新北筍王登場！望月樓端「冠軍綠竹筍」粵菜饗宴　6道夏季旬味征服饕客

2026-06-29 21:04 舌尖上的旅人 Eric Hsu
季節新菜「蜂花粉松露冠軍筍」清爽開胃。望月樓提供
季節新菜「蜂花粉松露冠軍筍」清爽開胃。望月樓提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：望月樓聯手新北市府推出冠軍筍美饌，限時供應至8月31日。
  • 重點二：嚴選2026新北筍王三峽綠竹筍，設計六道粵菜夏季旬味。
  • 重點三：前30位點購筍料理可獲深坑農會綠竹筍一包，市值250元。

夏日限定綠竹筍登場，新北望月樓攜手新北市政府合作，推出期間限定「新北冠軍筍美饌」季節菜單，7月1日至8月31日限定供應，嚴選「2026新北筍王爭霸賽」奪冠三峽綠竹筍入饌，以粵菜手法演繹6道美味佳餚。好康再加碼，前30位點購綠竹筍佳餚的消費者，可獲得深坑農會綠竹筍乙包，市價250元。

今年望月樓主廚 邱龍俊秉持「吃在地、食當令」理念，選用筍王級食材，融合經典粵菜底蘊與創意巧思，打造從濃郁熱菜到清爽冷筍的夏季限定饗宴。招牌「竹鮑平安遇東坡」靈感來自鮑魚東坡肉，將厚切五花肉、九孔鮑與炸綠竹筍一同燜煮，筍塊吸附濃郁醬香，能嚐到豬肉香氣與竹筍清脆感；「筍香瓜茸濃魚湯」以港式熬湯工法，將魚骨熬出濃郁奶白湯底，融合筍條、冬瓜茸與龍虎斑，層次豐富。

「筍香瓜茸濃魚湯」滋補元氣。望月樓提供
「筍香瓜茸濃魚湯」滋補元氣。望月樓提供

經典粵菜「玉筍火腿龍虎斑」重現懷舊麒麟斑片手法，將龍虎斑、綠竹筍、金華火腿與花菇層層堆疊蒸製，細嫩魚肉與筍香完美結合；另道「冠軍筍梅菜嫩雞煲」以梅菜炆雞為發想，結合小農梅干菜、冠軍筍與雞腿肉燴煮，能嚐到滿滿家常風味。 

「竹鮑平安遇東坡」超級下飯，是老饕的最愛。望月樓提供
「竹鮑平安遇東坡」超級下飯，是老饕的最愛。望月樓提供

創意菜「鮮筍小炒肉佐酥餅」以香港大排檔小炒皇為靈感，加入五花肉、乾魷魚與糯米椒大火快炒，鑊氣十足；「蜂花粉松露冠軍筍」以冰鎮綠竹筍搭配松露醬與蜂花粉，更能凸顯筍子的清甜原味。

精華 FAQ

  • 餐宴以新北筍王三峽綠竹筍為主角，結合經典粵菜與創意手法，推出冷熱兼具的六道菜，強調吃在地、食當令的夏季旬味。

  • 活動自7月1日至8月31日限定供應，屬於夏日限定菜單，主打在綠竹筍盛產季節，讓饕客能品嚐最新鮮的冠軍筍料理。

  • 前30位點購綠竹筍佳餚的消費者，可獲得深坑農會綠竹筍一包，市價250元，等於在享用餐點之餘還能帶回在地農產。

舌尖上的旅人 Eric Hsu

舌尖上的旅人 Eric Hsu

我是Eric，身兼記者、主編、模特等多重身份，同時也是個嗜吃如命的男子，熱愛一步一腳印探索世界，典型金牛座性格對美的事物異常著迷，喜歡在燈光美氣氛佳環境，來杯微醺酒精放慢步調，以文字描繪感情與時尚觀點

#綠竹筍 #美食探店

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

2026-06-23 16:31 女子漾／編輯許智捷
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels

日本旅遊風向正在改變！過去台灣人赴日自由行，多半鎖定東京、名古屋、大阪等「東名阪」經典路線，但近年受到熱門大城市觀光人潮爆滿、住宿價格上漲影響，不少旅客開始轉向機能便利、步調更舒服的二線城市與地方航點。從福岡、仙台到熊本、沖繩，這些兼具美食、交通、自然景觀與度假感的新興城市，正成為台灣人日本自由行的新黑馬。

