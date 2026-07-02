華航從心出發深化品牌服務 串聯雪梨、墨爾本、布里斯本3大澳洲航點優勢 掌握大洋洲市場上揚趨勢搶占商機

2026-07-02 13:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」於「Sea World 海洋世界」直升機體驗。　記者-歐彥君／攝
「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」於「Sea World 海洋世界」直升機體驗。　記者-歐彥君／攝

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華航深耕大洋洲市場，串聯雪梨、墨爾本、布里斯本三大航點。
  • 重點二：以A350-900主飛澳洲線，並將以B787新機強化長程服務。
  • 重點三：結合同業考察與主題體驗，推動紐澳團散旅遊產品升級。

【旅奇傳媒/記者-歐彥君】中華航空（簡稱華航）長期深耕大洋洲航線，發展出最完整的「台灣－澳洲」航網布局，覆蓋澳洲雪梨、墨爾本、布里斯本3大核心城市，在大洋洲旅遊市場具備「航點完整＋跨洲串接＋產品力強」3大核心優勢。

▲「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」於澳洲布里斯本機場合影。中華航空大洋洲地區處處長兼澳洲分公司總經理葉進福（右6）、布里斯本總經理汪亦珩（右1）
▲「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」於澳洲布里斯本機場合影。中華航空大洋洲地區處處長兼澳洲分公司總經理葉進福（右6）、布里斯本總經理汪亦珩（右1）

▲「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」於澳洲布里斯本機場合影。中華航空大洋洲地區處處長兼澳洲分公司總經理葉進福（右6）、布里斯本總經理汪亦珩（右1）、布里斯本分公司營業經理何孟哲（左1）、昆士蘭州旅遊暨活動推廣局台灣區行銷經理簡明芬（左4）。　記者-歐彥君／攝

助力同業搶攻澳紐團散旅遊強勁需求 打造澳洲昆士蘭州、維多利亞州雙城／多城彈性產品 注入高端特殊主題體驗驅動新需求

華航為了凝聚合作業者向心力、提升大洋洲紐澳產品競爭力、建立標竿企業共識，特別攜手澳洲昆士蘭州旅遊暨活動旅遊局、黃金海岸旅遊推廣局、維多利亞州旅遊局，日前共同舉辦「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」，由華航總經理陳漢銘率領上順、可樂、東南、尊榮、雄獅、鳳凰、旅遊家等重量級代表同行，期間走訪昆士蘭州和維多利亞州墨爾本重點旅遊項目，為華航紐澳旅遊產品包裝和行銷再添助力。

▲（左起）中華航空墨爾本分公司總經理梁仲仁、客運處處長陳雅妮、大洋洲地區處處長兼澳洲分公司總經理葉進福、總經理陳漢銘、大洋洲地區處資深特別助理黃乃尹、台灣地區處長兼台北分公司總經理馮震宇。　記者-歐彥君／攝
▲（左起）中華航空墨爾本分公司總經理梁仲仁、客運處處長陳雅妮、大洋洲地區處處長兼澳洲分公司總經理葉進福、總經理陳漢銘、大洋洲地區處資深特別助理黃乃尹、台灣地區處長兼台北分公司總經理馮震宇。　記者-歐彥君／攝

▲（左起）中華航空墨爾本分公司總經理梁仲仁、客運處處長陳雅妮、大洋洲地區處處長兼澳洲分公司總經理葉進福、總經理陳漢銘、大洋洲地區處資深特別助理黃乃尹、台灣地區處長兼台北分公司總經理馮震宇。　記者-歐彥君／攝

▲「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」於澳洲墨爾本機場合影。（左起）可樂旅遊紐澳組協理曾新宸、雄獅旅遊總經理賴一青、中華航空墨爾本分公司總經理梁仲仁、總經理室辦公室主任朱桓毅、可樂旅遊董事總經理謝雲苗、上順旅遊董事長李南山、中華航空總經理陳漢銘、尊榮假期總經理劉奕樑、雄獅旅遊董事長王文傑、鳳凰旅遊董事長張巍耀、中華航空客運處處長陳雅妮、旅遊家旅行社董事長周順禹、中華航空墨爾本分公司營業經理嚴家祥、台灣地區處長兼台北分公司總經理馮震宇、東南旅遊副董事長李樹軍。　記者-歐彥君／攝
▲「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」於澳洲墨爾本機場合影。（左起）可樂旅遊紐澳組協理曾新宸、雄獅旅遊總經理賴一青、中華航空墨爾本分公司總經理梁仲仁、總經理室辦公室主任朱桓毅、可樂旅遊董事總經理謝雲苗、上順旅遊董事長李南山、中華航空總經理陳漢銘、尊榮假期總經理劉奕樑、雄獅旅遊董事長王文傑、鳳凰旅遊董事長張巍耀、中華航空客運處處長陳雅妮、旅遊家旅行社董事長周順禹、中華航空墨爾本分公司營業經理嚴家祥、台灣地區處長兼台北分公司總經理馮震宇、東南旅遊副董事長李樹軍。　記者-歐彥君／攝

▲「中華航空澳洲同業暨媒體考察團」於澳洲墨爾本機場合影。（左起）可樂旅遊紐澳組協理曾新宸、雄獅旅遊總經理賴一青、中華航空墨爾本分公司總經理梁仲仁、總經理室辦公室主任朱桓毅、可樂旅遊董事總經理謝雲苗、上順旅遊董事長李南山、中華航空總經理陳漢銘、尊榮假期總經理劉奕樑、雄獅旅遊董事長王文傑、鳳凰旅遊董事長張巍耀、中華航空客運處處長陳雅妮、旅遊家旅行社董事長周順禹、中華航空墨爾本分公司營業經理嚴家祥、台灣地區處長兼台北分公司總經理馮震宇、東南旅遊副董事長李樹軍。　記者-歐彥君／攝

華航針對中長程航線不斷精進服務，在軟硬體服務上更是不惜砸重本，不僅成為台灣首家將串流影音巨頭《Disney+》導入機上娛樂系統的台籍航空公司，更持續擴大與米其林星級餐廳及知名 IP 聯名合作，強強聯手成功提升品牌好感度，華航飛行常客正不斷增加中。

華航目前以 A350-900為大洋洲航線主力機型，提供更安靜、節能與舒適的長途飛行體驗，備受青睞。此外，華航 B787客機於2026年至2028年逐步交機後，新機未來規畫派飛區域含大洋洲紐澳長程航線，令人期待。

