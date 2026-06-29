2026-06-29 17:56 Beverly比猴俐
南港LaLaport 覓食指南！「漢來上海湯包」品嘗江南面點，這幾道隱藏版手藝讓人驚艷
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：漢來上海湯包位於南港LaLaport五樓，主打江南麵點與現包湯包。
- 重點二：菜單融合川菜滬菜台菜，招牌小籠包、蟹粉與蔥油拌麵都受推薦。
- 重點三：環境輕奢寬敞，服務貼心，整體用餐體驗適合聚餐與逛街歇腳。
每次來到南港 LaLaport，是不是總在琳瑯滿目的美食街和餐廳前陷入選擇困難？
今天要介紹一間位於五樓的「漢來上海湯包」，
這間由五星級漢來美食集團打造的精緻江南麵點品牌，
進門就能看到師傅隔著玻璃窗現點現包，
寬敞輕奢的用餐環境搭配職人現擀現包的黃金 18 折工藝，
讓這間餐廳天天客滿，生意好到不行 !
如果你已經吃膩了普通的美食街，想找一個環境輕奢、出菜快又超美味的中式餐館，
這篇南港 LaLaport 漢來上海湯包的開箱文，絕對要先收藏起來！
乍看菜單和鼎泰豐真的有異曲同工之妙，餐點的選項非常豐富，
雖然主打上海湯包，但它的菜單其實融合了川菜、滬菜（上海菜）與台菜的精華。
從清爽的小菜、經典的湯包、香氣四溢的排骨蛋炒飯，
到帶點麻辣開胃的川味熱炒應有盡有，不管是兩個人來吃，
還是家人來聚餐點滿一桌，都能滿足每個人不同的口味。
不同於傳統湯包店有些擁擠、吵雜的街邊感，
店內的裝潢融入了現代中式的輕奢風格，空間明亮寬敞，
非常適合在 LaLaport 逛街逛累了，進來優雅地一邊吹冷氣一邊享受噴汁的湯包，
帶長輩或小孩來吃也完全不失面子。
這是我們今天點的餐，湯的部分多點了一份，所以後來又請工作人員幫忙取消。
這碗蔥油拌麵是我進門看到別桌點的，看起來很好吃，學著點的，
這碗蔥油拌麵吃的就是「純粹的香氣與極致的乾拌美學」，
看似最樸素，卻最考驗主廚「熬油」功力，雪白的麵條淋上亮晶晶的琥珀色蔥油醬汁，
最上頭一定會鋪上熬得黑金焦脆的蔥段。
味道鹹中帶點上海菜特有的微甜，卻不會太鹹，幾分鐘就能稀溜溜地吃完一整碗。
小籠包部份我們點了兩種口味，一籠招牌、一籠蟹粉，
剛好是「一清甜、一濃郁」的黃金組合。
頂端完美的 18 道摺線收口極其細緻，輕輕咬開一個小口，
精燉的秘製豬骨高湯瞬間湧上湯匙，湯頭清澈、油脂適中，
內餡嚴選在地的優質豬肉，質地細緻、毫無豬腥味。
搭配一點醬油，最能吃到純粹的肉香與麵皮的麥香，是百吃不厭的經典。
蟹粉與招牌最大的不同，在於薄透的麵皮下，
隱隱約約可以看到閃爍著琥珀色的金黃蟹油。
主廚將肥美的新鮮蟹黃與蟹肉融入精選的豬肉餡中，
流出來的高湯不是清澈的，而是帶著濃郁蟹香、黃澄澄的頂級蟹油高湯！
滿滿的海鮮鮮甜與豬肉的油脂在嘴裡完美融合。
「菜肉蒸餃」推薦給「注重健康、怕肉汁太油膩、或是喜歡豐富蔬菜口感」的朋友，
蒸餃的靈魂在於內餡，以蔬菜末與微量的鮮嫩豬肉餡混合。蔬菜的比例非常高，
青江菜特有的清脆甜味被完全保留，不僅沒有蔬菜的苦澀味，反而帶有一種溫潤的清香。
這道「原味清蒸鮮魚」可說是我們在這間餐廳最喜歡的一道菜色了，
漢來嚴選肉質細緻、無暗刺的優質鱸魚，不搞重口味的醬汁遮掩，
僅用最純粹的蔥、薑、米酒去腥提味。魚肉夾起來時是一瓣一瓣的，
入口完全不乾柴，而是極其滑嫩、綿密，
幾乎可以用舌頭輕輕一抿就化開，完美保留了膠原蛋白的Q彈與魚肉本身的鮮甜。
醬汁鹹香卻帶有回甘的微甜，非但不會搶走魚肉的鋒頭，
反而把海鮮的「鮮」襯托得更淋漓盡致。
「元盅」指的是將食材放入特製的陶瓷小盅裡，密封後直接送進蒸籠，
利用高溫蒸汽長時間慢火「蒸燉」。能將牛肉的酸甜與香氣、中藥材與薑絲的精華，
百分之百「逼」進湯汁裡，精華完全不外流。
喝下一口，味道極其乾淨、甘甜，完全沒有傳統牛肉湯的油膩感與厚重感。
牛肉已經徹底入味，肉質纖維被燉得極其軟爛，用筷子輕輕一撥就會分離。
這次吃完再使用了餐廳優惠券後，價格是1300多台幣，每一道菜都沒有踩雷。
從經典爆汁的「招牌與蟹粉小籠包」、清爽翠綠的「菜肉蒸餃」，
到慢火細熬的「蔥油拌麵」，每一道麵點都能吃出職人的手藝，
而「原味清蒸鮮魚」與「元盅燉牛肉湯」更是展現了大廚對火候的精準掌控。
「漢來上海湯包」，成功將五星級飯店的餐點底蘊帶進了百貨商場，
這裡寬敞輕奢的環境與貼心的服務，海陸兼備的百搭陣容，保證讓每個人都滿意，
下次來到南港 LaLaport，用餐時間直接到 5 樓，來一場精緻爆汁的江南美食盛宴吧！
漢來上海湯包（南港LaLaport店）
地址：台北市南港區經貿一路170號（南港 LaLaport 北館 5 樓）
營業時間：
平日：11:30~15:00、17:00~21:30
假日：11:00~15:00、17:00~21:30
訂位電話：(02) 2788-5188 *消費方式：內用需另加收10%服務費
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精華 FAQ
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餐廳位於南港LaLaport北館五樓，主打精緻江南麵點與湯包，同時也提供川菜、滬菜和台菜融合的多元菜色，適合不同口味的客人。
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推薦的餐點包含招牌與蟹粉小籠包、菜肉蒸餃、蔥油拌麵、原味清蒸鮮魚及元盅燉牛肉湯，特色是現包現蒸、湯汁飽滿、火候精準。
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店內空間明亮寬敞、走輕奢中式風格，出餐快且適合聚餐或逛街休息。文中提到加服務費後，整體消費約一千三百多元，且幾乎沒有踩雷。
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