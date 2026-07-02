2026-07-02 08:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
美國國家旅遊局攜手世足主辦城市 推出AI旅遊服務「America the Beautiful Game」輕鬆安排觀賽與旅程
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Brand USA推出America the Beautiful Game平台整合世界盃旅遊資源。
- 重點二：美國多座主辦城市上線AI工具，協助球迷查詢交通與行程。
- 重點三：AI旅客服務支援多語言，讓觀賽旅程延伸為城市探索。
【旅奇傳媒/編輯部報導】2026 FIFA World Cup「世界盃足球賽」熱潮席捲全球，為迎接來自世界各地的觀賽旅客，美國各主辦城市積極導入 AI 科技，全面升級球迷的旅遊體驗。從行前規劃、語言溝通協助，到抵達後查詢交通、景點與即時資訊，AI 讓觀賽旅程更便利即時，也更貼近旅客期待。
賽事熱鬧登場之際，美國國家旅遊局（簡稱 Brand USA）特別聚焦各主辦城市已上線的 AI 智慧旅遊工具，創新科技如何協助數以百萬計的國際球迷更充分運用在美停留時間，輕鬆串聯賽事、城市探索與在地旅遊體驗，規劃專屬世界盃足球賽旅程，感受激情賽事與美國城市魅力。
▲2026世界盃足球賽在美國11座城市主辦。 圖片來源：美國國家旅遊局
Brand USA 總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「2026 FIFA 世界盃不僅是全球矚目的體育盛事，更是帶動國際旅客深入探索美國的難得契機。從目前數據可以看出，國際球迷規劃的已不只是觀賽行程，而是一趟結合賽事、城市與旅遊體驗的美國之旅。根據 Brand USA 行程規劃工具的查詢資料，近半數世界盃旅客也同步關注國家公園、公路旅行，以及球場之外的探索體驗。這正是我們希望啟發的旅遊方式，也展現美國作為全球最具活力與多元魅力旅遊目的地之一的原因。」
為協助國際球迷把握在美停留時間，美國各主辦城市與旅遊目的地也陸續推出 AI 旅遊服務。無論是行前規劃、賽事期間查詢交通與場館資訊，或臨時尋找周邊景點、餐廳與在地體驗，旅客都能透過熟悉的語言與常用的行動裝置，即時取得所需資訊，讓觀賽之旅延伸成更完整的城市探索。
Brand USA 美國國家旅遊局推出的「America the Beautiful Game」旅遊規劃平台，則進一步從全美角度整合相關資源。平台串聯11座美國主辦城市、球隊訓練基地、行程規劃工具與全美旅遊靈感，協助國際球迷以賽事為起點，安排橫跨城市、自然景觀與在地文化的美國旅程。
Brand USA 美國國家旅遊局資深副總裁暨首席 AI 長 Janette Roush 表示：「此刻最令人振奮的是看到全美各地旅遊夥伴正在打造更即時、更智慧的旅客服務。許多目的地行銷組織已陸續上線 AI 工具，能以數十種語言回應旅客提問，協助球迷深入認識所在城市。Brand USA 則透過『America the Beautiful Game』平台，國際球迷不僅能圍繞賽事安排旅程，進一步探索球場之外的美國。這些創新服務不只為世界盃旅客帶來便利，也將在決賽落幕後，持續形塑美國迎接國際旅客的方式。」
迎接 2026 FIFA 世界盃熱潮，各主辦城市與球隊訓練基地也陸續推出 AI 旅遊服務，從交通動線、場館資訊到城市玩法，協助國際球迷更輕鬆安排觀賽旅程。
「紐約-紐澤西」賽區，官方「NYNJ World Cup Concierge」讓球迷可透過主辦委員會網站查詢交通、場館、在地推薦與比賽日動線，從出發到進場都能更快掌握重點。同時，紐約市旅遊與會展局（New York City Tourism + Conventions）旗下 AI 工具「Libby」支援60種語言，可透過 NYCTourism.com、WhatsApp 與 Instagram 使用，協助旅客安排城市行程、尋找在地店家，深入探索紐約五大行政區。
來到西岸，洛杉磯旅遊會議局（Los Angeles Tourism & Convention Board）也推出專為世界盃打造的 AI 旅遊助理「Angel」協助球迷配合 SoFi Stadium 舉行的賽事安排洛杉磯行程，除了觀賽資訊，「Angel」也能推薦球場之外的城市玩法，讓旅客把洛杉磯景點、美食與娛樂體驗一併排進旅程。
再往北到華盛頓州，西雅圖旅遊局（Visit Seattle）推出的「Emerald」支援超過45種語言，為前往 Lumen Field 觀賽的國際球迷提供個人化旅遊建議。從景點、美食、特色街區到市區交通，旅客都能依照自己的時間與喜好，找到更適合的西雅圖玩法。
邁阿密及海灘會議觀光局（Greater Miami Convention & Visitors Bureau）則在 miamiandbeaches.com 上提供 AI 助理服務。當球迷進入世界盃專屬旅遊規劃頁面時，聊天機器人會自動切換為賽事旅遊模式，為前往 Hard Rock Stadium 觀賞7場比賽的旅客，提供比賽日資訊、交通建議，以及邁阿密海灘、特色街區、餐廳與夜生活推薦。
除了上述城市外，多座世界盃主辦城市也已準備好 AI 旅客服務，協助今年夏天陸續抵達的國際球迷更輕鬆規劃行程、掌握城市動態。
亞特蘭大推出「Atlanta Travel Chat」，從體育場周邊餐廳、城市活動，到賽事期間的觀賽派對與節慶活動，都能為國際旅客提供即時建議。
波士頓則於 meetboston.com 提供 AI 行程規劃工具，協助前往 Gillette Stadium 觀賞7場賽事的球迷安排旅程。
舊金山將對話式 AI 規劃工具導入 sftravel.com，旅客可依照喜好取得個人化推薦，從城市地標金門大橋到米其林餐廳體驗，都能隨心探索。
堪薩斯城則透過 visitkc.com 的 AI 行程規劃工具，帶領球迷認識這座被譽為「美國足球之都」的城市。
費城推出 AI 旅遊助理「Ask Ben」，協助球迷在前往 Lincoln Financial Field 觀賽前探索城市亮點。
達拉斯則以數位旅遊管家協助旅客掌握大達拉斯地區交通與旅遊資訊。作為本屆賽事中舉辦最多場比賽的都會區，達拉斯也將迎接來自全球的球迷到訪。
休士頓則以 AI 旅客服務協助球迷探索當地餐飲、景點與多元體驗，感受這座主辦城市的活力魅力。
◉ 探索更多 FIFA 世界盃旅遊行程規劃靈感，敬請參閱 AmericaTheBeautiful.com/football。
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精華 FAQ
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Brand USA推出「America the Beautiful Game」平台，串聯11座美國主辦城市、球隊訓練基地與行程工具，讓國際球迷可從賽事出發，延伸規劃城市、自然景觀與文化旅程。
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這些AI工具可協助球迷查詢交通、場館資訊、餐廳、景點與在地活動，也能依語言即時回答問題，讓旅客在比賽前後都能快速掌握城市資訊並安排行程。
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紐約-紐澤西有NYNJ World Cup Concierge與Libby，洛杉磯有Angel，西雅圖有Emerald，邁阿密、亞特蘭大、波士頓等城市也都已推出對應的AI行程與旅遊助理。