華航攜手主力合作業者包裝華航直飛澳洲3航點，擁有「航班優勢、雙城／多城串聯、主題化體驗、以及旺季操作彈性」等利多優勢，產品面彈性多元，包括東澳3城、雪墨雙城、墨爾本＋黃金海岸等玩法，以及「紐澳雙國」，天數7～15天不等，產品訴求明顯偏向「質感旅遊」與「內容豐富」。

國際旅遊市場趨勢顯示，紐澳已經成為新一波旅遊熱區，台灣不論團散旅遊市場也反映此現象，很多團體已經滿到明年，中大型獎勵團更是重返澳洲，再現榮景。

▲「黃金海岸城市觀光」飛越「布羅德沃特」，然後穿過主海灘的金色沙灘，也能鳥瞰「海洋世界」主題公園的壯麗景色。  記者-歐彥君／攝
▲「黃金海岸城市觀光」飛越「布羅德沃特」，然後穿過主海灘的金色沙灘，也能鳥瞰「海洋世界」主題公園的壯麗景色。  記者-歐彥君／攝

▲「黃金海岸城市觀光」飛越「布羅德沃特」，然後穿過主海灘的金色沙灘，也能鳥瞰「海洋世界」主題公園的壯麗景色。  記者-歐彥君／攝

海洋世界（Sea World）直升機體驗 解鎖黃金海岸從空中看世界極致享受

「黃金海岸城市觀光」飛越「布羅德沃特」，然後穿過主海灘的金色沙灘，並沿著海岸線向南行駛，途經衝浪者天堂，不僅擁有70公里的絕美海岸線，這裡是該市 CBD 高聳入雲的摩天大樓的所在地，其中包括標誌性的 Q1大廈，該大廈高達322公尺，除此，也能鳥瞰海洋世界主題公園的壯麗景色。

Riverlife Adventures and Events 垂降、皮划艇、攀岩戶外體驗動起來

位於布里斯本市中心僅一河之隔的「袋鼠角」（Kangaroo Point）的「河岸冒險中心」（Riverlife Adventure Centre），成立於2005年，「Riverlife」是布里斯本體驗各種樂趣、活動、刺激和冒險的一站式服務中心，並以其獨具特色、風景優美的濱水場地而聞名，可舉辦各種令人難忘的活動和慶祝活動。

「Riverlife」的全程導覽遊趣味十足，互動性強，是探索布里斯本、獲得獨特城市視角的絕佳方式。您可以沿著布里斯班河泛舟，在袋鼠角懸崖體驗繩降，或攀登至頂峰。這裡也提供種類豐富的設備租借服務，包括公路車和獨木舟。您可以按小時或按天租賃，打造專屬的理想探險之旅。

YOT75 藍水晶遊艇（Crystal Blue Yacht Charters）

豪華遊艇提供黃金海岸內城觀光、落日美景賞遊、自助海鮮午餐，漫遊「布羅德沃特」（Broadwater）、私人包船服務以及難忘的夜宿遊艇體驗。其酷炫外型讓人讚嘆，但真正的樂趣、快樂和幸福，以及由此產生的持久回憶和最終的滿足感，更來自於其他－熱情友好且專業的服務、美味的食物、新穎刺激的飲品、讓人忍不住起身跳舞的音樂，以及陸上無法複製的美景，所有這一切都伴隨著悠閒的6節航速，看著世界從眼前流逝。

▲Aquaduck 水陸兩用鴨子船是澳洲昆士蘭非常熱門的親子及觀光行程，是探索黃金海岸寬闊水道和運河的兩棲完美交通工具。  記者-歐彥君／攝
▲Aquaduck 水陸兩用鴨子船是澳洲昆士蘭非常熱門的親子及觀光行程，是探索黃金海岸寬闊水道和運河的兩棲完美交通工具。  記者-歐彥君／攝

▲Aquaduck 水陸兩用鴨子船是澳洲昆士蘭非常熱門的親子及觀光行程，是探索黃金海岸寬闊水道和運河的兩棲完美交通工具。  記者-歐彥君／攝

Aquaduck Gold Coast 結合城市觀光與河川巡遊

Aquaduck（水陸兩用鴨子船）是澳洲昆士蘭非常熱門的親子及觀光行程，是探索黃金海岸寬闊水道和運河的兩棲完美交通工具，要知道將原先的軍用兩棲貨船改造成觀光用的鴨子船所需的花費超過100萬美元，如今用於趣味觀光遊覽，提供獨特的海陸遊程體驗。Aquaduck 提供講解，是遊覽黃金海岸的絕佳方式，除了清楚衝浪者天堂的歷史和地標，也可欣賞到世界上最著名的衝浪點之一。

天堂農莊（Paradise Country） 擁抱無尾熊最受歡迎

澳洲除了昆士蘭州、南澳州和西澳州的部分特定場所外，在其他州（如新南威爾斯州、維多利亞州等）通常是禁止遊客直接擁抱無尾熊。「天堂農莊」（Paradise Country）毗鄰「華納兄弟電影世界」和「水上世界」。在這里可以體驗到真實的澳洲農莊生活、獨一無二的傳統文化，也能觀賞各種表演、餵袋鼠、與無尾熊合影。

▲Vintage Picnic Company 致力於打造精美復古風野餐體驗。  記者-歐彥君／攝
▲Vintage Picnic Company 致力於打造精美復古風野餐體驗。  記者-歐彥君／攝

▲Vintage Picnic Company 致力於打造精美復古風野餐體驗。  記者-歐彥君／攝

Vintage Picnic Company 復古風野餐體驗就是不一樣

該公司致力於打造精美復古風野餐體驗，餐品有乳酪、肉類、水果、餅乾等傳統野餐食物，精緻排盤、華麗陳設、高品質的餐點搭配獨特的復古野餐風格，加上昆士蘭360天明媚陽光，以及令人驚歎的景觀，成為最有記憶點的旅遊體驗。如果您是一位崇尚赤腳波西米亞風的新娘，該公司也提供婚禮造型完整服務，一場專屬的野餐婚禮必定賓主盡歡。

Topgolf Gold Coast 高爾夫俱樂部

澳洲黃金海岸的「華納兄弟電影世界」（Warner Bros. MovieWorld）打造的「TOPGOLF」高爾夫俱樂部，擁有近百個高科技、人工氣候控制的擊球間，可容納600人同時暢玩。這裡集音樂、美食、運動娛樂為一體，適合所有年齡層歡聚的地方，也提供精細的包場和餐飲客製化服務。

