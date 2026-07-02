華航從心出發深化品牌服務 串聯雪梨、墨爾本、布里斯本3大澳洲航點優勢 掌握大洋洲市場上揚趨勢搶占商機

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華航深耕大洋洲市場，串聯雪梨、墨爾本、布里斯本三大航點。

華航深耕大洋洲市場，串聯雪梨、墨爾本、布里斯本三大航點。 重點二： 以A350-900主飛澳洲線，並將以B787新機強化長程服務。

以A350-900主飛澳洲線，並將以B787新機強化長程服務。 重點三：結合同業考察與主題體驗，推動紐澳團散旅遊產品升級。

【旅奇傳媒/記者-歐彥君】中華航空（簡稱華航）長期深耕大洋洲航線，發展出最完整的「台灣－澳洲」航網布局，覆蓋澳洲雪梨、墨爾本、布里斯本3大核心城市，在大洋洲旅遊市場具備「航點完整＋跨洲串接＋產品力強」3大核心優勢。

▲「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」於澳洲布里斯本機場合影。中華航空大洋洲地區處處長兼澳洲分公司總經理葉進福（右6）、布里斯本總經理汪亦珩（右1）

▲「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」於澳洲布里斯本機場合影。中華航空大洋洲地區處處長兼澳洲分公司總經理葉進福（右6）、布里斯本總經理汪亦珩（右1）、布里斯本分公司營業經理何孟哲（左1）、昆士蘭州旅遊暨活動推廣局台灣區行銷經理簡明芬（左4）。 記者-歐彥君／攝

助力同業搶攻澳紐團散旅遊強勁需求 打造澳洲昆士蘭州、維多利亞州雙城／多城彈性產品 注入高端特殊主題體驗驅動新需求

華航為了凝聚合作業者向心力、提升大洋洲紐澳產品競爭力、建立標竿企業共識，特別攜手澳洲昆士蘭州旅遊暨活動旅遊局、黃金海岸旅遊推廣局、維多利亞州旅遊局，日前共同舉辦「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」，由華航總經理陳漢銘率領上順、可樂、東南、尊榮、雄獅、鳳凰、旅遊家等重量級代表同行，期間走訪昆士蘭州和維多利亞州墨爾本重點旅遊項目，為華航紐澳旅遊產品包裝和行銷再添助力。

▲（左起）中華航空墨爾本分公司總經理梁仲仁、客運處處長陳雅妮、大洋洲地區處處長兼澳洲分公司總經理葉進福、總經理陳漢銘、大洋洲地區處資深特別助理黃乃尹、台灣地區處長兼台北分公司總經理馮震宇。 記者-歐彥君／攝

▲（左起）中華航空墨爾本分公司總經理梁仲仁、客運處處長陳雅妮、大洋洲地區處處長兼澳洲分公司總經理葉進福、總經理陳漢銘、大洋洲地區處資深特別助理黃乃尹、台灣地區處長兼台北分公司總經理馮震宇。 記者-歐彥君／攝

▲「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」於澳洲墨爾本機場合影。（左起）可樂旅遊紐澳組協理曾新宸、雄獅旅遊總經理賴一青、中華航空墨爾本分公司總經理梁仲仁、總經理室辦公室主任朱桓毅、可樂旅遊董事總經理謝雲苗、上順旅遊董事長李南山、中華航空總經理陳漢銘、尊榮假期總經理劉奕樑、雄獅旅遊董事長王文傑、鳳凰旅遊董事長張巍耀、中華航空客運處處長陳雅妮、旅遊家旅行社董事長周順禹、中華航空墨爾本分公司營業經理嚴家祥、台灣地區處長兼台北分公司總經理馮震宇、東南旅遊副董事長李樹軍。 記者-歐彥君／攝

