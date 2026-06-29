2026-06-29 22:26 女子漾／編輯周意軒
2026夏季啤酒、調酒新品推薦！臺虎餞男醋女回歸、手搖茶酒、甜點系Highball、水果沙瓦一次看
夏天一到，冰箱裡真的不能沒有一點「大人系快樂水」。不管是下班後想開罐放鬆、週末朋友聚會想來點新鮮口味，還是看球賽、配宵夜、追劇小酌，今年夏季啤酒與調酒新品都很有看頭。從臺虎精釀把經典「餞男醋女」升級成調酒版，到攜手人氣手搖品牌大茗本位製茶堂推出「桂花檸檬四季春」；麒麟一番搾黑啤酒期間限定回歸，7-ELEVEN、全家便利商店也同步端出甜點系、冰沙系、水果系調酒，這篇一次幫你整理2026夏季必喝新品。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
1. 臺虎「餞男醋女調酒」：老朋友回歸，酸甜控必收
曾經讓許多酒迷念念不忘的臺虎經典風味「餞男醋女」回來了！這次不再以啤酒形式登場，而是正式進化成「調酒 TIAO JIU」版本，風味更透徹、口感更純粹，也讓那股鹹甜交織的記憶味道更直接。「餞男醋女調酒」以紀州南高梅酒為基底，融合番茄泥、化應子的蜜餞香氣，再加入靈魂元素古早味烏醋，入口先是酸甜重擊，接著帶出梅香、蜜餞感與微微煙燻尾韻。它很適合喜歡酸梅湯、蜜餞、烏醋系風味的人，喝起來有一種「台式味覺記憶被做成罐裝調酒」的驚喜感。
2. 臺虎 x 大茗本位製茶堂「桂花檸檬四季春」：手搖控的大人系特調
手搖飲變成調酒，誰能不心動？臺虎精釀攜手人氣排隊手搖品牌「大茗本位製茶堂」，把經典風味飲「桂花檸檬四季春」變成酒精濃度5.0%的罐裝調酒，保留茶韻與果香，也多了微醺氣泡感。這款聯名調酒以四季春茶為主軸，透過熏製工法帶出桂花香氣，再用檸檬提亮整體口感。喝起來不只是單純甜甜的茶酒，而是有茶香、花香、果酸與氣泡層次，適合喜歡清爽系、茶感系酒款的人。
包裝也很有夏日感，以藍綠漸層搭配奶白色調，並用金色油墨勾勒桂花、檸檬與四季春元素，看起來清爽又有質感。這罐特別適合下班後想來點不太厚重的微醺感，或是想把平常愛喝的手搖茶換成週末限定大人版。
3. 麒麟一番搾黑啤酒：期間限定回歸，黑啤新手也能入門
喜歡啤酒原始麥香的人，可以把「麒麟一番搾黑啤酒」列入夏季清單。這款期間限定酒款將於6月27日上市，延續一番搾系列的一番搾製法，只萃取第一道麥汁釀造，保留麥芽香氣與甘甜，同時減少多餘苦味與雜味。這次回歸的黑啤酒使用深色麥芽，入口帶有溫潤麥芽香，並能喝到淡雅的堅果、巧克力、焦糖風味。雖然是黑啤，但不是厚重到有壓迫感的類型，尾韻仍保有一番搾系列的清爽感，對黑啤新手來說也相對好入口。
除了新品回歸，麒麟也同步推出「開張！一番居家酒場」集點活動。活動期間購買麒麟一番搾系列商品並上傳發票，就能累積KIRIN Points，兌換居家小酌好物或參加抽獎。對喜歡在家打造日式居酒屋氛圍的人來說，這波很適合搭配烤物、炸物、鹹食一起享受。
活動資訊
發票上傳期間：2026年6月1日至2026年8月31日
兌換及抽獎期間：2026年6月1日至2026年9月10日