以下整理近年搜尋熱度與討論度持續升高、深受台灣旅客喜愛的8個日本旅遊城市，帶你一次看懂它們各自爆紅的原因與最適合的玩法。

編輯推薦

傳統三巨頭：熱度不減，玩法轉向深度

東京 Tokyo

東京依然是台灣人赴日旅遊的基本盤，主打奢華購物、潮流快閃與近郊慢活，不管是銀座、表參道、新宿等購物熱區，或是各種期間限定展覽、品牌快閃，都讓它始終保有高人氣。

圖片來源：pexels
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雖然近年市區觀光人潮擁擠，部分自由行老手也開始對東京產生審美疲勞，但東京仍是台灣旅客在日本住宿量最高的城市。

現在台灣人玩東京的方式也開始轉變，不再只是把市區景點塞滿，而是偏向短天數快閃購物，或往箱根、河口湖、輕井澤等近郊延伸，讓東京從「必去大城市」變成更有彈性的旅遊基地。

大阪 Osaka

大阪主打零門檻享樂、主題樂園與美食極樂感，一直穩坐台灣人最愛日本觀光城市前段班。除了日本環球影城持續靠新設施、新園區帶動話題，大阪本身也有濃厚街區人情味，從章魚燒、串炸到黑門市場，各種便宜又大碗的庶民美食都很容易讓人一吃上癮。

圖片來源：pexels
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對家庭旅遊和第一次去日本的旅客來說，大阪幾乎不用做太多功課，白天逛街、玩樂園，晚上吃美食，就能輕鬆收穫滿滿快樂感。

京都 Kyoto

京都一直是台灣人心中最有「日本原型」感的城市，從古寺、神社、町家街景到鴨川散步，都自帶濃厚文化底色。

圖片來源：pexels
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近年旅客玩京都的方式也逐漸從走馬看花式打卡，轉向更講究氛圍的質感慢旅，不少人會選擇入住新興的町家設計旅館，把時間留給和服體驗、茶道、老街散策或在鴨川邊放空一下午，用更慢的節奏感受京都的日常美學。

新四大黑馬：近年搜尋與成長率冠軍

福岡Fukuoka

福岡是近年台灣人赴日旅遊爆紅的黑馬城市，主打時髦港都、神級便利與屋台微醺感。

圖片來源：pexels
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最大優勢就是交通超省時，從福岡機場進市區只要短短5到10分鐘，幾乎一下飛機就能開始逛街吃美食。加上福岡擁有全日本少見的屋台路邊攤夜生活文化，晚上可以邊吃邊感受在地氛圍，白天則能輕鬆攻略博多、天神、大名等商圈。

對台灣旅客來說，三天兩夜就能吃遍豚骨拉麵、牛腸鍋、明太子等經典美食，便利又不過度疲累，也讓福岡成為近年搜尋量與討論度持續飆升的九州新寵。

仙台 Sendai

仙台近年成為台灣人探索日本東北的重要入口，主打東北門戶、秘境溫泉與牛舌美食。台灣旅客本來就對日本東北情有獨鍾，仙台剛好兼具城市機能與地方旅行感，白天可以在市區購物、逛商場，晚上大啖炭烤牛舌，行程安排不會太吃力。

圖片來源：pexels
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以仙台作為據點，也能快速延伸到松島欣賞海景，或前往銀山溫泉感受復古雪國氛圍，對想避開東京大阪人潮、又想玩得有深度的旅客來說，是很適合進階日本自由行的選擇。

熊本 Kumamoto

熊本近年因台積電效應、直飛航線增加與九州旅遊熱度升高，成為台灣旅客心中的九州新寵。

圖片來源：pexels
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除了經典的熊本城、熊本熊部長等必訪元素，自由行旅客更愛把熊本當作自駕起點，開車前往阿蘇火山、草千里、黑川溫泉等自然景點。比起只在城市裡逛街，熊本更適合想放慢腳步、親近大自然的人，沿途能看見壯麗火山地形與遼闊草原，被九州特有的開闊風景包圍，療癒感很強。

名古屋 Nagoya

名古屋近年從過去常被視為中轉站的城市，逐漸變成台灣旅客心中舒服又穩定的日本大城選擇。它的城市步調比東京、大阪更放鬆，不會過度擁擠，住宿價格也相對穩定，加上交通位置很有彈性，可以往高山、白川鄉、岐阜、伊勢等中部地區延伸。