▲「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」於澳洲墨爾本機場合影。（左起）可樂旅遊紐澳組協理曾新宸、雄獅旅遊總經理賴一青、中華航空墨爾本分公司總經理梁仲仁、總經理室辦公室主任朱桓毅、可樂旅遊董事總經理謝雲苗、上順旅遊董事長李南山、中華航空總經理陳漢銘、尊榮假期總經理劉奕樑、雄獅旅遊董事長王文傑、鳳凰旅遊董事長張巍耀、中華航空客運處處長陳雅妮、旅遊家旅行社董事長周順禹、中華航空墨爾本分公司營業經理嚴家祥、台灣地區處長兼台北分公司總經理馮震宇、東南旅遊副董事長李樹軍。 記者-歐彥君／攝

華航針對中長程航線不斷精進服務，在軟硬體服務上更是不惜砸重本，不僅成為台灣首家將串流影音巨頭《Disney+》導入機上娛樂系統的台籍航空公司，更持續擴大與米其林星級餐廳及知名 IP 聯名合作，強強聯手成功提升品牌好感度，華航飛行常客正不斷增加中。

華航目前以 A350-900為大洋洲航線主力機型，提供更安靜、節能與舒適的長途飛行體驗，備受青睞。此外，華航 B787客機於2026年至2028年逐步交機後，新機未來規畫派飛區域含大洋洲紐澳長程航線，令人期待。

華航攜手主力合作業者包裝華航直飛澳洲3航點，擁有「航班優勢、雙城／多城串聯、主題化體驗、以及旺季操作彈性」等利多優勢，產品面彈性多元，包括東澳3城、雪墨雙城、墨爾本＋黃金海岸等玩法，以及「紐澳雙國」，天數7～15天不等，產品訴求明顯偏向「質感旅遊」與「內容豐富」。

國際旅遊市場趨勢顯示，紐澳已經成為新一波旅遊熱區，台灣不論團散旅遊市場也反映此現象，很多團體已經滿到明年，中大型獎勵團更是重返澳洲，再現榮景。

▲「黃金海岸城市觀光」飛越「布羅德沃特」，然後穿過主海灘的金色沙灘，也能鳥瞰「海洋世界」主題公園的壯麗景色。 記者-歐彥君／攝

▲「黃金海岸城市觀光」飛越「布羅德沃特」，然後穿過主海灘的金色沙灘，也能鳥瞰「海洋世界」主題公園的壯麗景色。 記者-歐彥君／攝

海洋世界（Sea World）直升機體驗 解鎖黃金海岸從空中看世界極致享受

「黃金海岸城市觀光」飛越「布羅德沃特」，然後穿過主海灘的金色沙灘，並沿著海岸線向南行駛，途經衝浪者天堂，不僅擁有70公里的絕美海岸線，這裡是該市 CBD 高聳入雲的摩天大樓的所在地，其中包括標誌性的 Q1大廈，該大廈高達322公尺，除此，也能鳥瞰海洋世界主題公園的壯麗景色。

Riverlife Adventures and Events 垂降、皮划艇、攀岩戶外體驗動起來

位於布里斯本市中心僅一河之隔的「袋鼠角」（Kangaroo Point）的「河岸冒險中心」（Riverlife Adventure Centre），成立於2005年，「Riverlife」是布里斯本體驗各種樂趣、活動、刺激和冒險的一站式服務中心，並以其獨具特色、風景優美的濱水場地而聞名，可舉辦各種令人難忘的活動和慶祝活動。

「Riverlife」的全程導覽遊趣味十足，互動性強，是探索布里斯本、獲得獨特城市視角的絕佳方式。您可以沿著布里斯班河泛舟，在袋鼠角懸崖體驗繩降，或攀登至頂峰。這裡也提供種類豐富的設備租借服務，包括公路車和獨木舟。您可以按小時或按天租賃，打造專屬的理想探險之旅。

YOT75 藍水晶遊艇（Crystal Blue Yacht Charters）

豪華遊艇提供黃金海岸內城觀光、落日美景賞遊、自助海鮮午餐，漫遊「布羅德沃特」（Broadwater）、私人包船服務以及難忘的夜宿遊艇體驗。其酷炫外型讓人讚嘆，但真正的樂趣、快樂和幸福，以及由此產生的持久回憶和最終的滿足感，更來自於其他－熱情友好且專業的服務、美味的食物、新穎刺激的飲品、讓人忍不住起身跳舞的音樂，以及陸上無法複製的美景，所有這一切都伴隨著悠閒的6節航速，看著世界從眼前流逝。