波麗臺原住民文化中心（Jellurgal Aboriginal Cultural Centre ） 走讀澳洲歷史文化

此處是澳洲原住民族群之一－尤甘比人（Yugambeh）昔日的聚居地，這片土地對他們具有重大文化意義。「波麗臺原住民文化中心」（Jellurgal Aboriginal Cultural Centre）提供導覽服務，走讀黃金海岸的原住民歷史和文化。行程途經美麗如畫的海灘棧道及具文化意義的景點，聆聽波麗臺的夢創時代故事。除了更了解該區的傳統生活，並得知如何尋找叢林食物，以及尤甘比人數千年以來的生態實踐。該中心設有藝廊，展示了當地原住民創作的藝術品，是無一無二的伴手禮優選。

▲Arro Jet Boating 黃金海岸最頂級的噴射快艇體驗。  記者-歐彥君／攝
▲Arro Jet Boating 黃金海岸最頂級的噴射快艇體驗。  記者-歐彥君／攝

▲Arro Jet Boating 黃金海岸最頂級的噴射快艇體驗。  記者-歐彥君／攝

Arro Jet Boating 黃金海岸最頂級的噴射快艇體驗

以其旋轉、滑行、漂移和其他刺激的特技動作而聞名，這是一趟讓腎上腺素飆升、又讓人想立刻再來一次的黃金海岸經典冒險活動！Arro Jet Boating 的行程從「海洋世界」的主海灘出發並返回，最讓人尖叫不停的，永遠是那個經典的360度旋轉。船長的手指開始在空中畫圈圈後，短短一秒，天空、河面、城市天際線全都在視線裡翻轉，水花像煙火般炸開，濺在臉上冰涼卻令人興奮。當快艇重新穩住，大家都笑得像剛從雲霄飛車下來。

維多利亞州首府墨爾本 澳洲第2大城 一步一景一世界

墨爾本是通往澳洲維多利亞州的世界級酒莊、天然泉水、半島、壯觀的海岸線及高山村莊的起點。作為澳洲的文化之都，墨爾本每年舉辦各種電影節、美食節、重要藝術展和音樂會。還有包括萬眾矚目的澳洲網球公開賽和墨爾本國際花卉和園藝展等。

▲華航為慶祝「台灣－澳洲墨爾本」開航10週年，特別打造印有華航 LOGO 的熱氣球。  記者-歐彥君／攝
▲華航為慶祝「台灣－澳洲墨爾本」開航10週年，特別打造印有華航 LOGO 的熱氣球。  記者-歐彥君／攝

▲華航為慶祝「台灣－澳洲墨爾本」開航10週年，特別打造印有華航 LOGO 的熱氣球。  記者-歐彥君／攝

體驗華航冠名熱氣球

華航為慶祝「台灣－澳洲墨爾本」開航10週年，於2025年與 GLOBAL BALLOONING AUSTRALIA 公司合作，特別打造印有華航 LOGO 的熱氣球；此行特別安排乘坐華航熱氣球飛越「亞拉河谷」，360度全景視野，欣賞堪稱澳洲最美的的日出，鳥瞰墨爾本市中心甦醒，將酒莊和鄉村美景盡收眼底。

▲選擇亞拉河遊船，巡遊墨爾本城市天際線。 記者-歐彥君／攝
▲選擇亞拉河遊船，巡遊墨爾本城市天際線。 記者-歐彥君／攝

▲選擇亞拉河遊船，巡遊墨爾本城市天際線。  記者-歐彥君／攝

亞拉河遊船巡遊城市天際線

親近曾數度入選世界最宜人居住城市的墨爾本，最快速的方式莫過於船遊「亞拉河」，兩岸盡是綠地、購物中心、豪宅與私人碼頭，城市最美的天際線盡收眼底，精華景點包括南門、墨爾本會展中心、波利伍德賽號帆船、墨爾本皇冠娛樂城、博爾特大橋和西門大橋、航運水道、碼頭區、港區體育場、聯邦廣場、皇家植物園、總督府、墨爾本奧林匹克公園和赫林島等。

墨爾本觀景台（Melbourne Skydeck）

又名「尤利卡觀景台」，位於離地面約285公尺的88層樓。乘坐直達電梯幾十秒可達，就能360度無死角俯瞰整個墨爾本市景。這裡設有觀景器，能準確觀察墨爾本各處的重要地標。最值得體驗的還有 TheEdge 玻璃立方體，這是一個令人感受刺激興奮的全透明玻璃立方體，從建築體邊緣延伸出去，感受如騰空在大都市之巔，是種望塵「墨」及的體驗。

疏芬山金礦博物館（Sovereign Hill）

周杰倫最新專輯《太陽之子》中的淘金小鎮 MV，就在澳洲維多利亞州墨爾本著名的「疏芬山金礦博物館」（Sovereign Hill）取景，此處距墨爾本1個多小時車程、歷史悠久的金礦城市「巴拉瑞特」（Ballarat），完整保留19世紀澳洲淘金熱時期的風貌。在這裡，處處都是淘金熱時期的商店、餐廳、礦井、民宅，也可參觀地下金礦隧道與博物館，瞭解淘金者的生活與歷程。

值得一提的是，「2026冬季燈雪秀」（Winter Wonderlights）06/26-07/19在「疏芬山金礦博物館」再度璀璨回歸，淘金小鎮將被絢麗燈光點亮：震撼的燈光投影、流光溢彩的街巷、浪漫飄雪效果與節日音樂交織，為所有遊客打造沉浸式冬日奇幻體驗。

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精華 FAQ

  • 華航目前完整串聯雪梨、墨爾本、布里斯本三大澳洲核心航點，形成台灣往返澳洲最完整的航網布局，並可延伸跨洲串接與多城玩法。

  • 華航持續升級機上娛樂、餐飲與聯名合作，並成為台灣首家導入Disney+的航空公司；同時以A350-900提供舒適飛行，未來也將引進B787強化長程服務。

  • 考察團聚焦昆士蘭州與維多利亞州，包裝雪墨雙城、東澳三城、墨爾本加黃金海岸及紐澳雙國等彈性行程，主打高端主題體驗與質感旅遊需求。

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一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

一杯咖啡就能待一下午：基隆3間讓人捨不得離開的咖啡廳

2026-06-17 09:06 Milly

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章精選基隆三間適合久坐的咖啡館，各有港景、甜點與音樂特色。
  • 重點二：夏隆咖啡以手沖咖啡與爵士樂演出營造悠閒氛圍，適合慢慢停留。
  • 重點三：方長咖啡與Eddie's Cafe分別主打港景窗座與自製甜點，讓人放空一下午。