圖片來源：pexels
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近年又因「吉卜力公園」與「樂高樂園」帶動親子旅遊熱度，讓名古屋成為家庭客很愛的安全牌，不用承受大城市的人潮壓力，也能同時滿足購物、美食與親子玩樂需求。

度假感天花板

沖繩本島 Okinawa

沖繩本島的魅力，在於它同時擁有陽光沙灘、美式率性與公路旅行的度假感，是一座「要熱鬧有熱鬧、要放空有放空」的海島目的地。

圖片來源：pexels
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這裡融合琉球傳統文化與美式復古風情，白天可以自駕沿著國道58號線一路向北，窗外一邊是蔚藍大海，一邊是椰子樹與美式餐廳，開過古宇利大橋時，那條筆直通往海中央的公路，更是沖繩自駕最浪漫的畫面。

對喜歡有海、有陽光，同時又想兼顧血拼、美食與度假氛圍的旅客來說，沖繩就是最不容易失手的海島安全牌。

宮古島Miyako Island

如果說沖繩本島是充滿活力的海島度假村，宮古島則更像一座讓人徹底放空的「人間靜土」。這裡沒有大城市的喧囂與塞車，主打湛藍果凍海、極致留白與純粹度假感，最迷人的就是被稱為「宮古藍」的透明海域。

圖片來源：pexels
圖片來源：pexels

近年隨著台灣直飛宮古島下地島機場等航線開通，只要短短約1.5小時，就能抵達細白沙灘與果凍海環繞的離島天堂，也讓它成為不想逛街、不想排行程，只想躺平看海的度假黑馬。

對不想社交、不想燒腦、不想被行程追著跑的人來說，宮古島就是一座真正能讓身心重新充電的海島目的地。

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#日本 #大阪 #東京

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2026-06-24 09:34 享民頭條
網友興奮曬出最新入手的華航、Marc Jacobs聯名升級版盥洗包，貼文一出，勾起無數空中飛人的收藏魂。圖/讀者提供、葉佳欣後製
網友興奮曬出最新入手的華航、Marc Jacobs聯名升級版盥洗包，貼文一出，勾起無數空中飛人的收藏魂。圖/讀者提供、葉佳欣後製

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華航與Marc Jacobs聯名升級商務艙盥洗包，引爆Threads討論。
  • 重點二：去回程採雙色設計，出發為皮革色，回程為雲霧白。
  • 重點三：包內含FRAMA保養品、眼罩與3C配件，還能當側背包。

記者/葉佳欣報導

對於經常飛往世界各地的商務人士來說，機上備品不只是旅途中的舒適陪伴，更是飛行儀式感的縮影。近日在社群平台Threads上，一篇關於華航商務艙盥洗包的開箱文，意外引發眾多網友們共鳴。一名因頻繁出差而默默收集了多款華航盥洗包的「資深鐵粉」網友，興奮曬出最新入手的「華航x Marc Jacobs」聯名升級版豪華商務艙盥洗包，並詳細分享使用的心路歷程。貼文一出，隨即勾起無數空中飛人的收藏魂，在網路上掀起一波熱烈討論。

去回程雙色驚喜 2026趨勢色與低調奢華完美交織

中華航空這次攜手紐約現代時尚精品指標Marc Jacobs打造的全新升級版盥洗包，最讓網友驚艷的莫過於精心設計的「雙航段、雙款式」巧思。

出發航程段所提供的是「低調奢華皮革色調」，沉穩大器的風範深得商務旅客喜愛；而回程航程段則換上呼應2026年趨勢色的「雲霧白盥洗包」，明亮純淨的高級印象，彷彿為歸途注入了一抹輕盈放鬆的好心情。

原PO網友大力盛讚，這兩款選色不僅高級感滿滿，日常生活中更是「神仙級好搭」，更令人驚喜的是，這款盥洗包還能直接變身為時髦的隨身側背包，直接背上街也不違和，實用度與時尚度雙雙破表。

細節控集體瘋狂 精品保養與超實用3C配件全到位

魔鬼都在細節裡，這次華航真的超用心！原PO在Threads貼文中逐一拆解包包的配置，引來網友們大力點讚。包內除了配備北歐文青香氛品牌FRAMA 的優質保養產品、Marc Jacobs品牌的精緻眼罩之外，更加入了高實用性的3C配件。