▲Aquaduck 水陸兩用鴨子船是澳洲昆士蘭非常熱門的親子及觀光行程，是探索黃金海岸寬闊水道和運河的兩棲完美交通工具。 記者-歐彥君／攝

▲Aquaduck 水陸兩用鴨子船是澳洲昆士蘭非常熱門的親子及觀光行程，是探索黃金海岸寬闊水道和運河的兩棲完美交通工具。 記者-歐彥君／攝

Aquaduck Gold Coast 結合城市觀光與河川巡遊

Aquaduck（水陸兩用鴨子船）是澳洲昆士蘭非常熱門的親子及觀光行程，是探索黃金海岸寬闊水道和運河的兩棲完美交通工具，要知道將原先的軍用兩棲貨船改造成觀光用的鴨子船所需的花費超過100萬美元，如今用於趣味觀光遊覽，提供獨特的海陸遊程體驗。Aquaduck 提供講解，是遊覽黃金海岸的絕佳方式，除了清楚衝浪者天堂的歷史和地標，也可欣賞到世界上最著名的衝浪點之一。

天堂農莊（Paradise Country） 擁抱無尾熊最受歡迎

澳洲除了昆士蘭州、南澳州和西澳州的部分特定場所外，在其他州（如新南威爾斯州、維多利亞州等）通常是禁止遊客直接擁抱無尾熊。「天堂農莊」（Paradise Country）毗鄰「華納兄弟電影世界」和「水上世界」。在這里可以體驗到真實的澳洲農莊生活、獨一無二的傳統文化，也能觀賞各種表演、餵袋鼠、與無尾熊合影。

▲Vintage Picnic Company 致力於打造精美復古風野餐體驗。 記者-歐彥君／攝

▲Vintage Picnic Company 致力於打造精美復古風野餐體驗。 記者-歐彥君／攝

Vintage Picnic Company 復古風野餐體驗就是不一樣

該公司致力於打造精美復古風野餐體驗，餐品有乳酪、肉類、水果、餅乾等傳統野餐食物，精緻排盤、華麗陳設、高品質的餐點搭配獨特的復古野餐風格，加上昆士蘭360天明媚陽光，以及令人驚歎的景觀，成為最有記憶點的旅遊體驗。如果您是一位崇尚赤腳波西米亞風的新娘，該公司也提供婚禮造型完整服務，一場專屬的野餐婚禮必定賓主盡歡。

Topgolf Gold Coast 高爾夫俱樂部

澳洲黃金海岸的「華納兄弟電影世界」（Warner Bros. MovieWorld）打造的「TOPGOLF」高爾夫俱樂部，擁有近百個高科技、人工氣候控制的擊球間，可容納600人同時暢玩。這裡集音樂、美食、運動娛樂為一體，適合所有年齡層歡聚的地方，也提供精細的包場和餐飲客製化服務。

波麗臺原住民文化中心（Jellurgal Aboriginal Cultural Centre ） 走讀澳洲歷史文化

此處是澳洲原住民族群之一－尤甘比人（Yugambeh）昔日的聚居地，這片土地對他們具有重大文化意義。「波麗臺原住民文化中心」（Jellurgal Aboriginal Cultural Centre）提供導覽服務，走讀黃金海岸的原住民歷史和文化。行程途經美麗如畫的海灘棧道及具文化意義的景點，聆聽波麗臺的夢創時代故事。除了更了解該區的傳統生活，並得知如何尋找叢林食物，以及尤甘比人數千年以來的生態實踐。該中心設有藝廊，展示了當地原住民創作的藝術品，是無一無二的伴手禮優選。

