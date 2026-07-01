【屏東美食懶人包】屏東美食趣！有得吃也有得喝 來看看屏東人的家鄉味還有哪些呢

AI重點 文章重點整理： 重點一： 屏東夜市與市場聚集多家老字號小吃，展現在地家鄉味。

屏東夜市與市場聚集多家老字號小吃，展現在地家鄉味。 重點二： 必吃名單包含羹類、筒仔造型肉燥飯、涼麵與傳統甜點。

必吃名單包含羹類、筒仔造型肉燥飯、涼麵與傳統甜點。 重點三：文章也推薦豆花、雞蛋糕、麵攤與果汁冰品等消暑美食。

屏東美食趣！再度滿足眾多饕客的味蕾，這次繼續來看看屏東人的家鄉味還有哪些，走進民族路屏東夜市品嚐70年人情味老店，最愛香菇肉羹、旗魚羹和蛋炒飯；作法特別的筒仔米糕造型肉燥飯；屏東眷村味涼麵超熱銷；飯後來一份古早味番薯糖剛剛好；超過20年歷史的在地傳統豆花；最火紅的中央市場小吃雞蛋糕；還有內行人才知道的40年私房低調麵攤；以及夏天消暑必備的真材實料現榨果汁和綜合挫冰，這些可都是屏東人從小吃到大的私藏口袋名單喔！

(本篇店家價格如有變動，請依店內公告為準)

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【蘇記路邊灘】

地址：屏東市民族路71號(屏東民族路夜市12、14號攤位)

▲蘇記香菇肉羹、蘇記旗魚羹都是常聽到的店稱，走過70年歷史的老店時常會看到老闆和阿姨們親切招呼客人，人情味很濃。

位於屏東市民族路夜市內的【蘇記】，旗魚羹和香菇肉羹深受歡迎，70多年來依傳統作法，手工方式製作旗魚丸和肉羹裡的肉塊，論彈性和紮實度皆讓人滿意，倘若這兩樣都想品嚐到不必點兩碗，店裡有提供綜合版的旗魚香菇肉羹，綜合口味同樣道地傳統，而口感層次則相對豐富，滿足更多饕客需求。攤子上看得到的炒麵、炒米粉、爌肉飯、冬瓜排骨湯、苦瓜排骨湯等等都算【蘇記】的主打菜色，最熱門的不外乎這道被稱為蒜頭飯的蛋炒飯，將蒜頭、青蔥與米飯拌炒，飯粒透徹並散發獨特蒜味香氣，不油不膩，再加些酸菜相當對味。

▲這家的蛋炒飯因為有加入蒜頭炒香，蒜香濃郁，十分特別，米飯粒粒分明不油膩，再加點酸菜會更好吃喔！

▲旗魚羹湯頭清爽，勾芡不會過頭，內有軟嫩筍絲和高麗菜搭配，至於胡椒和香菜依個人喜好可加可不加，彈牙的手工旗魚丸越嚼越ㄕㄨㄚˋ嘴，吃完還會想再吃。

【正老牌公園肉燥飯】

地址：屏東市自由路375-2號

▲跟開業早期賣筒仔米糕時一樣的做法，鐵罐裝的肉燥飯放在蒸籠裡保溫，也因蒸過使得醬汁香氣更入味到每一粒米飯中，更保有適度的米粒彈性與濕潤度。

肉燥飯在台灣各地都吃得到，可是筒仔米糕造型的肉燥飯吃過嗎？位於屏東市自由路上這家【公園肉燥飯】的名號歷史已超過40年，最早是在屏東市中山公園旁擺起攤車賣筒仔米糕出身，後來改賣肉燥飯也沿用「筒仔」做法，會裝入肉燥鋪底的筒罐中，再放到蒸籠裡蒸煮入味，取出倒扣入碗，塑形成相似筒仔米糕外觀的肉燥飯即可上桌。現任第三代老闆從民國85年退伍後便接手本店，維持傳統口味，他說米飯煮熟要先攪拌過調製好的豬油醬汁，算是自家肉燥飯的美味關鍵，入口有如豬油拌飯的特色風味，而且還會有種讓人懷念的古早味香氣不斷散發出來。

▲排骨酥湯和肉燥飯相當匹配，炸過的排骨酥會和豬骨熬煮的高湯一起放進蒸籠去蒸，排骨肉和冬瓜的香甜在湯頭裡完全釋放，濃厚加分。

【楊家涼麵】

地址：屏東市安鎮里和平路27號

從已經拆除改建的大武町老眷村搬移到和平路上現址，「楊家涼麵」一路走來30多年早早奠定屏東市必吃美食之一的重要地位，以獨家調醬比例的涼麵打響名號，吃過的人通通讚不絕口。色澤較深沉的醬汁秉持傳統做法調製，需淋上芝麻醬、山東醋、醬油、糖粉及香油等許多種調味料混合而成，與Q彈緊實的麵條均勻攪拌後，整體香濃夠味，並不會越吃越膩，甜酸度拿捏掌握恰到好處，醋酸味偏多一些，確實開胃又清爽。點個一盤涼麵再配上可以免費喝到飽的味噌湯，是我在屏東度過好多個炎熱夏天的回憶。