包內貼心附贈了極具質感的整線器，以及長途旅行必備的多插頭萬用快充充電線，完備的機能性讓時常需要一邊飛行、一邊辦公的商務客大讚「真的送到心坎裡」。這款備受矚目的全新盥洗包，已自3月28日起率先於布拉格航線璀璨亮相，並預計自5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線正式登場。

包內附贈了整線器以及多插頭萬用快充充電線，完備的機能性設計讓旅客大讚送到心坎裡。圖/讀者提供
包內附贈了整線器以及多插頭萬用快充充電線，完備的機能性設計讓旅客大讚送到心坎裡。圖/讀者提供

串聯經典MOSCHINO回憶 網盼長期進駐開啟收藏潮

這篇超生動的Threads貼文不僅吸引大批網友留言大讚「顏色也太好看了吧....」、「希望一直有 我想多收幾個」，也有人直呼「背起來真的好好看喔 訂票！」紛紛許願希望這款超強聯名能夠長期進駐，好讓大家有機會能完整收集雙色。

這場社群討論更意外勾起網友們對華航歷代聯名備品的經典回憶，紛紛點名過去華航與義大利時尚品牌 MOSCHINO 合作的盥洗包同樣極具巧思與趣味。華航這次與Marc Jacobs強強聯手，無疑再次成功將空中飛行體驗昇華為令人嚮往的潮流生活美學。

精華 FAQ

  • 是中華航空與紐約精品品牌Marc Jacobs合作的升級版豪華商務艙盥洗包，因外型時髦、配置實用，又可直接變成側背包，迅速吸引許多網友討論。

  • 去程提供低調奢華的皮革色調，回程則換上雲霧白版本，形成雙航段、雙款式的驚喜設計，兼具精品感與收藏價值，也讓旅客更有新鮮感。

  • 包內包含FRAMA保養品、Marc Jacobs眼罩，以及整線器和多插頭萬用快充線，兼顧保養與辦公需求，對常飛長程、邊飛邊工作的商務旅客非常實用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#紐約 #華航 #中華航空

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2026-06-14 21:25 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：飛驒國分寺位於高山市中心，擁有超過一千二百五十年歷史。
  • 重點二：院內銀杏巨樹與寺院同時期種植，被視為守護高山的神木。
  • 重點三：三重塔建於室町時代，為日本現存最古老三重塔之一。

高山市中心的飛驒國分寺❤

是座承載超過1,250年歷史的古老寺院

以院內銀杏巨樹、日本現存最古老的三重塔聞名

最熱門的觀光季節，就屬銀杏盛開的秋天~!!

飛驒國分寺

創建於西元746年(奈良時代)

聖武天皇祈求國家安定

下令在全國各地興建國分寺

見證了飛驒地區的興衰變遷

成為當地重要歷史文化遺產

院內這棵銀杏樹

據說與寺院同時期種植

歷經數次火災、天災依然屹立不搖

被當地人視為守護高山市的神木

可惜我們去的時候是冬天

但光看其直立高聳的樹幹

足以見證神木的強大氣勢!!

寺院內的三重塔

建於室町時代(1440年左右)

塔高約22公尺

採傳統和樣建築風格

屋頂的優美曲線

展現日本古代建築的精湛工藝

日本現存最古老的三重塔之一

已被指定為國家的重要文化財

逛高山老街必訪景點

別錯過這重要佛教聖地

進入本堂內參觀要收門票囉!!

#飛驒國分寺#日本景點#高山市古寺

精華 FAQ

  • 因為它創建於西元746年，承載超過一千二百五十年歷史，見證飛驒地區興衰，也保存了珍貴寺院建築與文化財，成為高山市重要歷史文化遺產。

  • 這棵銀杏據說與寺院同時期種植，歷經多次火災與天災仍屹立不搖，被當地人視為守護高山市的神木，也是秋季最受矚目的景觀之一。

  • 三重塔建於室町時代約1440年，高約22公尺，採傳統和樣建築風格，屋頂曲線優美，並被指定為國家重要文化財，也是現存最古老三重塔之一。

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#銀杏 #日本 #奈良 #打卡景點

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2026-06-22 13:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Shutterstock、歐肯提供
示意圖／Shutterstock、歐肯提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：威士忌挑選重點不只看年份，酒體厚度與平衡更關鍵。
  • 重點二：桶型、產區與酒精濃度共同塑造威士忌的風味個性。
  • 重點三：網友普遍認為最重要的是找到符合自己口味的酒款。