每次到基隆，我都覺得這是一座適合慢慢走、慢慢停留的城市。

少了台北的匆忙節奏，多了海港城市特有的悠閒感。比起安排滿滿景點，我更喜歡找一間咖啡館坐下來，看看窗外的風景，聞著咖啡香，讓時間慢一點流動。

文章目錄

分享3間讓我願意停留許久的基隆咖啡館。有港景、有甜點，也有音樂陪伴，每一間都讓人捨不得太早離開。


夏隆咖啡｜咖啡與爵士樂共享的空間

有些咖啡館讓人記住的是咖啡，有些則是氣氛。

夏隆咖啡兩者都有。

zoomable

店內提供許多手沖咖啡選擇，如果不知道該喝什麼，也可以直接請老闆推薦。咖啡送上桌後，建議慢慢喝，從熱飲一路品嚐到放涼，感受不同溫度下展現出的風味變化。

手沖
手沖

而真正讓這裡與眾不同的，是空間裡濃厚的音樂氣息。店家時常舉辦音樂演出，在悠揚的爵士樂音中度過美好的夜晚。

即使沒有活動的日子，空間裡依然流動著輕鬆自在的節奏。

坐在這裡喝咖啡，不知不覺就會待上很久。

夏隆咖啡 Shalom Cafe營業資訊


方長咖啡｜把基隆港的風景收進窗景裡

方長咖啡位於海洋廣場對面。

走進店裡後，我最喜歡的是靠窗的位置。從窗邊望出去，就是基隆港來來往往的船隻與海港風景。偶爾還能看見黑鳶在空中盤旋，不知不覺便看了很久。

zoomable
靠窗的座位能欣賞基隆港

店內有許多手沖咖啡選擇，點餐前可以先到櫃檯聞香，找到自己喜歡的風味。除了咖啡，也經常推出期間限定的特調與甜點。

櫃檯旁的聞香瓶
櫃檯旁的聞香瓶

這次點了期間限定的「暖域浮光・白」，結合花椒與南薑的香氣。原本以為會帶著刺激的辛香感，入口後卻意外溫潤柔和，尾韻帶著淡淡香料氣息。在基隆潮濕的天氣裡喝上一杯，彷彿整個人都暖了起來。

暖域浮光・白
暖域浮光・白

有時候一間咖啡館最迷人的不是餐點，而是讓人願意放下手機，看著窗外發呆的能力。

方長咖啡Rectengle Café 營業資訊


Eddie's Cafe Et Tiramisu｜小確幸的午後時光

位於成功市場旁的 Eddie's Cafe Et Tiramisu，光是店門口綠意盎然的植栽，就讓人感到很療癒。

這裡最特別的是手沖咖啡的選豆方式。

聞香瓶
聞香瓶

櫃檯擺放著不同咖啡豆，客人可以親自打開瓶蓋聞香，從香氣開始認識咖啡，再把喜歡的那一款交給老闆沖煮。

店名雖然以提拉米蘇聞名，但甜點櫃裡還有蛋糕、布丁、司康等選擇，而且都是店家自行製作。點一份甜點搭配咖啡，就是最舒服的下午茶組合。

提拉米蘇
提拉米蘇

窗外或許沒有壯闊風景，但店裡安靜舒適的氛圍，讓人能看看書，也能安心放空。時間彷彿變得特別緩慢，連翻書的節奏都跟著慢了下來。

Eddie's Cafe Et Tiramisu營業資訊


在基隆，把行程留白一個下午

旅行不一定要一直往下一個景點前進。

有時候最值得記住的時刻，反而是在咖啡館裡看著窗外發呆、閱讀幾頁書，或靜靜聽完一首喜歡的音樂。

這3間咖啡館沒有相同的風格，卻都讓人想多停留一會兒。

下次來到基隆，不妨替自己留白一個下午。或許你會發現，這座港口城市最迷人的風景，不只在街道與海岸，也藏在一杯咖啡與慢下來的時光裡。

精華 FAQ

  • 文章介紹夏隆咖啡、方長咖啡與 Eddie's Cafe Et Tiramisu 三間店，分別以音樂氛圍、港景窗景與甜點手沖聞名，都很適合待上一整個下午。

  • 夏隆咖啡主打多樣手沖咖啡與可請老闆推薦的點法，店內常有爵士樂演出，沒有活動時也保有輕鬆節奏，讓人能在音樂與咖啡香中久坐。

  • 方長咖啡最大亮點是面向基隆港的窗景，能看船隻與黑鳶；Eddie's Cafe則以自製提拉米蘇、蛋糕與聞香選豆方式吸引客人，氛圍安靜舒適。

Milly

Milly

單身獨居女子的的日常生活。特別喜歡親近山林，分享登山健行行程、國內外獨旅見聞，品評在地特色美食、藝文展覽，以及簡單的食譜料理，一個人的生活也可以過得豐富充實。

#景點 #甜點 #咖啡廳 #美食探店 #基隆美食

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東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛

2026-06-23 16:31 女子漾／編輯許智捷
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels
東京大阪玩膩了？台人瘋去日本這8城市，宮古島果凍海、熊本自駕超吸睛。圖片來源：pexels

日本旅遊風向正在改變！過去台灣人赴日自由行，多半鎖定東京、名古屋、大阪等「東名阪」經典路線，但近年受到熱門大城市觀光人潮爆滿、住宿價格上漲影響，不少旅客開始轉向機能便利、步調更舒服的二線城市與地方航點。從福岡、仙台到熊本、沖繩，這些兼具美食、交通、自然景觀與度假感的新興城市，正成為台灣人日本自由行的新黑馬。

以下整理近年搜尋熱度與討論度持續升高、深受台灣旅客喜愛的8個日本旅遊城市，帶你一次看懂它們各自爆紅的原因與最適合的玩法。

編輯推薦

傳統三巨頭：熱度不減，玩法轉向深度

東京 Tokyo

東京依然是台灣人赴日旅遊的基本盤，主打奢華購物、潮流快閃與近郊慢活，不管是銀座、表參道、新宿等購物熱區，或是各種期間限定展覽、品牌快閃，都讓它始終保有高人氣。

圖片來源：pexels
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雖然近年市區觀光人潮擁擠，部分自由行老手也開始對東京產生審美疲勞，但東京仍是台灣旅客在日本住宿量最高的城市。

現在台灣人玩東京的方式也開始轉變，不再只是把市區景點塞滿，而是偏向短天數快閃購物，或往箱根、河口湖、輕井澤等近郊延伸，讓東京從「必去大城市」變成更有彈性的旅遊基地。

大阪 Osaka

大阪主打零門檻享樂、主題樂園與美食極樂感，一直穩坐台灣人最愛日本觀光城市前段班。除了日本環球影城持續靠新設施、新園區帶動話題，大阪本身也有濃厚街區人情味，從章魚燒、串炸到黑門市場，各種便宜又大碗的庶民美食都很容易讓人一吃上癮。

