的旗魚香菇肉羹，綜合口味同樣道地傳統，而口感層次則相對豐富，滿足更多饕客需求。攤子上看得到的炒麵、炒米粉、爌肉飯、冬瓜排骨湯、苦瓜排骨湯等等都算【蘇記】的主打菜色，最熱門的不外乎這道被稱為蒜頭飯的蛋炒飯，將蒜頭、青蔥與米飯拌炒，飯粒透徹並散發獨特蒜味香氣，不油不膩，再加些酸菜相當對味。
【正老牌公園肉燥飯】
地址：屏東市自由路375-2號
肉燥飯在台灣各地都吃得到，可是筒仔米糕造型的肉燥飯吃過嗎？位於屏東市自由路上這家【公園肉燥飯】的名號歷史已超過40年，最早是在屏東市中山公園旁擺起攤車賣筒仔米糕出身，後來改賣肉燥飯也沿用「筒仔」做法，會裝入肉燥鋪底的筒罐中，再放到蒸籠裡蒸煮入味，取出倒扣入碗，塑形成相似筒仔米糕外觀的肉燥飯即可上桌。現任第三代老闆從民國85年退伍後便接手本店，維持傳統口味，他說米飯煮熟要先攪拌過調製好的豬油醬汁，算是自家肉燥飯的美味關鍵，入口有如豬油拌飯的特色風味，而且還會有種讓人懷念的古早味香氣不斷散發出來。
【楊家涼麵】
地址：屏東市安鎮里和平路27號
從已經拆除改建的大武町老眷村搬移到和平路上現址，「楊家涼麵」一路走來30多年早早奠定屏東市必吃美食之一的重要地位，以獨家調醬比例的涼麵打響名號，吃過的人通通讚不絕口。色澤較深沉的醬汁秉持傳統做法調製，需淋上芝麻醬、山東醋、醬油、糖粉及香油等許多種調味料混合而成，與Q彈緊實的麵條均勻攪拌後，整體香濃夠味，並不會越吃越膩，甜酸度拿捏掌握恰到好處，醋酸味偏多一些，確實開胃又清爽。點個一盤涼麵再配上可以免費喝到飽的味噌湯，是我在屏東度過好多個炎熱夏天的回憶。
攪拌均勻讓醬料與麵條完整融合，呈現出來的色澤較為深沉，微酸的醋味和一種甜味一層層散發出來，大大提升整盤涼麵的美味程度。
【陳記番薯糖】
地址：屏東市民族路30號(屏東夜市第15號攤位)
在屏東夜市吃完晚餐過後，不妨來15號攤位的【陳記番薯糖】吃個飯後甜食。外表金黃亮麗的番薯糖，以純麥芽下鍋熬煮，一口吃下，麥芽糖的香甜完全入味到地瓜裡頭，又Q又黏的糖衣咬起來特別帶勁，甜而不膩，而內層口感卻十分不同，反而是軟嫩綿密還帶有濕潤度，地瓜本身的香氣依舊，因多了麥芽糖的調味讓姿色更加倍，每口都好甜蜜唷！
【華記薏仁豆花】
地址：屏東市廣東路606號
綿密滑順的豆花，富有濃郁傳統的古早味香氣，凡吃過都讚譽有佳。還有自家嚴選熬煮的紅豆、綠豆、花豆…等等各式豆花料可以挑選，不用擔心吃到不良食品添加物。豆花搭配綠豆薏仁尤其高人氣，而我很推薦可以自選三種配料的綜合豆花，口感更豐富，至於今天第一次品嚐鮮奶珍珠豆花讓我倍感驚喜，使用林鳳營鮮乳，搭配香Q彈牙的珍珠，與古早味豆花一同入口，整體感又濃又純又好香，特別地滑順消暑氣。到了冬天除了熱豆花，【華記】還會推出暖暖的燒仙草和綜合湯圓，都是老饕們口碑保證的季節限定熱飲美食。
綠豆煮得軟嫩透徹，粒粒分明的薏仁和Q彈的珍珠搭在一起有多重層次，添加其中的糖水，甜度恰恰好。
【屏東中央市場雞蛋糕】
地址：屏東市杭州街2號(中央市場圓環與杭州街交叉口)
走進屏東中央市場圓環處時，會看到有個被等待人潮包圍的小攤子，賣了30多年來始終沒店名也沒有招牌，現在還是只賣長條狀單一造型且單一原味的雞蛋糕，講求純天然製作麵糊，堅守品質絕對不添加泡打粉等化學物，現點現烤，吃起來鬆軟綿柔，口感極好，還伴隨著香醇可口的奶油香氣，引人回味無窮，很耐吃，經常吃都不會膩。由於道地內埔人的涂老闆需每天往返內埔與屏東市攤位，他說：「基本上是全年無休，但身體太累才可能會臨時休息一天。」每條雞蛋糕竟然只賣銅板價，這款便宜樸實又美味的解饞小點心當然要推薦囉！
屏東中央市場圓環的這攤太空棒很便宜、美味又能征服人心，默默的攬住不少在地人的胃口，也讓沒招牌和店名的攤子越來越高人氣，大約早上八點至八點半開始賣，說是賣到下午兩點，卻常常提早賣完收攤，最後老闆說基本上是每天都有營業，但如果身體太累才可能會臨時公休一天。