▲滑順軟Q的油亮細麵條，搭配足足的小黃瓜絲和豆芽菜增添脆口度，再淋上一層濃厚的麻醬風味調醬，香氣四溢且十分清爽。

▲吃起來的感覺麵條紮實帶點Q勁，口感真的很棒！

攪拌均勻讓醬料與麵條完整融合，呈現出來的色澤較為深沉，微酸的醋味和一種甜味一層層散發出來，大大提升整盤涼麵的美味程度。

【陳記番薯糖】

地址：屏東市民族路30號(屏東夜市第15號攤位)

▲大推夜市古早味甜食，甜進心坎裡的香Q番薯糖，烤地瓜也是重點！冬天我常來買熱騰騰的烤地瓜，以秤重計價。

在屏東夜市吃完晚餐過後，不妨來15號攤位的【陳記番薯糖】吃個飯後甜食。外表金黃亮麗的番薯糖，以純麥芽下鍋熬煮，一口吃下，麥芽糖的香甜完全入味到地瓜裡頭，又Q又黏的糖衣咬起來特別帶勁，甜而不膩，而內層口感卻十分不同，反而是軟嫩綿密還帶有濕潤度，地瓜本身的香氣依舊，因多了麥芽糖的調味讓姿色更加倍，每口都好甜蜜唷！

▲小攤子上煮著一大鍋金光閃閃的番薯糖，光用看的就好誘人啊！

▲除了番薯糖外，這裡也有賣花生糖、麥芽棒棒糖、冷凍芋…各種傳統甜品。

▲番薯糖使用塑膠盒裝，很適合帶著走，邊走邊吃邊逛屏東夜市。

【華記薏仁豆花】

地址：屏東市廣東路606號

▲民國90年年底在屏東市廣東路上開始營業，陪伴屏東人走過20多個年頭囉。

綿密滑順的豆花，富有濃郁傳統的古早味香氣，凡吃過都讚譽有佳。還有自家嚴選熬煮的紅豆、綠豆、花豆…等等各式豆花料可以挑選，不用擔心吃到不良食品添加物。豆花搭配綠豆薏仁尤其高人氣，而我很推薦可以自選三種配料的綜合豆花，口感更豐富，至於今天第一次品嚐鮮奶珍珠豆花讓我倍感驚喜，使用林鳳營鮮乳，搭配香Q彈牙的珍珠，與古早味豆花一同入口，整體感又濃又純又好香，特別地滑順消暑氣。到了冬天除了熱豆花，【華記】還會推出暖暖的燒仙草和綜合湯圓，都是老饕們口碑保證的季節限定熱飲美食。

▲我的綜合豆花選擇綠豆+薏仁+珍珠三種配料，這樣一碗銅板價真材實料。

綠豆煮得軟嫩透徹，粒粒分明的薏仁和Q彈的珍珠搭在一起有多重層次，添加其中的糖水，甜度恰恰好。

▲每口都充滿濃醇香的鮮奶珍珠豆花，炎炎夏日來一碗超解暑氣的，是店家推薦的豆花口味之一。

【屏東中央市場雞蛋糕】

地址：屏東市杭州街2號(中央市場圓環與杭州街交叉口)

▲走進屏東市中央市場，不難發現被眾多人潮包圍的雞蛋糕攤，這種造型只有單一條狀型的古早味雞蛋糕就是我們所說的太空棒。

走進屏東中央市場圓環處時，會看到有個被等待人潮包圍的小攤子，賣了30多年來始終沒店名也沒有招牌，現在還是只賣長條狀單一造型且單一原味的雞蛋糕，講求純天然製作麵糊，堅守品質絕對不添加泡打粉等化學物，現點現烤，吃起來鬆軟綿柔，口感極好，還伴隨著香醇可口的奶油香氣，引人回味無窮，很耐吃，經常吃都不會膩。由於道地內埔人的涂老闆需每天往返內埔與屏東市攤位，他說：「基本上是全年無休，但身體太累才可能會臨時休息一天。」每條雞蛋糕竟然只賣銅板價，這款便宜樸實又美味的解饞小點心當然要推薦囉！

▲口感相當軟綿，蛋奶香濃郁持久，烤得火侯控制非常了得，每口都好Q好實在。

屏東中央市場圓環的這攤太空棒很便宜、美味又能征服人心，默默的攬住不少在地人的胃口，也讓沒招牌和店名的攤子越來越高人氣，大約早上八點至八點半開始賣，說是賣到下午兩點，卻常常提早賣完收攤，最後老闆說基本上是每天都有營業，但如果身體太累才可能會臨時公休一天。

