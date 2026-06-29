2026-06-29 18:49 女子漾／編輯王廷羽
角落小夥伴也懂台味！San-X 90週年紀念展登場，台灣限定周邊、拍貼機、Café Stand全攻略
今年暑假展覽檔期超精彩！為歡慶 San-X 90週年，「San-X 90週年紀念展in台灣」海外首展已於2026年6月27日在台北微風廣場登場，展覽集結拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等歷代人氣角色，從經典角色設定、珍貴原畫資料，到台灣限定視覺周邊、拍貼機、姓名貼與期間限定 Café Stand，一次打造讓粉絲走不出去的療癒系可愛宇宙。
文章目錄
1. 海外首展選在台灣
1. 海外首展選在台灣
這次「San-X 90週年紀念展in台灣」最有紀念意義的亮點，絕對是海外首場大型紀念展選在台北登場！San-X陪伴許多人從學生時期一路長大，從懶洋洋的拉拉熊，到總是默默躲在角落的角落小夥伴，每個角色都帶著一種不吵不鬧、卻很懂人心的療癒感。
展覽從品牌創立初期的角色設計與商品演變出發，完整呈現San-X如何從文具雜貨品牌，發展成深受全球粉絲喜愛的角色王國，對老粉來說，這是一場大型回憶殺；對新粉來說，也很適合一次認識San-X的可愛宇宙。
2. 歷代角色一次現身
2. 歷代角色一次現身
展覽入口處以大型角色迎賓牆揭開序幕，歷代人氣角色一次亮相，讓粉絲一進場就被滿滿可愛包圍，拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等角色輪番登場，不只適合拍照打卡，也很適合慢慢回味那些曾出現在筆記本、貼紙、鉛筆盒、吊飾上的童年陪伴。展區內規劃多個主題空間，每一區都設置大型主題裝置，讓粉絲可以近距離感受San-X角色獨有的溫暖魅力。這場展覽不只是「看可愛」，更像是走進一段被角色陪伴過的青春記憶。
3. 珍貴原畫草圖公開
3. 珍貴原畫草圖公開
粉絲必看的「角色主題區」，將公開多件角色設定草圖、複製原畫等珍貴資料，帶大家一窺拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等角色誕生背後的故事與創意。一個表情、一個小動作、一個看似簡單的設定，其實都是角色能讓人產生共鳴的關鍵，也難怪San-X角色能紅這麼多年！因為它們不只是可愛，而是可愛裡有情緒、有生活感，也有一種「不用勉強自己也沒關係」的陪伴感。
4. 珍奶雞排造型必看
4. 珍奶雞排造型必看
這次台灣展最讓粉絲尖叫的亮點，就是專為海外首展打造的台灣限定視覺，拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等人氣角色換上台灣限定新裝，手拿珍珠奶茶、香酥雞排等台灣經典美食登場，萌度直接超標。珍奶、雞排本來就是台灣人的快樂來源，現在被San-X角色拿在手上，療癒感根本加倍，這組台灣限定視覺不只很有在地感，也讓本次展覽更具收藏價值，光是為了這套限定造型，就很值得粉絲衝一趟。
5. 台灣限定周邊登場
5. 台灣限定周邊登場
展場商品區同步推出多款展覽限定商品，收藏控真的要小心錢包，除了原汁原味引進日版角色大圖鑑、日版絨毛玩偶、日版掌上絨毛玩偶，也有San-X最愛絨毛玩偶組、壓克力磁鐵、不鏽鋼隨行杯、長型立鏡、大滑鼠墊、造型證件卡套等實用小物。其中最吸睛的，當然是搭配台灣限定視覺延伸出的原創商品！拉拉熊車車絨毛組、軟Q胸章等設計，都帶有只有台灣展才有的紀念感。
6. 拍貼姓名貼超好玩~
6. 拍貼姓名貼超好玩~
除了展覽與限定商品，現場也設有拍照機、姓名貼製作機及角色收藏卡等互動內容，讓粉絲可以留下專屬自己的90週年紀念。拍貼機很適合和朋友、情侶或家人一起留下可愛回憶；姓名貼則充滿童年感，彷彿一秒回到以前把貼紙貼滿鉛筆盒的日子；角色收藏卡也很適合慢慢蒐集，讓整趟看展過程多了一點尋寶樂趣。
7. 角色Café期間限定
7. 角色Café期間限定
場外更特別打造期間限定主題 Café Stand，推出多款角色聯名輕食，飲品將以可重複使用的角色玻璃瓶盛裝，粉絲品嚐美味之餘，也能把可愛瓶身帶回家收藏；人氣甜點馬卡龍則印有角色圖案，每一款都萌度爆表，完全是拍照打卡新亮點。輕食區消費滿500元，還可獲得限定閃亮小貼紙贈品，讓吃甜點也變成收藏任務，看完展再來一杯角色茶飲、幾顆可愛馬卡龍，整趟行程直接變成療癒系下午茶約會。
8. 拉拉熊白熊見面會
8. 拉拉熊白熊見面會
活動期間也安排多場角色見面會，邀請小雞、拉拉熊及白熊親臨現場與粉絲近距離互動。能看到角色本尊出現在眼前，對粉絲來說絕對是展覽最幸福的瞬間之一，不管是親子出遊、朋友揪團、情侶約會，或是一個人想要療癒充電，這場展覽都很適合排進暑假清單，畢竟有時候生活累了，不一定需要大道理，只需要一隻拉拉熊、一群角落小夥伴，還有一點剛剛好的可愛。
San-X 90週年紀念展in台灣 展覽資訊
San-X 90週年紀念展in台灣 展覽資訊
San-X 90週年紀念展in台灣展覽時間：2026年6月27日(六) 至 2026年8月30日(日)
展覽地點：微風廣場 Breeze MEGA Studio 8F & 9F 藝文中心(台北市松山區復興南路一段39號)
精華 FAQ
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這場海外首展選在台北微風廣場的 Breeze MEGA Studio 8F 與 9F 藝文中心舉行，展期自2026年6月27日至8月30日，方便粉絲暑假期間前往參觀。
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展覽集結拉拉熊、角落小夥伴、趴趴熊等歷代人氣角色，並公開角色設定草圖與複製原畫，還有台灣限定視覺、限定周邊、拍貼機、姓名貼與角色收藏卡。
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場外期間限定 Café Stand 推出角色聯名輕食與可重複使用玻璃瓶飲品，消費滿額可獲小貼紙；現場也安排角色見面會，讓粉絲可近距離與小雞、拉拉熊、白熊互動。
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