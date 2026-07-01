全聯純蜂蜜挑選｜100%純蜂蜜甜感自然不膩，早餐與烘焙都適合｜情人蜂蜜評價

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章說明蜂蜜、蜂蜜風味糖漿與風味糖漿的標示差異。

文章說明蜂蜜、蜂蜜風味糖漿與風味糖漿的標示差異。 重點二： 情人蜂蜜特濃龍眼蜂蜜為100%純蜂蜜，無添加香料色素。

情人蜂蜜特濃龍眼蜂蜜為100%純蜂蜜，無添加香料色素。 重點三：全聯可購買兩種包裝，適合早餐、飲品與烘焙使用。

日常飲食裡，蜂蜜一直是我很喜歡的食材之一。不論是加入優格、水果，或是搭配檸檬製作飲品，都能為食物增添不同層次的風味。不過過去在挑選蜂蜜時，我很少特別研究產品標示，總覺得只要包裝上寫著蜂蜜，應該都差不多。

自從成為自由工作者之後，雖然工作節奏仍然經常跟著案子的進度安排，但相較於過去朝九晚五的上班生活，我也多了一些照顧自己的空間，可以更仔細地留意每天吃進肚子裡的食材。

在學習挑選蜂蜜產品的過程中，我才發現原來除了蜂蜜之外，市面上還有蜂蜜風味糖漿、風味糖漿等不同類型的產品，成分與蜂蜜含量也有所差異。想要挑選適合自己的產品，除了比較風味之外，看懂產品名稱與成分標示也是很重要的一件事。

純蜂蜜怎麼挑｜認識蜂蜜、蜂蜜風味糖漿與風味糖漿的差異

過去挑選蜂蜜時，我大多是從口味或包裝下手，很少留意產品名稱的差異。後來才知道，市面上常見的蜂蜜相關產品，依照蜂蜜含量不同，有不同的產品名稱標示。

以目前的規範來說，如果產品名稱標示為「蜂蜜」，代表內容物為100%蜂蜜；如果標示為「蜂蜜風味糖漿」，則表示蜂蜜含量未達60%；而標示為「風味糖漿」的產品，則不含蜂蜜成分。

了解這些標示後，我現在選購蜂蜜時，除了留意風味與用途之外，也會習慣先看看產品名稱與成分標示，對於自己買進家裡的食材也多了一份了解。

情人蜂蜜的特濃龍眼蜂蜜是我近期相當喜歡的一款蜂蜜。除了成分為100%純蜂蜜之外，也沒有添加香料與色素，並獲得有「食品界米其林」之稱的 ITQI 國際風味評鑑所三星風味獎肯定。

倒出蜂蜜時，可以看到琥珀色的蜜色帶著自然光澤，質地濃稠卻不會過於厚重。無論是直接淋在水果與優格上，或是加入飲品攪拌，都能輕鬆與食材融合，也讓龍眼蜂蜜本身的香氣更加明顯。

另外讓我覺得方便的是，平時到全聯採買食材時就能順手購買，不需要特地尋找其他通路，就能在採買生活用品與食材時順便補貨。

依照使用習慣選擇適合自己的包裝｜從早餐到飲品都能輕鬆搭配的情人蜂蜜

全聯販售的情人蜂蜜共有1500克桶裝以及156克擠壓瓶兩種包裝。1500克桶裝適合家中本來就有固定使用蜂蜜習慣的人，無論是早餐搭配優格、水果，製作蜂蜜檸檬水，或是加入烘焙與料理之中，都能依照需求自由取用。

156克擠壓瓶則採用食品級擠壓式設計，不需要另外準備湯匙，使用時也比較不容易沾手。對於像我一樣，平時喜歡將蜂蜜加入飲品或早餐的人來說，需要使用時直接擠壓即可，無論是淋在優格上，還是加入飲品之中都十分方便。

情人蜂蜜怎麼吃｜我經常搭配的早餐與飲品靈感分享

蜂蜜是我日常生活中很喜歡的食材之一。除了帶來自然的甜味之外，本身也帶有獨特的香氣與風味層次，不論搭配水果、優格，或是加入飲品之中，都能為原本簡單的食材增添不同的變化。以下分享幾種我自己經常搭配的方式。

蜂蜜優格水果碗｜簡單完成的早餐搭配

如果早餐想吃得簡單一些，我通常會準備優格搭配當季水果，再淋上適量的蜂蜜。優格本身帶有微微酸香，搭配水果的清甜與龍眼蜂蜜濃郁的香氣後，整體風味也變得更加豐富。

對於平時工作較忙碌的人來說，不需要花太多時間準備，就能完成一份兼具飽足感與風味的早餐。

蘋果蜂蜜燕麥粥｜適合喜歡熱食早餐的人

除了優格之外，燕麥也是我早餐經常出現的食材之一。將燕麥、牛奶與切丁的蘋果一起熬煮，待燕麥變得濃稠後，再加入適量肉桂與蜂蜜調味。蘋果本身的果香與龍眼蜂蜜的香氣十分搭配，不需要額外加入太多調味料，就能完成一碗簡單又溫暖的早餐。

蜂蜜檸檬氣泡飲｜工作空檔最喜歡的飲品之一

蜂蜜檸檬氣泡飲則是我夏日很常準備的飲品。將檸檬汁、蜂蜜與氣泡水混合後，酸甜交織的風味喝起來相當清爽。尤其是在長時間工作之後，替自己準備一杯冰涼的蜂蜜檸檬氣泡飲，也成了我轉換心情的小儀式。

龍眼蜂蜜本身帶有淡淡花香，即使搭配檸檬與氣泡水，依然能感受到蜂蜜本身的香氣，讓整體風味更加有層次。

把情人蜂蜜融入日常生活｜為日常飲食增添風味的小習慣

從早餐的優格水果碗、熱騰騰的蘋果蜂蜜燕麥粥，到工作空檔時替自己準備一杯蜂蜜檸檬氣泡飲，不需要複雜的料理技巧，只要淋上情人蜂蜜，就能讓原本簡單的食材展現不同的風味。

對我來說，照顧生活並不一定是刻意安排的大事，很多時候反而來自這些容易被忽略的小習慣。當開始留意每天吃進肚子裡的食材，也會慢慢找到適合自己的飲食方式。

如果平常也喜歡在早餐或飲品中加入蜂蜜，下次到全聯採買時，不妨留意看看情人蜂蜜，或許也能從自己的生活裡，找到更多屬於蜂蜜的搭配靈感。

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