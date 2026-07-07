哪個夜市最受關注？網友熱議十大「全台夜市排行」揭曉

匯集各式小吃、遊戲攤位與在地特色的夜市，是許多人下班、放學後放鬆散步的好去處，也是週末與親友聚會、外出覓食的人氣選擇。從北到南，各地夜市都有不同的代表美食與特色，本篇整理出網友熱議的十大「全台夜市排行」，一起看看哪些夜市最受網友關注！

▲ 網友熱議十大全台夜市 網路聲量排行

觀察近三個月網友針對「全台夜市」的相關話題討論，可以發現「逢甲夜市」是最常被提及的夜市。位於台中西屯區的逢甲夜市攤位眾多，從創意小吃、經典台灣美食到異國料理應有盡有，是不少遊客造訪台中時的熱門行程之一。不過，近期有網友發現「逢甲夜市的平假日人潮落差超大，好多店家租約到期就默默離開」，對此，不少網友認為「學生人數暴跌也是大原因吧」、「少子化就沒學生阿，怎麼撐得起租金」，也有部分人指出「租金價格不菲，只能將成本轉嫁於消費者」、「租金物價跟飛一樣的噴…」。從相關討論中可見，民眾多認為逢甲夜市人潮變化，和少子化造成的客群減少以及租金、物價雙漲所造成的經營壓力有關。而夜市攤商該如何因應市場變化、吸引更多人潮，也成為不少網友關注的焦點。

聲量排行第二的「士林夜市」鄰近捷運劍潭站，交通便利加上商圈範圍廣、店家類型多元，成為許多國內外旅客到台北旅遊時的必訪景點。不過，近年來士林夜市是否已不如過往熱鬧，也引發不少網友討論。有民眾發文寫道「是誰說士林夜市已沒落的，人直接多到一個動彈不得」，引起不少人留言「妳真的去過當年2002-2008全盛時期的士林嗎？」、「以前士林夜市，沒有在靠自己走路的啦，直接一路被往前推出來」、「全盛時期的士林夜市堪比跨年」；另一方面，也有網友指出「身為士林人，士林夜市沒落是真的，10幾20年前的士林夜市連在地的都很愛逛，現在只剩觀光客而已」，相關討論除了勾起網友對昔日人潮盛況的回憶，也反映出士林夜市客群結構的轉變。

至於聲量排行第三的「饒河街觀光夜市」則以單一路線、從入口一路逛到底的動線聞名，近期也因輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於來台期間造訪，讓相關店家成為社群熱議話題。像是其造訪的胡椒餅攤與烤玉米攤，不僅有不少民眾前往朝聖，其中位於夜市入口處的胡椒餅更受到網友大讚「好懷念饒河街夜市的胡椒餅真的很好吃」。此外，輝達（NVIDIA）官方帳號更於社群上釋出紀錄饒河夜市美食的影片，透過鏡頭呈現多樣特色小吃，讓饒河街觀光夜市憑藉名人效應成為討論焦點。

每個夜市都有不同的特色與魅力，若還在煩惱下一站該去哪裡覓食，或想安排週末出遊行程，不妨參考網友熱議的全台夜市排行，親自走訪並感受台灣夜市文化的獨特魅力！

【《Social Lab社群實驗室》調查結果之圖文，如需引用請註明出處】

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