▲Arro Jet Boating 黃金海岸最頂級的噴射快艇體驗。 記者-歐彥君／攝

▲Arro Jet Boating 黃金海岸最頂級的噴射快艇體驗。 記者-歐彥君／攝

Arro Jet Boating 黃金海岸最頂級的噴射快艇體驗

以其旋轉、滑行、漂移和其他刺激的特技動作而聞名，這是一趟讓腎上腺素飆升、又讓人想立刻再來一次的黃金海岸經典冒險活動！Arro Jet Boating 的行程從「海洋世界」的主海灘出發並返回，最讓人尖叫不停的，永遠是那個經典的360度旋轉。船長的手指開始在空中畫圈圈後，短短一秒，天空、河面、城市天際線全都在視線裡翻轉，水花像煙火般炸開，濺在臉上冰涼卻令人興奮。當快艇重新穩住，大家都笑得像剛從雲霄飛車下來。

維多利亞州首府墨爾本 澳洲第2大城 一步一景一世界

墨爾本是通往澳洲維多利亞州的世界級酒莊、天然泉水、半島、壯觀的海岸線及高山村莊的起點。作為澳洲的文化之都，墨爾本每年舉辦各種電影節、美食節、重要藝術展和音樂會。還有包括萬眾矚目的澳洲網球公開賽和墨爾本國際花卉和園藝展等。

▲華航為慶祝「台灣－澳洲墨爾本」開航10週年，特別打造印有華航 LOGO 的熱氣球。 記者-歐彥君／攝

▲華航為慶祝「台灣－澳洲墨爾本」開航10週年，特別打造印有華航 LOGO 的熱氣球。 記者-歐彥君／攝

體驗華航冠名熱氣球

華航為慶祝「台灣－澳洲墨爾本」開航10週年，於2025年與 GLOBAL BALLOONING AUSTRALIA 公司合作，特別打造印有華航 LOGO 的熱氣球；此行特別安排乘坐華航熱氣球飛越「亞拉河谷」，360度全景視野，欣賞堪稱澳洲最美的的日出，鳥瞰墨爾本市中心甦醒，將酒莊和鄉村美景盡收眼底。

▲選擇亞拉河遊船，巡遊墨爾本城市天際線。 記者-歐彥君／攝

▲選擇亞拉河遊船，巡遊墨爾本城市天際線。 記者-歐彥君／攝

亞拉河遊船巡遊城市天際線

親近曾數度入選世界最宜人居住城市的墨爾本，最快速的方式莫過於船遊「亞拉河」，兩岸盡是綠地、購物中心、豪宅與私人碼頭，城市最美的天際線盡收眼底，精華景點包括南門、墨爾本會展中心、波利伍德賽號帆船、墨爾本皇冠娛樂城、博爾特大橋和西門大橋、航運水道、碼頭區、港區體育場、聯邦廣場、皇家植物園、總督府、墨爾本奧林匹克公園和赫林島等。

墨爾本觀景台（Melbourne Skydeck）

又名「尤利卡觀景台」，位於離地面約285公尺的88層樓。乘坐直達電梯幾十秒可達，就能360度無死角俯瞰整個墨爾本市景。這裡設有觀景器，能準確觀察墨爾本各處的重要地標。最值得體驗的還有 TheEdge 玻璃立方體，這是一個令人感受刺激興奮的全透明玻璃立方體，從建築體邊緣延伸出去，感受如騰空在大都市之巔，是種望塵「墨」及的體驗。

疏芬山金礦博物館（Sovereign Hill）

周杰倫最新專輯《太陽之子》中的淘金小鎮 MV，就在澳洲維多利亞州墨爾本著名的「疏芬山金礦博物館」（Sovereign Hill）取景，此處距墨爾本1個多小時車程、歷史悠久的金礦城市「巴拉瑞特」（Ballarat），完整保留19世紀澳洲淘金熱時期的風貌。在這裡，處處都是淘金熱時期的商店、餐廳、礦井、民宅，也可參觀地下金礦隧道與博物館，瞭解淘金者的生活與歷程。

值得一提的是，「2026冬季燈雪秀」（Winter Wonderlights）06/26-07/19在「疏芬山金礦博物館」再度璀璨回歸，淘金小鎮將被絢麗燈光點亮：震撼的燈光投影、流光溢彩的街巷、浪漫飄雪效果與節日音樂交織，為所有遊客打造沉浸式冬日奇幻體驗。

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