迷戀威士忌，是因為那抹琥珀色酒液裡，藏著時間的味道。

輕輕搖晃酒杯，橡木桶熟成帶來的香草與木質氣息率先浮現，接著是果乾、焦糖、堅果甚至煙燻泥煤的層層堆疊。當酒液滑過舌尖，每次啜飲都像打開不同篇章，有時溫潤甜美、有時深邃奔放，悠長餘韻讓人忍不住反覆回味。

近年來，威士忌不再只是藏家酒櫃中的珍藏，從高級餐酒館、雪茄酒吧，到朋友聚會與商務宴席，逐漸成為品味生活的重要象徵。然而，面對單一麥芽、調和威士忌等各種專有名詞，許多人第一次挑酒時，依舊難免感到陌生：究竟該從泥煤感強烈的艾雷島開始？還是從帶有雪莉桶甜香的酒款入門？年份越高，就一定越好喝嗎？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出挑選威士忌時的十大重點細節，從產區特色、桶型風味到酒體個性一次解析，帶你用輕鬆卻專業的方式，深入認識威士忌歷久不衰的魅力，找到最符合自己口味的命定酒款。

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No.1 酒體厚度表現

示意圖／Shutterstock

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第一次接觸威士忌的人，會把注意力放在年份或價格上，但真正決定「喜不喜歡」的關鍵，經常是酒體厚度（Body）。

所謂酒體輕重主要取決於油脂、酒精濃度與萃取物。有人偏愛如絲絨般滑順、輕盈優雅的風格，也有人鍾情濃郁厚實、幾乎能覆蓋整個口腔的飽滿口感。輕酒體威士忌通常展現較輕盈的口感與清爽的飲用感受，常見花香、柑橘、蜂蜜與青草等風味；重酒體酒款則具有較厚實飽滿的質地與更強的口感存在感。值得注意的是，煙燻、辛香料、巧克力、堅果或果乾等風味並非重酒體專屬，而是可能出現在不同酒體風格的威士忌之中。

挑選時不妨先問自己，你喜歡的是紅茶般的清爽感，還是濃縮咖啡般的厚實感？前者可從部分斯佩賽（Speyside）或低地區（Lowlands）酒款入門；後者則可嘗試雪莉桶熟成或部分高地區（Highlands）酒款。

許多人誤以為「越濃越高級」，其實酒體沒有絕對優劣。真正好的威士忌，在於酒體、香氣與風味之間是否達到平衡；找到自己偏愛的口感重量，比盲目追求高年份更重要。

No.2 威士忌種類差異

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蘇格蘭威士忌主要分為單一麥芽（Single Malt）、單一穀物（Single Grain）、調和麥芽（Blended Malt）、調和穀物（Blended Grain）以及調和威士忌（Blended Scotch Whisky）五大類。

單一麥芽威士忌必須使用100%發芽大麥釀製，且來自同一家蒸餾廠；調和威士忌則透過不同酒廠、不同風格的原酒組合，創造出更均衡且穩定的風味表現。

如果偏愛個性鮮明、產區特色明確的酒款，單一麥芽是理想選擇。以歐肯12年雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌為例，其屬於單一麥芽威士忌，並延續品牌標誌性的三次蒸餾工藝。相較於蘇格蘭多數酒廠採用的兩次蒸餾，三次蒸餾能進一步提升酒液純淨度，使口感更加柔順細膩，也讓清新的果香調性更加鮮明。對於剛接觸威士忌的消費者而言，這類風格往往比重泥煤或高酒精強度酒款更容易親近，也能更清楚感受單一麥芽威士忌所呈現的酒廠個性。

No.3 桶型影響

示意圖／Shutterstock

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蒸餾器塑造威士忌的骨架，而橡木桶則決定它的靈魂。威士忌最終風味有相當高比例來自熟成過程中的木桶影響。不同桶型、木材來源與前桶內容物，都會賦予酒液截然不同的個性。

最常見的波本桶（Bourbon Cask）來自美國，通常帶來香草、蜂蜜、椰子、焦糖與奶油風味；雪莉桶（Sherry Cask）則因曾盛裝西班牙雪莉酒，經常展現葡萄乾、無花果、黑巧克力、肉桂與深色水果氣息。

