2026-07-02 11:05 旅遊經
韓國晉州「教坊宴」與「戰火牛肉」交織 「七寶花盤」與「海陸冷麵」等必嚐美食推薦
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：晉州融合教坊文化與戰火記憶，形成獨特牛肉飲食傳統。
- 重點二：七寶花盤與晉州冷麵是當地必吃代表，兼具美感與滋味。
- 重點三：中央市場、真麥啤酒廠與隕石麵包展現晉州新舊魅力。
慶南料理名人白賢淑與台灣行腳節目主持人廖科溢一起介紹晉州美食，如「七寶花盤」與「海陸冷麵」等必嚐美食
【旅遊經 洪書瑱報導】
韓國素有「北平壤，南晉州」的說法！民間歲月交融的文化印記，平壤與晉州自古就是兩大教坊大本營，有著無可匹敵的文藝氣息，加上政府官員及兩斑等宴會頻繁，孕育出精緻高雅的「教坊文化」；同時，它也曾深陷壬辰之亂的烽火，迫使軍民在戰火中展現生存智慧，這些獨特的歷史軌跡，不僅銘刻在建築與古蹟上，更深深融入了當地的飲食文化中，成為今日晉州美食發展的養分，在晉州催生出兼具優雅與剽悍的「牛肉」飲食模式，加上這「天外飛來」的大石的意外插曲，也同步催生了現今晉州特色的「甜美」！
※.烽火與風雅的交響，晉州飲食的雙重風格──
晉州的飲食文化，可以說是一部由「風雅」與「戰火」共同譜寫的交響樂，自高麗與朝鮮時代以來，晉州便是地方行政與文化的中心，官員往來頻繁，為了款待達官顯貴與遠道而來的文人墨客，融合了音樂、舞蹈與頂級料理的「教坊文化」在此蓬勃發展。教坊料理講究擺盤色彩的調和、食材的嚴選與層次的細緻，追求的是視覺與味覺的極致饗宴，這種追求精緻的基因，深深地烙印在晉州人的血液裡。
然而，歷史的另一面卻是壯烈的「鐵」血印記，萬曆年間的「壬辰之亂」時期，晉州城爆發了慘烈的圍城之戰，在物資匱乏、敵軍壓境的極端環境下，城內的軍民為了在最短時間內補充體力與營養，發展出了一套高效率、高熱量的牛肉飲食模式。他們將牛肉迅速處理、烹煮，與身邊現有的食材快速拌勻吞下，這種因應戰爭而生的剽悍飲食習慣，非但沒有隨時間消逝，反而與原本精緻的教坊精髓相互揉合，演變成今日全韓國獨一無二的晉州代表性美食。
※.晉州必嚐二大美食，舌尖上的「七寶花盤」與「海陸冷麵」──
晉州拌飯是朝鮮時代宮廷料理之一，又稱為「七寶花盤」或「花飯」
晉州兩大必吃，即是「晉州拌飯」以及「晉州冷麵」！其中晉州拌飯是朝鮮時代宮廷料理之一，既美觀、美味又有營養！由於晉州以古以來就是韓牛養殖大縣，以及這裡的米飯並非用清水煮熟，而是奢侈地使用熬煮多時的純牛肉湯烹煮，讓每粒米飯都吸飽了牛肉的醇厚鮮美，拌飯上鋪滿了鄰近「智異山」有豐沛山野菜與南海豐富海鮮等，並以傳統醬油醃漬，底蘊深邃。
而這菜色的焦點即是拌飯中央擺上一大撮用香濃芝麻油調味的生牛臀肉絲，並因教坊文化的「色彩」，拌飯端上桌時，呈現紅、綠、黃、白、黑等色彩繽紛交織，宛如一朵盛開的花朵，在民間被美稱為「七寶花盤」或「花飯」，吃上一口，加上帶有牛油香氣的特製晉州辣椒醬均勻拌開，生牛肉的軟嫩、蛤蜊的鮮甜、蔬菜的清脆與牛湯飯的濃郁，在口中引爆一場完美的「海陸大合奏」。這不只是一碗美味的拌飯，也蘊含著當年將士們在城牆上抵抗外敵時的體力泉源，與教坊視覺美學的延續。
晉州冷麵
晉州冷麵
香煎肉煎餅
晉州美食另一道靈魂則是「晉州冷麵」，與傳統「平壤冷麵」純粹的肉湯不同，晉州冷麵的湯頭融合了鰤魚、花蛤、貽貝、乾明太魚、章魚等海鮮的鮮甜，與牛肉骨熬煮的醇厚，喝起來清爽卻餘韻無窮。最特別的是Q彈的蕎麥麵上不只有水梨片，更鋪滿了剛起鍋、香氣四溢，將牛肉切薄片沾裹蛋液油煎而成並切絲的「香煎肉煎餅」，讓帶有油脂香氣的肉餅與冰涼清爽的湯頭在口中激盪，層次極為豐富，完美展現了晉州人對牛肉料理的極致想像，晉州冷麵不僅口感豐富，還有很高的「顏值」。晉州料理名人「白賢淑」表示，在吃晉州冷麵時，建議加芥末油以及醋，會更加地道！另，在晉州也推薦牛肉煎餅、燉牛排、牛排骨湯等牛肉料理！
在晉州也推薦牛肉煎餅、燉牛排、牛排骨湯等牛肉料理
在晉州也推薦牛肉煎餅、燉牛排、牛排骨湯等牛肉料理
※.晉州必吃美食──
晉州中央·論介市場
晉州中央·論介市場