圖片來源：pexels
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對家庭旅遊和第一次去日本的旅客來說，大阪幾乎不用做太多功課，白天逛街、玩樂園，晚上吃美食，就能輕鬆收穫滿滿快樂感。

京都 Kyoto

京都一直是台灣人心中最有「日本原型」感的城市，從古寺、神社、町家街景到鴨川散步，都自帶濃厚文化底色。

圖片來源：pexels
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近年旅客玩京都的方式也逐漸從走馬看花式打卡，轉向更講究氛圍的質感慢旅，不少人會選擇入住新興的町家設計旅館，把時間留給和服體驗、茶道、老街散策或在鴨川邊放空一下午，用更慢的節奏感受京都的日常美學。

新四大黑馬：近年搜尋與成長率冠軍

福岡Fukuoka

福岡是近年台灣人赴日旅遊爆紅的黑馬城市，主打時髦港都、神級便利與屋台微醺感。

圖片來源：pexels
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最大優勢就是交通超省時，從福岡機場進市區只要短短5到10分鐘，幾乎一下飛機就能開始逛街吃美食。加上福岡擁有全日本少見的屋台路邊攤夜生活文化，晚上可以邊吃邊感受在地氛圍，白天則能輕鬆攻略博多、天神、大名等商圈。

對台灣旅客來說，三天兩夜就能吃遍豚骨拉麵、牛腸鍋、明太子等經典美食，便利又不過度疲累，也讓福岡成為近年搜尋量與討論度持續飆升的九州新寵。

仙台 Sendai

仙台近年成為台灣人探索日本東北的重要入口，主打東北門戶、秘境溫泉與牛舌美食。台灣旅客本來就對日本東北情有獨鍾，仙台剛好兼具城市機能與地方旅行感，白天可以在市區購物、逛商場，晚上大啖炭烤牛舌，行程安排不會太吃力。

圖片來源：pexels
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以仙台作為據點，也能快速延伸到松島欣賞海景，或前往銀山溫泉感受復古雪國氛圍，對想避開東京大阪人潮、又想玩得有深度的旅客來說，是很適合進階日本自由行的選擇。

熊本 Kumamoto

熊本近年因台積電效應、直飛航線增加與九州旅遊熱度升高，成為台灣旅客心中的九州新寵。

圖片來源：pexels
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除了經典的熊本城、熊本熊部長等必訪元素，自由行旅客更愛把熊本當作自駕起點，開車前往阿蘇火山、草千里、黑川溫泉等自然景點。比起只在城市裡逛街，熊本更適合想放慢腳步、親近大自然的人，沿途能看見壯麗火山地形與遼闊草原，被九州特有的開闊風景包圍，療癒感很強。

名古屋 Nagoya

名古屋近年從過去常被視為中轉站的城市，逐漸變成台灣旅客心中舒服又穩定的日本大城選擇。它的城市步調比東京、大阪更放鬆，不會過度擁擠，住宿價格也相對穩定，加上交通位置很有彈性，可以往高山、白川鄉、岐阜、伊勢等中部地區延伸。

圖片來源：pexels
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近年又因「吉卜力公園」與「樂高樂園」帶動親子旅遊熱度，讓名古屋成為家庭客很愛的安全牌，不用承受大城市的人潮壓力，也能同時滿足購物、美食與親子玩樂需求。

度假感天花板

沖繩本島 Okinawa

沖繩本島的魅力，在於它同時擁有陽光沙灘、美式率性與公路旅行的度假感，是一座「要熱鬧有熱鬧、要放空有放空」的海島目的地。

圖片來源：pexels
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這裡融合琉球傳統文化與美式復古風情，白天可以自駕沿著國道58號線一路向北，窗外一邊是蔚藍大海，一邊是椰子樹與美式餐廳，開過古宇利大橋時，那條筆直通往海中央的公路，更是沖繩自駕最浪漫的畫面。

對喜歡有海、有陽光，同時又想兼顧血拼、美食與度假氛圍的旅客來說，沖繩就是最不容易失手的海島安全牌。

宮古島Miyako Island

如果說沖繩本島是充滿活力的海島度假村，宮古島則更像一座讓人徹底放空的「人間靜土」。這裡沒有大城市的喧囂與塞車，主打湛藍果凍海、極致留白與純粹度假感，最迷人的就是被稱為「宮古藍」的透明海域。

圖片來源：pexels
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近年隨著台灣直飛宮古島下地島機場等航線開通，只要短短約1.5小時，就能抵達細白沙灘與果凍海環繞的離島天堂，也讓它成為不想逛街、不想排行程，只想躺平看海的度假黑馬。

對不想社交、不想燒腦、不想被行程追著跑的人來說，宮古島就是一座真正能讓身心重新充電的海島目的地。

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#日本 #大阪 #東京

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國內龍頭航空公司聯名紐約精品推盥洗包 引爆Threads討論熱潮！絕美兩色包可直接變側背包

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2026-06-24 09:34 享民頭條
網友興奮曬出最新入手的華航、Marc Jacobs聯名升級版盥洗包，貼文一出，勾起無數空中飛人的收藏魂。圖/讀者提供、葉佳欣後製
網友興奮曬出最新入手的華航、Marc Jacobs聯名升級版盥洗包，貼文一出，勾起無數空中飛人的收藏魂。圖/讀者提供、葉佳欣後製

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：華航與Marc Jacobs聯名升級商務艙盥洗包，引爆Threads討論。
  • 重點二：去回程採雙色設計，出發為皮革色，回程為雲霧白。
  • 重點三：包內含FRAMA保養品、眼罩與3C配件，還能當側背包。

記者/葉佳欣報導

對於經常飛往世界各地的商務人士來說，機上備品不只是旅途中的舒適陪伴，更是飛行儀式感的縮影。近日在社群平台Threads上，一篇關於華航商務艙盥洗包的開箱文，意外引發眾多網友們共鳴。一名因頻繁出差而默默收集了多款華航盥洗包的「資深鐵粉」網友，興奮曬出最新入手的「華航x Marc Jacobs」聯名升級版豪華商務艙盥洗包，並詳細分享使用的心路歷程。貼文一出，隨即勾起無數空中飛人的收藏魂，在網路上掀起一波熱烈討論。

去回程雙色驚喜 2026趨勢色與低調奢華完美交織

中華航空這次攜手紐約現代時尚精品指標Marc Jacobs打造的全新升級版盥洗包，最讓網友驚艷的莫過於精心設計的「雙航段、雙款式」巧思。

出發航程段所提供的是「低調奢華皮革色調」，沉穩大器的風範深得商務旅客喜愛；而回程航程段則換上呼應2026年趨勢色的「雲霧白盥洗包」，明亮純淨的高級印象，彷彿為歸途注入了一抹輕盈放鬆的好心情。