如果你偏愛清新優雅與蒸餾廠原味，波本桶較易獲得好感，有網友提到，格蘭利威也有類似的柑橘果香。若喜歡甜潤飽滿的風格，比如麥卡倫的雪莉桶香就頗具盛名。

近年越來越多酒廠也開始使用波特桶、紅酒桶、蘭姆桶甚至日本燒酎桶進行後熟成（Finish），藉此創造更豐富的風味維度。許多世界級得獎作品，正是透過不同桶型熟成與後桶工藝，建立獨特辨識度。

No.4 酒精濃度結構

示意圖／Shutterstock

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高酒精濃度不代表比較烈，而是意味著更完整的風味載體。許多資深玩家甚至會自行加水，享受不同風味。網友分析指出，「有些人喜歡純飲感受最完整的酒體，有些人會加幾滴水讓香氣慢慢打開，也有人加冰讓口感變得更柔順」。

40%酒精濃度通常較圓潤易飲，適合剛入門的消費者；43%至46%之間則能保留更多香氣油脂與風味細節，因此近年愈來愈多酒廠選擇46%裝瓶。再往上則是「原桶強度」（Cask Strength）。這類酒款幾乎未經稀釋，直接保留橡木桶熟成後的天然酒精濃度，常見介於50%至60%以上。

因此，挑選時不妨把ABV（Alcohol By Volume）視為風味濃縮度指標。喜歡柔順好入口，可從40%至43%開始；若追求更多細節與層次，46%以上更值得探索。

No.5 尾韻、香氣與風味層次

專業品飲時常將體驗拆分為香氣（Nose）、口感（Palate）與尾韻（Finish）三大階段。其中最能區分酒款品質的，往往是尾韻。

酒液滑過喉間後，香氣是否仍持續綻放？是留下短暫甜感便迅速消散，還是能持續數十秒甚至數分鐘？這些都是衡量品質的重要指標。

高品質威士忌通常具備風味演變能力。最初可能出現蜂蜜與果香，中段轉為堅果與香料，最後留下木質、可可或煙燻氣息。這種層層展開的變化，正是威士忌最迷人的地方。

以受到許多玩家好評的歐肯12年雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌為例，聞香時率先浮現的是甜點般的香氣，以及鮮明的柑橘果香、堅果氣息與綠葉般的清新感；入口後則能感受到香草、榛果、橘子與萊姆風味逐漸展開，柔順酒體讓各種香氣之間保有良好的平衡；來到尾韻階段，微微辛香與薑味緩緩浮現，最後留下持久而優雅的堅果香氣。

網友讚賞，「這款酒的香氣：奶油烤布丁、柑橘的香氣，以及歐肯最具代表的青草與堅果味」、「歐肯標誌性的柔順口感之上，增添深邃果香與精緻層次」、「展現經過耐心堆疊後的平衡與從容，柔順、乾淨，卻比想像中更有深度」、「千元級距的高CP值，絕對是威士忌新手不能錯過的必選酒款」。

也有其他網友提及，「一款好的威士忌通常會產生持久而讓人愉悅的尾韻」、「慕赫系列濃郁、醇厚、充滿層次感」。

No.6 熟成桶數與調和方式

示意圖／Shutterstock

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若說單桶威士忌像獨奏家，個性鮮明、變化強烈；多桶調和就像交響樂團，講究協調與整體性。透過不同桶型熟成的酒液搭配，調酒師能夠放大各自優勢，同時修飾單一桶型可能出現的不足，創造更完整的風味結構。

許多頂級酒廠的核心產品，背後都可能結合數十甚至上百個橡木桶共同完成。調和不是妥協，而是一門極其複雜的技藝。

歐肯12年雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌便是一個相當典型的例子。酒液歷經12年雙桶熟成，同時結合美國波本桶與Oloroso雪莉桶的特色。波本桶賦予香草、甜美果香與柔和口感，雪莉桶則帶來更深層的果乾氣息與風味厚度，兩者相互堆疊，使酒款在保有歐肯招牌清新果香的同時，也增添更豐富的層次感與深度。

