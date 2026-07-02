2026-07-02 12:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
積極前進台灣市場 ONYX酒店集團 4大主軸品牌登場 全力推廣泰式款待 目標成為全球最佳中型酒店集團
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：ONYX酒店集團以泰式款待為核心，積極拓展台灣市場。
- 重點二：集團旗下Amari、OZO、Shama與Oriental Residence四品牌齊發。
- 重點三：導入GSTC、ISO20121與ESG監控，強化永續與MICE競爭力。
【旅奇傳媒/記者-張偉浩】總部位於曼谷的「ONYX 酒店集團」（ONYX Hospitality Group），憑藉超過60年的豐富經驗，已成為亞太地區排名領先的酒店暨物業管理集團之一。目前集團在亞太地區營運49家物業，總計超過9,000間客房。集團更計畫於2030年前將版圖擴張至75家以上物業。
針對日益增長的台灣市場，「ONYX 酒店集團」透過旗下4大主軸品牌－Amari、OZO、Shama 及 Oriental Residence，精準滿足商務與休閒旅人的多元需求。
Amari、OZO、Shama、Oriental Residence 亞太頂尖餐旅管理集團以60年豐厚底蘊 滿足台人商務獎旅與休閒旅遊需求
ONYX 酒店集團執行長 Yuthachai Charanachitta 表示，「ONYX 酒店集團」是亞太地區領先的酒店管理公司之一，集團已正式啟動55億泰銖的投資計畫，並朝向330億泰銖的營收目標邁進。旗下擁有豐富且多元的資產組合，涵蓋酒店、度假村、服務式公寓及奢華住宅。憑藉在泰國、馬來西亞、中國大陸（含香港）、孟加拉、斯里蘭卡和寮國深耕60年的豐富經驗，該集團已建立起強大的區域版圖，致力於滿足亞太地區各類高品味旅客的獨特需求。
集團更以其深受國際認可的管理標準與專業知識聞名，確保旗下品牌能持續提供融入「亞洲款待精神」的卓越世界級體驗；同時保持營運上的靈活性、積極應對不斷變化的市場動態，並堅定不移地維護其品牌標準的實力與一致性。
泰馬雙國鎖定台灣旅客 免簽優勢、交通便利
鑑於台灣旅客對東南亞旅遊的熱衷，集團計畫推動「跨國套裝行程」（Combo Deal），例如結合曼谷的城市活力與馬來西亞的精緻體驗，提供無縫接軌的品牌住宿服務。台灣旅客特別熱愛泰國旅遊；而馬來西亞則具備豐富的文化底蘊與便利的交通，適合作為完美的延伸行程。雙國聯遊的行程能為台灣旅客帶來絕佳的價值與豐富的多元體驗。
特別推薦 Amari Hua Hin（華欣）、Amari Pattaya（芭達雅）、Amari Johor Bahru（新山）、Amari Kuala Lumpur（吉隆坡）、OZO North Pattaya（北芭達雅），以及 Amari Don Muang Bangkok（曼谷廊曼）。除了商務會議之外，這些目的地還擁有充滿活力的美食風貌、文化、身心靈療癒（Wellness）和社交體驗。讓旅客從曼谷出發，只需90分鐘即可將會議室的緊湊氣氛切換為芭達雅（Pattaya）的悠閒海灘。
此外，位於寮國首府永珍湄公河畔，甫開幕1年多的5星級 Amari Vientiane（永珍），搭配車程約1小時的 Amari Vang Vieng（萬榮），讓旅客一次體驗首都風情與度假勝地。這些精選物業共同結合了絕佳的地理位置、商務就緒的便利性以及休閒吸引力，進一步鞏固了「ONYX 酒店集團」的市場地位，以捕捉該地區日益增長的高品質、多目的地旅遊需求。
接軌 GSTC 國際認證 MICE 落實 ISO 標準大加分
「ONYX 酒店集團」不僅透過品牌差異化精準鎖定各類客群，針對日益受重視的永續議題，推出了「ONYX for Planet」戰略框架，將環保目標量化與標準化。
集團目前已在旗下物業實施即時 ESG 監控，並取得 CFO（組織碳足跡）認證，確保各項指標符合 GSTC（全球永續旅遊委員會）的全球標準。在 MICE 行業領域，集團更導入 ISO 認證（ISO20121）來管理永續會議服務，從消除一次性塑膠到高效能能源管理，致力於將亞洲熱情與綠色責任完美結合。
針對商務與大型活動需求，Amari Bangkok 等據點更具備可容納800人的大型場地與專屬的積分獎勵計畫。憑藉60年的深厚底蘊與創新的擴張計畫，「ONYX 酒店集團」已準備好迎接全球旅客，攜手譜寫亞太旅遊的新篇章。