【老頭麵】
地址：屏東市自由路西段232號
麻醬麵、醡醬麵、餛飩麵、湯麵…店裡販售的麵食品項比起一般麵店來說並不多，但每樣都令人讚嘆，麵條可挑選細麵條與手工粗麵條，我尤其偏愛手工粗麵條，口感更好更Q彈，麻醬麵以肉燥、豆芽菜、菜脯、青蔥花佐味，肉燥肥瘦適中，鹹香入味不油膩，拌麵幾下讓肉燥麻醬更均勻，攪拌過程中四溢著的濃郁醬香好挑逗人心，才吃一口就立刻上癮；醡醬麵的味道又比麻醬麵還更加濃烈些，口味偏重的醡醬非常鹹香可口、鹹味恰到好處不油膩，同樣搭配豆芽菜和青蔥花增添層次感，也相當受到歡迎。另外，熟門熟路的老顧客一定會多點一盤入味的小菜和一碗蛋湯，讓這一餐更為豐富滿足。挖開半生熟的蛋黃，讓汁液混著湯頭多了些許濃稠，洋溢著淡淡蛋香，有獨特討喜的滑順感受，非常好喝！
內行人才知道的必吃美味還有他們家的秘製招牌辣油，只需加一小匙，不論搭配各式麵食或小菜，絕妙滋味瞬間倍增。
已經身為多年的常客，這碗麻醬麵的味道始終數十年如一日，美味從沒改變。
隨乾麵會送上清湯，而我習慣點一碗超佛心價的蛋湯來配，保證美味超值。
【秋林牛乳大王】
地址：屏東市信義路28號
走進屏東大埔這家有口皆碑的50年歷史老店「秋林牛乳大王」，會先被門口擺放著當季盛產的各種水果所吸引。維持懷舊傳統的冰果室氛圍，以新鮮水果先切現榨的果汁為主打，不加水不加糖，呈現原汁原味，其中又以木瓜牛乳最為熱銷，選用屏東科技大學出產的鮮乳絕對是品質保證，木瓜和牛奶調配比例適中，喝的到濃郁十足的奶香，與木瓜的清甜滋味巧妙交融，入口濃稠滑順，純淨的甜味層層伴隨，感受特別舒服。老闆娘特別推薦這碗綜合冰，是他們家冰品類的人氣選項，又多又滿的古早味配料堆疊在挫冰上形成一座小山丘，還放上一顆鬆綿又香甜的蜜芋頭，份量好豐富，視覺感已經得到好大好大的滿足了，品嚐起來更是大呼過癮，滋味好消暑。
這樣一碗銅板價很划算吧！配料好豐富，吃完會有飽足感，果然名不虛傳。
【蘇記路邊灘】
地址：屏東市民族路71號(屏東民族路夜市12、14號攤位)
【公園肉燥飯】
地址：屏東市自由路375-2號
【楊家涼麵】
地址：屏東市安鎮里和平路27號
【陳記番薯糖】
地址：屏東市民族路30號(屏東夜市第15號攤位)
【華記薏仁豆花】
地址：屏東市廣東路606號
【屏東中央市場雞蛋糕】
地址：屏東市杭州街2號(中央市場圓環與杭州街交叉口)
【老頭麵】
地址：屏東市自由路西段232號
【秋林牛乳大王】
地址：屏東市信義路28號
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精華 FAQ
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文章主要整理屏東市的老字號小吃與甜品，包括香菇肉羹、旗魚羹、肉燥飯、涼麵、番薯糖、豆花、雞蛋糕、麵攤，以及現榨果汁和綜合挫冰，呈現完整的家鄉味名單。
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最具特色的是正老牌公園肉燥飯，因為它做成筒仔米糕的外觀，先把肉燥與米飯裝筒蒸煮再倒扣上桌，外型特殊又帶有濃厚古早味，是屏東少見的做法。
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可以先到民族路夜市吃羹與蛋炒飯，再去自由路吃筒仔肉燥飯和老頭麵，接著到廣東路吃豆花，最後到中央市場買雞蛋糕，並以牛乳大王的果汁或挫冰收尾。
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