原PO網友大力盛讚，這兩款選色不僅高級感滿滿，日常生活中更是「神仙級好搭」，更令人驚喜的是，這款盥洗包還能直接變身為時髦的隨身側背包，直接背上街也不違和，實用度與時尚度雙雙破表。

細節控集體瘋狂 精品保養與超實用3C配件全到位

魔鬼都在細節裡，這次華航真的超用心！原PO在Threads貼文中逐一拆解包包的配置，引來網友們大力點讚。包內除了配備北歐文青香氛品牌FRAMA 的優質保養產品、Marc Jacobs品牌的精緻眼罩之外，更加入了高實用性的3C配件。

包內貼心附贈了極具質感的整線器，以及長途旅行必備的多插頭萬用快充充電線，完備的機能性讓時常需要一邊飛行、一邊辦公的商務客大讚「真的送到心坎裡」。這款備受矚目的全新盥洗包，已自3月28日起率先於布拉格航線璀璨亮相，並預計自5月起陸續於美洲、歐洲、澳洲等長程航線正式登場。

包內附贈了整線器以及多插頭萬用快充充電線，完備的機能性設計讓旅客大讚送到心坎裡。圖/讀者提供
包內附贈了整線器以及多插頭萬用快充充電線，完備的機能性設計讓旅客大讚送到心坎裡。圖/讀者提供

串聯經典MOSCHINO回憶 網盼長期進駐開啟收藏潮

這篇超生動的Threads貼文不僅吸引大批網友留言大讚「顏色也太好看了吧....」、「希望一直有 我想多收幾個」，也有人直呼「背起來真的好好看喔 訂票！」紛紛許願希望這款超強聯名能夠長期進駐，好讓大家有機會能完整收集雙色。

這場社群討論更意外勾起網友們對華航歷代聯名備品的經典回憶，紛紛點名過去華航與義大利時尚品牌 MOSCHINO 合作的盥洗包同樣極具巧思與趣味。華航這次與Marc Jacobs強強聯手，無疑再次成功將空中飛行體驗昇華為令人嚮往的潮流生活美學。

精華 FAQ

  • 是中華航空與紐約精品品牌Marc Jacobs合作的升級版豪華商務艙盥洗包，因外型時髦、配置實用，又可直接變成側背包，迅速吸引許多網友討論。

  • 去程提供低調奢華的皮革色調，回程則換上雲霧白版本，形成雙航段、雙款式的驚喜設計，兼具精品感與收藏價值，也讓旅客更有新鮮感。

  • 包內包含FRAMA保養品、Marc Jacobs眼罩，以及整線器和多插頭萬用快充線，兼顧保養與辦公需求，對常飛長程、邊飛邊工作的商務旅客非常實用。

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#紐約 #華航 #中華航空

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2026-06-14 21:25 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：飛驒國分寺位於高山市中心，擁有超過一千二百五十年歷史。
  • 重點二：院內銀杏巨樹與寺院同時期種植，被視為守護高山的神木。
  • 重點三：三重塔建於室町時代，為日本現存最古老三重塔之一。

高山市中心的飛驒國分寺❤

是座承載超過1,250年歷史的古老寺院

以院內銀杏巨樹、日本現存最古老的三重塔聞名

最熱門的觀光季節，就屬銀杏盛開的秋天~!!

飛驒國分寺

創建於西元746年(奈良時代)

聖武天皇祈求國家安定

下令在全國各地興建國分寺

見證了飛驒地區的興衰變遷

成為當地重要歷史文化遺產

院內這棵銀杏樹

據說與寺院同時期種植

歷經數次火災、天災依然屹立不搖

被當地人視為守護高山市的神木

可惜我們去的時候是冬天

但光看其直立高聳的樹幹

足以見證神木的強大氣勢!!

寺院內的三重塔

建於室町時代(1440年左右)

塔高約22公尺

採傳統和樣建築風格

屋頂的優美曲線

展現日本古代建築的精湛工藝

日本現存最古老的三重塔之一

已被指定為國家的重要文化財

逛高山老街必訪景點

別錯過這重要佛教聖地

進入本堂內參觀要收門票囉!!

#飛驒國分寺#日本景點#高山市古寺

精華 FAQ

  • 因為它創建於西元746年，承載超過一千二百五十年歷史，見證飛驒地區興衰，也保存了珍貴寺院建築與文化財，成為高山市重要歷史文化遺產。

  • 這棵銀杏據說與寺院同時期種植，歷經多次火災與天災仍屹立不搖，被當地人視為守護高山市的神木，也是秋季最受矚目的景觀之一。

  • 三重塔建於室町時代約1440年，高約22公尺，採傳統和樣建築風格，屋頂曲線優美，並被指定為國家重要文化財，也是現存最古老三重塔之一。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#銀杏 #日本 #奈良 #打卡景點

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威士忌怎麼挑？新手到老饕都該懂的10大選酒關鍵　網友認為這一點最重要

威士忌怎麼挑？新手到老饕都該懂的10大選酒關鍵　網友認為這一點最重要

2026-06-22 13:02 網路溫度計DailyView
示意圖／Shutterstock、歐肯提供
示意圖／Shutterstock、歐肯提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：威士忌挑選重點不只看年份，酒體厚度與平衡更關鍵。
  • 重點二：桶型、產區與酒精濃度共同塑造威士忌的風味個性。
  • 重點三：網友普遍認為最重要的是找到符合自己口味的酒款。

迷戀威士忌，是因為那抹琥珀色酒液裡，藏著時間的味道。

輕輕搖晃酒杯，橡木桶熟成帶來的香草與木質氣息率先浮現，接著是果乾、焦糖、堅果甚至煙燻泥煤的層層堆疊。當酒液滑過舌尖，每次啜飲都像打開不同篇章，有時溫潤甜美、有時深邃奔放，悠長餘韻讓人忍不住反覆回味。

近年來，威士忌不再只是藏家酒櫃中的珍藏，從高級餐酒館、雪茄酒吧，到朋友聚會與商務宴席，逐漸成為品味生活的重要象徵。然而，面對單一麥芽、調和威士忌等各種專有名詞，許多人第一次挑酒時，依舊難免感到陌生：究竟該從泥煤感強烈的艾雷島開始？還是從帶有雪莉桶甜香的酒款入門？年份越高，就一定越好喝嗎？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，整理出挑選威士忌時的十大重點細節，從產區特色、桶型風味到酒體個性一次解析，帶你用輕鬆卻專業的方式，深入認識威士忌歷久不衰的魅力，找到最符合自己口味的命定酒款。