No.7 熟成年份

年份是許多消費者選購威士忌時最先注意的資訊，但它並不等於品質保證。根據法規，酒標上的年份代表酒液在橡木桶中的最短熟成時間，也就是以酒中最年輕的原酒計算。

隨著熟成時間增加，橡木桶會為威士忌帶來更多香草、果乾、香料與木質風味，但年份並非越高越好。過度熟成反而可能讓木質調性過於強烈，影響整體平衡。因此，有些酒廠的酒款在12至15年便能展現最佳風味，有些則適合更長時間熟成。

近年無年份標示（NAS）威士忌也逐漸成為市場主流。這類酒款不受單一年份限制，能透過不同酒齡原酒調和，呈現酒廠期望的風格與風味表現。對消費者而言，年份更適合作為了解風味方向的參考指標，而非評斷價值的唯一標準。真正值得關注的，往往是酒廠風格、桶陳工藝，以及最終呈現的風味平衡。

No.8 國籍與產地風味

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產地，是理解威士忌風味最快的入口。蘇格蘭威士忌向來以多元風格聞名，斯佩賽常見果香與蜂蜜調性；艾雷島則以泥煤與海風氣息著稱；高地區則展現更寬廣的風味光譜。

日本威士忌長期以細膩、平衡與精準的風格受到市場青睞，但近年也有愈來愈多酒廠推出重泥煤、高酒精濃度及各種實驗性桶陳酒款，展現不同於傳統印象的個性與力度。美國波本威士忌因法規要求使用全新燒烤橡木桶，經常帶有濃厚的香草、焦糖與甜香；台灣威士忌則受亞熱帶氣候影響，熟成速度相對較快，風味表現往往更加濃郁鮮明。

不過，產地提供的是風格線索，而非絕對答案。隨著全球威士忌產業持續創新，許多酒廠早已跳脫地域框架，讓產地成為認識風味的起點，而非最終結論。網友建議，「市面上有許多不同的威士忌，所以不要害怕嘗試」、「最好的威士忌就是你喜歡的」。

No.9 價格合理性

全球市場上極具影響力的威士忌品牌包含麥卡倫、約翰走路、歐肯、格蘭利威、大摩、百齡罈、百富、山崎等，其價格受到熟成年份、桶型配置、酒廠定位、市場供需與品牌稀缺性等多重因素影響，但價格高低並不必然等同於飲用價值。對多數消費者而言，更重要的或許是這瓶酒是否能帶來符合預期的風味體驗。

歐肯12年雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌具備12年熟成基礎，讓消費者能一次體驗單一麥芽威士忌、雙桶熟成以及豐富風味層次等多項特色。對於想深入了解威士忌風味世界、卻又不想一次投入高價收藏酒款的族群而言，這類兼具工藝特色與風味完整度的產品，更能展現價格與品質之間的平衡價值。

網友推薦提到，「有別於其他多數的蘇格蘭蒸餾廠只做2次蒸餾，歐肯一直以來都堅持全程3次蒸餾，擷取更乾淨的酒體」、「如果你正處於從『順口』跨越到『稍微懂喝懂喝』的階段，全新歐肯12年無疑是推薦清單上的私心首選」。

No.10 酒標資訊透明度

酒標不只是產品資訊，更是了解威士忌的重要線索。除了酒齡、酒精濃度與產區等基本資料外，部分酒款還會揭露桶型、蒸餾與裝瓶年份，以及是否採用非冷凝過濾（Non-Chill Filtered）或自然酒色（Natural Colour）等製程資訊。

近年隨著消費者對製程與風味來源的關注提升，愈來愈多精品酒廠與獨立裝瓶商選擇公開桶號、裝瓶數量與熟成細節。不過，資訊揭露多寡並非品質保證，多數主流蘇格蘭威士忌仍以酒齡、酒廠與品牌風格作為主要溝通重點，而進階製程資訊則較常見於單桶或精品酒款。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年5月21日至2026年5月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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精華 FAQ

  • 文章建議先看酒體厚度、桶型與酒精濃度，因為這些因素最直接影響入口感受與風味走向；年份與價格可參考，但不應作為唯一判準。

  • 因為年份只代表最年輕原酒的熟成時間，並不等於品質保證；若熟成過久，木質調可能過強，反而失去平衡，所以要看整體風味表現。

  • 最重要的是找到自己喜歡的風味，不必盲目追求高年份或高價格。從產區、桶型、酒體與ABV慢慢嘗試，才能找到真正適合自己的命定酒款。

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#威士忌

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