晉州中央·論介市場
晉州中央·論介市場是晉州的美食舞台
晉州中央·論介市場是晉州的美食舞台
晉州中央·論介市場是晉州的美食舞台
晉州中央·論介市場是晉州的美食舞台
晉州中央·論介市場是晉州的美食舞台
晉州中央市場劃分出韓服、布店、小吃街等三個區域
晉州中央市場劃分出韓服、布店、小吃街等三個區域
要體驗這種歷史交融的滋味，不妨前往晉州中央市場以及相鄰的晉州論介市場。其中全年無休「晉州中央市場」是晉州美食舞台，長980公尺的開閉型拱廊，場中劃分出韓服、布店、小吃街等三個區域。晉州中央市場是交易「智異山」豐富農產品與南海岸新鮮水產品的商業樞紐，同時還販售韓服、海鮮乾貨、農水產品等各種特產的傳統市場。值得一提的是──當夜幕低垂，週六晚間則化身為限定的「貓頭鷹夜市」，攤位一字排開，燈火通明，空氣中瀰漫著拌扁平餃子、烤冰淇淋、勁辣豬腳等街頭美食的香氣，喧囂的人民活力為這座古城注入了無窮的生命力。
天凰餐廳外觀
天凰餐廳提供的美食
天凰餐廳提供的美食
天凰餐廳提供的美食
天凰餐廳提供的美食
天凰餐廳提供的美食
而市場中最推薦傳承三代的百年老店「天凰餐廳」，這家坐落於傳統市場內的韓屋瓦房，散發著濃厚的鄉土飲食店氣息，默默守候著流轉的歲月。而這裡的代表作「晉州拌飯」，將徹底顛覆了人們對一般全州拌飯的既定印象。
晉州真麥啤酒廠外觀
晉州真麥啤酒廠外觀
晉州真麥啤酒廠
晉州真麥啤酒廠
晉州真麥啤酒廠明亮的釀造設備
晉州真麥啤酒廠二樓打造成極具情調的音樂空間
晉州真麥啤酒廠
晉州真麥啤酒廠目前提供兩款「拉格啤酒」及「艾爾啤酒」等地酒
傳統與現代的火花，還有在市場裡的「晉州真麥啤酒廠（Jinju Jinmac Brewery）」，這棟由舊建築活化改建的三層樓空間，是當前晉州最時髦的去處。透過大片的玻璃窗，遊客可以看到明亮的釀造設備，這裡的精釀啤酒堅持使用晉州在地的特產小麥，並汲取南江清澈的水源釀造而成兩款「拉格啤酒」及「艾爾啤酒」等「地酒」。啤酒廠的二樓更被打造為極具情調的音樂空間，整面牆的黑膠唱片、復古黑膠唱片機與全罩式耳機，讓人在酒精的微醺中，能瞬間沉浸在黑膠獨有的溫暖類比音樂中。每到週六夜晚，這裡便成了在地青年與外地饕客的流動盛宴中心，當地人們流行在真麥啤酒廠外帶一杯口感醇厚、綿密細緻的現釀「真麥啤酒」，再走到隔壁的論介貓頭鷹夜市，點上一份現煎的香煎肉片或酥炸雞塊，感受庶民美食與傳統市場飽含人情味的叫賣聲中，享受一種專屬於晉州浪漫且深刻的微醺夜生活。
晉州城附近販賣充滿話題性拌手禮_晉州隕石麵包
晉州隕石麵包靈感，源自 2014 年震驚全韓的「晉州隕石撞擊事件」
晉州隕石麵包
晉州還有一款充滿話題性的伴手禮——「晉州隕石麵包」，這款點心的靈感，源自 2014 年震驚全韓的「晉州隕石撞擊事件」，外觀上，烘焙師巧妙地使用天然墨魚汁，將麵包塑造成黝黑、帶有坑洞的隕石粗糙外表，咬下後，內餡則是微甜綿密的白豆沙、栗子與各式堅果，這顆看似冷酷卻內心溫暖的「隕石」，如今成了造訪晉州城必買的話題甜點，象徵著將來自宇宙的幸運祝福。
若是文字仍讓您還是意猶未盡，不妨再藉由《「台灣人的旅程 韓國人的故事」晉州篇》，和行腳節目主持人「廖科溢」一起「餐」與晉州專屬的尋味！提醒您，飲酒過量有礙身體健康！
※.影片：
以上圖片：亞洲朋友 Asiafriend提供
精華 FAQ
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因為晉州曾是教坊文化重鎮，又歷經壬辰之亂圍城，前者講究擺盤與宴席美學，後者催生高效率牛肉料理，兩種歷史共同塑造今日晉州飲食風格。
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晉州拌飯以牛肉湯煮飯，鋪上山野菜、海鮮與生牛臀肉絲，色彩紅綠黃白黑交織，端上桌宛如盛開花朵，因此被稱為七寶花盤或花飯。
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可前往晉州中央市場與論介市場吃小吃，順道探訪天凰餐廳、真麥啤酒廠，還能買晉州隕石麵包；夜晚則可逛貓頭鷹夜市感受熱鬧氛圍。