【網路溫度計DailyView提醒您】
◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康
◎未滿18歲者禁止飲酒

No.1 酒體厚度表現

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

第一次接觸威士忌的人，會把注意力放在年份或價格上，但真正決定「喜不喜歡」的關鍵，經常是酒體厚度（Body）。

所謂酒體輕重主要取決於油脂、酒精濃度與萃取物。有人偏愛如絲絨般滑順、輕盈優雅的風格，也有人鍾情濃郁厚實、幾乎能覆蓋整個口腔的飽滿口感。輕酒體威士忌通常展現較輕盈的口感與清爽的飲用感受，常見花香、柑橘、蜂蜜與青草等風味；重酒體酒款則具有較厚實飽滿的質地與更強的口感存在感。值得注意的是，煙燻、辛香料、巧克力、堅果或果乾等風味並非重酒體專屬，而是可能出現在不同酒體風格的威士忌之中。

挑選時不妨先問自己，你喜歡的是紅茶般的清爽感，還是濃縮咖啡般的厚實感？前者可從部分斯佩賽（Speyside）或低地區（Lowlands）酒款入門；後者則可嘗試雪莉桶熟成或部分高地區（Highlands）酒款。

許多人誤以為「越濃越高級」，其實酒體沒有絕對優劣。真正好的威士忌，在於酒體、香氣與風味之間是否達到平衡；找到自己偏愛的口感重量，比盲目追求高年份更重要。

No.2 威士忌種類差異

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

蘇格蘭威士忌主要分為單一麥芽（Single Malt）、單一穀物（Single Grain）、調和麥芽（Blended Malt）、調和穀物（Blended Grain）以及調和威士忌（Blended Scotch Whisky）五大類。

單一麥芽威士忌必須使用100%發芽大麥釀製，且來自同一家蒸餾廠；調和威士忌則透過不同酒廠、不同風格的原酒組合，創造出更均衡且穩定的風味表現。

如果偏愛個性鮮明、產區特色明確的酒款，單一麥芽是理想選擇。以歐肯12年雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌為例，其屬於單一麥芽威士忌，並延續品牌標誌性的三次蒸餾工藝。相較於蘇格蘭多數酒廠採用的兩次蒸餾，三次蒸餾能進一步提升酒液純淨度，使口感更加柔順細膩，也讓清新的果香調性更加鮮明。對於剛接觸威士忌的消費者而言，這類風格往往比重泥煤或高酒精強度酒款更容易親近，也能更清楚感受單一麥芽威士忌所呈現的酒廠個性。

No.3 桶型影響

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

蒸餾器塑造威士忌的骨架，而橡木桶則決定它的靈魂。威士忌最終風味有相當高比例來自熟成過程中的木桶影響。不同桶型、木材來源與前桶內容物，都會賦予酒液截然不同的個性。

最常見的波本桶（Bourbon Cask）來自美國，通常帶來香草、蜂蜜、椰子、焦糖與奶油風味；雪莉桶（Sherry Cask）則因曾盛裝西班牙雪莉酒，經常展現葡萄乾、無花果、黑巧克力、肉桂與深色水果氣息。

如果你偏愛清新優雅與蒸餾廠原味，波本桶較易獲得好感，有網友提到，格蘭利威也有類似的柑橘果香。若喜歡甜潤飽滿的風格，比如麥卡倫的雪莉桶香就頗具盛名。

近年越來越多酒廠也開始使用波特桶、紅酒桶、蘭姆桶甚至日本燒酎桶進行後熟成（Finish），藉此創造更豐富的風味維度。許多世界級得獎作品，正是透過不同桶型熟成與後桶工藝，建立獨特辨識度。

No.4 酒精濃度結構

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

高酒精濃度不代表比較烈，而是意味著更完整的風味載體。許多資深玩家甚至會自行加水，享受不同風味。網友分析指出，「有些人喜歡純飲感受最完整的酒體，有些人會加幾滴水讓香氣慢慢打開，也有人加冰讓口感變得更柔順」。

40%酒精濃度通常較圓潤易飲，適合剛入門的消費者；43%至46%之間則能保留更多香氣油脂與風味細節，因此近年愈來愈多酒廠選擇46%裝瓶。再往上則是「原桶強度」（Cask Strength）。這類酒款幾乎未經稀釋，直接保留橡木桶熟成後的天然酒精濃度，常見介於50%至60%以上。

因此，挑選時不妨把ABV（Alcohol By Volume）視為風味濃縮度指標。喜歡柔順好入口，可從40%至43%開始；若追求更多細節與層次，46%以上更值得探索。

No.5 尾韻、香氣與風味層次

專業品飲時常將體驗拆分為香氣（Nose）、口感（Palate）與尾韻（Finish）三大階段。其中最能區分酒款品質的，往往是尾韻。

酒液滑過喉間後，香氣是否仍持續綻放？是留下短暫甜感便迅速消散，還是能持續數十秒甚至數分鐘？這些都是衡量品質的重要指標。

高品質威士忌通常具備風味演變能力。最初可能出現蜂蜜與果香，中段轉為堅果與香料，最後留下木質、可可或煙燻氣息。這種層層展開的變化，正是威士忌最迷人的地方。

以受到許多玩家好評的歐肯12年雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌為例，聞香時率先浮現的是甜點般的香氣，以及鮮明的柑橘果香、堅果氣息與綠葉般的清新感；入口後則能感受到香草、榛果、橘子與萊姆風味逐漸展開，柔順酒體讓各種香氣之間保有良好的平衡；來到尾韻階段，微微辛香與薑味緩緩浮現，最後留下持久而優雅的堅果香氣。

網友讚賞，「這款酒的香氣：奶油烤布丁、柑橘的香氣，以及歐肯最具代表的青草與堅果味」、「歐肯標誌性的柔順口感之上，增添深邃果香與精緻層次」、「展現經過耐心堆疊後的平衡與從容，柔順、乾淨，卻比想像中更有深度」、「千元級距的高CP值，絕對是威士忌新手不能錯過的必選酒款」。

也有其他網友提及，「一款好的威士忌通常會產生持久而讓人愉悅的尾韻」、「慕赫系列濃郁、醇厚、充滿層次感」。

No.6 熟成桶數與調和方式

示意圖／Shutterstock

示意圖／Shutterstock

若說單桶威士忌像獨奏家，個性鮮明、變化強烈；多桶調和就像交響樂團，講究協調與整體性。透過不同桶型熟成的酒液搭配，調酒師能夠放大各自優勢，同時修飾單一桶型可能出現的不足，創造更完整的風味結構。