【老頭麵】

地址：屏東市自由路西段232號

▲小麵店只有在遮雨棚上簡單寫著「老頭麵」三個紅字，位於屏東市自由路上並不是很明顯，但用餐時間人潮很多。

麻醬麵、醡醬麵、餛飩麵、湯麵…店裡販售的麵食品項比起一般麵店來說並不多，但每樣都令人讚嘆，麵條可挑選細麵條與手工粗麵條，我尤其偏愛手工粗麵條，口感更好更Q彈，麻醬麵以肉燥、豆芽菜、菜脯、青蔥花佐味，肉燥肥瘦適中，鹹香入味不油膩，拌麵幾下讓肉燥麻醬更均勻，攪拌過程中四溢著的濃郁醬香好挑逗人心，才吃一口就立刻上癮；醡醬麵的味道又比麻醬麵還更加濃烈些，口味偏重的醡醬非常鹹香可口、鹹味恰到好處不油膩，同樣搭配豆芽菜和青蔥花增添層次感，也相當受到歡迎。另外，熟門熟路的老顧客一定會多點一盤入味的小菜和一碗蛋湯，讓這一餐更為豐富滿足。挖開半生熟的蛋黃，讓汁液混著湯頭多了些許濃稠，洋溢著淡淡蛋香，有獨特討喜的滑順感受，非常好喝！

▲早期從屏東眷村發跡的眷村美食，在地一賣40多年，傳承老一輩的私房老滋味，無論是麻醬麵、醡醬麵、小菜還是蛋湯都很值得一嚐。

內行人才知道的必吃美味還有他們家的秘製招牌辣油，只需加一小匙，不論搭配各式麵食或小菜，絕妙滋味瞬間倍增。

▲香Q彈牙的手工麵條，厚軟適中，咬起來好帶勁，吸滿濃郁香醇的麻醬，微微鹹香而不膩口，爽脆的豆芽菜與菜脯拉升口感層次。

已經身為多年的常客，這碗麻醬麵的味道始終數十年如一日，美味從沒改變。

▲蛋湯簡單實在又有特色，先把半熟的水煮蛋挖開，讓蛋汁流出與湯攪和一起，湯頭更加濃醇滑口，滋味討人喜歡。

隨乾麵會送上清湯，而我習慣點一碗超佛心價的蛋湯來配，保證美味超值。

【秋林牛乳大王】

地址：屏東市信義路28號

▲走過50年的老店幾乎沒什麼裝潢，外觀傳統樸實，位於屏東市信義路與柳州街口，經過別忘了停下來買杯果汁喔。

走進屏東大埔這家有口皆碑的50年歷史老店「秋林牛乳大王」，會先被門口擺放著當季盛產的各種水果所吸引。維持懷舊傳統的冰果室氛圍，以新鮮水果先切現榨的果汁為主打，不加水不加糖，呈現原汁原味，其中又以木瓜牛乳最為熱銷，選用屏東科技大學出產的鮮乳絕對是品質保證，木瓜和牛奶調配比例適中，喝的到濃郁十足的奶香，與木瓜的清甜滋味巧妙交融，入口濃稠滑順，純淨的甜味層層伴隨，感受特別舒服。老闆娘特別推薦這碗綜合冰，是他們家冰品類的人氣選項，又多又滿的古早味配料堆疊在挫冰上形成一座小山丘，還放上一顆鬆綿又香甜的蜜芋頭，份量好豐富，視覺感已經得到好大好大的滿足了，品嚐起來更是大呼過癮，滋味好消暑。

▲碰到南部的炙熱天氣很適合來品嚐這家的綜合冰喔，料好實在，不論仙草、大豆、紅豆、綠豆、鳳梨還是蜜芋頭都好好吃，口感很好。

這樣一碗銅板價很划算吧！配料好豐富，吃完會有飽足感，果然名不虛傳。

▲整杯木瓜牛乳不加水也不加糖，完全就是真材實料，很單純的香甜度表現。而且你會發現，500CC的玻璃杯裝到都快滿出來了耶！？

【蘇記路邊灘】

地址：屏東市民族路71號(屏東民族路夜市12、14號攤位)

【公園肉燥飯】

地址：屏東市自由路375-2號

【楊家涼麵】

地址：屏東市安鎮里和平路27號

【陳記番薯糖】

地址：屏東市民族路30號(屏東夜市第15號攤位)

【華記薏仁豆花】

地址：屏東市廣東路606號

【屏東中央市場雞蛋糕】

地址：屏東市杭州街2號(中央市場圓環與杭州街交叉口)

【老頭麵】

地址：屏東市自由路西段232號

【秋林牛乳大王】

地址：屏東市信義路28號

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