Amari 休閒高端 泰式款待的當代演繹
「Amari」是「ONYX酒店集團」的旗艦高端品牌，核心理念為「閃耀你的世界」（Brighten Your World）。該品牌根植於泰式熱情款待的溫暖與智慧，每一家「Amari」酒店都是當地色彩的策展表達，透過建築、設計、藝術與料理展現文化敘事。其特色服務「Ari Service」強調溫暖且具前瞻性的關懷，在賓客開口前便預見需求。
◉ 據點分布與間數／「Amari」目前在5個國家擁有16家物業
◆ 泰國（2,405間房）：包括曼谷、普吉島、芭達雅、蘇梅島、華欣及廊曼機場酒店。
◆ 馬來西亞（947間房）：據點遍及吉隆坡、新山及檳城。
◆ 寮國（410間房）：除原有萬榮據點，2025年並於永珍落成新酒店。
◆ 南亞據點：包含孟加拉的達卡（134間房）與斯里蘭卡的可倫坡（167間房）。
OZO充滿活力 開啟繽紛好心情
「OZO」以聰明選擇（Smart Scale）品牌定位，專為尋求物超所值、強調效率與連結的現代旅人設計。品牌口號為「Unpack Good Vibes」（打開好心情），空間設計旨在激發社交連結。「OZO」特別強調「最棒的睡眠體驗」(Sleep.Best.Ever.)，去除不必要的繁文縟節，讓賓客能快速融入在地脈動。
◉ 據點分布與間數／「OZO」目前在3個國家營運9家物業
◆ 泰國（869間房）：包含芭達雅（OZO North Pattaya，406間房）、普吉島、蘇梅島，以及「Inspired by OZO」系列的楠府Emmaline Hotel Nan。
◆ 馬來西亞：George Town Penang 及2025開幕的 Medini 2家酒店。
◆ 中國大陸與香港：包含香港的2家「Inspired by OZO」系列酒店，2026年預計於深圳開設 Y Hotel Nanshan。
Shama 公寓式酒店 您的第2個家
「Shama」是領先的服務式公寓品牌，強調「在Shama，您永遠不是陌生人」。該品牌提供 Shama、Shama Luxe 及 Shama Hub 3種層次的體驗，融合了住宅的舒適感與酒店的專業服務。透過「Shama Social Club」生活方式計畫，品牌引領住客與鄰里連結，探索城市深處的隱藏魅力。
◉ 據點分布與間數／「Shama」擁有23家物業，分布於3個國家
◆ 泰國（886間房）與馬來西亞：主要是曼谷，計畫擴展至羅勇（2027年）；馬來西亞則有新山 Shama Suasana，2026年計畫開設Shama Medini。
◆ 中國大陸與香港（1,573間房）：據點遍布香港（中環、尖沙咀、北角等）、中國大陸杭州、大慶、長春等地。
Oriental Residence 寧靜奢華都市中的綠洲
「Oriental Residence Bangkok」是集團旗下最頂級的奢華品牌，體現了「靜謐奢華」的極致表現。它結合了私人住宅的隱私與精品酒店的精緻，是「世界小型奢華酒店」（SLH）成員，並兩度獲得「米其林鑰匙」（Michelin Key）肯定。酒店以東方美學與泰式溫暖服務著稱，是品味旅客在城市中的別邸。
◉ 據點分布與間數／「Oriental Residence」唯一高端奢華標誌性酒店
◆ 位於曼谷使館區核心地帶（WirelessRoad），環境綠意盎然，擁有145間精緻客房，包含單臥室與雙臥室套房。
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精華 FAQ
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集團以Amari、OZO、Shama與Oriental Residence四大品牌切入，分別對應商務、休閒、長住與奢華需求，並搭配跨國套裝行程與泰式款待形象，吸引台灣旅客。
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文中推薦Amari Hua Hin、Amari Pattaya、Amari Johor Bahru、Amari Kuala Lumpur、OZO North Pattaya及Amari Don Muang Bangkok，另有永珍與萬榮等據點，適合商務與度假雙需求。
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集團推出ONYX for Planet框架，導入即時ESG監控、CFO碳足跡認證與GSTC標準，並以ISO20121管理永續會議，搭配大型場地與獎勵計畫強化MICE競爭力。