許多頂級酒廠的核心產品，背後都可能結合數十甚至上百個橡木桶共同完成。調和不是妥協，而是一門極其複雜的技藝。

歐肯12年雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌便是一個相當典型的例子。酒液歷經12年雙桶熟成，同時結合美國波本桶與Oloroso雪莉桶的特色。波本桶賦予香草、甜美果香與柔和口感，雪莉桶則帶來更深層的果乾氣息與風味厚度，兩者相互堆疊，使酒款在保有歐肯招牌清新果香的同時，也增添更豐富的層次感與深度。

No.7 熟成年份

年份是許多消費者選購威士忌時最先注意的資訊，但它並不等於品質保證。根據法規，酒標上的年份代表酒液在橡木桶中的最短熟成時間，也就是以酒中最年輕的原酒計算。

隨著熟成時間增加，橡木桶會為威士忌帶來更多香草、果乾、香料與木質風味，但年份並非越高越好。過度熟成反而可能讓木質調性過於強烈，影響整體平衡。因此，有些酒廠的酒款在12至15年便能展現最佳風味，有些則適合更長時間熟成。

近年無年份標示（NAS）威士忌也逐漸成為市場主流。這類酒款不受單一年份限制，能透過不同酒齡原酒調和，呈現酒廠期望的風格與風味表現。對消費者而言，年份更適合作為了解風味方向的參考指標，而非評斷價值的唯一標準。真正值得關注的，往往是酒廠風格、桶陳工藝，以及最終呈現的風味平衡。

No.8 國籍與產地風味

示意圖／Shutterstock

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產地，是理解威士忌風味最快的入口。蘇格蘭威士忌向來以多元風格聞名，斯佩賽常見果香與蜂蜜調性；艾雷島則以泥煤與海風氣息著稱；高地區則展現更寬廣的風味光譜。

日本威士忌長期以細膩、平衡與精準的風格受到市場青睞，但近年也有愈來愈多酒廠推出重泥煤、高酒精濃度及各種實驗性桶陳酒款，展現不同於傳統印象的個性與力度。美國波本威士忌因法規要求使用全新燒烤橡木桶，經常帶有濃厚的香草、焦糖與甜香；台灣威士忌則受亞熱帶氣候影響，熟成速度相對較快，風味表現往往更加濃郁鮮明。

不過，產地提供的是風格線索，而非絕對答案。隨著全球威士忌產業持續創新，許多酒廠早已跳脫地域框架，讓產地成為認識風味的起點，而非最終結論。網友建議，「市面上有許多不同的威士忌，所以不要害怕嘗試」、「最好的威士忌就是你喜歡的」。

No.9 價格合理性

全球市場上極具影響力的威士忌品牌包含麥卡倫、約翰走路、歐肯、格蘭利威、大摩、百齡罈、百富、山崎等，其價格受到熟成年份、桶型配置、酒廠定位、市場供需與品牌稀缺性等多重因素影響，但價格高低並不必然等同於飲用價值。對多數消費者而言，更重要的或許是這瓶酒是否能帶來符合預期的風味體驗。

歐肯12年雙桶單一麥芽蘇格蘭威士忌具備12年熟成基礎，讓消費者能一次體驗單一麥芽威士忌、雙桶熟成以及豐富風味層次等多項特色。對於想深入了解威士忌風味世界、卻又不想一次投入高價收藏酒款的族群而言，這類兼具工藝特色與風味完整度的產品，更能展現價格與品質之間的平衡價值。

網友推薦提到，「有別於其他多數的蘇格蘭蒸餾廠只做2次蒸餾，歐肯一直以來都堅持全程3次蒸餾，擷取更乾淨的酒體」、「如果你正處於從『順口』跨越到『稍微懂喝懂喝』的階段，全新歐肯12年無疑是推薦清單上的私心首選」。

No.10 酒標資訊透明度

酒標不只是產品資訊，更是了解威士忌的重要線索。除了酒齡、酒精濃度與產區等基本資料外，部分酒款還會揭露桶型、蒸餾與裝瓶年份，以及是否採用非冷凝過濾（Non-Chill Filtered）或自然酒色（Natural Colour）等製程資訊。

近年隨著消費者對製程與風味來源的關注提升，愈來愈多精品酒廠與獨立裝瓶商選擇公開桶號、裝瓶數量與熟成細節。不過，資訊揭露多寡並非品質保證，多數主流蘇格蘭威士忌仍以酒齡、酒廠與品牌風格作為主要溝通重點，而進階製程資訊則較常見於單桶或精品酒款。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2024年5月21日至2026年5月20日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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精華 FAQ

  • 文章建議先看酒體厚度、桶型與酒精濃度，因為這些因素最直接影響入口感受與風味走向；年份與價格可參考，但不應作為唯一判準。

  • 因為年份只代表最年輕原酒的熟成時間，並不等於品質保證；若熟成過久，木質調可能過強，反而失去平衡，所以要看整體風味表現。

  • 最重要的是找到自己喜歡的風味，不必盲目追求高年份或高價格。從產區、桶型、酒體與ABV慢慢嘗試，才能找到真正適合自己的命定酒款。

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#威士忌

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#華航 #澳洲 #品牌

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.02 8
冬遊義大利正夯！東南旅遊避開旺季人潮、價格更甜　南歐慢旅行掀高CP值新潮流

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#米蘭 #義大利 #美食探店

舌尖上的旅人 Eric Hsu 2026.07.02 20
大稻埕抹茶控新地圖！糖村全新磨茶店、京都八十八良葉舍台灣首店必喝整理

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#抹茶 #大稻埕 #京都 #伴手禮 #台北大稻埕 #手搖 #糖村

女子漾／編輯周意軒 2026.07.02 27
積極前進台灣市場 ONYX酒店集團 4大主軸品牌登場 全力推廣泰式款待 目標成為全球最佳中型酒店集團

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#台灣 #曼谷 #泰國

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.07.02 9
蜘蛛人不只上大銀幕，還飛上天！酷航主題機首航東京羽田，台北大稻埕煙火無人機秀接力登場

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女子漾／編輯劉芫榛 2026.07.02 14
韓國晉州「教坊宴」與「戰火牛肉」交織 「七寶花盤」與「海陸冷麵」等必嚐美食推薦

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#韓國 #朝鮮 #台灣

旅遊經 2026.07.02 25
新北夜晚變夢幻美術館！夜間景點再+1，落日飛車攜手大象體操打造《海山夜行》四面建築光雕

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#美術館 #捷運三鶯線 #落日飛車 #新北

女子漾／編輯劉芫榛 2026.07.02 20
墾丁凱撒串聯山、海、城打造「暑」於您的「山海漫遊」假期！

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#墾丁 #恆春半島 #台灣

旅遊經 2026.07.02 18
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