活動內容：購買台灣麒麟進口之「麒麟一番搾」系列商品，上傳發票兌換KIRIN Points，每罐或每瓶可換取1點。
4. 7-ELEVEN國際啤酒節：甜點系Highball、未來檸檬沙瓦、DIY調酒都登場
超商夏日酒櫃也很精彩。7-ELEVEN自6月10日至7月7日推出國際啤酒節活動，主打啤酒、風味調酒、水果酒與DIY調酒專區，搭配高雄啤酒音樂節、棒球觀賽與國際足球賽事熱潮，讓夏天聚會感直接拉滿。這波最吸睛的亮點之一，就是全台限量販售的韓國甜點系調酒，包括「韓國抹茶風味Highball調酒」與「韓國杜拜巧克力風味Highball調酒」。其中杜拜巧克力風味把網路爆紅甜點元素結合韓式米酒，變成更有話題感的甜點酒款，很適合喜歡新奇口味的人嚐鮮。
喜歡冰沙口感的人，則可以鎖定「韓國檸檬冰沙Highball調酒」與「韓國蜜桃冰沙Highball調酒」，冷凍後就能變身大人系冰沙。另有7-ELEVEN全通路獨家販售的日本Asahi未來檸檬，開罐後可看到檸檬片浮起，搭配綿密泡泡與果香，夏天喝起來很有清爽感。
7-ELEVEN也在部分門市推出調酒專區，讓消費者可以自由搭配冰塊杯、冰沙杯、思樂冰與小酒，像是「哈密瓜風味思樂冰＋絕對伏特加覆盆莓」就很有夏日派對感。想在超商快速組一杯自己的專屬調酒，這波很適合筆記。
活動資訊
活動期間：2026年6月10日至2026年7月7日
優惠內容：指定啤酒任選3件79折、6件77折；指定啤酒任6件加價99元可換炫彩啤酒燈箱乙款；加購指定下酒菜可省30元。
5. 全家便利商店「世界啤酒在全家」：水果系、茶酒系、零糖系一次補貨
全家今年夏季也端出多款啤酒與調酒新品，從輕盈啤酒、紫蘇芒果調酒，到水果沙瓦、茶感Highball都能找到。活動期間還有指定啤酒、零食優惠，以及圭賢小卡、發光燈箱吊飾、親簽海報抽獎等福利，對追星粉與微醺族都很有吸引力。
想找清爽好入口的，可以看FamiCollection「紫蘇芒果吧啵調酒」，以紫蘇草本香氣搭配芒果鮮甜與細緻氣泡，酒精濃度6%，喝起來有果香又不失清爽感。另一款「極8.8%調酒紫蘇金棗」主打零糖、零普林，以宜蘭金棗酸甜結合紫蘇草本香，是更有酒感、也更有層次的選擇。
啤酒派則可以注意「臺虎嗨啤Light」，延續零糖質與零普林優勢，口感比一般啤酒更輕盈俐落；「麒麟LAGER」則是CVS獨家，酒體呈琥珀色澤，帶有清爽香氣與細緻泡沫，適合想喝經典啤酒口味的人。
水果調酒選擇也很多，像是「韓國芒果冰茶Highball」把芒果丁與紅茶結合；「葡萄柚蜂蜜紅茶Highball」加入真實水果片，帶有微酸甜感；「日本宮崎芒果沙瓦」主打濃郁芒果果香；「贅澤果榨奇異果」與「贅澤果榨蜜桃」則是果汁感明顯的清爽RTD選擇。喜歡茶酒的人，也可以試試「SUNMAI金色三麥伯爵茶調酒」，以伯爵茶、琴酒、伏特加、龍眼蜜與檸檬堆疊出成熟香氣。
全家活動資訊
活動日期：2026年5月27日至2026年7月7日
活動內容：指定啤酒、零食任選3件79折、6件77折；台灣啤酒指定品項3件82折。指定啤酒任選3件可獲得「世界啤酒在全家」圭賢小卡；指定啤酒單筆滿399元可獲得直立式發光燈箱吊飾，款式隨機、數量有限。指定啤酒任選3件還可獲得抽獎券，有機會抽中圭賢親簽海報。