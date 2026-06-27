2026-06-27 22:30 舌尖上的旅人 Eric Hsu
鳥取太圈粉！70人擠爆攝影講座 焦哥、小虎揭「日本秘境」必玩必吃清單
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：鳥取縣觀光局聯手8%ice舉辦攝影展講座，吸引逾70人參與。
- 重點二：講座邀請焦志方、肉魯、心星與小虎哥分享鳥取旅遊亮點。
- 重點三：台灣虎航每週一五直飛米子，主打山海景、美食與文化體驗。
日本觀光局推廣旅遊不遺餘力，今（27）日由主辦方「鳥取縣觀光局」攜手協辦單位「8%ice」，在8%ice CAFÉ 民權店盛大舉行「鳥取縣X靠生活」攝影展講座活動，吸引超過70位粉絲共襄盛舉，留下難忘午後時光。
今天「鳥取縣X靠生活」攝影講座邀請4位重量級講師親臨現場，由資深美食主持人 焦志方開場，分享自身旅遊經驗，旅客可從台灣搭乘虎航前往鳥取，享受豪華海鮮大餐與美景外，再搭乘柯南列車抵達大阪，一次買齊伴手禮，享受異地進出的全新旅遊模式。
接著由熱愛大自然的主講人 肉魯進行分享，詳細介紹攀登鳥取大山的壯闊景致，俗話說「東有富士山、西有大山」，大山指的就是日本名峰第三的「鳥取大山」，海拔1709公尺，他也貼心提醒，平時沒有登山習慣的人，建議先在台灣抽空練習，讓身體適應高海拔環境與空氣，同時別忘了事前申請登山證，才能開心地享受登山樂趣。
第三位主講者是知名攝影師 心星，擅長拍攝自然景觀的她，現場分享知名的「鳥取鏘鏘祭」，參與祭典的人拿起繽紛油紙傘現場起舞，視覺感滿分，堪稱攝影師的天堂，祭典兩旁也擠滿各式小攤位，像是美味燒烤香氣讓人口水直流。她也推薦可前往「植田正治寫真美術館」，不僅能「館內看寫真、館外拍寫真」，一次將室內、外兩種風光盡收眼底。
壓軸主講者為小虎食夢網（小虎哥），曾造訪鳥取超過20次的他，帶領小虎吃貨團前往日本鳥取，享受豐盛的在地美食，像是米其林「炭火燒鳥 御銀Ogin」，孤獨的美食家推薦的「日本海食堂（素拉麵）」，鳥取倉吉百年老店「十二色麻吉涮涮鍋」，鳥取隱藏版名物「Cafe Bramley（大山蕎麥薄餅）」等，吸引一眾老饕跟團嚐鮮。
想探索日本鳥取秘境，旅客可搭乘台灣虎航直飛航班前往。台灣－鳥取航線固定每週一、五飛航，包含IT724台北（桃園）－鳥取（米子）及IT725鳥取（米子）－台北（桃園）往返航班，讓旅客輕鬆規劃山海美景、美食巡禮與文化體驗之旅。
精華 FAQ
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活動由鳥取縣觀光局主辦，並與8%ice協辦，在8%ice CAFÉ民權店舉行，吸引超過70位粉絲到場，現場氣氛熱烈。
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現場由焦志方、肉魯、心星與小虎哥輪番分享，內容涵蓋搭機交通、大山登山、鏘鏘祭攝影，以及多家在地美食名店。
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旅客可搭乘台灣虎航直飛米子，每週一與週五固定飛航，提供台北桃園往返鳥取的航班，方便規劃山海景點、美食與文化行程。
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